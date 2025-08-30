Слух за смъртта на Тръмп взриви интернет, президентът не се появявал публично два дни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше забелязан близо до Белия дом на 30 август, което опроверга слуховете за предполагаемата му смърт, съобщи списание Newsweek.

На 29 август в интернет започнаха да се разпространяват съобщения, че президентът не се е появявал публично в продължение на два дни. Списанието пише, че хаштагът #whereistrump е станал шестият най-популярен в X, а базираният на изкуствен интелект чатбот Grok е регистрирал над 1,3 милиона потребителски гледания на публикации за предполагаемата смърт на американския лидер.

Както съобщава Newsweek, сутринта на 30 август са направени снимки на Тръмп, който се качва в кола с внучка си близо до Белия дом, за да играят голф.