Регионите Донбас и Новорусия са изконно руски земи и следователно не могат да се разглеждат като евентуална териториална отстъпка от страна на Украйна. Това мнение изрази губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо в интервю за ТАСС.
„Украйна не е необходимо да прави никакви териториални отстъпки. Това е освободена територия и първоначално е била руска територия. Въпреки че беше отпусната на Украйна по някакви споразумения, тя си остана руска“, каза Салдо.
Той уточни, че наскоро е проверил исторически материали и е открил текста на манифест, подписан от Екатерина II, в който се говори за включването на гореспоменатите земи в Руската империя.
„Тази земя винаги е била руска, след това е била обща съветска земя, след това по време на разделянето на Съветския съюз, тя се озова в част от Украйна. Но това не означава, че това е украинска земя, това е руска земя и първоначално е била нейна. Затова мисля, че това не е териториална отстъпка - това е възстановяване на историческите граници на Русия“, подчерта ръководителят на региона.
Русия винаги е била великодушна, така че след края на конфликта ще може да подобри отношенията си с Украйна, заяви Салдо.
„Участието в този процес на други чужди държави, които са далеч от Русия и от Украйна в частност, е, така да се каже, косвено. А ние бяхме, сме и ще останем съседи. Знаем със сигурност, че Русия винаги е била великодушна. И след края на конфликта все още ще подобряваме добросъседските отношения. Ние сме неразривно свързани“, каза той.
Салдо подчерта, че всяко мирно споразумение винаги се движи към прогрес и сътрудничество.
Той одобри желанието на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна, но припомни първоначалните цели на "специалната военна операция".
„Желанието на президента Тръмп да помогне за спирането и прекратяването на конфликта в Украйна, както казват западните журналисти, разбира се, не може да не бъде одобрено. В същото време е ясно, че ние имаме свои собствени задачи и свои собствени цели. И ние също се стремим да прекратим този конфликт, но с постигането на целите на специална военна операция“, каза той.
„Много е важно президентите Путин и Тръмп да обсъдят помежду си въпросите, които вълнуват много хора“, добави губернаторът.
1 Защото
Коментиран от #20
06:22 21.08.2025
2 Само да попитам
Коментиран от #10, #16
06:23 21.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Механик
06:26 21.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иван
06:30 21.08.2025
9 Хмм
06:32 21.08.2025
10 По бункерният договор
До коментар #2 от "Само да попитам":Ха ха..Психопатът с ботокса чертае граници в бункера.
06:32 21.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ами
До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Цар Иван Шишман не е предал Търново, а е напуснал столицата след като болярите решават да се предадат, на следващия ден се срещнали с турците като очаквали да им запазят привилегиите, но били посечени, не повярвали на предателите, българският цар отива в Сердика, която още се държи, след като крепостта пада, отива в Никопол, там идва краят, убит е от турците, докрай е защитавал България, само той и добруджанският деспот не са участвали на страната на турците при завладяването на останалите български земи, "юнакът на юнаците" Марко Кралевити е убит в Добруджа, където на страната на турците воювал срещу добруджанските българи
Коментиран от #24
06:39 21.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гочо 3
Коментиран от #17, #21
06:48 21.08.2025
16 Мишел
До коментар #2 от "Само да попитам":Когато вече са били руски, на повечето места в света не е имало международни договори.
06:59 21.08.2025
17 Аман
До коментар #15 от "Гочо 3":"Стара Велика България е съществувала през 7-ми век. Държавата се намирала в района на северното Причерноморие, обхващайки днешна Украйна и Южна Русия. Границите ѝ били приблизително: на изток река Кубан, на юг Азовско и Черно море, на запад река Днепър, а на север река Донец. "
07:01 21.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дика
07:04 21.08.2025
20 Меси
До коментар #1 от "Защото":И Литекс е Цска
07:06 21.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мишел
До коментар #4 от "Кирил":Грешиш. Руските селища на Курилските острови и на Хокайдо , с църкви и руска администрация, са част от Иркутска губерния и ги е имало още когато там са живеели айни, преди да се появят японските заселници.
07:09 21.08.2025
23 Артилерист
Защо запада, начело със САЩ на Байдън, игнорира цялата предистория и спекулативно започва от навлизането, "инвазията", "агресията" на Русия? Толкова е просто, че ако бяха приложени Минските споразумения, война нямаше да има, но това западняците не искат да го признаят, защото те искаха, подготвяха и започнаха тази война чрез неонацисткия режем на Украйна.
07:18 21.08.2025
24 болгарин..
До коментар #12 от "Ами":Исторята на б-я е бъкано с предатели,те сега използват други инструменти-ето двамата плондери дека командорат бг-тата им казват че конституцята не им дава право на референдум,,ЗА,,левчето или против изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава..а народо мекушав-плеска и вика бис бис на плондерите
07:19 21.08.2025
25 син
07:21 21.08.2025
26 Украинска
07:21 21.08.2025