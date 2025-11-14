Българин плати на друг българин да подпали ресторант в Инсбрук

Австрийските власти, разследващи пожар в традиционен ресторант в центъра на тиролския град Инсбрук в началото на юни, са открили българска следа в престъплението чрез сравняване на ДНК проби, предаде БТА.

Тридесет и седем годишен българин, наемател на заведението, е платил на друг мъж, също българин, да го подпали. Наемателят „е обвинен от предполагаемия подпалвач“, каза говорител на австрийската прокуратура пред електронното издание на „Tиролер тагесцайтунг“ и потвърди това пред новинарската агенция АПА.

Наемателят и българинът, който го обвинява, се намират в предварителния арест в Инсбрук, а трети заподозрян в участие се намира в България по друго наказателно обвинение. Според адвоката му обаче той се чувства измамен.

Бившият ресторантьор също се защитава срещу обвиненията. „Той е шокиран и категорично отрича обвиненията“, заяви защитникът му Маркус Абверцгер. По думите му неговият клиент „няма никакъв обясним мотив“.

Никой не е пострадал при пожара в нощта на 1 срещу 2 юни. Огънят е тръгнал посред нощ, като огромни пламъци са обхванали градината във вътрешния двор. Осем жители са били евакуирани от апартаментите над ресторанта. Петима от тях, сред които две деца, са били хоспитализирани с подозрение за отравяне с дим.