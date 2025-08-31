Руският президент Владимир Путин пристигна на четиридневно посещение в Китай ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин пристигна днес в северния китайския град Тянцзин за срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде Франс прес, цитирана от БТА, като се позова на руски новинарски агенции.

Срещата на лидерите от ШОС започва днес, отбелязва ДПА. Днес започва и четиридневното посещение в Китай на Владимир Путин.

Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.

Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.

Очаква се китайският президент Си Цзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления.

Планирана е също съвместна декларация на лидерите от ШОС, които са поканени от Си на банкет.

Очаква се първият ден от срещата на ШОС да премине в индивидуални срещу между лидерите.

Сред участниците в срещата ще са още индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиан и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Индийският премиер Нарендра Моди е разговарял с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да обсъдят "възстановяването на мира и стабилността" в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Моди пристигна рано днес в китайския пристанищен град Тянцзин за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, добави, че е предложил "пълната подкрепа" на Индия по време на телефонен разговор със Зеленски.

"Обменихме мнения за продължаващия конфликт, неговия хуманитарен аспект и усилията за възстановяване на мира и стабилността", заяви Нарендра Моди в съобщение в социалните мрежи. "Индия предлага пълната си подкрепа за всички усилия, насочени към тази цел", добави той.

Очаква се Моди да се срещне с Путин в понеделник в рамките на срещата на върха, в която ще участват лидери от над 20 страни.

Зеленски от своя страна заяви, че е провел "продуктивен и важен разговор" с индийския премиер, по време на който е потвърдил желанието на Украйна да организира среща с Владимир Путин.

"Индия е готова да положи необходимите усилия и да изпрати подходящ сигнал към Русия и други лидери по време на срещите в рамките на срещата на върха", заяви той в "Екс".

Делхи поддържа дългогодишни отношения с Москва, които са се запазили въпреки опитите на Индия да се сближи с Вашингтон и други западни съюзници в областта на сигурността.

Въпреки поредицата от международни усилия за договаряне на примирие, усилията за прекратяване на войната изглежда са загубили инерция, като Москва омаловажи вероятността за среща на върха между Путин и Зеленски, отбелязва АФП.