Без пробив! Завършиха преговорите в Женева между Иран и европейската тройка

Иран продължава да държи на дипломацията и да търси взаимноизгодно решение, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади след среща за ядрената програма на страната с трите европейски сили - Франция, Великобритания и Германия, състояла се днес в Женева, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В швейцарския град бе обсъдено искането на трите европейски сили Иран да възстанови достъпа на инспекторите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до ядрените си обекти и да поднови преговорите за намиране на дипломатическо решение.

В противен случай ще бъдат наложени отново санкциите, отменени по силата на международното споразумение от 2015 г., което до голяма степен вече е обезсилено, посочва Ройтерс.

САЩ се оттеглиха от сделката още през 2018 г., по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп.

Вчерашните преговори в Женева завършиха без пробив. Това увеличава риска от политическа ескалация на спора около иранската ядрена програма, отбелязва ДПА.

Европейската тройка заплаши Иран да възобнови действието на санкциите срещу него, ако не бъде намерено решение на спора до края на този месец.

Това бе вторият кръг преговори между Техеран и европейската тройка след кратката израелско-иранска война през юни. Първият се състоя в Истанбул в края на юли.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) засега няма да провежда инспекции на ирански ядрени съоръжения, повредени от израелски и американски удари, съобщава Associated Press.

Според агенцията страните все още не са постигнали окончателно споразумение, но дипломатите чакат то да бъде сключено. Според условията на сделката, инспекциите на МААЕ ще засегнат само онези ядрени съоръжения на Ислямската република, които не са били подложени на удари.

По-рано във вторник генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви, че първата група инспектори на агенцията се е завърнала в Иран и се готви да възобнови работата си в ядрените съоръжения на Ислямската република.

Австрийските власти разполагат с разузнавателна информация, сочеща заплаха от „лица, свързани с Иран“ към генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Грос, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Щабквартирата на МААЕ се намира във Виена. След като получили информация за заплаха към Гроси от трета страна, австрийските власти решили да го прехвърлят под засилена денонощна охрана. В края на юни към ръководителя на агенцията бяха назначени бойци от звеното за специални сили на австрийското министерство на вътрешните работи „Кобра“.

Според един от източниците на изданието, заплахата идва от „лица, свързани с Иран“. Според втория източник на вестника, източникът на заплахата се намира директно в Иран и австрийските власти приемат настоящата ситуация много сериозно. „Можем да потвърдим, че Австрия е разпределила бойци от звеното „Кобра“, но не можем да потвърдим информацията за източника на заплахата“, каза пред The ​​Wall Street Journal Фредрик Дал, ръководител на пресслужбата на МААЕ.