Американският президент Доналд Тръмп, от когото до голяма степен зависи съдбата на украинския полуостров Крим, вероятно не знае дори къде се намира той.

В интервю за The Mark Levin Show Тръмп каза, че Крим се намира „по средата на океана“ и е голям колкото американския щат Тексас. Това не е така – площта на щата е 695 662 км², докато тази на Крим е 27,000 км², или близо 25 пъти по-малка.

В подкаста Тръмп за пореден път повтори, че Крим е бил предаден на руснаците не по време на неговото управление, а това на Барак Обама (2014 година), обвинявайки тогавашния президент в слабост и нерешителност спрямо Путин.

Преди срещата в Белия дом с Володимир Зеленски и европейски лидери Тръмп намекна, че Украйна няма да може да си върне Крим, който Русия анексира през 2014 г., предизвиквайки конфликт, довел до по-широкото нахлуване през 2022 г. Киев категорично отхвърля възможността да се откаже от свои територии, окупирани от руската армия, включително анексирания незаконно Крим.

В момента активност се обсъжда възможността САЩ да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, търсейки решение за спиране на войната. Администрацията на Тръмп обаче е категорична, че на украинска земя няма да бъдат изпращани американски сухопътни войски. Президентът на САЩ, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната.