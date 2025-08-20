Русия нанесе удар по газова разпределителна станция в региона на Одеса, каза Зеленски

Украинският президент днес заяви, че Русия е нанесла удар по газова разпределителна станция в южната Одеска област, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Всички тези удари са демонстративни и само потвърждават необходимостта да се окаже натиск върху Москва, да се наложат нови санкции и тарифи, докато дипломацията не даде пълни резултати", написа Володимир Зеленски в "Екс".
Междувременно руското министерство на отбраната, цитирано от агенция Интерфакс, съобщи, че негови сили са нанесли удари по пристанищна инфраструктура, използвана за снабдяване с гориво на украинските сили. В изявлението не се посочва кое е пристанището.
Руското военно ведомство заяви също, че неговите сили са превзели населените места Новогеоргиевка в Днепропетровска област и Панковка и Сухецкое в Донецка.
1 пешо
13:56 20.08.2025
2 гори гори
13:57 20.08.2025
3 Карго 200
Коментиран от #19
13:57 20.08.2025
4 Бутона
Коментиран от #7
13:57 20.08.2025
5 мошЕто
13:58 20.08.2025
6 То е ясно!
13:59 20.08.2025
7 Карго 200
До коментар #4 от "Бутона":Реалностите на фронта са,че руснаците стават на оюре
13:59 20.08.2025
8 покажи КАК слизаш от АЕРОПЛАНА
13:59 20.08.2025
9 Гост
"Украйна отново атакува петролопровода, водещ към Унгария, прекъсвайки доставките. Тази последна атака срещу нашата енергийна сигурност е възмутителна и неприемлива!“ – написа Сиярто.
Украинският заместник-министър на външните работи Андрий Сибига реагира незабавно с остър пост:
„...Сега можеш да изпращаш своите оплаквания – и заплахи – на своите приятели в Москва.“
По същата логика, Зеленски, можеш да се оплачеш на Арменския поп!
14:00 20.08.2025
10 Карго 200
Коментиран от #20
14:01 20.08.2025
11 Русия
Коментиран от #15
14:02 20.08.2025
12 минаващ
Коментиран от #16
14:02 20.08.2025
13 Вие се вийте
до пълната капитулация на киевския режим.
14:03 20.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Карго 200
До коментар #11 от "Русия":Украинските санкции влизат в сила – руските бензиностанции са затрупани с огромни опашки, след като удари с дронове нокаутираха множество рафинерии. В Приморски край опашките се простират на километри. В Забайкалски край горивото се продава само с купони. Дори Крим е на изчерпване.
Коментиран от #18
14:05 20.08.2025
16 към ,,капейките ,, ,
До коментар #12 от "минаващ":Зеленият беше се стъкмил с облекло на енорийски свещеник в Щатите и предизвика вълна от присмех пред Света ! Клоунът си е клоун - вари го , печи го - това е положението !
Коментиран от #23
14:09 20.08.2025
17 Вашето Мнение
14:14 20.08.2025
18 ШЕФА
До коментар #15 от "Карго 200":Ту-ту-ту-ту-ту хапчета и увеличи дозата !!!
14:16 20.08.2025
19 Орк
До коментар #3 от "Карго 200":Нищо подобно. Няма никакви опашки тук.
14:16 20.08.2025
20 Орк
До коментар #10 от "Карго 200":Пюре в твоята глава.
14:17 20.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Я пък тоя
14:22 20.08.2025
23 Атина Палада
До коментар #16 от "към ,,капейките ,, ,":Наистина за мен е изненада защо Зеленски отиде с такива дрехи на срещата..Това не беше костюм ..
А някога съм виждала Зеленски по телевизиите с официален костюм с бяла риза и вратовръзка..
Коментиран от #26, #28
14:23 20.08.2025
24 Съветският пeHиc аkp00бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #27
14:26 20.08.2025
25 Мда
Да почват като Биби
14:38 20.08.2025
26 към ,,капейките ,, ,
До коментар #23 от "Атина Палада":Беше казал преди време , че е президент на воюваща страна и затова не носи костюм . И Израел са воюващи , но Нетаняху не ходи като равин .
14:38 20.08.2025
27 Я пък тоя
До коментар #24 от "Съветският пeHиc аkp00бат":Съберете числата, излизат 1 739 900.
Или не сте пропели правилно или не сте го написали както трябва.
14:41 20.08.2025
28 минаващ
До коментар #23 от "Атина Палада":Този път беше ,,изненада ,, , защото всички му се присмиват за дрескода .И по анцунг да беше отишъл - пак си е наш зеля еуглената !
14:41 20.08.2025
29 дядото
14:46 20.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Я пък тоя
15:11 20.08.2025
33 чекисть..
15:24 20.08.2025
34 Механик
Нали перемогата върви успешно и руснаците останаха само с лопати?
15:34 20.08.2025