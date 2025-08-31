Новини
Свят »
Китай »
Руският президент Владимир Путин пристигна на четиридневно посещение в Китай ВИДЕО

31 Август, 2025 06:28, обновена 31 Август, 2025 05:40 557 9

  • китай-
  • визита-
  • владимир путин-
  • президент-
  • русия-
  • шос

Индийският премиер Нарендра Моди е разговарял с президента на Украйна Володимир Зеленски

Руският президент Владимир Путин пристигна на четиридневно посещение в Китай ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин пристигна днес в северния китайския град Тянцзин за срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на руски новинарски агенции.

Срещата на лидерите от ШОС започва днес, отбелязва ДПА. Днес започва и четиридневното посещение в Китай на Владимир Путин.

Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.

Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.

Очаква се китайският президент Си Цзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления.

Планирана е също съвместна декларация на лидерите от ШОС, които са поканени от Си на банкет.

Очаква се първият ден от срещата на ШОС да премине в индивидуални срещу между лидерите.

Сред участниците в срещата ще са още индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиан и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Индийският премиер Нарендра Моди е разговарял с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да обсъдят "възстановяването на мира и стабилността" в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Моди пристигна рано днес в китайския пристанищен град Тянцзин за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, добави, че е предложил "пълната подкрепа" на Индия по време на телефонен разговор със Зеленски.

"Обменихме мнения за продължаващия конфликт, неговия хуманитарен аспект и усилията за възстановяване на мира и стабилността", заяви Нарендра Моди в съобщение в социалните мрежи. "Индия предлага пълната си подкрепа за всички усилия, насочени към тази цел", добави той.

Очаква се Моди да се срещне с Путин в понеделник в рамките на срещата на върха, в която ще участват лидери от над 20 страни.

Зеленски от своя страна заяви, че е провел "продуктивен и важен разговор" с индийския премиер, по време на който е потвърдил желанието на Украйна да организира среща с Владимир Путин.

"Индия е готова да положи необходимите усилия и да изпрати подходящ сигнал към Русия и други лидери по време на срещите в рамките на срещата на върха", заяви той в "Екс".

Делхи поддържа дългогодишни отношения с Москва, които са се запазили въпреки опитите на Индия да се сближи с Вашингтон и други западни съюзници в областта на сигурността.

Въпреки поредицата от международни усилия за договаряне на примирие, усилията за прекратяване на войната изглежда са загубили инерция, като Москва омаловажи вероятността за среща на върха между Путин и Зеленски, отбелязва АФП.


Китай
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    5 1 Отговор
    Добре де, защо съдът в Хага не е признат за легитимен от САЩ, Русия и Китай?

    Коментиран от #7, #8

    05:39 31.08.2025

  • 2 бай Бай

    8 1 Отговор
    Хората се събират да си говорят като партньори, а не като едни други комедианти.

    05:41 31.08.2025

  • 3 след УБИИСТВОТО НА

    7 1 Отговор
    КАДАФИ ----НЯМА КОИ ДА ПОВЯРВА В ЛЕГИТИМНОСТА НА ПОДОБЕН СЪД-----ТРЯБВАШЕ ДА БЪДАТ СЪДЕНИ ТОНИ БЛЕЪР и КОЛИН ПАУЪЛ

    Коментиран от #4, #6

    05:46 31.08.2025

  • 4 ПОПРАВКА

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "след УБИИСТВОТО НА":

    САДАМ ХЮСЕИН

    05:52 31.08.2025

  • 5 От страни

    3 1 Отговор
    Просяка Зеленски хленчи некой да му уреди среща с Путин. Той Тръмп не можа та Моди ли ще може. Срещите стават след това като се уговорят всичките неща от министрите и други а пезидентите правят среща за да обявят уговорките а не както мисли Зеленски да се срешне за да почне да го моли за нещо.

    05:58 31.08.2025

  • 6 Петър

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "след УБИИСТВОТО НА":

    Да, така е, прав сте, ама изветрялите български евроатлантици вярват в легитимността на този съд

    06:00 31.08.2025

  • 7 От страни

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    Защото отдавна не е честен съд. Политизиран е и работи за някого и срещу някого. Двойни стандарти. В Ирак убити милиони цивилни и няма престъпници да се търсят от МУС а в Украйна 15000 и Путин к обявен зв престъпник. Натаняху изтри от лицето на земята ивицата Газа и кво? Некой да го е обявил за престъпник? Съд на силните които го използват срещу слабите.

    06:04 31.08.2025

  • 8 От страни

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петър":

    Точно тия убиха Милошевич в килията след като видяха че не могат да го осъдят. Речта на Милошевич където казва че тия ще го убият я има в мрежата...

    06:08 31.08.2025

  • 9 вен серемос

    1 0 Отговор
    Съдът в ХАГА е НЕЛЕГЕТИМЕН!!!

    06:13 31.08.2025


