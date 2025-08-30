Първият заместник на убития Ахмед ал-Рахауи е новият премиер на хусите

Председателят на Висшия политически съвет на движението „Ансар Аллах“, Махди ал-Машат, назначи Мохамед Мифтах за ръководител на йеменското правителство на хусите.

Той беше първи заместник на Ахмед Галеб ал-Рахауи, който беше убит при израелски удар, съобщи притежаваната от хусите информационна агенция „Саба“.

Премиерът на подкрепяната от Иран групировка хути в Йемен е бил убит по време на израелските въздушни удари в четвъртък в столицата Сана, предаде Time of Israel.



Вчера йеменският канал „Ал Джумхурия“ и вестник „Аден Ал Гад“ съобщиха, че премиерът на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил убит при израелско нападение, при което да загинали още висши служители.



От докладите изглежда, че това е била атака, насочена към 10 висши министри на хутите, пише Фрогнюз. Според Time of Israel те са се били събрали в апартамент, за да слушат речта на лидера на групировката Абдул Малик ал-Хути по телевизора.



Резултатът от нападението все още не е напълно ясен, въпреки че политически източници, цитирани в четвъртък от израелския новинарски канал Канал 13, твърдят, че „изглежда атаката е успешна“, а Ynet съобщи, че „вероятно целият военен и правителствен елит на хутите е бил елиминиран при атаката“.