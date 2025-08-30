Новини
Свят »
Йемен »
Първият заместник на убития Ахмед ал-Рахауи е новият премиер на хусите

30 Август, 2025 18:07, обновена 30 Август, 2025 18:14 655 3

  • йемен-
  • хуси-
  • премиер-
  • рахауи-
  • мохамед мифтах

Председател на Висшия политически съвет на движението „Ансар Аллах“ назначи на поста Мохамед Мифтах

Първият заместник на убития Ахмед ал-Рахауи е новият премиер на хусите - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Висшия политически съвет на движението „Ансар Аллах“, Махди ал-Машат, назначи Мохамед Мифтах за ръководител на йеменското правителство на хусите.

Той беше първи заместник на Ахмед Галеб ал-Рахауи, който беше убит при израелски удар, съобщи притежаваната от хусите информационна агенция „Саба“.

Премиерът на подкрепяната от Иран групировка хути в Йемен е бил убит по време на израелските въздушни удари в четвъртък в столицата Сана, предаде Time of Israel.

Вчера йеменският канал „Ал Джумхурия“ и вестник „Аден Ал Гад“ съобщиха, че премиерът на хутите Ахмед ал-Рахауи е бил убит при израелско нападение, при което да загинали още висши служители.

От докладите изглежда, че това е била атака, насочена към 10 висши министри на хутите, пише Фрогнюз. Според Time of Israel те са се били събрали в апартамент, за да слушат речта на лидера на групировката Абдул Малик ал-Хути по телевизора.

Резултатът от нападението все още не е напълно ясен, въпреки че политически източници, цитирани в четвъртък от израелския новинарски канал Канал 13, твърдят, че „изглежда атаката е успешна“, а Ynet съобщи, че „вероятно целият военен и правителствен елит на хутите е бил елиминиран при атаката“.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 ЦРУ

    3 0 Отговор
    И него и него .

    18:23 30.08.2025

  • 2 Сила

    4 0 Отговор
    До понеделник ...най късно !!!

    18:24 30.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор
    Шухран Рачаболизада ще е следващия руски президент 😁👍

    18:34 30.08.2025