Ключова йеменска сепаратистка групировка отрече да се е саморазпуснала

Най-голямата йеменска сепаратистка групировка, Южният преходен съвет (ЮПС), отрече да се е саморазпускал, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в "Екс".

До съобщението се стига на фона на противоречива информация относно съдбата на подкрепяната от Обединените арабски емирства структура, допълва БТА.

Вчера делегат на ЮПС, участващ в преоговори в Рияд, заяви по саудитската телевизия, че групировката се разпуска.

Разпространението и опровержението на подобни взаимноизключващи се твърдения е част от враждата между Саудитска Арабия и ОАЕ, чието противоборство в региона лъсна с пълна сила, след като миналия месец сепаратистките сили настъпиха към саудитската граница, превземайки две йеменски провинции.