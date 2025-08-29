Новини
Най-малко 23 са жертвите, а 48 ранените при мащабната руска атака с дронове и ракети срещу Киев
  Тема: Украйна

Най-малко 23 са жертвите, а 48 ранените при мащабната руска атака с дронове и ракети срещу Киев

29 Август, 2025 06:14, обновена 29 Август, 2025 05:18

Бяха нанесени щети и на дипломатическото представителство на Европейския съюз в украинската столица

Най-малко 23 са жертвите, а 48 ранените при мащабната руска атака с дронове и ракети срещу Киев - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия вчера предприе мащабна въздушна атака срещу Киев, която включваше необичайни удари срещу центъра на украинската столица, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

При атаката бяха убити най-малко 23 души, 48 бяха ранени и бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз, съобщиха местните власти.

Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция. Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица.

Съветът за сигурност на ООН насрочи извънредно заседание по повод въздушните удари за днес следобед по искане на Украйна и петте европейски членки на Съвета – Великобритания, Франция, Словения, Дания и Гърция. Двама от най-високопоставените официални представители на Украйна се очакваше да се срещнат днес с представители на администрацията на Тръмп по повод американското посредничество.

Кремъл заяви, че Русия продължава да проявява интерес към продължаване на мирните преговори въпреки вчерашната въздушна атака, която беше една от най-големите от началото на войната през 2022 година.

Сред загиналите има четири деца на възраст между 2 и 17 години, заяви ръководителят на градската администрация на Киев Тимур Ткаченко. Той добави, че вероятно има още хора под развалините и че спасителните операции продължават.

Администрацията на Тръмп междувременно одобри продажбата на оръжия на Украйна на стойност 825 милиона долара, включително ракети с удължен обсег и свързано оборудване за укрепване на отбранителните способности на страната, тъй като усилията на САЩ да посредничат за мир между Украйна и Русия изглежда са в застой. Държавният департамент заяви, че Украйна ще използва финансиране от съюзниците си от НАТО Дания, Нидерландия и Норвегия в допълнение към чуждестранно военно финансиране от САЩ, за да плати за оръжието.

Вчерашната атака беше една от малкото, при които руски дронове и ракети успяха да проникнат в сърцето на Киев от началото на пълномащабната инвазия.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че Русия е насочила 598 ударни дрона и дронове примамки, както и 31 ракети от различни типове, срещу цялата страна, като повечето от тях са поразили цели в Киев.

Руското министерство на отбраната заяви, че е нанесло удари срещу военновъздушни бази и компании „от военно-промишления комплекс на Украйна“ с помощта на оръжия с голям обсег, включително ракети „Кинжал“.

„Всички определени цели бяха поразени“, се казва в изявление на министерството.

Украйна засили производството на оръжие в страната, за да се бори срещу руската инвазия, посочва АП. Много оръжейни фабрики работят тайно, като някои от тях са разположени в цивилни райони със силна противовъздушна отбрана. При безразборни руски атаки, за които те претендират, че са насочени срещу отбранителната промишленост на Украйна, са били убили много цивилни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Защо

    26 3 Отговор
    От самото начало на войната укро нацистите не спряха да се крият зад цивилното население!

    05:31 29.08.2025

  • 2 Фен

    22 2 Отговор
    Има два варианта. Или руснаците са толкова смотани, че с няколко стотин дрона и ракети са убили само 23 човека, или остатъците от украинското ПВО са думнали два жилищни блока. 🤔. Май ще да е второто.

    05:32 29.08.2025

  • 3 Гориил

    17 3 Отговор
    Същата нощ най-новият руски военноморски дрон потопи флагманския кораб на украинския флот средния разузнавателен кораб „Симферопол“.Корабът „Симферопол“ се е криел от руски атаки в устието на Дунав, точно на границата с Румъния. От вчера този район е престанал да бъде безопасно убежище. Най-новите руски военноморски дронове превъзхождат всички модели на НАТО по точност, маневреност и ударна мощ.Масовото му производство започна в корабостроителницата Кингисеп на 20 август 2025 г. Всеки ден заводът произвежда по два безпилотни морски дрона. От септември заводът ще започне да произвежда десет морски дрона, през октомври - 30, а през ноември - 50 дрона на ден. През 2026 г. производството ще се доближи до 100 дрона на ден.

    05:33 29.08.2025

  • 4 Никой

    20 2 Отговор
    А защо дразнеха руснаците с години - не разбират ли - че Русия има над 200 години дипломатическа мисъл и сега - така се нахендриха в дедовия.

    Западът се прецака - това не е слабата Русия от 1856 година. Както и да е - не е наша работа - само министър Тагарев да не изиска гражданите да ходим и ние по задачи на фронта.

    05:34 29.08.2025

  • 5 СОКЧО СТАВЕВ

    14 2 Отговор
    А ПРИ ЯДРЕНА БОМБИЧКА КОЛКО ЛИ ЩЕ СА ЖЕРТВИТЕ ?
    МНОГО ХОРА НЯМАТ ДИ И НА ПРЕДСТАВА ЗА КАКВО СТАВА НА ВЪПРОС.

    05:34 29.08.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 2 Отговор
    Е то това са последствията от онзиден. Да видим какви ще са последствията от дискотеката тази нощ.
    С нетърпение очкаквам Стоенчо да ревне как от руснак войник не става и как руснаците нямат ракети.
    Само да поспи малко, че си е легнал едва в 5:20.

    Коментиран от #16

    05:37 29.08.2025

  • 7 Призрак

    3 23 Отговор
    Време е Москва да пламне. Око за око , зъб за зъб това са правилата на войната. Слава на Украйна.

    Коментиран от #9, #14

    05:39 29.08.2025

  • 8 Гориил

    9 1 Отговор
    Дори спешно и извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН по въпроса за най-голямата атака срещу Киев в историята на украинската криза няма да позволи обръщане на хода на събитията. Западният Черноморски регион се превръща в бойна зона.Това със сигурност ще принуди командването на НАТО спешно да промени отбранителната си тактика и няма да позволи Дунав да бъде използван като канал за доставки на съвременни оръжия до Киев.Може би новите реалности на Черноморския театър на военните действия ще влошат производствените вериги на оръжейното производство в дунавските страни. Но Москва честно предупреди срещу повърхностни и лекомислени решения. Войната придобива нови контури и ще се превърне в опасна и неразделна част от европейския живот за много години.

    05:45 29.08.2025

  • 9 Ей онуфрийй

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Призрак":

    Коррр за усрррайнаа

    05:47 29.08.2025

  • 10 В последният абзац от публикацията пише

    13 1 Отговор
    ,, Много от оръжейните фабрики работят тайно, като някои от тях са разположени в цивилни райони със силна противовъздушна отбрана.”

    05:49 29.08.2025

  • 11 Сандо

    9 1 Отговор
    Добър беше отговора на руснаците на усилията на Запада да им наложи мека капитулация под формата на мирно споразумение.Нужни са поне още няколко подобни,а и по-мощни и резултатни,за да спрат тия сатанисти с лицемерието и агресивността си,а и да укротят наежилите се пуделчета.

    05:49 29.08.2025

  • 12 Загиналитеса, Чуждестранни Съветници

    12 0 Отговор
    и Оператори на спътникови системи за насочване и Управление на ракети Западно производство!! Никакви цивилни не са загинали!! Ударен е Център за Управление и Координация на ВСУ!!! Това с децата е дежурния Фейк!!

    05:52 29.08.2025

  • 13 Симо

    8 0 Отговор
    Остава и да уточните,че щетите са от умишлено свалена ракета над жилищен район от украинското скапано ПВО и нещата си идват на място!

    05:54 29.08.2025

  • 14 Слава върху майка ти

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Призрак":

    Слава е пияница.

    05:58 29.08.2025

  • 15 име

    3 0 Отговор
    Трябваше още от първия ден на денацификацията да сринат Киев със земята и в буквален смисъл да оставят цял бандеристан без ток, транспорт, вода и квото друго може.

    И все пак отговора на луснаците пак е прекалено мек. Киевската хунта беше поела ангажимент да не удря енергийни обекти, но го наруши и затова сега руснаците им показват нагледно че ако искат, могат да ги цомбят където и както си решат. Ама ква е тая работа, някво голямо петролно стопанство в Одеса да не е унищожено още в първите дни на денацификацията?!

    06:04 29.08.2025

  • 16 Лопати моля

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тези лопати с чипове от перални машини, са много опасни....
    Грешното поведение на информационната война
    подведе доста хора , да залагат на укрите за победа.

    06:05 29.08.2025

  • 17 оня с коня

    3 0 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    06:06 29.08.2025

  • 18 ООН

    0 0 Отговор
    Досега си чоплеха носовете за нарушаване на човешките права в Украина и мирни договорености, сега какво са се възпалили толкова, война е.

    06:17 29.08.2025

