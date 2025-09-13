Новини
Свят »
Турция »
Турция разпореди задържането на кмета на район в Истанбул

13 Септември, 2025 13:26 910 14

  • екрем имамоглу-
  • истанбул-
  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • байрампаша

Полицията е провела ранни сутрешни обиски на 72 места, за да изземе документи и да задържи заподозрени

Турция разпореди задържането на кмета на район в Истанбул - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски прокурор разпореди задържането на 48 заподозрени, сред които кметът на управлявания от опозицията район Байрампаша в Истанбул, в рамките на разследване за корупция, съобщи днес турската държавна телевизия ТРТ Хабер, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Полицията е провела ранни сутрешни обиски на 72 места, за да изземе документи и да задържи заподозрени по обвинения, включително за присвояване, подкуп и манипулиране на търгове, според турската медия.

В публикация в Екс кметът на Байрампаша Хасан Мутлу от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) заяви, че няма какво да крие и нарече разследването „политическа операция, основана на неоснователни клевети“.

Арестите се извършват в контекста на продължаващи от почти година репресии срещу НРП и общините, управлявани от нея, в рамките на които стотици членове на партията бяха арестувани и вкарани в затвора, припомня Ройтерс. Съдебно решение, което се очаква в понеделник, може да отстрани лидера на НРП в дело, което се разглежда като тест за крехкия баланс в страната между демократичните институции и централизираната власт, като увеличи правния натиск върху партията.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новак

    6 0 Отговор
    Турция ли разпореди или прокурор?

    13:38 13.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Аз се местя в Турция ,тук много ме убиждат

    13:42 13.09.2025

  • 3 виктория

    3 1 Отговор
    като варненския кмет!! ето от къде свинята черпи знания!!! а данса спи!!!

    13:48 13.09.2025

  • 4 Али Турчинът

    4 1 Отговор
    Не могат и да пишат))
    Не Турция разпореди..А Прокуратурата на Турция.
    Защото е държава и си работи.

    Коментиран от #8

    13:52 13.09.2025

  • 5 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    4 1 Отговор
    Еничарина дебелян наМагнитски, от турската партия ДПС, действа по същия ориенталско-азиатско начин с кметовете, които му се противопоставят на схемите по ограбване на България.

    14:01 13.09.2025

  • 6 Турската диктатура

    4 3 Отговор
    няма край. И тия искат да влизат в ЕС

    Коментиран от #13

    14:05 13.09.2025

  • 7 Руснаков

    4 2 Отговор
    Не Турция разпореди а султан Ердоган...ловът на вещици продължава..

    14:13 13.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 НРП е котило за корупционери

    3 1 Отговор
    Колкото и да вият от запада една по една марионетките им влизат в зандана. И тук ни трябва прокуратура като турската, а не тази на шиши

    14:41 13.09.2025

  • 12 гост

    2 0 Отговор
    САЙТА...гола вода сте с Вашите измислени цензури,ами няма други що годе да стават няма и да влезна повече...

    14:42 13.09.2025

  • 13 Те тия ако влязат в ЕС

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Турската диктатура":

    Ще настъпи краят на корупцията и у нас. Затова всячески ги спират

    14:42 13.09.2025

  • 14 Ами браво

    0 0 Отговор
    Явно в Турция прокурорите си вършат работата, а не изпълняват поръчки

    14:44 13.09.2025

Новини по държави:
