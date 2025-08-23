Емине Ердоган: Все още има шанс за над 1 милион деца от Газа, които са успели да оцелеят

Първата дама на Турция Емине Ердоган писа на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, в което подчертава спешната нужда от глобална хуманитарна солидарност и призовава за защита на невинните цивилни, особено децата, в Газа.

„Вярвам, че важната чувствителност, която проявихте към 648-те украински деца, загубили живота си във войната, ще бъде разпространена и в Газа, където в рамките на 2 години 62 000 невинни цивилни, включително 18 000 деца, бяха брутално убити", пише в писмото.

В писмото си, което започва с най-топли поздрави и уважение към г-жа Мелания Тръмп, първата дама Емине Ердоган отбеляза, че нейните сърдечни думи и любезното ѝ гостоприемство по време на срещата им в Белия дом във Вашингтон са останали живи в съзнанието ѝ 6 години по-късно.

Заявявайки, че е усетила, че първата дама Мелания Тръмп е била изключително съвестна по отношение на наболелите проблеми на съвремието ни по време на частната им вечеря и разходка в градината, първата дама Емине Ердоган отбеляза, че тази морална чувствителност е отразена отново в писмото, което Мелания Тръмп наскоро е адресирала до Путин, президент на Руската федерация.

„Вашата чувствителност към децата, останали сираци, е инициатива, която вдъхва надежда в сърцата на хората.“

Първата дама Емине Ердоган отбеляза, че думите на г-жа Тръмп дават глас на споделената съвест на човечеството и че тя дълбоко цени тази позиция:

„Както посочихте в писмото си, правото на децата да растат в любяща и безопасна среда е универсално и безспорно. Това право е привилегия на всяка конкретна география, раса, етническа идентичност, религиозна група или идеология. Да подкрепим потиснатите, лишени от това право, е преди всичко изпълнение на голяма отговорност към нашето човешко семейство. Вашата чувствителност, особено като първа дама на САЩ, към разрушените животи, разкъсаните семейства и децата, осиротели от опустошителните последици от войната в Украйна, е инициатива, която вдъхва надежда в сърцата на хората. Вашият призив за възстановяване на радостния смях на украинските деца, „които са били принудени да се смеят тихо“, е дълбоко смислен.

„Можехте ли някога да си представите, че терминът „неизвестен войник“, използван за неидентифицирани войници във войни, един ден ще бъде използван за деца?“

Подчертавайки факта, че Газа е свидетел на безпрецедентна жестокост, че преживява най-трагичния геноцид на нашето време, първата дама Емине Ердоган заяви: „Детският фонд на ООН оприличава повърхността на Газа, където на всеки 45 минути бива убито едно дете, на „ад“, а земята под Газа – на „детско гробище“.

Думите „неизвестно бебе“, изписани върху саваните на хиляди деца от Газа, които нямат никой зад гърба си и чиито имена дори не могат да бъдат идентифицирани, нанасят непоправими рани на колективната ни съвест. Тези деца са доведени до психологическо опустошение, напълно са забравили как да се усмихват, да плачат в микрофони, да казват, че искат да умрат, и да носят в невинните си сърца изтощението от война, с която е невъзможно да се справят. В Газа историята записва как косите на малки, осиротели деца посивяват от неописуемата болка и страх, които постоянно понасят.“

„Би било изключително важно да изпратите писмо, в което да повторите силния си призив за прекратяване на хуманитарната криза в Газа, до премиера на Израел Нетаняху. В наши дни, когато светът преживява колективно пробуждане и признаването на Палестина се е превърнало в глобална воля, вярвам, че вашият призив от името на Газа би изпълнил историческа отговорност към палестинския народ", пише още първата дама на Турция.

„Трябва да обединим гласовете и силата си срещу този изкривен ред“

Описвайки случващото се в Палестина като нещо повече от геноцид, а именно като налагане на произволна международна система, където всеки и всичко може да бъде обезценено в името на интересите и комфорта на малцина привилегировани, първата дама Емине Ердоган призова да обединят гласовете и силата си срещу този изкривен ред, където животът на децата в някои части на света се счита за по-малко ценен от други.

Първата дама Емине Ердоган подчерта, че те трябва да защитават дискредитираните правила на международното право и нашите общи човешки ценности и да се обединят около нашия споделен принцип, и каза: „Само тогава можем да подхранваме надеждата на следващото поколение“, което ден след ден е докарано до отчаяние пред лицето на тази бруталност. Само тогава можем да говорим за възможността за възстановяване на радостта на децата, чийто смях е бил заглушен, и за устойчив и траен мир по целия свят. Като майка, като жена и като човешко същество, аз дълбоко споделям чувствата, изразени във вашето писмо, и се надявам, че ще дадете същата надежда на децата на Газа, които също копнеят за мир и спокойствие. Вече е твърде късно за 18 885 бебета и деца от Газа, които загубихме: като шестгодишната Хинд Раджаб, убита от 335 куршума, и 3-годишната Рим, чийто дядо се сбогува с нея, докато целува някога веселите ѝ, гаснещи очи. И все пак, все още имаме шанс за повече от един милион деца от Газа, които са успели да оцелеят. Наистина, време е.“ Емине Ердоган