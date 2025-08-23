Новини
Свят »
Турция »
Емине Ердоган: Все още има шанс за над 1 милион деца от Газа, които са успели да оцелеят

Емине Ердоган: Все още има шанс за над 1 милион деца от Газа, които са успели да оцелеят

23 Август, 2025 22:12 1 026 24

  • израел-
  • сащ-
  • турция-
  • ивицата газа-
  • деца

Писмо от първата дама Емине Ердоган до първата дама Мелания Тръмп относно хуманитарната криза в Газа

Емине Ердоган: Все още има шанс за над 1 милион деца от Газа, които са успели да оцелеят - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първата дама на Турция Емине Ердоган писа на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, в което подчертава спешната нужда от глобална хуманитарна солидарност и призовава за защита на невинните цивилни, особено децата, в Газа.

Вярвам, че важната чувствителност, която проявихте към 648-те украински деца, загубили живота си във войната, ще бъде разпространена и в Газа, където в рамките на 2 години 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца, бяха брутално убити", пише в писмото.

Би било изключително важно, ако изпратите писмо до премиера на Израел Нетаняху, в което да повторите силния си призив за прекратяване на хуманитарната криза в Газа. В наши дни, когато светът преживява колективно пробуждане и признаването на Палестина се е превърнало в глобална воля, вярвам, че вашият призив от името на Газа би изпълнил историческа отговорност към палестинския народ.“

В писмото си, което започва с най-топли поздрави и уважение към г-жа Мелания Тръмп, първата дама Емине Ердоган отбеляза, че нейните сърдечни думи и любезното ѝ гостоприемство по време на срещата им в Белия дом във Вашингтон са останали живи в съзнанието ѝ 6 години по-късно.

Заявявайки, че е усетила, че първата дама Мелания Тръмп е била изключително съвестна по отношение на наболелите проблеми на съвремието ни по време на частната им вечеря и разходка в градината, първата дама Емине Ердоган отбеляза, че тази морална чувствителност е отразена отново в писмото, което Мелания Тръмп наскоро е адресирала до Путин, президент на Руската федерация.

„Вашата чувствителност към децата, останали сираци, е инициатива, която вдъхва надежда в сърцата на хората.“

Първата дама Емине Ердоган отбеляза, че думите на г-жа Тръмп дават глас на споделената съвест на човечеството и че тя дълбоко цени тази позиция:

„Както посочихте в писмото си, правото на децата да растат в любяща и безопасна среда е универсално и безспорно. Това право е привилегия на всяка конкретна география, раса, етническа идентичност, религиозна група или идеология. Да подкрепим потиснатите, лишени от това право, е преди всичко изпълнение на голяма отговорност към нашето човешко семейство. Вашата чувствителност, особено като първа дама на САЩ, към разрушените животи, разкъсаните семейства и децата, осиротели от опустошителните последици от войната в Украйна, е инициатива, която вдъхва надежда в сърцата на хората. Вашият призив за възстановяване на радостния смях на украинските деца, „които са били принудени да се смеят тихо“, е дълбоко смислен.

Можехте ли някога да си представите, че терминът „неизвестен войник“, използван за неидентифицирани войници във войни, един ден ще бъде използван за деца?

Подчертавайки факта, че Газа е свидетел на безпрецедентна жестокост, че преживява най-трагичния геноцид на нашето време, първата дама Емине Ердоган заяви: „Детският фонд на ООН оприличава повърхността на Газа, където на всеки 45 минути бива убито едно дете, на „ад“, а земята под Газа – на „детско гробище“.

Думите „неизвестно бебе“, изписани върху саваните на хиляди деца от Газа, които нямат никой зад гърба си и чиито имена дори не могат да бъдат идентифицирани, нанасят непоправими рани на колективната ни съвест. Тези деца са доведени до психологическо опустошение, напълно са забравили как да се усмихват, да плачат в микрофони, да казват, че искат да умрат, и да носят в невинните си сърца изтощението от война, с която е невъзможно да се справят. В Газа историята записва как косите на малки, осиротели деца посивяват от неописуемата болка и страх, които постоянно понасят.

Би било изключително важно да изпратите писмо, в което да повторите силния си призив за прекратяване на хуманитарната криза в Газа, до премиера на Израел Нетаняху. В наши дни, когато светът преживява колективно пробуждане и признаването на Палестина се е превърнало в глобална воля, вярвам, че вашият призив от името на Газа би изпълнил историческа отговорност към палестинския народ", пише още първата дама на Турция.

„Трябва да обединим гласовете и силата си срещу този изкривен ред“

Описвайки случващото се в Палестина като нещо повече от геноцид, а именно като налагане на произволна международна система, където всеки и всичко може да бъде обезценено в името на интересите и комфорта на малцина привилегировани, първата дама Емине Ердоган призова да обединят гласовете и силата си срещу този изкривен ред, където животът на децата в някои части на света се счита за по-малко ценен от други.

Първата дама Емине Ердоган подчерта, че те трябва да защитават дискредитираните правила на международното право и нашите общи човешки ценности и да се обединят около нашия споделен принцип, и каза: „Само тогава можем да подхранваме надеждата на следващото поколение“, което ден след ден е докарано до отчаяние пред лицето на тази бруталност. Само тогава можем да говорим за възможността за възстановяване на радостта на децата, чийто смях е бил заглушен, и за устойчив и траен мир по целия свят. Като майка, като жена и като човешко същество, аз дълбоко споделям чувствата, изразени във вашето писмо, и се надявам, че ще дадете същата надежда на децата на Газа, които също копнеят за мир и спокойствие. Вече е твърде късно за 18 885 бебета и деца от Газа, които загубихме: като шестгодишната Хинд Раджаб, убита от 335 куршума, и 3-годишната Рим, чийто дядо се сбогува с нея, докато целува някога веселите ѝ, гаснещи очи. И все пак, все още имаме шанс за повече от един милион деца от Газа, които са успели да оцелеят. Наистина, време е.“ Емине Ердоган


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моше Алони

    2 15 Отговор
    Газа е юдейска. Да напуснат или ще бъдат убити.

    Коментиран от #24

    22:16 23.08.2025

  • 2 Жълтопаветен разпоран

    11 4 Отговор
    На нас Урсулът и Бойко ни казаха да викаме за Хитлеряху.

    Коментиран от #9

    22:19 23.08.2025

  • 3 Хубав вапрос за Мелания

    12 2 Отговор
    Писмото на Мелания до Путин е жесток автогол за Сащ. Ще я заринат с подобни.

    Коментиран от #8, #14

    22:19 23.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ако питаш Хизбула

    4 12 Отговор
    Два милиона деца са умрели от глад в Га за и в следващите 48 часа ще умрат още три милиона. Пак в Га за.

    Коментиран от #15

    22:19 23.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    6 8 Отговор
    Путин е ПPECТЪПНИК !!!
    1 млн невpъcтни руски дечица са принудени всяка вечер с викове и сълзи на очи да тичат към тъмните мазета под воя на сирените. Почeмy?

    22:20 23.08.2025

  • 8 Май не си разбрал случката

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хубав вапрос за Мелания":

    Мелания пише на човека, който взима решенията. Реципрочното действие е някой да пише на другия човек, който взима решенията - Нетаняху, Тръмп. Кажи, че си второкласник, защото ми е неудобно да обяснявам на по-големи такива елементарни неща.

    22:22 23.08.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жълтопаветен разпоран":

    КОМЕНТАР БЕЗ КОМЕНТАР.

    22:23 23.08.2025

  • 10 Дедо

    8 5 Отговор
    Тази Емине е учила във вечерно училище и не се е дипломирала. Дефакто е неграмотна.

    22:25 23.08.2025

  • 11 Казуар

    5 10 Отговор
    Когато приятелите на Ердоган Хамас напуснат Газа, тогава децата ще бъдат нахранени.

    Коментиран от #13, #17

    22:32 23.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Механик

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Казуар":

    Тоест ти оправдаваш да умират деца от глад, понеже възрастните не могат да си поделят парцалките ли?
    Типично, нацистко мислене. Е за това не ви обичат вас поеврейчените укри.

    22:41 23.08.2025

  • 14 напротив

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хубав вапрос за Мелания":

    Сега мнението и ще се чува повече от преди. Дали ще го вземат под внимание е друг въпрос.

    22:54 23.08.2025

  • 15 числата

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ако питаш Хизбула":

    в писмото са достатъчно точни и говорещи за лицемерието на "западната цифилизия"!

    22:55 23.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хмм

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Казуар":

    Децата не трябва да бъдат наказвани за грешките на възрастните. Важи за всеки военен конфликт.

    22:57 23.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българските турци

    5 1 Отговор
    АЗ СЪМ МОМИЧЕНЦЕ. ЧУКАМ ОТРАНО.
    АЗ ЧУКАМ И СПИРАМ НА ВСЯКА ВРАТА.
    АЛА НЕ МОГА ПРЕД ВАС ДА ЗАСТАНА,
    ЧЕ МЪРТВИТЕ НЯМАТ ЛИЦЕ ЗА СВЕТА.

    ЧУЙТЕ – ВЪВ ГРАД ХИРОШИМА ЗАГИНАХ.
    И ДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД МОЯТА СМЪРТ
    АЗ СИ ОСТАВАМ НА СЕДЕМ ГОДИНИ,
    ЧЕ МЪРТВИТЕ МАЛКИ ДЕЦА НЕ РАСТАТ.

    МИГ. И ОЧИТЕ МИ СТАНАХА СЛЕПИ,
    КОСАТА МИ ПЛАМНА И ГРЪМ ВРЪХЛЕТЯ.
    СТАНАХ НА ПЕПЕЛ – НА ШЕПИЧКА ПЕПЕЛ-
    И ВЯТЪР ОТВЯ НАДАЛЕЧ ПЕПЕЛТА……

    ЧУКАМ ВИ. ЧУКАМ ДА ЧУЕТЕ ВИЕ –
    НЕ ИСКАМ ЗА СЕБЕ СИ НИЩИЧКО АЗ.
    АЗ ИЗГОРЯХ КАТО ЛИСТЧЕ ХАРТИЯ –
    НЕ МОГА СИ ВЗЕ И БОНБОНЧЕ ОТ ВАС.

    ЛЕЛИЧКО, ЧИЧКО! СТОЯ ПРЕД ВРАТИТЕ
    И ЧУКАМ ЗА ПОДПИС. ЩЕ ЧУКАМ ДОКРАЙ.
    ЧУКАМ ДА НЯМА ДЕЧИЦА УБИТИ –
    ДА МОГАТ ДА КАЗВАТ :”БОНБОНЧЕ МИ ДАЙ”.


    НАЗЪМ ХИКМЕТ

    22:59 23.08.2025

  • 20 Абе тея шибеци от ДПС

    2 0 Отговор
    Подкрепят ли геноцида и принудителната военна депортация на нацистки Израел? Нещо си налягат парцалите за Гааза значи подкрепят да бъдат изселени. Там за Голямата Екскурзия на времето май много им е харесало

    23:33 23.08.2025

  • 21 Мелания Тръмп

    2 0 Отговор
    Не е много умна и няма да разбере как я бъзикат и и се подиграват.

    23:35 23.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кухарката Мелания Тръмп

    1 0 Отговор
    По добре да отиде до централата на ЮНЕСКО и да ги пита да и обяснят. Там стотици доклади има за геноцида на Израел и убийствата на деца, но за Путин че деца е малтретирал или отвличал доклади няма. Нито един. И впрочем тая кифла да вземе да почете малко преди на интересна да се прави. В началото на август Би Би Си разследва случаите, в които израелски войници убиват деца в Гааза. От 160-те разгледани случая, 95 деца са били простреляни в главата или гърдите – изстрели, за които не може да се твърди, че са „целели само да ранят“ а категорично са определени за целенасочени предумишлени убийства

    23:44 23.08.2025

  • 24 Виж кво Муше Педерони

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Моше Алони":

    Гааза определено не е "юдейска" ! И си го намуши мошету

    23:48 23.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания