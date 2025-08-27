Новини
Тръмп отговори на Лавров за "нелегитимността" на Зеленски: Пълни глупости!

27 Август, 2025 06:02, обновена 27 Август, 2025 06:09

Според Москва подписите на украинския президент по евентуално уреждане на конфликта могат да бъдат оспорени заради изтеклия му мандат

Тръмп отговори на Лавров за "нелегитимността" на Зеленски: Пълни глупости! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира остро на думите на руския външен министър Сергей Лавров, че Володимир Зеленски не е легитимно лице за евентуалното подписване на документи по украинското споразумение.

В неделя, в интервю за NBC News, Лавров заяви, че Москва е готова да се срещне със Зеленски, но когато става въпрос за подписване на правни документи, „всеки трябва да има ясно разбиране, че подписващата страна е легитимна“. Лавров отбеляза, че според украинската конституция „Зеленски не е такъв в момента“.

Във вторник, на заседание на кабинета на американската администрация в Белия дом, журналисти помолиха специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф да коментира изявлението на Лавров. Вместо Уиткоф, самият Тръмп отговори на въпроса.

„Стив можеше да отговори, но и аз мога да отговоря. Няма значение какво казват. Всички позират. Всичко това са глупости“, каза Тръмп. След това президентът на САЩ попита Уиткоф дали има друг отговор.
„Съгласен съм с вас“, отговори специалният пратеник.

През юни 2024 г. руският президент Владимир Путин представи инициативи за мирно уреждане на конфликта в Украйна: Москва незабавно ще прекрати огъня и ще обяви готовност за преговори след изтеглянето на украинските войски от територията на на т. нар. нови региони на Русия. Освен това, добави руският лидер, Киев трябва да обяви отказа си от намеренията си да се присъедини към НАТО, трябва да извърши "демилитаризация и денацификация", а също така да приеме неутрален, необвързан и неядрен статут. Путин спомена в този контекст и отмяната на санкциите срещу Руската федерация. По-късно руският президент отбеляза, че условията на Москва за украинското уреждане не са се променили.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    13 23 Отговор
    От кога победения поставя условия на победителя, защо вече се отказаха от бойното поле, където щяха да бият Русия.

    Коментиран от #4

    06:16 27.08.2025

  • 2 Трябва

    8 22 Отговор
    Зеления клоун да слуша и да изпълнява !

    06:19 27.08.2025

  • 3 Добре като са пълни глупости

    4 16 Отговор
    Защо не отменя указа си за не подписване на мирен договор с Путин. Ха ха ха изглежда вие сте пълни глупости. Защото виждаш ли на бай Дончо му харесвало щом си във война, което не е вярно защото никой не му е обявил война ва Зеленски . Да няма избори. Не е ясно колко луди старци и не само старци ни управляват, те са се взели за богове и забравят, че са просто смъртни хора.

    06:24 27.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НойкоНоев

    0 7 Отговор

    До коментар #4 от "Нещо си се объркала":

    Ти беше там и ги брои умрелите, така ли ?

    06:26 27.08.2025

  • 6 БайДончо

    0 0 Отговор
    Замина БайДънчо!

    06:28 27.08.2025