В католическо училище в американския град Минеаполис беше открита стрелба

27 Август, 2025 18:38 261 0

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент

В католическо училище в американския град Минеаполис беше открита стрелба - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
В католическо училище в американския град Минеаполис в щата Минесота днес имаше стрелба, съобщиха световните агенции. Според местни медии има няколко жертви, предаде БТА.

"Съобщено ми бе за стрелба в католическо училище и ще продължа да ви информирам - веднага щом получа повече данни", заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз. Полицията е била изпратена на мястото на инцидента.

"Моля се за нашите деца и учители, чиято първа седмица в училище бе помрачена от този ужасен акт на насилие", добави губелнаторът на щата.

Властите обявиха, че стрелецът е бил "обезвреден". Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент със стрелба в Минеаполис и посочи, че Белият дом ще продължи да следи ситуацията.


