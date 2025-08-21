Украински дрон предизвика пожар в промишлено предприятие в Новошахтинск

В резултат на удар с украински дрон се е запалило промишлено предприятие в град Новошахтинск, Ростовска област, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар, цитиран от БиБиСи, предава News.bg.

Слюсар публикува в своя Telegram канал, че руската противовъздушна отбрана е отблъснала атака през нощта в районите Каменск, Донецк, Новошахтинск, Каменское, Милеровски, Белокалитвински и Тарасовски.

„В едно от промишлените предприятия в Новошахтинск избухна пожар. По предварителни данни няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби“, съобщава губернаторът.

Руски Telegram канали, позовавайки се на очевидци, съобщават, че петролната рафинерия в Новошахтинск се е запалила.

Според Ройтерс, заводът произвежда петролни продукти предимно за износ, с годишен обем от около 5 милиона метрични тона петрол или 100 000 барела на ден.