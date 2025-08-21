ООН: Недохранените деца в Газа са застрашени от смърт при новата израелска операция

Ръководителят на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) Филип Лазарини изрази днес сериозна тревога, че децата, страдащи от недохранване в ивицата Газа, са застрашени от смърт, ако незабавно не бъдат въведени извънредни мерки по време на израелската военна операция в град Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според него данните показват шесткратно увеличение на броя на недохранените деца в града от март досега.

„Имаме население, което е изключително изтощено и ще се сблъска с нова мащабна военна операция. Много от тях просто няма да имат сили да преживеят ново разселване“, заяви Лазарини по време на среща в пресклуба в Женева.

Той подчерта, че без кризисен план последиците ще бъдат фатални: „Ако няма извънредни мерки, тогава тези деца със сигурност ще бъдат осъдени на гладна смърт“, каза Лазарини, говорейки на френски език.