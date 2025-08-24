Новини
Двама убити и 35 ранени при израелски удари срещу Сана ВИДЕО

Двама убити и 35 ранени при израелски удари срещу Сана ВИДЕО

24 Август, 2025 22:13, обновена 24 Август, 2025 22:16 735 10

Те бяха в отговор на поредната атака на хусите срещу международното летище в Тел Авив

Двама убити и 35 ранени при израелски удари срещу Сана ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души бяха убити и 35 ранени при израелски въздушни удари срещу столицата на Йемен Сана, съобщи управляваното от хусите Министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА и БТА.

Екипи за гражданска защита и спасителни екипи издирват жертви и ранени и работят по потушаването на пожари, причинени от действията на Израел, добавят от Mинистерството. То осъди атаките, които според него са били насочени към цивилни обекти.

Телевизионният канал на хусите „Ал Масира“ съобщи по-рано, че израелските удари са били насочени срещу жизненоважни обекти, включително бензиностанция и електроцентрала в Сана.

Очевидци съобщиха за силни експлозии и черен дим, издигащ се в столицата.

Гражданската война, която бушува в Йемен от 10 години, на практика раздели страната на две. Хусите, съюзници на Иран, контролират повечето северни райони на страната, включително Сана, докато международно признатото правителство контролира Юга.

Хусите периодично атакуват Израел от началото на войната в Газа в подкрепа на „Хамас“, друга финансирана от Иран военизирана групировка.

До израелските удари се стигна, след като хусите обявиха, че са предприели поредна атака срещу международното летище на Израел близо до Тел Авив.


Йемен
  • 8 Хус ар

    7 0 Отговор
    Крайно време е Че Фотите да бъдат утилизирани. Не евреите. Има разлика. Тук НИКЪДЕ няма да прочетете за ежедневните многохилядни протести в Израел против политиката на нетаняху

    22:45 24.08.2025

  • 9 Адольф

    1 0 Отговор
    Е знаел повече..

    22:52 24.08.2025

  • 10 Ами да почнат хусите

    2 0 Отговор
    Да потапят кораби не е зле за начало и малко израелски круйзни кораби

    22:57 24.08.2025