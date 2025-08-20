Урок по география от Белия дом: Тръмп каза, че Крим е голям колкото Тексас и се намира в средата на океана

Американският президент Доналд Тръмп, от когото до голяма степен зависи съдбата на украинския полуостров Крим, вероятно не знае дори къде се намира той.
В интервю за The Mark Levin Show Тръмп каза, че Крим се намира „по средата на океана“ и е голям колкото американския щат Тексас. Това не е така – площта на щата е 695 662 км², докато тази на Крим е 27,000 км², или близо 25 пъти по-малка.
В подкаста Тръмп за пореден път повтори, че Крим е бил предаден на руснаците не по време на неговото управление, а това на Барак Обама (2014 година), обвинявайки тогавашния президент в слабост и нерешителност спрямо Путин.
Преди срещата в Белия дом с Володимир Зеленски и европейски лидери Тръмп намекна, че Украйна няма да може да си върне Крим, който Русия анексира през 2014 г., предизвиквайки конфликт, довел до по-широкото нахлуване през 2022 г. Киев категорично отхвърля възможността да се откаже от свои територии, окупирани от руската армия, включително анексирания незаконно Крим.
В момента активност се обсъжда възможността САЩ да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, търсейки решение за спиране на войната. Администрацията на Тръмп обаче е категорична, че на украинска земя няма да бъдат изпращани американски сухопътни войски. Президентът на САЩ, че е изключил възможността за разполагане на американски войски на територията на Украйна, но добави, че САЩ може да предоставят въздушна подкрепа като част от споразумение за прекратяване на войната на Русия в страната.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #17, #22, #33
11:53 20.08.2025
2 Само не
11:53 20.08.2025
3 1488
Коментиран от #6, #9
11:53 20.08.2025
4 Географ и Историк
11:53 20.08.2025
6 Ха ха ха ха
До коментар #3 от "1488":А знаете ли, че Русия има половината население на индийската провинция Бангладеш с размер по-малък от Руската провинция Беларус.
Коментиран от #30
11:56 20.08.2025
7 Кривоверен алкаш
11:56 20.08.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #25
11:57 20.08.2025
9 3534
До коментар #3 от "1488":а вие знаете ли, че в Русия има спинозни, колкото населението на българската столица?
11:57 20.08.2025
10 Журналята, колкото и крякате,
11:58 20.08.2025
11 Дългият
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пич,потвърди пред аудиторията че след теб са счупили калъпа.......
11:58 20.08.2025
13 Знае се.
12:00 20.08.2025
14 Дух
12:00 20.08.2025
15 Бонев
12:01 20.08.2025
16 Гост
12:01 20.08.2025
17 Плаща се само на копейките ,че
До коментар #1 от "Последния Софиянец":са много гладни и корумпирани .
Коментиран от #20
12:01 20.08.2025
18 Рускиня
12:02 20.08.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
12:04 20.08.2025
20 Копейките по цял ден пишат тук
До коментар #17 от "Плаща се само на копейките ,че":После показват какво са писали и им плащат по 30 лева.
12:04 20.08.2025
22 Иносказание
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чичо Дончо просто казва, че Крим нито е по среди океана, никто е голям колкото Тексас, затова не е толкова много ценен, че заради него да се започва нова война.
12:05 20.08.2025
24 Мишел
12:05 20.08.2025
25 Излиза, че
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Чичо Дончо е оо нашите, от копейките, така ли?
12:07 20.08.2025
26 Сталин
12:08 20.08.2025
28 уйко калеко
12:09 20.08.2025
30 Хаха
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":А знаеш ли ,че България спрямо Индия прилича на една точица (бълха) .
12:09 20.08.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ама все ни викат България е МАЛКА СТРАНА❗
Някой да казва, че Белгия или Нидерландия е малка страна ❓
И България е в Източна Европа колкото
Плевен е в Източна България,
ама все ни учат на нова GEЙография❗
12:10 20.08.2025
32 Хайо
12:10 20.08.2025
33 Товариш
До коментар #1 от "Последния Софиянец":" KeneFeik", чисти запетайките и не филосовствай !!!
12:12 20.08.2025