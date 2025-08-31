Професор в Чикагския университет: НАТО ще загуби директен сблъсък с Русия, ако навлезе в Украйна

Въвеждането на войски на НАТО в Украйна може да доведе до директна конфронтация с руската армия, в която Западът ще загуби, заяви Джон Миършаймер, професор в Чикагския университет, в YouTube канала на блогъра Даниел Дейвис.

„Руснаците ясно заявиха, че веднага щом НАТО въведе войските си там, руската армия ще обърне оръжията си срещу тях. Въпросът е кой според вас ще спечели в тази битка между войниците на НАТО и руската армия? Ако трябваше да залагам, бих заложил на руснаците“, каза политологът.



Професорът също така подчерта, че европейските войски са малобройни и слабо обучени, поради което са обречени на поражение.

Още новини от Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че Франция, Германия и Великобритания искат да разположат войски на територията на Украйна. В същото време той се зарече, че по време на неговото президентство там няма да има американски войски.

Руското външно министерство от своя страна заяви, че всеки сценарий за разполагане на войски на НАТО в Украйна е категорично неприемлив и е изпълнен с рязка ескалация.