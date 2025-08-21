Новини
Украински дрон предизвика пожар в промишлено предприятие в Новошахтинск
Украински дрон предизвика пожар в промишлено предприятие в Новошахтинск

21 Август, 2025 12:19 628 7

  • украйна-
  • дрон-
  • пожар-
  • предприятие-
  • новошахтинск

Губернаторът на Ростовска област съобщава, че няма пострадали, а противопожарните екипи са на място

Украински дрон предизвика пожар в промишлено предприятие в Новошахтинск - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В резултат на удар с украински дрон се е запалило промишлено предприятие в град Новошахтинск, Ростовска област, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар, цитиран от БиБиСи, предава News.bg.

Слюсар публикува в своя Telegram канал, че руската противовъздушна отбрана е отблъснала атака през нощта в районите Каменск, Донецк, Новошахтинск, Каменское, Милеровски, Белокалитвински и Тарасовски.

„В едно от промишлените предприятия в Новошахтинск избухна пожар. По предварителни данни няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби“, съобщава губернаторът.

Руски Telegram канали, позовавайки се на очевидци, съобщават, че петролната рафинерия в Новошахтинск се е запалила.

Според Ройтерс, заводът произвежда петролни продукти предимно за износ, с годишен обем от около 5 милиона метрични тона петрол или 100 000 барела на ден.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Останалото е пунта Мара

    4 5 Отговор
    Най-важното от всичко е, че бижуто на източна Европа- Киев- майката на всички руски градове и перлата на черноморието- Одеса ще са украински, европейски и разбира се американски. Останалото е пунта Мара.

    Коментиран от #4, #5

    12:26 21.08.2025

  • 4 мошЕто

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Останалото е пунта Мара":

    И това , дето си написал - също ...!

    12:28 21.08.2025

  • 5 е , да , де ,

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Останалото е пунта Мара":

    Ама - друг път !

    12:30 21.08.2025

  • 6 Румен Решетников

    2 2 Отговор
    Браво. Само така!
    Както е казал народа - " На зла круша-зъл прът! " !!!

    12:35 21.08.2025

  • 7 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Много са ми некакви странни тия. Кви са тия имена на градовете им????🙄🙄🙄

    12:41 21.08.2025

