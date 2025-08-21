Регионите Донбас и Новорусия са изконно руски земи и следователно не могат да се разглеждат като евентуална териториална отстъпка от страна на Украйна. Това мнение изрази губернаторът на Херсонска област Владимир Салдо в интервю за ТАСС.

„Украйна не е необходимо да прави никакви териториални отстъпки. Това е освободена територия и първоначално е била руска територия. Въпреки че беше отпусната на Украйна по някакви споразумения, тя си остана руска“, каза Салдо.

Той уточни, че наскоро е проверил исторически материали и е открил текста на манифест, подписан от Екатерина II, в който се говори за включването на гореспоменатите земи в Руската империя.

„Тази земя винаги е била руска, след това е била обща съветска земя, след това по време на разделянето на Съветския съюз, тя се озова в част от Украйна. Но това не означава, че това е украинска земя, това е руска земя и първоначално е била нейна. Затова мисля, че това не е териториална отстъпка - това е възстановяване на историческите граници на Русия“, подчерта ръководителят на региона.

Русия винаги е била великодушна, така че след края на конфликта ще може да подобри отношенията си с Украйна, заяви Салдо.

„Участието в този процес на други чужди държави, които са далеч от Русия и от Украйна в частност, е, така да се каже, косвено. А ние бяхме, сме и ще останем съседи. Знаем със сигурност, че Русия винаги е била великодушна. И след края на конфликта все още ще подобряваме добросъседските отношения. Ние сме неразривно свързани“, каза той.

Салдо подчерта, че всяко мирно споразумение винаги се движи към прогрес и сътрудничество.

Той одобри желанието на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна, но припомни първоначалните цели на "специалната военна операция".

„Желанието на президента Тръмп да помогне за спирането и прекратяването на конфликта в Украйна, както казват западните журналисти, разбира се, не може да не бъде одобрено. В същото време е ясно, че ние имаме свои собствени задачи и свои собствени цели. И ние също се стремим да прекратим този конфликт, но с постигането на целите на специална военна операция“, каза той.

„Много е важно президентите Путин и Тръмп да обсъдят помежду си въпросите, които вълнуват много хора“, добави губернаторът.