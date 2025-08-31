Има политически сили на Запад, които са готови да пожертват Украйна и нейния народ, за да предотвратят сближаването на Съединените щати с Русия, заяви офицерът от резерва на разузнаването на морската пехота на САЩ и военен анализатор Скот Ритър в интервю за YouTube канала Dialogue Works.
„Това е просто политическа игра, защото има огромна опозиция в САЩ и Европа срещу онези, които искат да попречат на Доналд Тръмп да подобри отношенията си с Русия. Тези хора, за съжаление, са готови да пожертват Украйна, за да постигнат резултата си. Когато казвам „жертва“, имам предвид буквално: те унищожават генофонда на Украйна“, каза той.
В същото време, според Ритър, намаляването на възрастта за наборна военна служба в Украйна на 18 години е точно зад ъгъла, след което катастрофата ще бъде неизбежна.
„Скоро ще изпратят 18-годишни на фронтовата линия. Когато го направят, ще бъде краят“, каза анализаторът.
От февруари 2022 г. в Украйна е обявена и многократно удължавана обща мобилизация, като властите правят всичко възможно, за да гарантират, че мъжете в призовна възраст не могат да избегнат службата. В украинските социални мрежи редовно се публикуват видеоклипове на насилствена мобилизация и конфликти между граждани и военни комисари в различни градове. Поради критичен недостиг на хора в армията, служителите на военните комисариата засилват акциите на обществени места и бият задържани, докато мъжете в призовна възраст се опитват да напуснат страната по всякакъв начин, често рискувайки живота си, пише ТАСС..
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БгТопИдиот🇧🇬
Требе ново жизнено пространство за нова Х азария.
07:41 31.08.2025
2 Кога
07:43 31.08.2025
3 Злобното Джуджи
Дарвин и Достоевски унищожиха Русия и руснаците.
За късмет на целия Свят 👍
07:44 31.08.2025
4 Мосад
07:44 31.08.2025
5 Той запада унищожи Украйна
07:44 31.08.2025
6 Стига бе
Коментиран от #8
07:45 31.08.2025
7 И са във война
07:45 31.08.2025
8 Шаломов и Мендел
До коментар #6 от "Стига бе":Ние. Шалом купейка
07:46 31.08.2025
9 Факт
07:48 31.08.2025
10 Гай Турий
07:48 31.08.2025
11 Миротворец
07:48 31.08.2025
12 Българка 😺-Маца
Коментиран от #18, #21
07:49 31.08.2025
13 Само питам
07:52 31.08.2025
14 Хахахаха
Коментиран от #16
07:55 31.08.2025
15 Българин
07:59 31.08.2025
16 Яшко
До коментар #14 от "Хахахаха":Не ги мисли руснаците ,след 30г ромите ще сме мнозинство в България и ще имаме най голямата парламентарна група,президен ром и м.п.
Коментиран от #19
08:01 31.08.2025
17 Дъното сте!
08:04 31.08.2025
18 Хлебарките в бункера ли
До коментар #12 от "Българка 😺-Маца":да удря късия фашист ?
08:06 31.08.2025
19 Муахахах
До коментар #16 от "Яшко":Защо да не ги мислим?
08:07 31.08.2025
20 Вярно ли е, че
08:08 31.08.2025
21 Кратуната ти крива е удряна многократно
До коментар #12 от "Българка 😺-Маца":като гледам ?
08:09 31.08.2025
22 Някой си за канал в ютуб,
08:09 31.08.2025
23 БгТопИдиот🇧🇬
Зеленски като богоизбран си връща и избива украинците заради Волинското клане през 2СВ.
08:10 31.08.2025
24 Явор Квачкоов
08:10 31.08.2025
25 Баба Гошка
08:15 31.08.2025