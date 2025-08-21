Новини
Губернаторът на Херсонска област: Донбас и Новорусия са изконни руски земи, няма как да бъдат "териториална отстъпка"
  Тема: Украйна

Губернаторът на Херсонска област: Донбас и Новорусия са изконни руски земи, няма как да бъдат "териториална отстъпка"

21 Август, 2025 06:07, обновена 21 Август, 2025 06:21 1 069 26

Русия винаги е била великодушна, така че след края на конфликта ще може да подобри отношенията си с Украйна, заяви Владимир Салдо

Губернаторът на Херсонска област: Донбас и Новорусия са изконни руски земи, няма как да бъдат "териториална отстъпка" - 1
Владимир Салдо, Снимка: Президентство на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Регионите Донбас и Новорусия са изконно руски земи и следователно не могат да се разглеждат като евентуална териториална отстъпка от страна на Украйна. Това мнение изрази губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо в интервю за ТАСС.

„Украйна не е необходимо да прави никакви териториални отстъпки. Това е освободена територия и първоначално е била руска територия. Въпреки че беше отпусната на Украйна по някакви споразумения, тя си остана руска“, каза Салдо.

Още новини от Украйна

Той уточни, че наскоро е проверил исторически материали и е открил текста на манифест, подписан от Екатерина II, в който се говори за включването на гореспоменатите земи в Руската империя.

„Тази земя винаги е била руска, след това е била обща съветска земя, след това по време на разделянето на Съветския съюз, тя се озова в част от Украйна. Но това не означава, че това е украинска земя, това е руска земя и първоначално е била нейна. Затова мисля, че това не е териториална отстъпка - това е възстановяване на историческите граници на Русия“, подчерта ръководителят на региона.

Русия винаги е била великодушна, така че след края на конфликта ще може да подобри отношенията си с Украйна, заяви Салдо.

„Участието в този процес на други чужди държави, които са далеч от Русия и от Украйна в частност, е, така да се каже, косвено. А ние бяхме, сме и ще останем съседи. Знаем със сигурност, че Русия винаги е била великодушна. И след края на конфликта все още ще подобряваме добросъседските отношения. Ние сме неразривно свързани“, каза той.

Салдо подчерта, че всяко мирно споразумение винаги се движи към прогрес и сътрудничество.
Той одобри желанието на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна, но припомни първоначалните цели на "специалната военна операция".

„Желанието на президента Тръмп да помогне за спирането и прекратяването на конфликта в Украйна, както казват западните журналисти, разбира се, не може да не бъде одобрено. В същото време е ясно, че ние имаме свои собствени задачи и свои собствени цели. И ние също се стремим да прекратим този конфликт, но с постигането на целите на специална военна операция“, каза той.

„Много е важно президентите Путин и Тръмп да обсъдят помежду си въпросите, които вълнуват много хора“, добави губернаторът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    15 13 Отговор
    Украина е Русия.

    Коментиран от #20

    06:22 21.08.2025

  • 2 Само да попитам

    14 19 Отговор
    По кой международен договор са руски земи?

    Коментиран от #10, #16

    06:23 21.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Механик

    8 6 Отговор
    Ама там що ви бият тогава?

    06:26 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    11 4 Отговор
    Аляска, Калифорния и Флорида могат да бъдат териториални отстъпки.

    06:30 21.08.2025

  • 9 Хмм

    16 6 Отговор
    Украйна е влязла в Съветския съюз с три области - Киевска, Черниговска и Житомирска, приблизително колкото България по територия и население, после украинското лоби във властта е разширявало територията ѝ, една от причините да включат Донбас е да си имат собствена промишленост

    06:32 21.08.2025

  • 10 По бункерният договор

    8 14 Отговор

    До коментар #2 от "Само да попитам":

    Ха ха..Психопатът с ботокса чертае граници в бункера.

    06:32 21.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Цар Иван Шишман не е предал Търново, а е напуснал столицата след като болярите решават да се предадат, на следващия ден се срещнали с турците като очаквали да им запазят привилегиите, но били посечени, не повярвали на предателите, българският цар отива в Сердика, която още се държи, след като крепостта пада, отива в Никопол, там идва краят, убит е от турците, докрай е защитавал България, само той и добруджанският деспот не са участвали на страната на турците при завладяването на останалите български земи, "юнакът на юнаците" Марко Кралевити е убит в Добруджа, където на страната на турците воювал срещу добруджанските българи

    Коментиран от #24

    06:39 21.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гочо 3

    2 4 Отговор
    А чии са били земите преди манифеста на екатерината?

    Коментиран от #17, #21

    06:48 21.08.2025

  • 16 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Само да попитам":

    Когато вече са били руски, на повечето места в света не е имало международни договори.

    06:59 21.08.2025

  • 17 Аман

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гочо 3":

    "Стара Велика България е съществувала през 7-ми век. Държавата се намирала в района на северното Причерноморие, обхващайки днешна Украйна и Южна Русия. Границите ѝ били приблизително: на изток река Кубан, на юг Азовско и Черно море, на запад река Днепър, а на север река Донец. "

    07:01 21.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дика

    3 0 Отговор
    Аз пък открих един манифест на хан Кубрат

    07:04 21.08.2025

  • 20 Меси

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защото":

    И Литекс е Цска

    07:06 21.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Кирил":

    Грешиш. Руските селища на Курилските острови и на Хокайдо , с църкви и руска администрация, са част от Иркутска губерния и ги е имало още когато там са живеели айни, преди да се появят японските заселници.

    07:09 21.08.2025

  • 23 Артилерист

    3 0 Отговор
    Възроденият бандеровски нацизъм, след кървавия преврат на Майдана, беше на път да завладее цяла Украйна. Рускоезичните източни области обаче отказаха да се нацизират и те бяха подложени отначало на пряк терор от бандеровци, пристигнали от западна Украйна. След спонтанното обединение за защита донбасци сформираха доброволчески корпуси и изгониха бандеровците. Последваха постоянни артилерийска обстрели от редовната украинска армия и масови убийства на ХОРАТА в Донбас. В два тура се състояха преговори за мир, подписаха се споразумения в Минск за прекратяване на обстрелите, но те не бяха приложени макар, че Германия и Франция бяха определени за гаранти по изпълнението им. Тогава Русия, след многогодишни обяснения, че в Донбас се извършва геноцид над населението, влезе със войски да спаси тези хора. Това е хронологията и причината за войната.
    Защо запада, начело със САЩ на Байдън, игнорира цялата предистория и спекулативно започва от навлизането, "инвазията", "агресията" на Русия? Толкова е просто, че ако бяха приложени Минските споразумения, война нямаше да има, но това западняците не искат да го признаят, защото те искаха, подготвяха и започнаха тази война чрез неонацисткия режем на Украйна.

    07:18 21.08.2025

  • 24 болгарин..

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Исторята на б-я е бъкано с предатели,те сега използват други инструменти-ето двамата плондери дека командорат бг-тата им казват че конституцята не им дава право на референдум,,ЗА,,левчето или против изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава..а народо мекушав-плеска и вика бис бис на плондерите

    07:19 21.08.2025

  • 25 син

    1 0 Отговор
    Защо у нас най-големите евроатлантици са бивши партийци,агенти и техните отрочета.

    07:21 21.08.2025

  • 26 Украинска

    0 0 Отговор
    държавност има от 1991. По времето на СССР Украйна е просто република в състава на СССР. Както е Флорида или Калифорния в САЩ днес. Преди това тези земи са част от Руската империя. Местните са наричани украинци, на името на областта (у краина - покрайнина на руската империя). Подобно на "добруджанци" - български граждани, живеещи в областта Добруджа.

    07:21 21.08.2025

