Най-малко 23 са жертвите, а 48 ранените при мащабната руска атака с дронове и ракети срещу Киев

Русия вчера предприе мащабна въздушна атака срещу Киев, която включваше необичайни удари срещу центъра на украинската столица, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.
При атаката бяха убити най-малко 23 души, 48 бяха ранени и бяха нанесени щети на дипломатическото представителство на Европейския съюз, съобщиха местните власти.
Нападението с дронове и ракети беше първата мащабна руска атака срещу Киев от седмици насам в момент, когато усилията на САЩ за прекратяване на продължаващата от три години война се опитват да наберат инерция. Великобритания заяви, че атаката саботира усилията за постигане на мир, а топ дипломатът на ЕС Кая Калас извика руския посланик в Брюксел във връзка с ударите, които нанесоха щети на дипломатическото представителство на блока в украинската столица.
Съветът за сигурност на ООН насрочи извънредно заседание по повод въздушните удари за днес следобед по искане на Украйна и петте европейски членки на Съвета – Великобритания, Франция, Словения, Дания и Гърция. Двама от най-високопоставените официални представители на Украйна се очакваше да се срещнат днес с представители на администрацията на Тръмп по повод американското посредничество.
Кремъл заяви, че Русия продължава да проявява интерес към продължаване на мирните преговори въпреки вчерашната въздушна атака, която беше една от най-големите от началото на войната през 2022 година.
Сред загиналите има четири деца на възраст между 2 и 17 години, заяви ръководителят на градската администрация на Киев Тимур Ткаченко. Той добави, че вероятно има още хора под развалините и че спасителните операции продължават.
Администрацията на Тръмп междувременно одобри продажбата на оръжия на Украйна на стойност 825 милиона долара, включително ракети с удължен обсег и свързано оборудване за укрепване на отбранителните способности на страната, тъй като усилията на САЩ да посредничат за мир между Украйна и Русия изглежда са в застой. Държавният департамент заяви, че Украйна ще използва финансиране от съюзниците си от НАТО Дания, Нидерландия и Норвегия в допълнение към чуждестранно военно финансиране от САЩ, за да плати за оръжието.
Вчерашната атака беше една от малкото, при които руски дронове и ракети успяха да проникнат в сърцето на Киев от началото на пълномащабната инвазия.
Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че Русия е насочила 598 ударни дрона и дронове примамки, както и 31 ракети от различни типове, срещу цялата страна, като повечето от тях са поразили цели в Киев.
Руското министерство на отбраната заяви, че е нанесло удари срещу военновъздушни бази и компании „от военно-промишления комплекс на Украйна“ с помощта на оръжия с голям обсег, включително ракети „Кинжал“.
„Всички определени цели бяха поразени“, се казва в изявление на министерството.
Украйна засили производството на оръжие в страната, за да се бори срещу руската инвазия, посочва АП. Много оръжейни фабрики работят тайно, като някои от тях са разположени в цивилни райони със силна противовъздушна отбрана. При безразборни руски атаки, за които те претендират, че са насочени срещу отбранителната промишленост на Украйна, са били убили много цивилни.
