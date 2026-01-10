Новини
Свят »
Йемен »
Ключова йеменска сепаратистка групировка отрече да се е саморазпуснала

10 Януари, 2026 17:15 507 3

Разпространението и опровержението на подобни взаимноизключващи се твърдения е част от враждата между Саудитска Арабия и ОАЕ

Ключова йеменска сепаратистка групировка отрече да се е саморазпуснала - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Най-голямата йеменска сепаратистка групировка, Южният преходен съвет (ЮПС), отрече да се е саморазпускал, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в "Екс".

До съобщението се стига на фона на противоречива информация относно съдбата на подкрепяната от Обединените арабски емирства структура, допълва БТА.

Вчера делегат на ЮПС, участващ в преоговори в Рияд, заяви по саудитската телевизия, че групировката се разпуска.

Разпространението и опровержението на подобни взаимноизключващи се твърдения е част от враждата между Саудитска Арабия и ОАЕ, чието противоборство в региона лъсна с пълна сила, след като миналия месец сепаратистките сили настъпиха към саудитската граница, превземайки две йеменски провинции.


Йемен
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 голям праз: тиквена сепаратистка

    1 0 Отговор
    групировка отрече да се е саморазпуснала

    17:28 10.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Папуняк,

    4 0 Отговор
    За едните са сепаристи, за ДРУГИТЕ- освободители. Но щом си решила така да ги наричаш значи е обратното.

    17:41 10.01.2026