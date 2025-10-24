Новини
Арестуваният кмет на Истанбул Имамоглу е разследван за шпионаж

24 Октомври, 2025 14:08 706 7

По същото разследване е бил задържан и турски журналист, а полицията е извършила обиски в офиса му

Арестуваният кмет на Истанбул Имамоглу е разследван за шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арестуваният и отстранен от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу е включен и в разследване за шпионаж и предстои да бъде разпитан, съобщават турски медии, позовавайки се на съобщение на Главната прокуратура на Истанбул, предаде БТА/

По същото разследване е бил задържан и турският журналист Мердан Янардаг, а полицията е извършила обиски в офиса му в редакцията на телевизия ТЕЛЕ1 и в жилището му.

Според изявлението на прокуратурата случаят е свързан с по-ранно разследване, в рамките на което бизнесменът Хюсеин Гюн е бил арестуван на 4 юли по подозрения, че е действал от името на чужди държави и е използвал криптирани средства за комуникация за тайна размяна на съобщения.

Властите заявиха, че цифровите доказателства, получени от Гюн, включително криптирани телефони и ръчно написани документи, разкриват снимки на военно оборудване и израелски паспорти, както и контакти с лица, разследвани по-рано по дела за тероризъм. Разследващите са открили и връзки с множество чуждестранни консулски служители и агенти на разузнавателните служби, пише изданието "Тюркийе тудей".

Финансово разследване е установило, че Гюн е извършвал значителни вътрешни и международни парични преводи, въпреки че не е имал активна бизнес дейност, и е изтеглил 85 милиона лири (2,02 милиона долара) в брой, без да има регистрирани трансакции, които да оправдаят движението на средствата, пояснява сайтът.

Ръчно написани бележки, за които се твърди, че принадлежат на Гюн, се отнасят до опити за преврат и вътрешни размирици в чужди държави и включват подробности за срещи с лица, идентифицирани като разузнавачи и висши членове на организацията ФЕТО, обвинявана от Анкара за опита за преврат в Турция през 2016 г.

В изявлението на прокуратурата се посочва, че криптираните съобщения в платформата "Wickr" между Гюн и директора на кампанията на Имамоглу – Неджати Йозкан, включват инструкции за "събиране на цифрова информация", "мобилизиране на 70 000 доброволци" и предупреждения, че телефонът на член на екипа на кампанията е компрометиран от шпионски софтуер.

Прокуратурата твърди, че Гюн е действал като ръководител на Йозкан в рамките на предполагаема "престъпна организация", свързана с Имамоглу, чиято цел била да генерира финансова печалба и да създаде фонд за подкрепа на президентската кампания на Имамоглу.

Властите твърдят, че по време на кампанията за местните избори през 2019 г. заподозрените си сътрудничили за анализиране на данни за избирателите и споделяне на информация с чуждестранни разузнавателни служби – действия, определени като шпионаж.

В изявлението се посочва също, че Гюн е поддържал пряк контакт и е провеждал срещи с Имамоглу, както и че журналистът Мердан Янардаг е имал многократни контакти с Гюн, отнасящи се до шпионски дейности.

Позовавайки се на свидетелски показания, прокурорите твърдят, че Янардаг е координирал медийната част от предизборната кампания в замяна на финансови облаги и че е сътрудничил на чуждестранни разузнавателни служби за манипулиране на местните избори през 2019 г.

Прокурорите заявиха, че Имамоглу и Йозкан, и двамата задържани по-рано по дело за корупция, ще дадат показания по обвиненията в шпионаж.

В изявлението се добавя, че разследването се провежда съвместно от Главната прокуратура на Истанбул, Националната разузнавателна организация (МИТ) и полицията на Истанбул и „ще продължи решително и ще се разшири още повече“.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 4 Отговор
    Да,Имамоглу е шпионин на Масква!🦧🕌🥳🤣👍

    Коментиран от #2

    14:11 24.10.2025

  • 2 Лон Дон Чакалски

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не не е така а е на световния комунизъм със седалище в Лондон.
    Дори когато Истанбул преди година беше побелял от сняг и всичките институции му бяха задръстени предпочете да ги загърби и да си похапне в луксозен рибарски ресторант с лондонските си гости.

    Коментиран от #4

    14:27 24.10.2025

  • 3 Джельо Бондев

    0 2 Отговор
    Шпионите само дават информация на чужди служби . В този смисъл нашите Баце и Шишо не са шпиони . Те направо предадоха Южен поток на Турция , сега се канят да предадат и Ликойла .

    14:28 24.10.2025

  • 4 Кмет

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Лон Дон Чакалски":

    Не е работа на кмета, да чисти снега. Има си назначени хора за това. Ако не си свършат работата, кмета може да ги накаже или уволни.
    Кметът Имамоглу е трън в очите на Ердоган. Не може да преглътне, че хората харесват Имамоглу.

    Коментиран от #6

    14:54 24.10.2025

  • 5 турция продължава да пропада

    2 2 Отговор
    под управлението на диктатора ердоган

    15:01 24.10.2025

  • 6 Лон Дон Чакалски

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кмет":

    В един топъл ден в края на лятото и началото на есента когато Истанбул бе наводнен от пороен дъжд за него бе нормално да отиде на почивка в Анталия а да остави работата си като координатор при екстремни моменти.
    Но нали и тогава в суматохата трябваше да се срещне с велможите си от Лондон.

    15:04 24.10.2025

  • 7 Османлийски българин

    0 0 Отговор
    Само Ердоĝан. АМИН

    15:22 24.10.2025

