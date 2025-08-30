Новини
Бивш съветник на Камала Харис вижда формулата "Тайван" като решение на украинската криза
  Тема: Украйна

Бивш съветник на Камала Харис вижда формулата "Тайван" като решение на украинската криза

30 Август, 2025 06:27, обновена 30 Август, 2025 06:33

Според Филип Гордън Вашингтон би могъл да използва тази формула, разчитайки на споразумението за сигурност, подписано миналата година

Бивш съветник на Камала Харис вижда формулата "Тайван" като решение на украинската криза - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският дипломат и бивш съветник по националната сигурност на вицепрезидента на САЩ Камала Харис Филип Гордън прогнозира пред Bloomber какъв евентуален сценарий би могъл да използва Вашингтон по отношение на Украйна.

Гордън разкри сценария на САЩ за Украйна и допусна Конгресът да приложи формулата „Тайван“. Според него Вашингтон би могъл да използва тази формула, разчитайки на споразумението за сигурност, подписано миналата година.

Още новини от Украйна

„Такъв закон не би бил еквивалентен на договор за отбрана, подобен на договора с НАТО. Но би формализирал ангажимента на Америка да въоръжава и снабдява Украйна, оставяйки отворена възможността за намеса на САЩ в случай на бъдеща криза“, заключи дипломатът.

По-рано The Financial Times писа, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил да се включи Китай в осигуряването на сигурността в Украйна. В същото време събеседникът на изданието в Белия дом отрече информация за подобни дискусии.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 немо

    6 1 Отговор
    Кога светът и оон ще се намесят и изолират западните терористични режими на Сорос?

    06:37 30.08.2025

  • 2 Сарат

    5 0 Отговор
    Какъв Тайван, може да е решение щом, това е островната площ на която избяга китайската аристокрация преди да я изтрепят комунистите?! Как това може да бъде решение? Тая формула е същата, като сега - спрете се, че цяло НАТО не може си поеме дъх! - това е положението в момента - руснака мачка на квадратен километър и ще продължава, както си знае винаги! Виетнамците може да потвърдят, корейците, вече са там, чакаме турците да спрат да си мислят, че Османската империя ще цъфне отново!

    06:42 30.08.2025

  • 3 Дернев

    3 0 Отговор
    Формулата на този съветник доказва за пореден път, че Щатите са осномновния виновник за началото и продължаването на войната в Европа и те трябва да понесат отговорността си дори и с цената на 3СВ започващи с удари на тяхна територия. Защото техните действия водят до тази война, но далече от територията им. Русия трябва да ги накарат да разберат и осъзнаят последствията, ако не оставят Русия да си решава проблема с Украйна и ЕС сама.

    06:51 30.08.2025

  • 4 АБЕ ТОА ЩО

    1 0 Отговор
    НЕ ПОГЛЕДНЕ ПОД ОПАШКАТА НА КАМИЛАТА
    БАРЕМ ВИДИ НЕКОЯ ФОРМУЛА

    06:59 30.08.2025