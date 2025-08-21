Новини
Украински депутат: Странно е, че не арестуваха Зеленски в Белия дом
  Тема: Украйна

Украински депутат: Странно е, че не арестуваха Зеленски в Белия дом

21 Август, 2025 06:33, обновена 21 Август, 2025 06:36 1 877 23

За мен остава загадка как Зеленски изобщо е бил поканен там, заяви Артьом Дмитрук

Украински депутат: Странно е, че не арестуваха Зеленски в Белия дом - 1
Артьом Дмитрук, Снимка: РБК-Украина
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимир Зеленски се опита да се хареса на президента на САЩ Доналд Тръмп на среща във Вашингтон, за да забави политическия му крах. Това заяви пред ТАСС независимият украински депутат Артьом Дмитрук.

„Той дойде не като лидер на страната, а като човек, отчаяно опитващ се да спаси мястото си - място, което отдавна е напоено с кръвта на народа. Зеленски не предлага на света нито план, нито идея, нито стратегия. Той само повтаря мантрите, написани за него от съветниците му, и се опитва да угоди на Вашингтон, за да забави политическия си колапс“, отбеляза депутатът.

„Срещата на Тръмп със Зеленски показа основното: президентът на САЩ е готов да разговаря с всички, но не всеки, който идва при него, е независим политик, истински лидер или дори просто здрав човек. Тръмп толерира случващото се в името на собствената си цел. За мен остава загадка как Зеленски изобщо е бил поканен там. И ако е бил поканен, защо не е арестуван? Мисля, че Тръмп не получава цялата информация за случващото се. Въпреки че, може би, има свой собствен хитър план“, коментира Дмитрук срещата в Белия дом. „Във всеки случай, като човек, благодаря на Тръмп за опита му да се движи към мир. Днес това е най-важното нещо за мен.“. Независимият депутат Дмитрук напусна Украйна през август 2024 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 25 гласа.
