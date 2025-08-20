Иран няма да прекрати напълно сътрудничеството си с МААЕ

Иран няма да може напълно да прекрати сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Това заяви външният министър на страната Абас Аракчи, след като парламентът прие закон, изискващ одобрение на високо ниво за бъдещи инспекции на ядрените обекти, цитиран от "Ройтерс", предава БТА.

Инспекторите на МААЕ нямат достъп до иранските ядрени инсталации след ударите на Израел и САЩ през юни, въпреки че ръководителят на агенцията Рафаел Гроси заяви, че инспекциите остават от съществено значение. Миналия месец иранският парламент прие законодателство, което спира сътрудничеството с МААЕ и постановява, че всички бъдещи инспекции ще се нуждаят от разрешение на Висшия съвет за национална сигурност на Техеран.

Законодателните промени последваха обвинения на Иран, че МААЕ е подпомогнала израелско-американските атаки чрез доклад от 31 май, който накара Управителния съвет на агенцията да обяви Иран за нарушил задълженията си по неразпространението.

На брифинг Аракчи обаче уточни, че Техеран "не може напълно да прекрати сътрудничеството си с агенцията... Следователно инспекторите трябва да бъдат там, за да свършат тази работа".

Относно възобновяването на преговорите с Вашингтон, външният министър каза, че те трябва да достигнат "зрялост". Шестият кръг от преговори между Техеран и САЩ беше прекратен след израелските и американските удари през юни.