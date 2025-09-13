Турция разпореди задържането на кмета на район в Истанбул

Турски прокурор разпореди задържането на 48 заподозрени, сред които кметът на управлявания от опозицията район Байрампаша в Истанбул, в рамките на разследване за корупция, съобщи днес турската държавна телевизия ТРТ Хабер, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Полицията е провела ранни сутрешни обиски на 72 места, за да изземе документи и да задържи заподозрени по обвинения, включително за присвояване, подкуп и манипулиране на търгове, според турската медия.
В публикация в Екс кметът на Байрампаша Хасан Мутлу от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) заяви, че няма какво да крие и нарече разследването „политическа операция, основана на неоснователни клевети“.
Арестите се извършват в контекста на продължаващи от почти година репресии срещу НРП и общините, управлявани от нея, в рамките на които стотици членове на партията бяха арестувани и вкарани в затвора, припомня Ройтерс. Съдебно решение, което се очаква в понеделник, може да отстрани лидера на НРП в дело, което се разглежда като тест за крехкия баланс в страната между демократичните институции и централизираната власт, като увеличи правния натиск върху партията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Новак
13:38 13.09.2025
2 Последния Софиянец
13:42 13.09.2025
3 виктория
13:48 13.09.2025
4 Али Турчинът
Не Турция разпореди..А Прокуратурата на Турция.
Защото е държава и си работи.
Коментиран от #8
13:52 13.09.2025
5 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
14:01 13.09.2025
6 Турската диктатура
Коментиран от #13
14:05 13.09.2025
7 Руснаков
14:13 13.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 НРП е котило за корупционери
14:41 13.09.2025
12 гост
14:42 13.09.2025
13 Те тия ако влязат в ЕС
До коментар #6 от "Турската диктатура":Ще настъпи краят на корупцията и у нас. Затова всячески ги спират
14:42 13.09.2025
14 Ами браво
14:44 13.09.2025