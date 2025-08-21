Новини
ООН: Недохранените деца в Газа са застрашени от смърт при новата израелска операция

21 Август, 2025 16:05

Филип Лазарини предупреди, че недохранването сред децата се е увеличило шест пъти от март насам и че новата военна операция ще бъде катастрофална

ООН: Недохранените деца в Газа са застрашени от смърт при новата израелска операция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) Филип Лазарини изрази днес сериозна тревога, че децата, страдащи от недохранване в ивицата Газа, са застрашени от смърт, ако незабавно не бъдат въведени извънредни мерки по време на израелската военна операция в град Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според него данните показват шесткратно увеличение на броя на недохранените деца в града от март досега.

„Имаме население, което е изключително изтощено и ще се сблъска с нова мащабна военна операция. Много от тях просто няма да имат сили да преживеят ново разселване“, заяви Лазарини по време на среща в пресклуба в Женева.

Той подчерта, че без кризисен план последиците ще бъдат фатални: „Ако няма извънредни мерки, тогава тези деца със сигурност ще бъдат осъдени на гладна смърт“, каза Лазарини, говорейки на френски език.


  • 1 На бибко

    7 1 Отговор
    Му дреме на бибката

    16:06 21.08.2025

  • 2 Само лаете,

    10 0 Отговор
    а нищо не правите. Празнословие. Словоблудство.
    Пфууууу!

    16:07 21.08.2025

  • 3 Не виждам сега

    10 0 Отговор
    Мърсула да прави изказвания че била баба и майка и че трябва да се спасят децата както скимтеше пред дедо дончо
    Лицемерка жалка

    16:08 21.08.2025

  • 4 666

    7 1 Отговор
    На запад на власт са наркомани, проститутки, демократи, изнасилвачи и подобна измет.

    16:10 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    1 6 Отговор
    Има само едно слабо палестинско момче , болно от церебрална парализа....снимат го вече около 100 000 пъти !!! Това е "недохраненото " дете ....

    16:11 21.08.2025

  • 7 незнайко

    1 0 Отговор
    Няма ли кой да спре тези евреи ?

    16:24 21.08.2025