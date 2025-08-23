Новини
Свят »
Китай »
Китай предлага всеобхватно решение на украинския конфликт
  Тема: Украйна

Китай предлага всеобхватно решение на украинския конфликт

23 Август, 2025 06:19, обновена 23 Август, 2025 06:22 556 4

  • китай-
  • война-
  • украйна-
  • русия-
  • мир-
  • санкции

То предвижда отмяна на санкциите срещу Русия в случай, че на Украйна бъдат предоставени гаранции за сигурност

Китай предлага всеобхватно решение на украинския конфликт - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай предлага всеобхватно решение на украинския конфликт, което предвижда отмяна на санкциите срещу Русия в случай, че на Украйна бъдат предоставени гаранции за сигурност.

Политологът Ван Сяоцюан разкри подробности за инициативата на Пекин, цитиран от вестник „Global Times“.

Още новини от Украйна

„Китай се стреми към всеобхватно разглеждане на опасенията на всички страни, включително прекратяване на едностранните санкции, поддържане на стабилността на производството и веригите за доставки“, подчерта Ван.

Според него, уреждането на кризата трябва да вземе предвид въпросите за осигуряване на безопасността на атомните електроцентрали, предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия и последващото им възстановяване.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някоя купейка знае ли защо Пуслер играе

    2 1 Отговор
    Руският президент отхвърли предложението за унищожаване на центровете за вземане на решения в Украйна с хиперзвукови ракети, заяви беларуският лидер

    Беларуският президент Александър Лукашенко. © Сергей Бобилев; РИА Новости
    Руският президент Владимир Путин наложи вето на предложението за удар по административния център на Киев с новите ракети „Орешник“ на Москва, заяви беларуският му колега Александър Лукашенко.
    „Орешник“, новоразработената руска хиперзвукова ракетна система със среден обсег, която може да се движи със скорост до 10 Маха, вече е влязла в серийно производство. Системата, за която анализаторите твърдят, че не може да бъде прихваната, може да носи ядрени или конвенционални бойни глави и да изстрелва множество управляеми бойни глави.
    В разговор с репортери в Минск в петък Лукашенко заяви, че неназовани фигури в Русия са предложили използването на системата срещу „центровете за вземане на решения“ в Киев, но Путин е отказал. „Абсолютно не“, беше отговорът на руския лидер, според беларуския президент, който добави, че ако такъв удар беше нанесен, „нямаше да остане нищо“.

    Путин преди това е заявявал, че Западът се опитва да провокира Русия да използва ядрени оръжия в Украйна, но отбеляза, че не е имало нужда от подобни мерки. „Надявам се, че няма да е необходимо“, каза той през май.
    ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ: „Няма защита срещу“ руската ракета „Орешник“ – бивш анализатор от Пентагона
    „Орешник“ беше тестван за първи път в бой през ноември 2024 г., к

    Коментиран от #4

    06:30 23.08.2025

  • 2 Путин

    0 2 Отговор
    Много съм страхлив.

    06:34 23.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    РЕНЕГАТИТЕ В ТАЙВАН ПУШАТ НЕРВНО:)

    06:34 23.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някоя купейка знае ли защо Пуслер играе":

    СПОРЕД МЕН ПУТИН Е МНОГО ДОБЪР ЧОВЕК
    ....
    НО ЛАВРОВ, НАРИШКИН ,БОРТНИКОВ И ДИМАТА МЕДВЕДЕВ
    МУ ОКАЗВАТ ЛОШО ВЛИЯНИЕ :)

    06:38 23.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания