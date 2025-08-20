Високопоставен член на Бундестага очаква германски войници да бъдат разположени в Украйна

Висш германски законодател очаква германски войници да бъдат разположени за поддържане на мира в случай на трайно примирие между Русия и Украйна, става ясно от негово интервю за телевизия Ве Де Ер, предаде ДПА, съобщи БТА.

Томас Ровекамп, председател на Комисията по отбрана в Бундестага, заяви, че европейците и украинците имат лош опит със спазването от Русия на ангажиментите ѝ, поради което е необходима ефективна военна възпираща сила.

"А това означава също, че германските войници ще гарантират в бъдеще, след сключването на мирно споразумение с Русия, че мирът ще бъде запазен завинаги", заяви Ровекамп. Като примери за вида подкрепа, която Бундесверът би могъл да предостави, Ровекамп спомена помощта с логистика, обучението на украински войници и противовъздушната отбрана.

"В Бундесвера разполагаме с цяла гама от военни способности, които могат да осигурят траен мир в Украйна“, заяви председателят на комисията. За украинците въпросът за възможните гаранции за сигурност от съюзниците е ключов момент във всяко потенциално мирно споразумение. Недоверието към Русия е голямо след почти три години и половина война.

"Става въпрос да се даде на Украйна обвързваща гаранция, включително военна, че в случай на ново нападение от Русия, европейците, заедно с американските войски, са готови да отблъснат атаката“, каза Ровекамп.

„В крайна сметка никой не иска война и най-сигурният начин да се предотврати поредната военна конфронтация би бил да се възпрепятства руската армия от такава война с помощта на силно военно присъствие."