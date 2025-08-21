Арестуваха индонезийски зам.-министър заради разследване за корупция

Индонезийската агенция за борба с корупцията арестува заместник-министъра на труда на страната Имануел Ебенезер във връзка с разследване на предполагаемо изнудване, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Ебенезер, член на управляващата партия „Гериндра“ на президента Прабово Субианто, стана първият представител от неговия кабинет, задържан по подозрение в корупция.

Президентът Прабово, който положи клетва през октомври миналата година, води кампания срещу корупцията както в държавните институции, така и извън тях.

Според заместник-началника на антикорупционната комисия Фитрох Рохкахянто, арестът е свързан с разследване на нередности при издаването на разрешителни за безопасност от министерството. Допълнителни подробности обаче не бяха оповестени.

Миналата година Transparency International класира Индонезия на 99-о място от общо 180 държави в своя Индекс за възприятие на корупцията.