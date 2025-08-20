Русия нанесе удар по газова разпределителна станция в региона на Одеса, каза Зеленски

Украинският президент днес заяви, че Русия е нанесла удар по газова разпределителна станция в южната Одеска област, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Всички тези удари са демонстративни и само потвърждават необходимостта да се окаже натиск върху Москва, да се наложат нови санкции и тарифи, докато дипломацията не даде пълни резултати", написа Володимир Зеленски в "Екс".

Междувременно руското министерство на отбраната, цитирано от агенция Интерфакс, съобщи, че негови сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура, използвана за снабдяване с гориво на украинските сили. В изявлението не се посочва кое е пристанището.

Руското военно ведомство заяви също, че неговите сили са превзели населените места Новогеоргиевка в Днепропетровска област и Панковка и Сухецкое в Донецка.