Си Дзинпин получи послание от Путин

Председателят на Държавната дума на Русия Вячеслав Володин предаде послание от руския президент Владимир Путин на китайския държавен глава на Си Дзинпин.
То е съдържало "топли думи на приветствие" и добри пожелания.
Китайският президент се срещна с Володин в Пекин, съобщи Централната китайска телевизия.
„На 26 август китайският президент Си Дзинпин се срещна с председателя на руската Държавна дума Володин в Пекин“, се казва в изявление на телевизионния канал.
Володин, като ръководител на руската парламентарна делегация, е на официално посещение в Китайската народна република от 25 август по покана на Джао Леджи, председател на Постоянния комитет на Всекитайското събрание на народните представители.
1 Браво
Коментиран от #2
06:00 26.08.2025
2 гост
До коментар #1 от "Браво":Слугата отишъл да се отчете на господаря !! И да му занесе данъка !!
06:06 26.08.2025
3 Макробиолог
Коментиран от #4
06:06 26.08.2025
4 гост
До коментар #3 от "Макробиолог":Ееех мечти , мечти русоробски , хаххах !!
Коментиран от #7
06:10 26.08.2025
5 Ясно☝️
06:13 26.08.2025
6 Оракула от Делфи
Си Дзи Пин става все по- богат и по- богат, Путин го научи ... на много неща!!!
06:20 26.08.2025
7 Макробиолог
До коментар #4 от "гост":Не,реалност.Ракети плюс нефт и газ =очаквано добра комбинация.
Коментиран от #8
06:30 26.08.2025
8 гост
До коментар #7 от "Макробиолог":Мизерия плюс тотална зависимост и безнадеждност !! Неочаквано лоша комбинация , хаха !
Коментиран от #10
06:37 26.08.2025
9 Име
06:48 26.08.2025
10 Макробиолог
До коментар #8 от "гост":Да не мислиш че шъ седа и ти отговарям докат ти свърши смяната......широко около врата не е на тия коит праат айфоня243ти модел ,а на тия с ресурсите за 1000 години напред.
Коментиран от #12, #13
06:53 26.08.2025
11 Влюбен русофил🤔😁
06:57 26.08.2025
12 гост
До коментар #10 от "Макробиолог":Бе да ти кажа , тия " дето правят айфоня " и без ресурси за " 1000 години напред " за някакви си 30 години станаха 10 пъти по- голяма икономика от тия с ресурсите и ги докараха до състояние да са им единствен и незаменим и клиент и доставчик , тоест класическо определение за подчинен субект , явно ще чакат 1000 години да си " оползотворяват ресурсите" , хахах !! Ама то пък тогава няма да има и спомен за тях !!
07:02 26.08.2025
13 гост
До коментар #10 от "Макробиолог":Кога ще вденете най- после колко се излагате с тия " ресурси" ?? Венецуела има 5 пъти повече петрол и газ от Раша и е по- малка икономика от България !! Саудитска Арабия има три пъти повече петрол от Раша и е по- малка икономика от Полша !! Иран има поне толкова петрол колкото Раша и е три пъти по- малка икономика от Израел !!! Няма и няма да има държава , забогатяла копайки от земята !! От суровини се изкарва за хляб , а не за хайвер , осъзнайте го най- после !!
07:09 26.08.2025