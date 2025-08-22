Новини
Иран обсъжда ядрената си програма с Франция, Великобритания и Германия

22 Август, 2025 09:38 501 4

Европа предупреждава за възобновяване на санкциите на ООН, ако Техеран не се върне на масата за преговори

Иран обсъжда ядрената си програма с Франция, Великобритания и Германия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи ще проведе днес съвместен телефонен разговор с външните министри на Франция, Великобритания и Германия, за да обсъди иранската ядрена програма и санкциите срещу Техеран, съобщи агенция ИРНА, предава БТА.

Трите европейски държави вече заявиха, че ще задействат санкциите на ООН, ако Иран не се върне към преговорите за ядрената си програма, отбелязва Ройтерс.

Франция, Великобритания и Германия, заедно със САЩ, твърдят, че Техеран използва ядрената си програма по начин, който може да позволи разработването на ядрени оръжия. Иран категорично отхвърля тези обвинения.

Преговорите между Техеран и Вашингтон за ограничаване на ядрените амбиции на Ислямската република бяха прекъснати, след като САЩ и Израел нанесоха удари по ирански ядрени обекти през юни.

Оттогава инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) нямат достъп до иранските ядрени съоръжения.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Злобното Джуджи

    2 4 Отговор
    Абе Иран.....
    Дайте на Украйна Ядрена програма и 1500 ядрени бойни глави да се свършва с тая мъка веч 👍

    Коментиран от #2

    09:41 22.08.2025

  • 2 е , да , де ,

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Злобното Джуджи":

    И да стане още по-голяма мъката за укрите , това ли им предлагаш на персите ?!

    Коментиран от #3

    09:58 22.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "е , да , де ,":

    Не съм сантиментален, проблема е само техен ))

    10:12 22.08.2025

  • 4 незнайко

    0 0 Отговор
    Казано най простичко Франция, Великобритания и Германия могат да имат ядренни програми, но ИРАН не може !!!

    10:28 22.08.2025

