Слух за смъртта на Тръмп взриви интернет, президентът не се появявал публично два дни

Слух за смъртта на Тръмп взриви интернет, президентът не се появявал публично два дни

30 Август, 2025 20:14, обновена 30 Август, 2025 20:20 1 342 31

Снимки от тази сутрин опровергават информацията за кончината на държавния глава

Слух за смъртта на Тръмп взриви интернет, президентът не се появявал публично два дни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше забелязан близо до Белия дом на 30 август, което опроверга слуховете за предполагаемата му смърт, съобщи списание Newsweek.

На 29 август в интернет започнаха да се разпространяват съобщения, че президентът не се е появявал публично в продължение на два дни. Списанието пише, че хаштагът #whereistrump е станал шестият най-популярен в X, а базираният на изкуствен интелект чатбот Grok е регистрирал над 1,3 милиона потребителски гледания на публикации за предполагаемата смърт на американския лидер.

Както съобщава Newsweek, сутринта на 30 август са направени снимки на Тръмп, който се качва в кола с внучка си близо до Белия дом, за да играят голф.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    23 3 Отговор
    Големи глупости пиша тия бе, така писаха и за президент Владимир Путин...

    Коментиран от #21

    20:22 30.08.2025

  • 2 дони съчмата

    6 13 Отговор
    едно петънце на ръката като на кралицата преди да пукне

    20:22 30.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бре

    23 2 Отговор
    2 дни не може да си почине човека. Мисирките веднага скочиха. И нашите копират в несвяст.

    20:24 30.08.2025

  • 5 Сталин

    9 5 Отговор
    Вярно е че МакДонни е починал ,получил е масивен инфаркт след като Путин е отказал да се среща с Зеленото наркоман

    Коментиран от #10

    20:24 30.08.2025

  • 6 Помак

    13 3 Отговор
    Бат Милене ,хората вече нямат задръжки за ништо . тУй интернета сичко разпиля и ценности и традиции ..виж го Тос дядка Тръмп стана за смях....бил ..рял.ама дядя Вова е кораф ..Старо Куче - Ветеран ,за мезе не става !

    20:25 30.08.2025

  • 7 Жив е бре

    4 1 Отговор
    Ходи по покрива и контролира строежа на балната зала

    20:25 30.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 може пък верно да умрел

    2 2 Отговор
    Сехът е същият, но прането се трупа

    20:26 30.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тъй деее

    3 0 Отговор
    качва се в кола с внучка си близо до Белия дом, за да играят голф и изчезва безследно

    20:27 30.08.2025

  • 12 Хихихи

    2 0 Отговор
    Ха ха ха

    20:27 30.08.2025

  • 13 Нормално

    5 0 Отговор
    При такава жена......

    20:27 30.08.2025

  • 14 Краснов

    2 0 Отговор
    избяга!С държавните тайни !

    20:28 30.08.2025

  • 15 Хахаха

    1 3 Отговор
    А дано

    20:30 30.08.2025

  • 16 хихи

    5 1 Отговор
    е няма само Путин да умира

    20:33 30.08.2025

  • 17 ЛИЛИ

    6 2 Отговор
    ЕДНО ОТ ЖЕЛАНИЯТА НА СОРОСИТЕ ДА ВИДЯТ ТРЪМП МЪРТЪВ

    20:34 30.08.2025

  • 18 Митото

    3 0 Отговор
    Индийците са го отвлекли !

    20:34 30.08.2025

  • 19 Според μΑρα δαΗΔερΚαΤσ

    2 2 Отговор
    ....и Путин е умрял няколко пъти 😁

    Коментиран от #26

    20:36 30.08.2025

  • 20 Путин

    3 2 Отговор
    му е лепнал нещо венерическо в автомобила,в Аляска !

    20:36 30.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бояришник

    3 5 Отговор
    🇺🇦ДОБРА НОВИНА - В резултат на успешна
    контраофанзива, украинските бойци изтласкаха врага от село Москаливка (посока Купянск). Можем също да заключим, че на северния фланг Въоръжените сили на Украйна си възвърнаха контрола над Соболовка и Московка.

    20:40 30.08.2025

  • 23 Цуни Деде кръстето

    2 1 Отговор
    И...КУ . РАна!
    Двете старухи -- 3 дневния пеДОФил и Еднодневният пси хар,..нема а дочекат пролетта!
    Вече смърдят на Ека рисаж
    Хехехехее

    Коментиран от #28

    20:41 30.08.2025

  • 24 Клепухов

    0 0 Отговор
    Плача !Но за Путин ще плача повече !

    20:42 30.08.2025

  • 25 Марк Твен го е казал отдавна

    2 0 Отговор
    Слуховете за моята смърт са силно преувеличени

    20:44 30.08.2025

  • 26 Бесен-Язовец

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Според μΑρα δαΗΔερΚαΤσ":

    Че тя бившата на пич Кин го каза оше преди 20 год.
    Тоя монголоиден пи ДОР е УДМУРТ

    20:44 30.08.2025

  • 27 Съдебен лекар

    2 0 Отговор
    Причината е свръх доза виагра,в Аляска !

    20:44 30.08.2025

  • 28 Опелото

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цуни Деде кръстето":

    От твоите уста у БОЖИИТЕ уши,мирянино.
    Това е добро,.. БОГОУГОДНО ДЕЛО

    20:46 30.08.2025

  • 29 Юбре дебре

    1 1 Отговор
    Медведев, Путин, дълга нощ, много водка и бояришник… сутринта се събуждат в леглото и си мислят: "Боже, правили сме секс?!" Паника, ужас и руска утринна драма – явно най-голямата им заплаха не е врагът, а "православните ценности".

    20:47 30.08.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Ке повлече крак краснов, после ще и бункерното от калното мазе‼️

    20:49 30.08.2025

  • 31 Иво Мирчев

    0 0 Отговор
    Супер, Байдън се връща

    21:06 30.08.2025