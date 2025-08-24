Кийт Келог пристигна в Киев за Деня на независимостта

Специалният представител на Съединените щати за Украйна и Русия Кийт Келог пристигна в Киев, съобщава Цензор.НЕТ, цитиран от Фокус.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски връчи Орден за заслуги, 1-ва степен, на специалния пратеник на САЩ за Украйна и Русия Кийт Келог. Отличието беше присъдено по време на официалната церемония по случай 34-ата годишнина от независимостта на страната, съобщава Главком.
„Днес специалният представител на президента Тръмп, генерал Кийт Келог, е в Украйна. Благодаря на Вас и на президента за вниманието към Украйна и за подкрепата Ви“, заяви Зеленски по време на събитието.
На честванията присъства и премиерът на Канада Марк Карни, за когото това е първо посещение в Украйна. „Това е първото Ви посещение в Украйна, г-н премиер, точно в Деня на независимостта. За нас е чест“, обърна се украинският държавен глава към него.
Сред официалните гости бяха още министрите на отбраната на Швеция, Дания, Румъния, Литва, Латвия и Канада, както и британският министър по въпросите на ветераните. „Благодаря Ви за подкрепата“, подчерта Зеленски в изказването си.
В специалното си обръщение към украинците по повод празника, президентът акцентира върху силата и издръжливостта на нацията:
„Ние изграждаме Украйна, която ще има достатъчно сила и мощ, за да живее в сигурност и мир. Украйна е способна на това, защото има характер, каменна издръжливост и ръце, които държат щит и защитават своите.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реално
Коментиран от #19
14:10 24.08.2025
2 Конете от коневръза
14:11 24.08.2025
3 А опело
14:13 24.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Баце ЕООД
14:15 24.08.2025
6 Ганя Путинофила
Публично призна как са откраднали ядрените технологии от Лос Аламос!
Цялата зала гледаше умно!
Коментиран от #26, #29
14:17 24.08.2025
7 минаващ
14:17 24.08.2025
8 Дрът русофил
и се набирате като глист на буца?
Руски еничарин да се наричам
първа радост е за мене!
14:18 24.08.2025
9 Злобното Джуджи
14:18 24.08.2025
10 Елементарно Уотсън!
Агресорът трябва да бъде преследван, прогонен и наказан.
14:18 24.08.2025
11 Разликата между украинец и българин?
Кажете сега, не е ли прав проф. Иво Христов? 90% де били!
Коментиран от #20, #22
14:18 24.08.2025
12 И охрайна като бегето независела🤣🤣🤣
14:19 24.08.2025
13 Томахоук и Таурус вече са на път
Европа увеличи 7 пъти военното си производство!
Казанлък работи на 3 смени!
Коментиран от #16
14:21 24.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Баце ЕООД
До коментар #13 от "Томахоук и Таурус вече са на път":Фламингото отдавна напусна чата, Европа е на години от руското ниво на развитие на ВПК.. Всичко което си написал е просто болна мечта
Коментиран от #27
14:25 24.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 с празни ръце и заръки от тръмп
14:26 24.08.2025
19 Мокой
До коментар #1 от "Реално":Пък и те сами не са извоювали никаква независимост. Поради предателството на Горбачов бе разсипан СССР и така от УССР се пръкна Украйна.
14:27 24.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Лелееее....
14:28 24.08.2025
22 Злобното Джуджи
До коментар #11 от "Разликата между украинец и българин?":"...Разликата между украинец и българин?..."
Елементарна и очеВадна
Украинеца мре в окопа за тоя що духа, а ние българите сма първи приятели със С.А.Щ и втори с Братушките милите. TЬПАЦИ 😁👍
14:28 24.08.2025
23 ЗОРО
14:28 24.08.2025
24 Прави впечатление, че болшинството
Коментиран от #34
14:30 24.08.2025
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #30
14:30 24.08.2025
26 Путин също така каза, че
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":само тъ паци като стол могат да си мислят, че Русия може да победи 15 пъти по голямата машина на НАТО!
14:30 24.08.2025
27 Фламингото е британска пръдня
До коментар #16 от "Баце ЕООД":И нищо общо с Украйна няма. Нито двигател може да произведат нито нищо в Киев
14:30 24.08.2025
28 ЗОРО
14:30 24.08.2025
29 Защо
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Ти ни ги открадна бе некадърнико?
А американците направиха това благодарение на отвлечените от Алън Дълес нацистки професори които направиха демократи за 1 ден
Така Вернер фон Браун ги качи в Невада, пардон на Луната.
14:31 24.08.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Чудо голямо
14:33 24.08.2025
32 ЗОРО
14:36 24.08.2025
33 Карго 200
Бензиностанцията с ракети-РФ няма къде да рафинира,а "фламинго"-тепърве парада
Знаете ли как се казва директора на ФСБ(бившо КГБ)????
Да,знам,че не знаете.
Но сигурен съм,че знаете кой е Кирило Буданов.
Коментиран от #35
14:37 24.08.2025
34 А Келог
До коментар #24 от "Прави впечатление, че болшинството":Каква тротинетка е?
14:37 24.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Всич да не им пука на братушките
14:42 24.08.2025