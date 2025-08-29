Пренаписва ли администрацията на Тръмп историята?

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс стана за смях в социалните медии, след като в телевизионно интервю заяви, че Втората световна война е приключила чрез преговори. Така той искаше да оправдае дипломатическия подход на президента Доналд Тръмп във войната на Русия срещу Украйна.

"Втората световна война завърши с безусловната капитулация на Германия и Япония, а не с преговори", посочват от "Републиканци срещу Тръмп" – акаунт в платформата X.

На 8 май 1945 нацистка Германия се предава безусловно, след като диктаторът Адолф Хитлер се самоубива. Съюзничката на нацистка Германия Япония капитулира по-късно през август, след като САЩ хвърлят атомни бомби над Хирошима и Нагасаки.

Това е поредният исторически гаф на администрацията на Тръмп. Той лично неведнъж е изопачавал исторически факти, за да ги напасне към своя разказ. Тръмп оказва и натиск върху музеите – критикува ги, че представят американската история, например робството, в негативна светлина.

Екипът на ДВ за проверка на фактите разгледа някои от най-спорните исторически твърдения на Тръмп.

Покойният чичо на Тръмп и "Юнабомбър"

Тед Качински, един от най-известните терористи в САЩ, известен като "Юнабомбър", изпраща анонимно самоделни взривни устройства по пощата, като мишените му са предимно учени. В резултат на престъпната му дейност, продължила почти две десетилетия (от 1978 до 1995), умират трима души, а други 23-ма са ранени. След задържането си той признава, че е изпратил общо 16 бомби.

През юли 2025 Тръмп заяви на събитие в Питсбърг, Пенсилвания, че покойният му чичо Джон, бивш професор от Масачузетския технологичен институт, е преподавал на Качински. Качински обаче е учил в Харвард, а по-късно и в Мичиганския университет. Чичото на Тръмп умира през 1985 година, а Качински е арестуван едва през 1996 година. Твърдението на Тръмп междувременно беше опровергано от няколко новинарски издания.

Заблуждаващи твърдения за митата и Голямата депресия

На заседание на кабинета през юли 2025 Тръмп заяви, че Голямата депресия "никога нямаше да се случи", ако Съединените щати бяха запазили митата, и направи грешното твърдение, че митата са били възстановени "след депресията".

В действителност Голямата депресия започва през 1929 и продължава около десетилетие. Законът за тарифите на Смут-Хоули от 1930, целящ да защити американския бизнес, повишава вносните мита и предизвиква ответни тарифи от над 20 държави. Това в крайна сметка задълбочава световната икономическа криза, след като преди това законът Фордни-Маккамбър от 1922 вече е наложил мита върху вносните стоки.

Тръмп бил предупреждавал за инвазията в Ирак

Тръмп отдавна твърди, че е бил против нахлуването в Ирак през 2003 година. През юни той повтори: "Бях много против Ирак, казах го силно и ясно: Не влизайте, не влизайте, не влизайте."

Още през 2016 обаче CNN и изданието Buzzfeed.news разкриха, че Тръмп е изразил подкрепа за инвазията в Ирак – направил го е в свое участие в шоуто на Хауърд Стърн през 2002 година. Самият Тръмп заяви в президентска телевизионна дискусия с Андерсън Купър от CNN, че "би могъл да каже това", добавяйки кледното: "Когато войната започна, аз бях против нея".

Вестник Вашингтон поуст също извърши проверка на фактите още през 2016, а съставената от изданието хронология на коментарите на Тръмп преди инвазията в Ирак през 2003 показа несъответствия в неговите изявления.

Тръмп се опитва да пренапише историята, разказвана в музеите

Тръмп подписа указ, с който нарежда на вицепрезидента, член на Съвета на регентите на Смитсониън (Смитсоновия институт), да премахне "неподходяща, разединяваща или антиамериканска идеология" от музеите на институцията, образователните центрове и Националната зоологическа градина, става ясно от изявление, публикувано от Белия дом.

Смитсоновият институт, най-големият музеен и изследователски комплекс в света, получава 62% от финансирането си от федералните власти и включва 17 музея във Вашингтон и два в Ню Йорк.

В своята мрежа Truth Social Тръмп разкритикува Смитсониън, че се фокусирал върху това "колко ужасна е нашата страна, колко лошо е било робството и колко зле са били потиснатите".

В навечерието на 250-годишнината от създаването на САЩ администрацията постави под наблюдение осем музея, включително Националния музей за американска история и Националния музей за афроамериканска история и култура. От тях е поискано да представят планове за изложби, образователни материали и цифрово съдържание. Белият дом изпрати писмо до Смитсониън, в което уведомява институцията, че на следващ етап ще бъдат проверени още музеи.

Миналата седмица Белият дом публикува статия, озаглавена "Президентът Тръмп е прав за Смитсониън", в която критикува изложби, посветени на расата, робството, сексуалността и имиграцията.

В отговор над 150 културни организации и повече от 300 физически лица подписаха публично изявление, с което потвърждават ангажимента си към свободата на изкуството и се обявяват срещу политическия натиск.

Макар че в изявлението не се споменава името на Тръмп, то се позовава на нарастващата загриженост за намеса в културни институции като Смитсониън и центъра "Кенеди".

Автор: Сара Щефен