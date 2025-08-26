Новини
Си Дзинпин получи послание от Путин

Президентът на Китай прие председателя на Държавната дума на Русия Вячеслав Володин в Пекин

Си Дзинпин получи послание от Путин
Снимка: Архив
Председателят на Държавната дума на Русия Вячеслав Володин предаде послание от руския президент Владимир Путин на китайския държавен глава на Си Дзинпин.

То е съдържало "топли думи на приветствие" и добри пожелания.

Китайският президент се срещна с Володин в Пекин, съобщи Централната китайска телевизия.

„На 26 август китайският президент Си Дзинпин се срещна с председателя на руската Държавна дума Володин в Пекин“, се казва в изявление на телевизионния канал.

Володин, като ръководител на руската парламентарна делегация, е на официално посещение в Китайската народна република от 25 август по покана на Джао Леджи, председател на Постоянния комитет на Всекитайското събрание на народните представители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    9 3 Отговор
    Дружбата между Русия и Китай променят света!

    Коментиран от #2

    06:00 26.08.2025

  • 2 гост

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Слугата отишъл да се отчете на господаря !! И да му занесе данъка !!

    06:06 26.08.2025

  • 3 Макробиолог

    5 3 Отговор
    Е?Има ли разлика в ранга на двамата?Очевидно. Що др Си си прави тоя труд тогава?Щот Китай си има едно на ум да не получи руско ресто за това което причини на сссрто.Па вие си пейте чий е Сибир.

    Коментиран от #4

    06:06 26.08.2025

  • 4 гост

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Макробиолог":

    Ееех мечти , мечти русоробски , хаххах !!

    Коментиран от #7

    06:10 26.08.2025

  • 5 Ясно☝️

    6 8 Отговор
    Въжето около вратлето на хунтата в Кремъл се затяга бавно и неумолимо.

    06:13 26.08.2025

  • 6 Оракула от Делфи

    1 5 Отговор
    Златната Руска кокошка не е за изпускане , точно сега!
    Си Дзи Пин става все по- богат и по- богат, Путин го научи ... на много неща!!!

    06:20 26.08.2025

  • 7 Макробиолог

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Не,реалност.Ракети плюс нефт и газ =очаквано добра комбинация.

    Коментиран от #8

    06:30 26.08.2025

  • 8 гост

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Макробиолог":

    Мизерия плюс тотална зависимост и безнадеждност !! Неочаквано лоша комбинация , хаха !

    Коментиран от #10

    06:37 26.08.2025

  • 9 Име

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    06:48 26.08.2025

  • 10 Макробиолог

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "гост":

    Да не мислиш че шъ седа и ти отговарям докат ти свърши смяната......широко около врата не е на тия коит праат айфоня243ти модел ,а на тия с ресурсите за 1000 години напред.

    Коментиран от #12, #13

    06:53 26.08.2025

  • 11 Влюбен русофил🤔😁

    3 1 Отговор
    Оооо, това е толкова мило и прекрасно ❣️💋💘💝💖. Каква любов и топли чувства...

    06:57 26.08.2025

  • 12 гост

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Макробиолог":

    Бе да ти кажа , тия " дето правят айфоня " и без ресурси за " 1000 години напред " за някакви си 30 години станаха 10 пъти по- голяма икономика от тия с ресурсите и ги докараха до състояние да са им единствен и незаменим и клиент и доставчик , тоест класическо определение за подчинен субект , явно ще чакат 1000 години да си " оползотворяват ресурсите" , хахах !! Ама то пък тогава няма да има и спомен за тях !!

    07:02 26.08.2025

  • 13 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Макробиолог":

    Кога ще вденете най- после колко се излагате с тия " ресурси" ?? Венецуела има 5 пъти повече петрол и газ от Раша и е по- малка икономика от България !! Саудитска Арабия има три пъти повече петрол от Раша и е по- малка икономика от Полша !! Иран има поне толкова петрол колкото Раша и е три пъти по- малка икономика от Израел !!! Няма и няма да има държава , забогатяла копайки от земята !! От суровини се изкарва за хляб , а не за хайвер , осъзнайте го най- после !!

    07:09 26.08.2025

