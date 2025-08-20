Новини
Русия нанесе удар по газова разпределителна станция в региона на Одеса, каза Зеленски
  Тема: Украйна

Русия нанесе удар по газова разпределителна станция в региона на Одеса, каза Зеленски

20 Август, 2025 13:54

  • украйна-
  • одеса-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • война

Всички тези удари са демонстративни и само потвърждават необходимостта да се окаже натиск върху Москва, заяви Зеленски

Русия нанесе удар по газова разпределителна станция в региона на Одеса, каза Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент днес заяви, че Русия е нанесла удар по газова разпределителна станция в южната Одеска област, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Всички тези удари са демонстративни и само потвърждават необходимостта да се окаже натиск върху Москва, да се наложат нови санкции и тарифи, докато дипломацията не даде пълни резултати", написа Володимир Зеленски в "Екс".

Междувременно руското министерство на отбраната, цитирано от агенция Интерфакс, съобщи, че негови сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура, използвана за снабдяване с гориво на украинските сили. В изявлението не се посочва кое е пристанището.

Руското военно ведомство заяви също, че неговите сили са превзели населените места Новогеоргиевка в Днепропетровска област и Панковка и Сухецкое в Донецка.


Украйна
Оценка 3 от 20 гласа.
Оценка 3 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    39 1 Отговор
    ще нанесе и у бункера ти порче

    13:56 20.08.2025

  • 2 гори гори

    32 1 Отговор
    гърми трещи пудела пудела да заминава да ближе ръце

    13:57 20.08.2025

  • 3 Карго 200

    1 40 Отговор
    Украинските санкции влизат в сила – руските бензиностанции са затрупани с огромни опашки, след като удари с дронове нокаутираха множество рафинерии. В Приморски край опашките се простират на километри. В Забайкалски край горивото се продава само с купони. Дори Крим е на изчерпване.

    Коментиран от #19

    13:57 20.08.2025

  • 4 Бутона

    39 1 Отговор
    Този пак търси натиск. Докато той и неговите евроатлантически съветници/спонсори не променят риториката и не приемат реалностите на фронта, няма кой да седне да преговаря с него.

    Коментиран от #7

    13:57 20.08.2025

  • 5 мошЕто

    32 1 Отговор
    Зеленият само мята крачоли напред -назад , а руснаците пак го бият . Уж за мир отиде чак в Щатите , а то - пак рев и со....ли ....

    13:58 20.08.2025

  • 6 То е ясно!

    28 1 Отговор
    Ще има тепърва вълна от орешници.

    13:59 20.08.2025

  • 7 Карго 200

    0 23 Отговор

    До коментар #4 от "Бутона":

    Реалностите на фронта са,че руснаците стават на оюре

    13:59 20.08.2025

  • 8 покажи КАК слизаш от АЕРОПЛАНА

    23 0 Отговор
    СМЕШКО С ПАЧОВЕ ЧУПКИ СТОИКИ----И ПУТИН ШЕ УМРЕ----------ОТ СМЯХ

    13:59 20.08.2025

  • 9 Гост

    39 0 Отговор
    Вчера мина следната новина:
    "Украйна отново атакува петролопровода, водещ към Унгария, прекъсвайки доставките. Тази последна атака срещу нашата енергийна сигурност е възмутителна и неприемлива!“ – написа Сиярто.
    Украинският заместник-министър на външните работи Андрий Сибига реагира незабавно с остър пост:
    „...Сега можеш да изпращаш своите оплаквания – и заплахи – на своите приятели в Москва.“

    По същата логика, Зеленски, можеш да се оплачеш на Арменския поп!

    14:00 20.08.2025

  • 10 Карго 200

    1 23 Отговор
    Реалностите на фронта са,че руснаците стават на пюре

    Коментиран от #20

    14:01 20.08.2025

  • 11 Русия

    36 1 Отговор
    Брутален удар на Русия по френски и англииски наемници които са били случайно около газовата станция.Всички са 200.Господ здраве да дава на Великия В.Путин.

    Коментиран от #15

    14:02 20.08.2025

  • 12 минаващ

    26 0 Отговор
    Зеля смени дизайнера , за да се изтърси в Америка и да проси от Тръмп , а руснаците пак са го нацепили в десятката .

    Коментиран от #16

    14:02 20.08.2025

  • 13 Вие се вийте

    25 0 Отговор
    Путин се действа.....
    до пълната капитулация на киевския режим.

    14:03 20.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Карго 200

    0 20 Отговор

    До коментар #11 от "Русия":

    Украинските санкции влизат в сила – руските бензиностанции са затрупани с огромни опашки, след като удари с дронове нокаутираха множество рафинерии. В Приморски край опашките се простират на километри. В Забайкалски край горивото се продава само с купони. Дори Крим е на изчерпване.

    Коментиран от #18

    14:05 20.08.2025

  • 16 към ,,капейките ,, ,

    19 0 Отговор

    До коментар #12 от "минаващ":

    Зеленият беше се стъкмил с облекло на енорийски свещеник в Щатите и предизвика вълна от присмех пред Света ! Клоунът си е клоун - вари го , печи го - това е положението !

    Коментиран от #23

    14:09 20.08.2025

  • 17 Вашето Мнение

    16 0 Отговор
    Тоя и мърцулите не искаха ли да продължат да воюват до пълна победа? Еми да воюват, кво ревът всеки час.

    14:14 20.08.2025

  • 18 ШЕФА

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Карго 200":

    Ту-ту-ту-ту-ту хапчета и увеличи дозата !!!

    14:16 20.08.2025

  • 19 Орк

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Карго 200":

    Нищо подобно. Няма никакви опашки тук.

    14:16 20.08.2025

  • 20 Орк

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Карго 200":

    Пюре в твоята глава.

    14:17 20.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Я пък тоя

    15 0 Отговор
    Мамо, а ма Путин се бие! 😭😭😭

    14:22 20.08.2025

  • 23 Атина Палада

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "към ,,капейките ,, ,":

    Наистина за мен е изненада защо Зеленски отиде с такива дрехи на срещата..Това не беше костюм ..
    А някога съм виждала Зеленски по телевизиите с официален костюм с бяла риза и вратовръзка..

    Коментиран от #26, #28

    14:23 20.08.2025

  • 24 Съветският пeHиc аkp00бат

    16 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: 1 721 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #27

    14:26 20.08.2025

  • 25 Мда

    6 0 Отговор
    Много добре да продължават в същия дух!
    Да почват като Биби

    14:38 20.08.2025

  • 26 към ,,капейките ,, ,

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Беше казал преди време , че е президент на воюваща страна и затова не носи костюм . И Израел са воюващи , но Нетаняху не ходи като равин .

    14:38 20.08.2025

  • 27 Я пък тоя

    1 4 Отговор

    До коментар #24 от "Съветският пeHиc аkp00бат":

    Съберете числата, излизат 1 739 900.
    Или не сте пропели правилно или не сте го написали както трябва.

    14:41 20.08.2025

  • 28 минаващ

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Този път беше ,,изненада ,, , защото всички му се присмиват за дрескода .И по анцунг да беше отишъл - пак си е наш зеля еуглената !

    14:41 20.08.2025

  • 29 дядото

    5 0 Отговор
    русия трябва спешно да нанесе ефективен удар по празната ти глава.

    14:46 20.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Зеленски, това е подсказване, първо газоразпределителната мрежа, после твоята лична газова уредба. Стига си произвеждал метан.

    15:11 20.08.2025

  • 33 чекисть..

    2 0 Отговор
    Картина с маслом..от чнг-ни один одесский хлопец не е отишъл да се бие за гушата на зеления,в одессу по етажите където живеят цивилните-се веят масковски знамена и чакат-красная

    15:24 20.08.2025

  • 34 Механик

    2 0 Отговор
    Е и кво като са нанесли удар бе, Зели? Ми ти нали оня ден се фалеше как си нанеъл удар по такива енергийни обекти? какво те притеснява?
    Нали перемогата върви успешно и руснаците останаха само с лопати?

    15:34 20.08.2025

