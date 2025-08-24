Кийт Келог пристигна в Киев за Деня на независимостта

Специалният представител на Съединените щати за Украйна и Русия Кийт Келог пристигна в Киев, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от Фокус.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски връчи Орден за заслуги, 1-ва степен, на специалния пратеник на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог. Отличието беше присъдено по време на официалната церемония по случай 34-ата годишнина от независимостта на страната, съобщава Главком.

„Днес специалният представител на президента Тръмп, генерал Кийт Келог, е в Украйна. Благодаря на Вас и на президента за вниманието към Украйна и за подкрепата Ви“, заяви Зеленски по време на събитието.

На честванията присъства и премиерът на Канада Марк Карни, за когото това е първо посещение в Украйна. „Това е първото Ви посещение в Украйна, г-н премиер, точно в Деня на независимостта. За нас е чест“, обърна се украинският държавен глава към него.

Сред официалните гости бяха още министрите на отбраната на Швеция, Дания, Румъния, Литва, Латвия и Канада, както и британският министър по въпросите на ветераните. „Благодаря Ви за подкрепата“, подчерта Зеленски в изказването си.

В специалното си обръщение към украинците по повод празника, президентът акцентира върху силата и издръжливостта на нацията:

„Ние изграждаме Украйна, която ще има достатъчно сила и мощ, за да живее в сигурност и мир. Украйна е способна на това, защото има характер, каменна издръжливост и ръце, които държат щит и защитават своите.“