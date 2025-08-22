Иран обсъжда ядрената си програма с Франция, Великобритания и Германия

Иранският външен министър Абас Арагчи ще проведе днес съвместен телефонен разговор с външните министри на Франция, Великобритания и Германия, за да обсъди иранската ядрена програма и санкциите срещу Техеран, съобщи агенция ИРНА, предава БТА.

Трите европейски държави вече заявиха, че ще задействат санкциите на ООН, ако Иран не се върне към преговорите за ядрената си програма, отбелязва Ройтерс.

Франция, Великобритания и Германия, заедно със САЩ, твърдят, че Техеран използва ядрената си програма по начин, който може да позволи разработването на ядрени оръжия. Иран категорично отхвърля тези обвинения.

Преговорите между Техеран и Вашингтон за ограничаване на ядрените амбиции на Ислямската република бяха прекъснати, след като САЩ и Израел нанесоха удари по ирански ядрени обекти през юни.

Оттогава инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) нямат достъп до иранските ядрени съоръжения.