Пренаписва ли администрацията на Тръмп историята?

Пренаписва ли администрацията на Тръмп историята?

29 Август, 2025 13:35

Втората световна война била приключила чрез преговори - с това свое изказване Джей Ди Ванс предизвика бурна реакция

Пренаписва ли администрацията на Тръмп историята? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс стана за смях в социалните медии, след като в телевизионно интервю заяви, че Втората световна война е приключила чрез преговори. Така той искаше да оправдае дипломатическия подход на президента Доналд Тръмп във войната на Русия срещу Украйна.

"Втората световна война завърши с безусловната капитулация на Германия и Япония, а не с преговори", посочват от "Републиканци срещу Тръмп" – акаунт в платформата X.

На 8 май 1945 нацистка Германия се предава безусловно, след като диктаторът Адолф Хитлер се самоубива. Съюзничката на нацистка Германия Япония капитулира по-късно през август, след като САЩ хвърлят атомни бомби над Хирошима и Нагасаки.

Това е поредният исторически гаф на администрацията на Тръмп. Той лично неведнъж е изопачавал исторически факти, за да ги напасне към своя разказ. Тръмп оказва и натиск върху музеите – критикува ги, че представят американската история, например робството, в негативна светлина.

Екипът на ДВ за проверка на фактите разгледа някои от най-спорните исторически твърдения на Тръмп.

Покойният чичо на Тръмп и "Юнабомбър"

Тед Качински, един от най-известните терористи в САЩ, известен като "Юнабомбър", изпраща анонимно самоделни взривни устройства по пощата, като мишените му са предимно учени. В резултат на престъпната му дейност, продължила почти две десетилетия (от 1978 до 1995), умират трима души, а други 23-ма са ранени. След задържането си той признава, че е изпратил общо 16 бомби.

През юли 2025 Тръмп заяви на събитие в Питсбърг, Пенсилвания, че покойният му чичо Джон, бивш професор от Масачузетския технологичен институт, е преподавал на Качински. Качински обаче е учил в Харвард, а по-късно и в Мичиганския университет. Чичото на Тръмп умира през 1985 година, а Качински е арестуван едва през 1996 година. Твърдението на Тръмп междувременно беше опровергано от няколко новинарски издания.

Заблуждаващи твърдения за митата и Голямата депресия

На заседание на кабинета през юли 2025 Тръмп заяви, че Голямата депресия "никога нямаше да се случи", ако Съединените щати бяха запазили митата, и направи грешното твърдение, че митата са били възстановени "след депресията".

В действителност Голямата депресия започва през 1929 и продължава около десетилетие. Законът за тарифите на Смут-Хоули от 1930, целящ да защити американския бизнес, повишава вносните мита и предизвиква ответни тарифи от над 20 държави. Това в крайна сметка задълбочава световната икономическа криза, след като преди това законът Фордни-Маккамбър от 1922 вече е наложил мита върху вносните стоки.

Тръмп бил предупреждавал за инвазията в Ирак

Тръмп отдавна твърди, че е бил против нахлуването в Ирак през 2003 година. През юни той повтори: "Бях много против Ирак, казах го силно и ясно: Не влизайте, не влизайте, не влизайте."

Още през 2016 обаче CNN и изданието Buzzfeed.news разкриха, че Тръмп е изразил подкрепа за инвазията в Ирак – направил го е в свое участие в шоуто на Хауърд Стърн през 2002 година. Самият Тръмп заяви в президентска телевизионна дискусия с Андерсън Купър от CNN, че "би могъл да каже това", добавяйки кледното: "Когато войната започна, аз бях против нея".

Вестник Вашингтон поуст също извърши проверка на фактите още през 2016, а съставената от изданието хронология на коментарите на Тръмп преди инвазията в Ирак през 2003 показа несъответствия в неговите изявления.

Тръмп се опитва да пренапише историята, разказвана в музеите

Тръмп подписа указ, с който нарежда на вицепрезидента, член на Съвета на регентите на Смитсониън (Смитсоновия институт), да премахне "неподходяща, разединяваща или антиамериканска идеология" от музеите на институцията, образователните центрове и Националната зоологическа градина, става ясно от изявление, публикувано от Белия дом.

Смитсоновият институт, най-големият музеен и изследователски комплекс в света, получава 62% от финансирането си от федералните власти и включва 17 музея във Вашингтон и два в Ню Йорк.

В своята мрежа Truth Social Тръмп разкритикува Смитсониън, че се фокусирал върху това "колко ужасна е нашата страна, колко лошо е било робството и колко зле са били потиснатите".

В навечерието на 250-годишнината от създаването на САЩ администрацията постави под наблюдение осем музея, включително Националния музей за американска история и Националния музей за афроамериканска история и култура. От тях е поискано да представят планове за изложби, образователни материали и цифрово съдържание. Белият дом изпрати писмо до Смитсониън, в което уведомява институцията, че на следващ етап ще бъдат проверени още музеи.

Миналата седмица Белият дом публикува статия, озаглавена "Президентът Тръмп е прав за Смитсониън", в която критикува изложби, посветени на расата, робството, сексуалността и имиграцията.

В отговор над 150 културни организации и повече от 300 физически лица подписаха публично изявление, с което потвърждават ангажимента си към свободата на изкуството и се обявяват срещу политическия натиск.

Макар че в изявлението не се споменава името на Тръмп, то се позовава на нарастващата загриженост за намеса в културни институции като Смитсониън и центъра "Кенеди".

Автор: Сара Щефен


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Линда

    2 0 Отговор
    Работата на медиите е да правят от мухата слон . Сиреч долу пръ.еш горе се ус.реш. а всички тука подскачат от " сензационните " новини , в които има 10 процента истина . А на то сайта трябва да процъфтява

    13:38 29.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    С Бандеровци не се преговаря.

    Коментиран от #5

    13:38 29.08.2025

  • 3 Дойче Зелле

    3 2 Отговор
    "Лидерите " на временното явление ЕС
    всеки ден стават за смях, най–вече
    Фрау фон SS /Урсуланка/ и МакаронЧо

    13:40 29.08.2025

  • 4 Много ви дразни президента

    1 2 Отговор
    Тръмп. В момента в който изостави европейските розови понита и седнаха на масата с Путин и разделиха земното кълбо се превърна в цел. Какъв е проблем че иска парички за оръжието което дава на Украйна че не дава пари на европейската ки наложи реципрочни мита. Той се интересува от благополучието на съединените щати и гражданите. Дремае му за Сорос и неолибералната джендърня.

    Коментиран от #7

    13:42 29.08.2025

  • 5 Сульоооо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Трудно се преговаря с бандеровци! Гонят до дупка!!

    13:43 29.08.2025

  • 6 555

    1 0 Отговор
    Гледах филма "Гадни копилета". Вярно, че Тарантино е екстравагантен, но когато разстреляха Хитлер с автомат в едно френско кино, когато пожар в същото кино умряха Гьоринг, Гьобелс и Борман затова веднага след това свърши войната в Европа.... Вярно, филм, художествена измислица, но чак пък толкова...

    13:45 29.08.2025

  • 7 Пръъъъц

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Много ви дразни президента":

    Къде били джендърите? Заснеха гей порно със сименаристи в православна църква в руския Нижни Новгород.

    13:46 29.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Прави впечатление, че

    2 0 Отговор
    Тръмп се държи неадекватно и като заблудена, проруска тротинетка.

    13:51 29.08.2025