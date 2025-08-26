Си Дзинпин получи послание от Путин

Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Държавната дума на Русия Вячеслав Володин предаде послание от руския президент Владимир Путин на китайския държавен глава на Си Дзинпин.

То е съдържало "топли думи на приветствие" и добри пожелания.

Китайският президент се срещна с Володин в Пекин, съобщи Централната китайска телевизия.

„На 26 август китайският президент Си Дзинпин се срещна с председателя на руската Държавна дума Володин в Пекин“, се казва в изявление на телевизионния канал.

Володин, като ръководител на руската парламентарна делегация, е на официално посещение в Китайската народна република от 25 август по покана на Джао Леджи, председател на Постоянния комитет на Всекитайското събрание на народните представители.