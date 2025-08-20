Новини
Високопоставен член на Бундестага очаква германски войници да бъдат разположени в Украйна
  Тема: Украйна

Високопоставен член на Бундестага очаква германски войници да бъдат разположени в Украйна

20 Август, 2025 13:33 739 74

Европейците и украинците имат лош опит със спазването от Русия на ангажиментите ѝ, каза Ровекамп

Високопоставен член на Бундестага очаква германски войници да бъдат разположени в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Висш германски законодател очаква германски войници да бъдат разположени за поддържане на мира в случай на трайно примирие между Русия и Украйна, става ясно от негово интервю за телевизия Ве Де Ер, предаде ДПА, съобщи БТА.

Томас Ровекамп, председател на Комисията по отбрана в Бундестага, заяви, че европейците и украинците имат лош опит със спазването от Русия на ангажиментите ѝ, поради което е необходима ефективна военна възпираща сила.

"А това означава също, че германските войници ще гарантират в бъдеще, след сключването на мирно споразумение с Русия, че мирът ще бъде запазен завинаги", заяви Ровекамп. Като примери за вида подкрепа, която Бундесверът би могъл да предостави, Ровекамп спомена помощта с логистика, обучението на украински войници и противовъздушната отбрана.

"В Бундесвера разполагаме с цяла гама от военни способности, които могат да осигурят траен мир в Украйна“, заяви председателят на комисията. За украинците въпросът за възможните гаранции за сигурност от съюзниците е ключов момент във всяко потенциално мирно споразумение. Недоверието към Русия е голямо след почти три години и половина война.

"Става въпрос да се даде на Украйна обвързваща гаранция, включително военна, че в случай на ново нападение от Русия, европейците, заедно с американските войски, са готови да отблъснат атаката“, каза Ровекамп.

„В крайна сметка никой не иска война и най-сигурният начин да се предотврати поредната военна конфронтация би бил да се възпрепятства руската армия от такава война с помощта на силно военно присъствие."


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелания

    35 2 Отговор
    А Путин ще ги командирова в Сибир за да режат дърва с бичкия

    13:36 20.08.2025

  • 2 Бонев

    38 2 Отговор
    Знае се какво се случи предният път, когато имаше немски войници в Украйна.

    13:36 20.08.2025

  • 3 Кога това ма Мароооу

    29 1 Отговор
    за кога се очаква? Малей колко си тъ///пЪ.

    Коментиран от #37

    13:36 20.08.2025

  • 4 Гост

    30 2 Отговор
    Всчико добре, ама защо европалячовците се напъват да намесят Америка в конфликта на всяка цена? Нали сте много силни и желаещи, възпирайте Русия сами! Мир чрез сила....това-онова...

    13:37 20.08.2025

  • 5 И Киев е Руски

    22 2 Отговор
    Средностатистическият европеец вече няма да воюва с Русия, нито за Украйна, нито за Европа, нито за самия дявол. Защо? Защото вече е опитвано много пъти не помогна. Укрепването на модерна армия и сериозното и въоръжаване, каквото и да казват кой, е преструктуриране на икономиката, тежкото машиностроене, металургията. На зелени вятърни мелници не можеш да миришеш много. Така че, навийте си хляба зеления дневен ред и се обадете на местните си басмачи, в дрипави одежди

    Коментиран от #12

    13:37 20.08.2025

  • 6 Мальовица

    26 1 Отговор
    Бундесверът не е ял какалашката скоро

    13:37 20.08.2025

  • 7 С ТАКИВА ГАРАНТИ

    21 1 Отговор
    УКРАЙНА НАПРАВО ДА Я ЗАКРИВАТ.ТЕ НЕ МОЖАХА ДА СПРАТ 2 МЛН. НЕЗАКОННИ И НЕВЪОРЪЖЕНИ В СОБСТВЕНАТА СИ СТРАНА , А ЩЕ СПИРАТ ОПИТНА И ВЪОРЪЖЕНА СИЛА.АМИИИ

    13:38 20.08.2025

  • 8 Мартин

    4 21 Отговор
    Хитлер стигна за 5 месеца до Москва.Путлер за 4 години до Покровск.

    Коментиран от #14, #23, #24, #30, #34, #43

    13:38 20.08.2025

  • 9 И Киев е Руски

    19 1 Отговор
    Тръмп също така каза, че е съгласен с идеята на Путин да се търси мирно споразумение без предварително прекратяване на огъня, което Украйна и нейните европейски съюзници настояват." -

    4- Казах ви, ние се съгласихме да

    „намокрим" неолиберално-фашистката «мръсотия". Докато Русия ще унищожи тази измет на фронта. Тръмп ще потуши тази „мръсотия" на Запад. С времето ще им става все по-трудно да се крият, постепенно някои гниди" ще изоставят фашистката идеология на неолиберализма и ще преминат на страната на „Здравия разум", а тези, които не го направят, просто ще изчезнат. Накратко, битката с глупаците и изключителностите се разширява

    Коментиран от #13, #20

    13:39 20.08.2025

  • 10 ОПАААА

    14 1 Отговор
    ЗАЕДНО С АМЕРИКАНСКИ ВОЙСКИ
    ОПААААА ЩОТО НАЛИ ЗНАЕШ СЛЕД ПЪРВОТО ОБУВАНЕ КАФЯВОТО Е ОТЗАДЕ
    АМА СПОКО ПЪРВИ В СПИСЪКА Е ЛОНДОН

    13:39 20.08.2025

  • 11 Боруна Лом

    19 1 Отговор
    ТЕЗИ ГЛАВОЧИ ПАК ЩЕ ПОСРЕЩАТ В БЕРЛИН БРАТУШКИТЕ! НЕ СИ ВЗЕХА ПОУКА,ЕЙ! ТЪПИ ШВАБИ!

    13:39 20.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тръмп

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    Боклуците започнахте да ме харесвате

    Коментиран от #25

    13:40 20.08.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Мартин":

    Браво.Разбрахме че и Ти си от ТПН арите

    Коментиран от #36

    13:40 20.08.2025

  • 15 Абе не знам

    11 0 Отговор
    Дали швабите пак ша са гушнат с бандирите ама да не се развее пак руския байряк на райхстага.... май по вероятно ще да е!!!

    13:41 20.08.2025

  • 16 Орк

    3 0 Отговор
    Ще бъдaт расПОЛОЖЕНИ всички!

    13:41 20.08.2025

  • 17 Съветският пeHиc аkp0бат

    11 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: 1 721 000 убити и изчезнали.

    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди

    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:41 20.08.2025

  • 18 И Киев е Руски

    10 1 Отговор



    Цитат: Зеленски заяви, че отказът на Русия да спре военните действия ще усложни опитите за установяване на траен мир. „Спирането на кръвопролитията е ключов елемент от мирното уреждане", каза той.... Коментар: Вече имаше така наречените -Мински споразумения". Ние в Русия също добре помним циничните коментари на западните политици за целта на тези прекратявания на огъня. Ако сега Русия се съгласи (не дай Боже!) на някакво временно прекратяване на огъня с киевската банда нацисти, то след няколко години нашата Русия отново ще трябва да се бие с тази Украйна" но вече превъоръжена, ремобилизирана, като част от НАТО и. едновременно с това, с войски на НАТО, разположени в Одеса и Николаев. Киев и Лвов. Харков и Днепропетровск! И имаме ли изобщо нужда от тази нова ситуация

    Коментиран от #40

    13:41 20.08.2025

  • 19 Я пък тоя

    10 0 Отговор
    Само заглавието ми стига.
    Никой ли не разбра, няма ли кой да им каже, че чужда армия само с позволение на Путин.
    Иначе война докато изчезне Украйна и няма теритирия на която да се разположат чужди войски.

    13:41 20.08.2025

  • 20 Ще,ще,ще

    1 12 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    Киев за два дня и все.1 милион пияници на кайма при Кобзон.
    Бу ха ха

    Коментиран от #42, #45

    13:42 20.08.2025

  • 21 Тома

    10 0 Отговор
    Нацистите и бандеровци искат руснаците да им спазват правилата.Май и поколения да минат сърбежа ще им остане завинаги

    13:42 20.08.2025

  • 22 Ами нека да умират

    7 0 Отговор
    германски войници, разположени в Украйна... щом така искат

    13:42 20.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Е И КВО

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мартин":

    НЕ ЗАБРАВЯЙ ЗА МИЛИОНИТЕ УБИТИ РУСНАЦИ
    РАСЕЙВАШ СЕ И ЩЕ СТОИШ ГЛАДЕН

    13:42 20.08.2025

  • 25 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Тръмп":

    Пиьенето кво ли не прави

    Коментиран от #33

    13:43 20.08.2025

  • 26 Гориил

    6 0 Отговор
    Ако това се случи, бъдещето на Европа е тревожно и неясно.

    13:43 20.08.2025

  • 27 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    1 3 Отговор
    ЗАВИНАГИ СЪС ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ И ДЖАПАН!!
    БЪЛГАРИЯ И ДОЙЧЛАНД ЮБЕР АЛЛЕС !!

    13:43 20.08.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 0 Отговор
    Хакери са хакнали Укрогенщаба.Укрите при Бандера били вече 1,7 млн.,само тая гАдина са 625 хилки.а тя е по средата си,

    13:44 20.08.2025

  • 29 пешо

    5 0 Отговор
    ние очакваме руски в берлин , но този път без стена

    13:44 20.08.2025

  • 30 Е да де

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мартин":

    Ама то тогива и руското знаме бърже отиде до Берлин!!!

    Коментиран от #60

    13:44 20.08.2025

  • 31 Ха-ха-ха

    6 0 Отговор
    Значи правят си едни сметки от клуба на желаещите и се мислят за големи хитреци. Искат да окупират това дето е останало от Украйна за да неможе тя да тръгне към подобряване на отношенията си с Русия и след време като се почувстват готови да направят една провокация и пак да разпалят войната. Затова руснаците казаха не на войски от нато в Украйна.

    13:45 20.08.2025

  • 32 Георги

    4 1 Отговор
    може да се прочете и така : Германците ще се бият срещу достъпа си до евтини ресурси на страната на държавата, която извърши терористичен акт срещу структура от национално значение за тях! Иначе и руснаците имат кофти спомени от украинци и европейци - Минска - 2 пъти и Истанбул - веднъж

    13:45 20.08.2025

  • 33 404

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    Помогна на родител две да се омъжи и да се излюпи оХлЮФ като н..гооо

    13:45 20.08.2025

  • 34 Я пък тоя

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мартин":

    И като стигна до Москва, сега къде е?

    Коментиран от #48

    13:45 20.08.2025

  • 35 И при трайно примирие между

    6 2 Отговор
    Русия и Украйна, там нямат работа армии на държави които са били страна в конфликта.

    13:45 20.08.2025

  • 36 И що му казваш така

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В какво не е прав човека?
    Русняците си счупиха зъбите в Украйна. Това не ти е малка Грузия. Това са Бандеровци !!!

    Коментиран от #49

    13:45 20.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 9689

    3 0 Отговор
    И аз очаквам шестица от тотото.

    13:45 20.08.2025

  • 39 Абе тези не разбраха

    7 0 Отговор
    Че Русия никога няма да се съгласи да пусне натовски войски на територията укра.

    Коментиран от #44

    13:45 20.08.2025

  • 40 888

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "И Киев е Руски":

    Глупак кажи твоето мнение.

    13:46 20.08.2025

  • 41 РАШИЗМА Е НОВАТА ЧУ МА на ХИЛЯДОЛЕТИЕТО

    2 4 Отговор
    РАШИЗМА е по- г нусен , по- лош и човеконенавистен от Нац- изма и фашизма!!
    Факт
    Тая ЧУ МА трябва да бъде уни що жена!!

    Коментиран от #55

    13:46 20.08.2025

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ще,ще,ще":

    Кафе в Крим ,моста там ли е,границите от1991,границите от 2014,границите от 2022,Контрнаступа ,Работино ,а?Скпняк

    Коментиран от #67

    13:46 20.08.2025

  • 43 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мартин":

    Което означава ,че целите и на единият и на другият са да стигнат до въпросните точки.Затова Хитлер тръгна с 3(три) милионна армия ,а Путин с 130 хилядна. Русия влезе в Украйна с 130 000 армия,което за всеки що годе грамотен човек му е ясно,че целите на Русия не са превземането на огромната Украйна..

    Коментиран от #50

    13:46 20.08.2025

  • 44 Едмонд

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "Абе тези не разбраха":

    Че кой ще пита Русийката.Ще гледат като бити кучета.

    Коментиран от #57

    13:47 20.08.2025

  • 45 НЕ Е ВЯРНО

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ще,ще,ще":

    1720999 СА
    ДРУГОТО СА РУСКИ ЛЪЖИ И ПРОПАГАНДА

    13:47 20.08.2025

  • 46 Да се прегледат при психиатър

    3 2 Отговор
    Сериозни ментални проблеми явно имат тея от Бундестага

    13:47 20.08.2025

  • 47 Минувач

    4 2 Отговор
    Гледам назад прогнозите и статиите в този сайт за войната в Бандерия и ми става жал за манипулативната журналистика и всички високопарни изказвания и прогнози …. Днес вече се очертават границите на загубените територии от смъркача , а вчера БТВ съобщиха за размяната на 1000 украински трупа срещу 19 от Русия … Все пак ние българите имаме глави да мислим драги медии , независимо на кого служите !

    13:48 20.08.2025

  • 48 Питай по-добре

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Я пък тоя":

    къде е руската армия след 3 г. и половина и 1 млн. избити.
    И жужето къде е. На български се казва - На кучето в г.....

    Коментиран от #53

    13:48 20.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ало Кобзон съм.

    1 4 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    При мен са един милион парчета.Освен ако ботокса не е тръгнал с 8 по 130 хиляди.

    Коментиран от #66

    13:49 20.08.2025

  • 51 германски войници в чували

    3 3 Отговор
    Ще погребват в Германия отново.

    13:49 20.08.2025

  • 52 Дедо ви...

    4 2 Отговор
    Е убаво де ама Риж дедо дали ще разреши нали ще си я делкат покрайнинат с Путин

    13:49 20.08.2025

  • 53 Къде е редовната руска армия?

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Питай по-добре":

    Ами при Кобзон разбира се.

    13:50 20.08.2025

  • 54 ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    Дайте ново съвременно оръжие на ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРСКИ ВОИНИ и за седмица БЪЛГАРСКИТЕ БОЙНИ ЗНАМЕНА Нще се веят в Московия ---- ИЗКОННИТЕ СТАРОБЪЛГАРСКИ ЗЕМИ !!
    На колене, ..пред ВЕЛИКИЯТ БЪЛГАРСКИ РОД,....МОНГОЛЯК- москали....ВЕДНАГА!!!!

    Коментиран от #65

    13:50 20.08.2025

  • 55 УКРАИНСКИ ГРОБ.....АР

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "РАШИЗМА Е НОВАТА ЧУ МА на ХИЛЯДОЛЕТИЕТО":

    ЩО БЕ
    БИЗНЕСА МИ ВЪРВИ СУПЕР
    А БРАТА Е ГРАНИЧАР
    И ТОЙ Е ДОБРЕ
    А АКО НЕ БЕШЕ ИЗБЯГАЛ В БЪЛГАРИЯ И ЗА ТЕБЕ МОЖЕШЕ ДА ИМА НЕЩИЧКО

    13:50 20.08.2025

  • 56 Мислещ

    4 1 Отговор
    Стига глупости! Кой ще се съгласи да приеме "умиротворяващи сили" от страни, ангажирани с подкрепата на Украйна в тази война? По-скоро те биха били от неутрални държави, членки на ООН, като Бразилия, Зимбабве и пр. Или и от държави, подкрепящи другата страна в конфликта, за да има баланс (напр. Сев. Корея и Китай). Тази идея на Макрон, Стармер и Мерц има "заден" привкус...

    13:50 20.08.2025

  • 57 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Едмонд":

    Цял свят видя кой пита Русийката,а именно,когато Тръмп изостави палячовците на пейката в Белия дом и каза,че трябва да отиде да се посъветва с Путин,а те останаха да чакат ..;)))

    13:51 20.08.2025

  • 58 Русия

    5 2 Отговор
    Вчера французи и англичани се опитаха да разположат в Одеса войска,резултата е, всички са 200 !!!!!!!!!

    Коментиран от #63

    13:51 20.08.2025

  • 59 Чакайте бре

    3 2 Отговор
    Това "в случай на трайно примирие между Русия и Украйна" първо да се случи .... До тогава може Германия фалит да е обявила

    13:51 20.08.2025

  • 60 Кое е руското знаме

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Е да де":

    През 1945?
    От бунището ли ви събират?

    13:52 20.08.2025

  • 61 Клавиатурата ти е архаична

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пишеш с буква Э. Такава писменост се ползва в Азия.

    Коментиран от #74

    13:52 20.08.2025

  • 62 Причината за СВО да се изкорени

    3 0 Отговор
    Тази война започна с въпроса за нарушаване на сигурността на Русия и с решението му трябва да завърши!!!
    Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
    Путин в Мюнхен през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.

    13:52 20.08.2025

  • 63 Варна

    5 0 Отговор

    До коментар #58 от "Русия":

    Брутална касапница в Одеса на френски и англииски наемници.Бог до поживи Великия В.Путин !

    13:52 20.08.2025

  • 64 Фашагите

    3 0 Отговор
    Ще бъдат изтриете от лицето на планетата до крак , включително и панелените ! Иначе русите направо размазаха наркомана и нацистките му брадати ортаци ! Смърт на фашизма !

    Коментиран от #69

    13:53 20.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ало Кобзон съм.":

    Не,сто милиона са при теб:))))

    13:53 20.08.2025

  • 67 Руснак без крак

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Утре влизам в Киев!Ако остана без глава.

    Коментиран от #70

    13:53 20.08.2025

  • 68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сори ,нали съм в Москва и обрусявам понякога

    Коментиран от #73

    13:54 20.08.2025

  • 69 Пропусна и

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Фашагите":

    Свобода на народа. Спрял си някъде в средата на миналия век.

    13:55 20.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 дЖилезку да почне

    1 0 Отговор
    Да събира атлантенца тогава а? Че барем се отървем от тях

    13:55 20.08.2025

  • 72 хахаха

    0 0 Отговор
    супер ако европата събере един милион войници за да окупира остатъка от украина, ще настане мир завинаги, и един милион украински войници - 2 милиона общо, никой няма да посмее даже да погледне към украина

    13:56 20.08.2025

  • 73 И там си остани

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вече си изкривил мисленето.

    13:57 20.08.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Клавиатурата ти е архаична":

    Москва не е Азия.А как-то каза една позната- " пъпа на света".
    Седни - 2 по география

    13:57 20.08.2025

