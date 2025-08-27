Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира остро на думите на руския външен министър Сергей Лавров, че Володимир Зеленски не е легитимно лице за евентуалното подписване на документи по украинското споразумение.

В неделя, в интервю за NBC News, Лавров заяви, че Москва е готова да се срещне със Зеленски, но когато става въпрос за подписване на правни документи, „всеки трябва да има ясно разбиране, че подписващата страна е легитимна“. Лавров отбеляза, че според украинската конституция „Зеленски не е такъв в момента“.

Във вторник, на заседание на кабинета на американската администрация в Белия дом, журналисти помолиха специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф да коментира изявлението на Лавров. Вместо Уиткоф, самият Тръмп отговори на въпроса.

„Стив можеше да отговори, но и аз мога да отговоря. Няма значение какво казват. Всички позират. Всичко това са глупости“, каза Тръмп. След това президентът на САЩ попита Уиткоф дали има друг отговор.

„Съгласен съм с вас“, отговори специалният пратеник.

През юни 2024 г. руският президент Владимир Путин представи инициативи за мирно уреждане на конфликта в Украйна: Москва незабавно ще прекрати огъня и ще обяви готовност за преговори след изтеглянето на украинските войски от територията на на т. нар. нови региони на Русия. Освен това, добави руският лидер, Киев трябва да обяви отказа си от намеренията си да се присъедини към НАТО, трябва да извърши "демилитаризация и денацификация", а също така да приеме неутрален, необвързан и неядрен статут. Путин спомена в този контекст и отмяната на санкциите срещу Руската федерация. По-късно руският президент отбеляза, че условията на Москва за украинското уреждане не са се променили.