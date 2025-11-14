Новини
Българин плати на друг българин да подпали ресторант в Инсбрук

14 Ноември, 2025 12:35 1 209 9

Осем жители са били евакуирани от апартаментите над ресторанта, няма жертви

Българин плати на друг българин да подпали ресторант в Инсбрук - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийските власти, разследващи пожар в традиционен ресторант в центъра на тиролския град Инсбрук в началото на юни, са открили българска следа в престъплението чрез сравняване на ДНК проби, предаде БТА.

Тридесет и седем годишен българин, наемател на заведението, е платил на друг мъж, също българин, да го подпали. Наемателят „е обвинен от предполагаемия подпалвач“, каза говорител на австрийската прокуратура пред електронното издание на „Tиролер тагесцайтунг“ и потвърди това пред новинарската агенция АПА.

Наемателят и българинът, който го обвинява, се намират в предварителния арест в Инсбрук, а трети заподозрян в участие се намира в България по друго наказателно обвинение. Според адвоката му обаче той се чувства измамен.

Бившият ресторантьор също се защитава срещу обвиненията. „Той е шокиран и категорично отрича обвиненията“, заяви защитникът му Маркус Абверцгер. По думите му неговият клиент „няма никакъв обясним мотив“.

Никой не е пострадал при пожара в нощта на 1 срещу 2 юни. Огънят е тръгнал посред нощ, като огромни пламъци са обхванали градината във вътрешния двор. Осем жители са били евакуирани от апартаментите над ресторанта. Петима от тях, сред които две деца, са били хоспитализирани с подозрение за отравяне с дим.


Австрия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе

    14 0 Отговор
    Тва неква традиционна тиролска дюнерджийница ли е?

    12:42 14.11.2025

  • 5 Прометей

    4 0 Отговор
    Не може да се казва българин плати на българин да извърши престъпление.(Освен , ако питаете някаква не на вист към България)Има много хора, с български паспорт,които са от различни краища на света.
    Учете се от задокеанците.Нали сме тяхна зона?
    Когато някой спечели златен медал от международно състезание казват : ,,Задокеанецът " спечели златен медал.Ако извърши престъпление казват Еди кой си ,със задокеански паспорт, го направи.

    13:13 14.11.2025

  • 6 Интелектуалец

    0 1 Отговор
    И ний сме дали нещо на света!

    13:20 14.11.2025

  • 8 Обиколил съм цял свят

    0 1 Отговор
    Няма по г нусно племе.

    Коментиран от #9

    13:22 14.11.2025

  • 9 Цял свят?

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обиколил съм цял свят":

    От хазарското ли?

    13:45 14.11.2025

