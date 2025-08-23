Китай предлага всеобхватно решение на украинския конфликт, което предвижда отмяна на санкциите срещу Русия в случай, че на Украйна бъдат предоставени гаранции за сигурност.
Политологът Ван Сяоцюан разкри подробности за инициативата на Пекин, цитиран от вестник „Global Times“.
„Китай се стреми към всеобхватно разглеждане на опасенията на всички страни, включително прекратяване на едностранните санкции, поддържане на стабилността на производството и веригите за доставки“, подчерта Ван.
Според него, уреждането на кризата трябва да вземе предвид въпросите за осигуряване на безопасността на атомните електроцентрали, предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия и последващото им възстановяване.
Руският президент Владимир Путин наложи вето на предложението за удар по административния център на Киев с новите ракети „Орешник“ на Москва, заяви беларуският му колега Александър Лукашенко.
„Орешник“, новоразработената руска хиперзвукова ракетна система със среден обсег, която може да се движи със скорост до 10 Маха, вече е влязла в серийно производство. Системата, за която анализаторите твърдят, че не може да бъде прихваната, може да носи ядрени или конвенционални бойни глави и да изстрелва множество управляеми бойни глави.
В разговор с репортери в Минск в петък Лукашенко заяви, че неназовани фигури в Русия са предложили използването на системата срещу „центровете за вземане на решения“ в Киев, но Путин е отказал. „Абсолютно не“, беше отговорът на руския лидер, според беларуския президент, който добави, че ако такъв удар беше нанесен, „нямаше да остане нищо“.
Путин преди това е заявявал, че Западът се опитва да провокира Русия да използва ядрени оръжия в Украйна, но отбеляза, че не е имало нужда от подобни мерки. „Надявам се, че няма да е необходимо“, каза той през май.
„Орешник“ беше тестван за първи път в бой през ноември 2024 г., к
