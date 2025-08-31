Новини
Свят »
САЩ »
Щатски военен анализатор: Западът унищожава генофонда на Украйна
  Тема: Украйна

Щатски военен анализатор: Западът унищожава генофонда на Украйна

31 Август, 2025 07:32, обновена 31 Август, 2025 07:39 1 420 25

  • скот ритер-
  • украйна-
  • запад-
  • генофонд-
  • жертви-
  • мобилизация

Противниците на сближаването между САЩ и Русия са готови да пожертват страната, смята Скот Ритер

Щатски военен анализатор: Западът унищожава генофонда на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Има политически сили на Запад, които са готови да пожертват Украйна и нейния народ, за да предотвратят сближаването на Съединените щати с Русия, заяви офицерът от резерва на разузнаването на морската пехота на САЩ и военен анализатор Скот Ритър в интервю за YouTube канала Dialogue Works.

„Това е просто политическа игра, защото има огромна опозиция в САЩ и Европа срещу онези, които искат да попречат на Доналд Тръмп да подобри отношенията си с Русия. Тези хора, за съжаление, са готови да пожертват Украйна, за да постигнат резултата си. Когато казвам „жертва“, имам предвид буквално: те унищожават генофонда на Украйна“, каза той.

Още новини от Украйна

В същото време, според Ритър, намаляването на възрастта за наборна военна служба в Украйна на 18 години е точно зад ъгъла, след което катастрофата ще бъде неизбежна.

„Скоро ще изпратят 18-годишни на фронтовата линия. Когато го направят, ще бъде краят“, каза анализаторът.

От февруари 2022 г. в Украйна е обявена и многократно удължавана обща мобилизация, като властите правят всичко възможно, за да гарантират, че мъжете в призовна възраст не могат да избегнат службата. В украинските социални мрежи редовно се публикуват видеоклипове на насилствена мобилизация и конфликти между граждани и военни комисари в различни градове. Поради критичен недостиг на хора в армията, служителите на военните комисариата засилват акциите на обществени места и бият задържани, докато мъжете в призовна възраст се опитват да напуснат страната по всякакъв начин, често рискувайки живота си, пише ТАСС..


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    20 4 Отговор
    Щатски военен анализатор: Западът унищожава генофонда на Украйна.

    Требе ново жизнено пространство за нова Х азария.

    07:41 31.08.2025

  • 2 Кога

    16 3 Отговор
    Кога ООН и свободният сеят ще влезе в западните режимини избеси слугите на Моссад, т.нар. "демократи"?

    07:43 31.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    5 20 Отговор
    Запада е непричем !!!
    Дарвин и Достоевски унищожиха Русия и руснаците.
    За късмет на целия Свят 👍

    07:44 31.08.2025

  • 4 Мосад

    1 17 Отговор
    Защо Русия се учраелява от двама евреи, Украйна се учравлява от двама еврви и те водят помежду си война до привършване на генофонда от тъ п@ ци?

    07:44 31.08.2025

  • 5 Той запада унищожи Украйна

    19 4 Отговор
    Сега просто я довършва до последният украинец и края на Европа като съюз.

    07:44 31.08.2025

  • 6 Стига бе

    4 12 Отговор
    А кой унищожава генофонда на...Русия.

    Коментиран от #8

    07:45 31.08.2025

  • 7 И са във война

    0 10 Отговор
    Какъв щансът да е "случайност", че Русия и Украйна се управляват от евреи?

    07:45 31.08.2025

  • 8 Шаломов и Мендел

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Стига бе":

    Ние. Шалом купейка

    07:46 31.08.2025

  • 9 Факт

    17 3 Отговор
    Национализмът няма нищо общо с Демокрацията. Украинците го разбраха, но няма какво да направят. Европейците са лъгани пък с Руската заплаха, хибридна война и подобни.

    07:48 31.08.2025

  • 10 Гай Турий

    19 3 Отговор
    Неосатанинският див запад утилизира изкуствената страна укра за да подрива вековния си противник РФ. Само неуки и слепци не могат да проумеят това. Стига вече помощи за жидобандеровската престъпна клика в древната българска столица Киев. Урдзулата да бъде изгонена от Б-я.

    07:48 31.08.2025

  • 11 Миротворец

    6 0 Отговор
    пак са наляли теми на празноглавците от сайта

    07:48 31.08.2025

  • 12 Българка 😺-Маца

    8 15 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    Коментиран от #18, #21

    07:49 31.08.2025

  • 13 Само питам

    4 3 Отговор
    А кога КозякМръшлякаГанефф ще спре да диша?!

    07:52 31.08.2025

  • 14 Хахахаха

    4 5 Отговор
    Ъъъъ, а раша не унищожава ли генофонда на раша?

    Коментиран от #16

    07:55 31.08.2025

  • 15 Българин

    7 1 Отговор
    Зеленски и хунтата му също са в призовна възраст, защо военните комисари ги пропускат ?

    07:59 31.08.2025

  • 16 Яшко

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Не ги мисли руснаците ,след 30г ромите ще сме мнозинство в България и ще имаме най голямата парламентарна група,президен ром и м.п.

    Коментиран от #19

    08:01 31.08.2025

  • 17 Дъното сте!

    5 2 Отговор
    ☝️🤣🤣🤣 Ето и педофила Скот Ритър се появи в новините на факти . Ами Дубински що го пропускате?

    08:04 31.08.2025

  • 18 Хлебарките в бункера ли

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Българка 😺-Маца":

    да удря късия фашист ?

    08:06 31.08.2025

  • 19 Муахахах

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Яшко":

    Защо да не ги мислим?

    08:07 31.08.2025

  • 20 Вярно ли е, че

    1 0 Отговор
    в Европа се обмисля заселването на мигрантите в Украйна? Тъкмо да подобрят генофонда и да има войници.

    08:08 31.08.2025

  • 21 Кратуната ти крива е удряна многократно

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Българка 😺-Маца":

    като гледам ?

    08:09 31.08.2025

  • 22 Някой си за канал в ютуб,

    2 1 Отговор
    верно ли беев, станали крепостяните хибридчици, купувайки световно неизвестен анонимник - офицер от резерва и рублоплатен анализатор.. Миленчооо, много ти личат вече 4000... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    08:09 31.08.2025

  • 23 БгТопИдиот🇧🇬

    0 1 Отговор
    Имам познат бесарабски българин живеещ от над 10 години в България и той казва за войната :

    Зеленски като богоизбран си връща и избива украинците заради Волинското клане през 2СВ.

    08:10 31.08.2025

  • 24 Явор Квачкоов

    0 0 Отговор
    Щом Скот Ритър го е казал нема начин да не е така

    08:10 31.08.2025

  • 25 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Ми многУ яснУ. Той генофонда на наглурките не струва, но кат го прочистят, ще могат да внесат милиони мъжки примматти от гостите на Меркелица и да ги чифтосат с украиннките с изкуствените мигли и нокти. Тъй още една бяла страна ще стане джунгла, а арабската наглост ще се комбинира с украинската глуппост и ггььонссурлук

    08:15 31.08.2025