Урок по география от Белия дом: Тръмп каза, че Крим е голям колкото Тексас и се намира в средата на океана
  Тема: Украйна

Урок по география от Белия дом: Тръмп каза, че Крим е голям колкото Тексас и се намира в средата на океана

20 Август, 2025 11:50 980 33

Американският щат Тексас е 25 пъти по-голям от Крим. Но не и според президента на САЩ Доналд Тръмп, който смята, че Крим е насред океана.

Урок по география от Белия дом: Тръмп каза, че Крим е голям колкото Тексас и се намира в средата на океана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Американският президент Доналд Тръмп, от когото до голяма степен зависи съдбата на украинския полуостров Крим, вероятно не знае дори къде се намира той.

В интервю за The Mark Levin Show Тръмп каза, че Крим се намира „по средата на океана“ и е голям колкото американския щат Тексас. Това не е така – площта на щата е 695 662 км², докато тази на Крим е 27,000 км², или близо 25 пъти по-малка.

В подкаста Тръмп за пореден път повтори, че Крим е бил предаден на руснаците не по време на неговото управление, а това на Барак Обама (2014 година), обвинявайки тогавашния президент в слабост и нерешителност спрямо Путин.

Преди срещата в Белия дом с Володимир Зеленски и европейски лидери Тръмп намекна, че Украйна няма да може да си върне Крим, който Русия анексира през 2014 г., предизвиквайки конфликт, довел до по-широкото нахлуване през 2022 г. Киев категорично отхвърля възможността да се откаже от свои територии, окупирани от руската армия, включително анексирания незаконно Крим.

В момента активност се обсъжда възможността САЩ да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, търсейки решение за спиране на войната. Администрацията на Тръмп обаче е категорична, че на украинска земя няма да бъдат изпращани американски сухопътни войски. Президентът на САЩ, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    Троловете не могат да покажат на картата Украйна но им се плаща да я защитават.

    Коментиран от #11, #17, #22, #33

    11:53 20.08.2025

  • 2 Само не

    7 4 Отговор
    разбрах, как точно зависи съдбата на Крим от Тръмп бре Марче😂😂😂

    11:53 20.08.2025

  • 3 1488

    8 12 Отговор
    а вие знаете ли че българската столица е голяма колкото едно средно село в руската степ ?

    Коментиран от #6, #9

    11:53 20.08.2025

  • 4 Географ и Историк

    16 5 Отговор
    Колкото Путин е историк, толкова и Тръмп е географ. Докато държат ядрените кодове двамата дърти клиенти на Епщейн, могат да говорят, каквито си искат глупости.

    11:53 20.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха ха ха ха

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    А знаете ли, че Русия има половината население на индийската провинция Бангладеш с размер по-малък от Руската провинция Беларус.

    Коментиран от #30

    11:56 20.08.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    2 4 Отговор
    Момичета и момчета това ако не е фейк,да го коментираме ли въобще...

    11:56 20.08.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    ми...всъщност от Крим и насееСЕСЕРЕйските РЕСпублики и простотиите им се вълнуват само копеите

    Коментиран от #25

    11:57 20.08.2025

  • 9 3534

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    а вие знаете ли, че в Русия има спинозни, колкото населението на българската столица?

    11:57 20.08.2025

  • 10 Журналята, колкото и крякате,

    3 5 Отговор
    Украйна отече в канала.

    11:58 20.08.2025

  • 11 Дългият

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пич,потвърди пред аудиторията че след теб са счупили калъпа.......

    11:58 20.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Знае се.

    7 1 Отговор
    Тръмп е типичен пpoфан като болшинството американци и руснаци . Това е проблема на държавите с голямо население .

    12:00 20.08.2025

  • 14 Дух

    4 1 Отговор
    Егати и олигофрена неадекватен както казват Атиняните и този ми бил Републиканец , демократите ще го запалят накрая тоя изкукуригал и изтрещял дядка Тръмп и няма да си изкара мандата

    12:00 20.08.2025

  • 15 Бонев

    3 2 Отговор
    Той и България не я знае, ама това не му попречи да вземе 5милиарда за самолети от 80те години.

    12:01 20.08.2025

  • 16 Гост

    1 0 Отговор
    Като в ония стария скеч "Че то отдъде да знай детето, колко е голям Крим"

    12:01 20.08.2025

  • 17 Плаща се само на копейките ,че

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    са много гладни и корумпирани .

    Коментиран от #20

    12:01 20.08.2025

  • 18 Рускиня

    1 0 Отговор
    Големият % американци нямат представа от щатите на държавата си, та за география на Земята е абсурд да се говори.

    12:02 20.08.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 3 Отговор
    Тръмпера обяви, че ще връща ИНДИАНЦИТЕ обратно в ИНДИЯ ❗

    12:04 20.08.2025

  • 20 Копейките по цял ден пишат тук

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Плаща се само на копейките ,че":

    После показват какво са писали и им плащат по 30 лева.

    12:04 20.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Иносказание

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чичо Дончо просто казва, че Крим нито е по среди океана, никто е голям колкото Тексас, затова не е толкова много ценен, че заради него да се започва нова война.

    12:05 20.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мишел

    0 0 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    12:05 20.08.2025

  • 25 Излиза, че

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Чичо Дончо е оо нашите, от копейките, така ли?

    12:07 20.08.2025

  • 26 Сталин

    1 2 Отговор
    МакДонни е рядко тъпо парче

    12:08 20.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 уйко калеко

    0 1 Отговор
    А ние навремето се смеехме на ПЛЕВНЕЛИЕВ за гафа с новогодишното обръщение.Ако ТРЪМПИТО Е КАЗАЛ ТЕЗИ ДУМИ СМЯТАЙТЕ КОЛКО Е ЗАГРИЖЕН ЗА УКРАЙНА,Естествено за него е важно бизнеса с оръжията за УКРАЙНА да върви,а сметката ще се плаща от европейците,Не вярвам в ЕС да няма оръжия които могат да заместят американските ,например ТАУРУС и др.Като ще се дават пари от ЕС поне да останат в съюза.

    12:09 20.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    А знаеш ли ,че България спрямо Индия прилича на една точица (бълха) .

    12:09 20.08.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    Тя и България по-голяма от Белгия и Нидерландия взети заедно,
    ама все ни викат България е МАЛКА СТРАНА❗
    Някой да казва, че Белгия или Нидерландия е малка страна ❓
    И България е в Източна Европа колкото
    Плевен е в Източна България,
    ама все ни учат на нова GEЙография❗

    12:10 20.08.2025

  • 32 Хайо

    0 0 Отговор
    Това е американския интелект и българските атлантици .За това и мечтата им е Сащ .

    12:10 20.08.2025

  • 33 Товариш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    " KeneFeik", чисти запетайките и не филосовствай !!!

    12:12 20.08.2025