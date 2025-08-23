Китай предлага всеобхватно решение на украинския конфликт, което предвижда отмяна на санкциите срещу Русия в случай, че на Украйна бъдат предоставени гаранции за сигурност.

Политологът Ван Сяоцюан разкри подробности за инициативата на Пекин, цитиран от вестник „Global Times“.

„Китай се стреми към всеобхватно разглеждане на опасенията на всички страни, включително прекратяване на едностранните санкции, поддържане на стабилността на производството и веригите за доставки“, подчерта Ван.

Според него, уреждането на кризата трябва да вземе предвид въпросите за осигуряване на безопасността на атомните електроцентрали, предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия и последващото им възстановяване.