Кийт Келог пристигна в Киев за Деня на независимостта
Кийт Келог пристигна в Киев за Деня на независимостта

24 Август, 2025 14:08 711 36

Американският представител за Украйна и Русия участва в празничните чествания в столицата

Кийт Келог пристигна в Киев за Деня на независимостта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният представител на Съединените щати за Украйна и Русия Кийт Келог пристигна в Киев, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от Фокус.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски връчи Орден за заслуги, 1-ва степен, на специалния пратеник на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог. Отличието беше присъдено по време на официалната церемония по случай 34-ата годишнина от независимостта на страната, съобщава Главком.

„Днес специалният представител на президента Тръмп, генерал Кийт Келог, е в Украйна. Благодаря на Вас и на президента за вниманието към Украйна и за подкрепата Ви“, заяви Зеленски по време на събитието.

На честванията присъства и премиерът на Канада Марк Карни, за когото това е първо посещение в Украйна. „Това е първото Ви посещение в Украйна, г-н премиер, точно в Деня на независимостта. За нас е чест“, обърна се украинският държавен глава към него.

Сред официалните гости бяха още министрите на отбраната на Швеция, Дания, Румъния, Литва, Латвия и Канада, както и британският министър по въпросите на ветераните. „Благодаря Ви за подкрепата“, подчерта Зеленски в изказването си.

В специалното си обръщение към украинците по повод празника, президентът акцентира върху силата и издръжливостта на нацията:
„Ние изграждаме Украйна, която ще има достатъчно сила и мощ, за да живее в сигурност и мир. Украйна е способна на това, защото има характер, каменна издръжливост и ръце, които държат щит и защитават своите.“


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реално

    22 3 Отговор
    Имат ден на независимостта защото от тях нищо независи !

    Коментиран от #19

    14:10 24.08.2025

  • 2 Конете от коневръза

    17 3 Отговор
    от коридора на позора и влака на белото се събират в Киев.

    14:11 24.08.2025

  • 3 А опело

    14 2 Отговор
    Ще има ли ?😁

    14:13 24.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баце ЕООД

    20 1 Отговор
    Канада дето слушаха нацист в парламента, Великобритания която замества населението си, балтийската фашистка сган, хубаво са се събрали на помен

    14:15 24.08.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    3 15 Отговор
    Гледайте последната пресконференция на путин на Росатом!
    Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос!
    Цялата зала гледаше умно!

    Коментиран от #26, #29

    14:17 24.08.2025

  • 7 минаващ

    14 4 Отговор
    Сега е момента Путин да ,,поздрави ,, и Келог за празника !

    14:17 24.08.2025

  • 8 Дрът русофил

    11 11 Отговор
    Русофилите , кво се пънете бе
    и се набирате като глист на буца?
    Руски еничарин да се наричам
    първа радост е за мене!

    14:18 24.08.2025

  • 9 Злобното Джуджи

    9 8 Отговор
    Определено мистър Келог не е дошъл с празни ръце, а пълна документация как се разцепва Атома и 5-6 кила обогатен уран. Някой Курска АЕЦ ли каза ? 😁👍

    14:18 24.08.2025

  • 10 Елементарно Уотсън!

    19 11 Отговор
    Гаранцията за сигурност е силна и отлично въоръжена Украйна. Никой друг няма да се погрижи сериозно за нейната безопасност .
    Агресорът трябва да бъде преследван, прогонен и наказан.

    14:18 24.08.2025

  • 11 Разликата между украинец и българин?

    4 13 Отговор
    Украинеца се бие за Крим, а българина се радва, че Тиквата хариза Камчия!
    Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!

    Коментиран от #20, #22

    14:18 24.08.2025

  • 12 И охрайна като бегето независела🤣🤣🤣

    12 9 Отговор
    Нищо не зависи от тех

    14:19 24.08.2025

  • 13 Томахоук и Таурус вече са на път

    22 13 Отговор
    Декември, украинските Фламинго вече ще са в серийно производство!
    Европа увеличи 7 пъти военното си производство!
    Казанлък работи на 3 смени!

    Коментиран от #16

    14:21 24.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Баце ЕООД

    11 20 Отговор

    До коментар #13 от "Томахоук и Таурус вече са на път":

    Фламингото отдавна напусна чата, Европа е на години от руското ниво на развитие на ВПК.. Всичко което си написал е просто болна мечта

    Коментиран от #27

    14:25 24.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 с празни ръце и заръки от тръмп

    10 10 Отговор
    Кийт Келог пристигна в Киев за Деня на независимостта

    14:26 24.08.2025

  • 19 Мокой

    10 17 Отговор

    До коментар #1 от "Реално":

    Пък и те сами не са извоювали никаква независимост. Поради предателството на Горбачов бе разсипан СССР и така от УССР се пръкна Украйна.

    14:27 24.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Лелееее....

    10 17 Отговор
    "празничните чествания" в Киев щяло да има. Представяте ли си ....Смахнати нацисти ....

    14:28 24.08.2025

  • 22 Злобното Джуджи

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Разликата между украинец и българин?":

    "...Разликата между украинец и българин?..."

    Елементарна и очеВадна

    Украинеца мре в окопа за тоя що духа, а ние българите сма първи приятели със С.А.Щ и втори с Братушките милите. TЬПАЦИ 😁👍

    14:28 24.08.2025

  • 23 ЗОРО

    7 5 Отговор
    Каква независимост честват банерите, като Украината е напълно контролирано и управлявано от ФАЩ и ЮК прокси, което е и фалирала и зависещо изцяло от финансовата и военна помощ от патроните си!!!

    14:28 24.08.2025

  • 24 Прави впечатление, че болшинството

    6 8 Отговор
    работещи тук са проруски тротинетки...

    Коментиран от #34

    14:30 24.08.2025

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #30

    14:30 24.08.2025

  • 26 Путин също така каза, че

    4 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    само тъ паци като стол могат да си мислят, че Русия може да победи 15 пъти по голямата машина на НАТО!

    14:30 24.08.2025

  • 27 Фламингото е британска пръдня

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Баце ЕООД":

    И нищо общо с Украйна няма. Нито двигател може да произведат нито нищо в Киев

    14:30 24.08.2025

  • 28 ЗОРО

    10 4 Отговор
    Тръмп поздрави Украйна с деня на зависимостта от Фащ!!!

    14:30 24.08.2025

  • 29 Защо

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Ти ни ги открадна бе некадърнико?
    А американците направиха това благодарение на отвлечените от Алън Дълес нацистки професори които направиха демократи за 1 ден
    Така Вернер фон Браун ги качи в Невада, пардон на Луната.

    14:31 24.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Чудо голямо

    7 1 Отговор
    Че Келог бил отишъл в Украйна. Що пък и той един златен плакет да не получи от 320 гр. злато и две значки от по 8,2 гр. ..

    14:33 24.08.2025

  • 32 ЗОРО

    5 0 Отговор
    Украйна не е държава, камо ли да е независима! Израел е същата фашистка ко чи на!

    14:36 24.08.2025

  • 33 Карго 200

    1 6 Отговор
    Незнам кой кого е поздравил. Но знам,че спуканите руски рафинерии не могат ги изгасят бре човек!
    Бензиностанцията с ракети-РФ няма къде да рафинира,а "фламинго"-тепърве парада
    Знаете ли как се казва директора на ФСБ(бившо КГБ)????
    Да,знам,че не знаете.
    Но сигурен съм,че знаете кой е Кирило Буданов.

    Коментиран от #35

    14:37 24.08.2025

  • 34 А Келог

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Прави впечатление, че болшинството":

    Каква тротинетка е?

    14:37 24.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Всич да не им пука на братушките

    3 0 Отговор
    Да пукат по Киев за празника. И да си припомнят тези в Киев също условията на Беловежките споразумения от 1991 г., по силата на които Киев е получил суверенитет. По това време Украйна поема неотменим ангажимент да остане необвързана, без ядрено оръжие и неутрална.

    14:42 24.08.2025

Новини по държави:
