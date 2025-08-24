Двама убити и 35 ранени при израелски удари срещу Сана ВИДЕО

Двама души бяха убити и 35 ранени при израелски въздушни удари срещу столицата на Йемен Сана, съобщи управляваното от хусите Министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА и БТА.

Екипи за гражданска защита и спасителни екипи издирват жертви и ранени и работят по потушаването на пожари, причинени от действията на Израел, добавят от Mинистерството. То осъди атаките, които според него са били насочени към цивилни обекти.

Телевизионният канал на хусите „Ал Масира“ съобщи по-рано, че израелските удари са били насочени срещу жизненоважни обекти, включително бензиностанция и електроцентрала в Сана.

Очевидци съобщиха за силни експлозии и черен дим, издигащ се в столицата.

Гражданската война, която бушува в Йемен от 10 години, на практика раздели страната на две. Хусите, съюзници на Иран, контролират повечето северни райони на страната, включително Сана, докато международно признатото правителство контролира Юга.

Хусите периодично атакуват Израел от началото на войната в Газа в подкрепа на „Хамас“, друга финансирана от Иран военизирана групировка.

До израелските удари се стигна, след като хусите обявиха, че са предприели поредна атака срещу международното летище на Израел близо до Тел Авив.