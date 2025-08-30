Бивш съветник на Камала Харис вижда формулата "Тайван" като решение на украинската криза

Американският дипломат и бивш съветник по националната сигурност на вицепрезидента на САЩ Камала Харис Филип Гордън прогнозира пред Bloomber какъв евентуален сценарий би могъл да използва Вашингтон по отношение на Украйна.

Гордън разкри сценария на САЩ за Украйна и допусна Конгресът да приложи формулата „Тайван“. Според него Вашингтон би могъл да използва тази формула, разчитайки на споразумението за сигурност, подписано миналата година.

„Такъв закон не би бил еквивалентен на договор за отбрана, подобен на договора с НАТО. Но би формализирал ангажимента на Америка да въоръжава и снабдява Украйна, оставяйки отворена възможността за намеса на САЩ в случай на бъдеща криза“, заключи дипломатът.

По-рано The Financial Times писа, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил да се включи Китай в осигуряването на сигурността в Украйна. В същото време събеседникът на изданието в Белия дом отрече информация за подобни дискусии.