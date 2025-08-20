Новини
САЩ са съгласни да предоставят въздушна подкрепа на Украйна

САЩ са съгласни да предоставят въздушна подкрепа на Украйна

20 Август, 2025 08:18 600 7

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • изтребители-
  • гаранции за сигурност

Тръмп изключи възможността в Украйна да бъдат изпратени американски сухопътни сили

САЩ са съгласни да предоставят въздушна подкрепа на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Ден след като Тръмп обеща гаранции за сигурност, за да помогне за прекратяване на войната на извънредна среща на върха в Белия дом, пътят към мира остава неясен, тъй като САЩ и съюзниците им се работят по уточняване на това каква военна подкрепа за Украйна може да бъде предоставена.

"Когато става въпрос за сигурност, (европейците) са готови да изпратят войски на място. Ние сме готови да им помогнем с различни неща, особено, вероятно... по въздух“, заяви Тръмп в интервю за Фокс Нюз.

Тръмп не даде повече подробности. По-късно, в интервю за радиоводещия Марк Левин, Тръмп охарактеризира своя стил на преговори в опита си да сложи край на войната като "вероятно по-скоро инстинкт, отколкото процес".

Няколко часа след срещите на Зеленски във Вашингтон, Русия започна най-голямата си въздушна атака от повече от месец насам срещу Украйна, като изстреля 270 дрона и 10 ракети, съобщи украинските военно-въздушни сили. Министерството на енергетиката заяви, че ударите са причинили големи пожари в енергийни съоръжения в централния регион Полтава, където се намира единствената нефтопреработвателна рафинерия в Украйна.

Тръмп каза вчера, че се надява руският лидер Владимир Путин да "бъде добър" и да предприеме действия по спирането на войната в Украйна, но добави, че има вероятност руският президент да не иска да сключи сделка, съобщи Ройтерс. "Не мисля, че ще бъде проблем, ако трябва да съм честен. Мисля, че Путин е изморен от това. Смятам, че всички са изморени от това, но човек никога не знае", каза Тръмп в интервюто.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Тръмп ги къпе с хладка вода , а Путин - с вряла !!!

    08:20 20.08.2025

  • 2 иван костов

    4 0 Отговор
    Каквато и да е военна подкрепа, Украйна ще получи единствено от Русия!

    08:21 20.08.2025

  • 3 Айде сичкото русофил

    0 6 Отговор
    на амбразурата!

    08:22 20.08.2025

  • 4 Тръмп

    1 1 Отговор
    Като се нАспа утре ще съм на друго мнение!

    08:24 20.08.2025

  • 5 мислещ

    6 0 Отговор
    Скоро мир няма да има - боят ще е до посиняване за укрите . Тръмп и сие може да си говорят колкото искат - Путин ще решава !

    08:24 20.08.2025

  • 6 Крум

    0 0 Отговор
    Тука има тука няма. Най накрая вовата да хвърля гъбите и да се свършва тая мъка. Всеки ден или крайна или евро. Едно и също. Туквата и прасето с подкрепа от под 20% от имащите право на глас толкова ни наредиха за по малко от 6м.,колкото турците за 500 не успяха. И докато другите страни понр се пробват да защити интересите си,тука ганчо не му дреме за никой друг освен за себе си!

    08:28 20.08.2025

  • 7 Механик

    0 0 Отговор
    Не знам как си го представят това с натовски войски в Укарина, ама явно не могат да смятат правилно.
    Едната причина за тази война е точно да няма натовски войски в Украина.
    Как тогава ще има мир, щом едното от условията не е изпълнено???

    08:28 20.08.2025