  Тема: Украйна

Професор в Чикагския университет: НАТО ще загуби директен сблъсък с Русия, ако навлезе в Украйна

31 Август, 2025 09:03, обновена 31 Август, 2025 09:08 2 065 101

Европейските войски са малобройни и слабо обучени, смята Джон Миършаймер

Професор в Чикагския университет: НАТО ще загуби директен сблъсък с Русия, ако навлезе в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въвеждането на войски на НАТО в Украйна може да доведе до директна конфронтация с руската армия, в която Западът ще загуби, заяви Джон Миършаймер, професор в Чикагския университет, в YouTube канала на блогъра Даниел Дейвис.

„Руснаците ясно заявиха, че веднага щом НАТО въведе войските си там, руската армия ще обърне оръжията си срещу тях. Въпросът е кой според вас ще спечели в тази битка между войниците на НАТО и руската армия? Ако трябваше да залагам, бих заложил на руснаците“, каза политологът.

Професорът също така подчерта, че европейските войски са малобройни и слабо обучени, поради което са обречени на поражение.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че Франция, Германия и Великобритания искат да разположат войски на територията на Украйна. В същото време той се зарече, че по време на неговото президентство там няма да има американски войски.

Руското външно министерство от своя страна заяви, че всеки сценарий за разполагане на войски на НАТО в Украйна е категорично неприемлив и е изпълнен с рязка ескалация.


  • 1 Пропускате

    76 10 Отговор
    че срещу чужди войски, русия няма да води СВО няма да си играе да праща войници, а ще ги маа с ракети с големи заряди и камък върху камък няма да остави.

    Коментиран от #12, #17

    09:11 31.08.2025

  • 2 А Ганьо

    37 8 Отговор
    му прави бомби на НАТО - то ! Е , и на други платци също .

    09:11 31.08.2025

  • 3 Ами то е ясно за всеки нормален

    65 6 Отговор
    САЩ затова се оттеглят по терлици, за да не разбере целия свят ,че са губещи, като в Афганистан и Виетнам. Набута го на Европа. А европейскитеШушумиги са глЮпави да разсъждават .

    Коментиран от #6, #10

    09:11 31.08.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    17 61 Отговор
    Смешник....
    НАТО най-много да загуби два дрона срещу 100 000 погибшие Рачаболизади 😄👍

    Коментиран от #16, #23, #68, #70

    09:12 31.08.2025

  • 6 Точно

    52 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ами то е ясно за всеки нормален":

    САЩ и Англия започнаха всичко. И Европа ще оперен пишкира.

    09:13 31.08.2025

  • 7 И Киев е Руски

    49 9 Отговор
    Преди няколко години британски журналисти смятаха, че за да върне Великобритания в каменната ера, на Русия ще й трябват само един Сармат, а на Франция ДВА

    Коментиран от #32, #43

    09:14 31.08.2025

  • 8 ЙВС

    41 9 Отговор
    Червената лавина ще се спре чак в Португалия!

    09:14 31.08.2025

  • 9 Георги

    12 44 Отговор
    да бе, то украинската армия ги спира, ама натовската щяла да загуби!? Ама от къде ги измисляте такива.

    Коментиран от #15, #20, #25, #38

    09:15 31.08.2025

  • 10 Мдаа

    37 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ами то е ясно за всеки нормален":

    Що ли снглетата излязоха от ЕС .... Да му мисли остатъчния ЕС и неговите данъкоплатци.

    09:15 31.08.2025

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 38 Отговор
    малиии..копеите се подмокриха под тая статия

    Коментиран от #62

    09:16 31.08.2025

  • 12 СС-20 Сатана

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пропускате":

    само полутечно стъкло!

    Коментиран от #21

    09:16 31.08.2025

  • 13 И Киев е Руски

    31 1 Отговор
    САЩ имат съвсем различен дневен ред от този на Европа. САЩ не просто водят икономическа война срещу Европа те я печелят. Когато Вашингтон принуждава Европа да прекъсне икономическите връзки с Русия и да се милитаризира, това е война, точно както когато падат бомби. Тази политика вече е разрушила европейската икономика и е поставила на колене бившите велики сили Великобритания. Франция и Германия

    Коментиран от #48

    09:16 31.08.2025

  • 14 Фен

    39 5 Отговор
    Ми то НАТО вече загуби в Украйна. И затова Тръмп се измъкна, и остави урсулите да сърбат попарата.

    09:16 31.08.2025

  • 15 Намали пропагандата

    21 2 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Забавна е, но не за всеки. Нейната цел е глупака.

    09:16 31.08.2025

  • 16 Холивуд ми е Враца

    28 0 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Алууууу, мнооо филми гледаш, бро

    09:17 31.08.2025

  • 17 Роко Сифреди

    6 33 Отговор

    До коментар #1 от "Пропускате":

    А ти пропускаш факта, че НАТО воюва от въздуха и че с последните руски загуби въздушното превъзходство на НАТО е вече 40 към 1 единици (заедно със САЩ).

    Коментиран от #22, #26, #61

    09:17 31.08.2025

  • 18 минувач

    27 3 Отговор
    Има и умни хора , които преценяват правилно ситуацията , а именно - укрите и НАТО нямат НИКАКЪВ ШАНС срещу Русия ! И да ви се нрави , и да не ви се нрави - те това е положението ! И малкие деца вече го разбраха , само ,,капейките ,, и ,,трите дня ,, няма да го разберат по понятни за медицината причини !

    09:19 31.08.2025

  • 19 Злобното Джуджи

    4 22 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    ".. враг будет разбит, победа будет за нами..."

    Сериозно ???
    Русия 75 години строи комунизма и Четири Года будет пабеждава Украйна. Тебе не стыдно ? 😄😄😄

    Коментиран от #27, #71

    09:19 31.08.2025

  • 20 Ей този пусти интернет

    19 4 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Гоше, стига драска по клавиатурата, оди изкарвай овцете на паша, че са гладни.

    09:19 31.08.2025

  • 21 Ядрените оръжия са за край на света

    18 3 Отговор

    До коментар #12 от "СС-20 Сатана":

    и война между САЩ и Русия. Русия няма нужда от тях, за да опука с конвенционални оръжия всеки друг. Има достатъчно оръжия и ресурси.

    09:19 31.08.2025

  • 22 Войната не е като на кънтъра

    22 1 Отговор

    До коментар #17 от "Роко Сифреди":

    Реалностите са други малчо.

    09:20 31.08.2025

  • 23 ганев

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    АЛООУ.....КАК..МОЖЕ...ДА СИ ТОЛКОВА.............НЕУК...ДА НЕ КАЖА....

    09:21 31.08.2025

  • 24 Един етнически руснак

    6 22 Отговор
    Има един танкист, етнечедки руснак е по произход, американец, той каза още преди 3 години, че на САЩ им трябва едно авиокрило и една танкова дивизия, за да изчисти Донбас и Крим от руско присъствие.

    Справка войните срещу Ирак, Талибаните, Сомалийските пирати, Сърбия. Американците влизат, мачкат и си тръгват с минимални загуби. Някоя драскотина или пукнато стъкло.

    Коментиран от #30, #34

    09:21 31.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чичолина

    13 2 Отговор

    До коментар #17 от "Роко Сифреди":

    Роко ела да освободиш напрежението и не се занимавай с неща дето неразбираш.

    09:22 31.08.2025

  • 27 прошляк ,

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "Злобното Джуджи":

    Пропускам постовете ти по разбираеми причини - безинтересен си !

    09:23 31.08.2025

  • 28 По последни данни

    6 18 Отговор
    Путин твърди, че воюва срещу НАТО, нали?
    Загубите на НАТО точно 0 убити и ранени.
    А руските по последни сметки са 220 000 убити абсолютен минимум и 1 милион ранени.

    Коментиран от #40

    09:23 31.08.2025

  • 29 Хаха

    4 17 Отговор
    Този професор е поредният платен трол на Путин. Русия е в патова ситуация в Украйна, а ако се намеси НАТО ще има пълна капитулация.

    Коментиран от #33, #55

    09:24 31.08.2025

  • 30 Всички пропаднали хора

    14 3 Отговор

    До коментар #24 от "Един етнически руснак":

    без ценностна система обичат мачкане, убийства и злини. Затова се радват на САЩ, радват се на натеняху и т.н.

    Коментиран от #42

    09:24 31.08.2025

  • 31 То не трябва

    13 2 Отговор
    Да си професор за да стигнеш до този гениален извод. Това и едно дете ще ти го каже. Какви трябва да са тези на запад за да не го виждат. Минимум дебили. Или интересчии, защото войната е бизнес.

    09:25 31.08.2025

  • 32 Ха ха ха ха

    4 14 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Да, а Сармат се взриви в Плисецк и в каменната ера се върна руския полигон, а инженерите и военните ги изписаха като безследно изчезнали.

    Едното са фантазиите, а другото реалностите. Вече никой не говари за Сармат, че е голям смях. Минахме на Ореховки или бяха Орешки?

    09:25 31.08.2025

  • 33 Всеки казващ истината

    17 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    за глупаците е трол, русофил, путинист и т.н. с простотията. Тъпо, но факт.

    09:25 31.08.2025

  • 34 Брендо

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "Един етнически руснак":

    Незнаех, че си ми клиент. От днес отстъпка и за теб.

    09:26 31.08.2025

  • 35 Тръмп ясно заяви

    12 3 Отговор
    че няма да намесва САЩ във войни, особено в такива в които не може да спречели.
    А европейските войски са не само малобройни и слабо обучени, но и немотивирани да мрат само за кефа на шепа психопати!

    09:26 31.08.2025

  • 36 Чебурашка

    9 8 Отговор
    Скот Ритър бил педофил и четирихиляднк. А този какъв е? И за него ли нещо ще измислите?
    Колкото и ниско да е спусната информационната завеса, пак не може да скрие факта, че 404 утече!
    И сметката ще я плаща последния глу пак останал на масата - ние!!!

    09:27 31.08.2025

  • 37 любопитен

    7 7 Отговор
    "Загубите на НАТО точно 0 убити и ранени." и как точно ги преброи натюФските инструктори и току що "пенсиониралите" се "доброволци" дали фира при полети с хеликоптер или каране на ски?

    09:27 31.08.2025

  • 38 Прочете ли ..

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Ако влезат в Русия американците , щели да висят по колесниците. Хахаха🤣🤣🤣🤣

    09:28 31.08.2025

  • 40 Информация за загуби в една война

    12 1 Отговор

    До коментар #28 от "По последни данни":

    е тема само за пропаганда и цели само по глупавата част от населението. А по повод НАТО, това, че унищожи украинският народ, само показва колко вреден съюз е за света.

    09:28 31.08.2025

  • 41 ДА Е ЯСНО НА ЗАПАДА :

    10 2 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ "СВО СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАП.ФАШИЗЪМ ОТ 2014г .МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН УКР. РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ .САЩ И НАТО В МОМЕНТА,НЕ СА АКТУАЛЕН ФАКТОР - НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА=7,3 трил $ !,А В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024= 25 000 ФИРМИ ВЛЯЗОХА ВЪВ ФАЛИТ !!! ),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХН. ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО МОДЕРНО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..Е УНИЩОЖЕНО = 430 МЛРД $, И СЕ ОКАЗА НЕАКТУАЛНО И СЛАБО.ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА С НАЛИЧНОСТИТЕ В НАТО .ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО.НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА НИТО ПЪК НА РУСИЯ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)

    Коментиран от #44

    09:28 31.08.2025

  • 42 Ха ха ха ха

    2 11 Отговор

    До коментар #30 от "Всички пропаднали хора":

    Прочети коментарите и ми кажи каква мислиш за русофилите, путинофилите, коита мачкат, унищожават НАТО, Украйна, плашат с Белене, с руснаци, радват се ката деца на всяка новина, че Путин обстрелва Киев?

    Кажи де? Чакам!

    Коментиран от #46, #52, #59, #63, #69

    09:29 31.08.2025

  • 43 Моряка

    9 2 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    То за Великобритания, както се е вмирисала на авганистано африканци, по хигиенично ще бъде два Посейдона.Ще останат отгоре само няколко измити островчета и игриви къдръви вълнички.

    09:30 31.08.2025

  • 44 Баба Пена каза

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "ДА Е ЯСНО НА ЗАПАДА :":

    Баба Пена каза, че който пише с големи букви има малка чушка долу. Била проверила.

    Коментиран от #54

    09:30 31.08.2025

  • 45 Оракула от Делфи

    1 7 Отговор
    Този "Чикагски тарикат учител", утре може да бъде уволнен!
    "САЩ" успешно копира пропагандата на "КГБ"- диктаторите , и още по успешно, тихом и мълком
    я прилага в действие!
    Заражда ли се началото на Американска диктатура в света на свободата ????
    Русия е на път да превземе САЩ , без да гръмне и един фишек???
    "Омаскаряването" на политическия противник се оказа долна , но ефективна скрита , граждаска война!
    Същото важи и за България, въпреки далечното разстояние???

    09:31 31.08.2025

  • 48 Стига

    1 11 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Хайде, престанете да ревете за Европа. Вижте как Русия пропада. Мислете за нея. Без Европа Русия се превръща в изпаднала Азия.

    09:32 31.08.2025

  • 54 ха-ха

    6 4 Отговор

    До коментар #44 от "Баба Пена каза":

    А чувал ли си приказката - голям , ама МЕК ?! С две думи - не става ! ! !

    09:34 31.08.2025

  • 55 Баце

    12 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хаха":

    В Крайна Русия пипа с кадифени ръкавици, все пак те са си първи братовчеди, но за западните хиени ще заиграе веднага кривата дреновица. Западняците го знаят много, ама изключително много добре и затова само скимтят и се въртят около Крайна, но не смеят да стъпят официално защото ще е фатално или поне "началотоо на края", а какво ще стане после никой не знае. Търсят глупаци и продажници и докато плащат с шарени, вече инфлационни хартии намират, НО както каза ВВП: "Балът на вампирите свърши!"
    Спомняй си това изречение и няма да сгрешиш и да т. нар. "западни лидери" добре го чуха и го помнят и за това побутват други, но лично не смеят да мръднат в страни".

    09:34 31.08.2025

  • 56 Я пък тоя

    5 2 Отговор
    Разни измислени професори от Чикаго ще дават мнения. Пък и разни анализатори.
    Да прочетат Един етнически руснак, Я пък тоя, Роко Сифреди, К.О.Т.а.р.А.К, а бе четете коментарите във ФАКТИ. БГ и не се напъвайте да мислите!
    Ние сме го измислили и написали.

    09:34 31.08.2025

  • 57 Чефо

    6 0 Отговор
    Трийте огризки истината никога няма да скриете

    09:34 31.08.2025

  • 58 Антон

    4 5 Отговор
    Странно,
    На този ли да вярвам или на Путин?
    Чух лично по медиите , в началото на СВО, Путин да казва , че нато е по-силно от Русия в конвенционална война. И продължи: и по тази причина война Русоя-нато няма да се води с конвенционални оръжия. И не мога да разбера по каква причина е започнала масово въоръжаване в нато, като това ше стане излишно в най-лошия сценарий.

    09:35 31.08.2025

  • 59 Моряка

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ха ха ха":

    То пък сякаш че шепата родни дупедавци не се радват,когато Бандерите подпалят някоя руска рафинерия.Даже изпадат в луд екстаз.

    09:35 31.08.2025

  • 60 Георги

    1 6 Отговор
    много "хора" се възпалиха от предишния ми коментар, но дори руснаците си казаха, че сравнение между двете армии не може да има и единственото, което ще могат да направят като отговор е използването на ЯО. И армиите и оръжията и икономиката и производствата са в полза на нато.

    Коментиран от #64

    09:36 31.08.2025

  • 61 А ти пропускаш

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Роко Сифреди":

    че само по един Кинжал да пусне Русия върху празно поле дори, по държавите на "желаещите" психопати- и народите им ще ги изметат! Търпението им е изчерпано!

    09:36 31.08.2025

  • 62 Да посетиш психиатър

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Наркоман зависим си и също да изхвърлиш играчката вибриращия пингвин и на последно място задължително ветеринар за парадите който носиш

    09:37 31.08.2025

  • 64 ЯО мъник е

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Георги":

    за война между САЩ и Русия и тя би била край на този свят. Занимавай се с нещо подходящо за дете.

    09:39 31.08.2025

  • 65 Петте дръти русофила

    2 3 Отговор
    нямат ли си пи шка да си играят, ами цел ден драскат тука?

    Коментиран от #74, #75

    09:39 31.08.2025

  • 66 Ха ха ха

    2 4 Отговор
    Киев за три дня.......

    09:40 31.08.2025

  • 67 гайтанджиева

    1 2 Отговор
    Щом Миършаймер го е казал няма начин да не е така.

    09:42 31.08.2025

  • 68 И тая работа ще я свършат

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Том Круз и Джеимс Бонд, нали?

    09:42 31.08.2025

  • 72 Край

    2 0 Отговор
    1000 овце не могат да победят 1 вълк. Доказано е.

    09:50 31.08.2025

  • 73 А где

    2 1 Отговор
    МОЧАТА?

    09:50 31.08.2025

  • 74 🇧🇬🇷🇺

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Петте дръти русофила":

    Бабата си играе я и се радвам

    09:52 31.08.2025

  • 75 Я пък тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Петте дръти русофила":

    Е щом са дърти , с какво ще си играят? С кожа ли?

    09:52 31.08.2025

  • 76 Фори

    2 0 Отговор
    Това е ясно от години. Европа се разоръжи поради лековерни политици, но Путин така ги стресна че сега ще се въоръжаваме отново.Нали балите за БНА? Сега ще правим 100 хилядна добре въоръжена армия но вече в НАТО!

    Коментиран от #80

    09:53 31.08.2025

  • 77 Голям джумбиш

    2 3 Отговор
    Професор от Чикагския университет твърди, че НАТО ще загуби директен сблъсък с Русия в Украйна… Да, разбира се – защото армията, която няма бензин, получава 440 лева заплата и пие бояришник като национална напитка, ще „прегази“ 30 държави с бюджети за отбрана стократно по-големи от целия руски БВП. Това е като да кажеш, че таралеж ще спечели състезание по бокс срещу Майк Тайсън. Реалността е, че Русия вече губи от една държава – Украйна – а този професор явно е чел стратегическите си анализи от дъното на водката с кисела краставичка.

    Коментиран от #83

    09:53 31.08.2025

  • 78 ЗА КОЙТО ИСКА

    3 2 Отговор
    Джон Миършаймер има две интервюта с Такър Карлсън,.......ЗАСЛУЖАВАТ ГЛЕДАНЕТО...........!!!

    09:54 31.08.2025

  • 79 Левски

    2 2 Отговор
    Един мъдър американец.

    09:54 31.08.2025

  • 80 Путин нито заплашва Европа

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Фори":

    нито е заплашвал, за да ги стресне. Всичко е пропаганда и лъжи.

    09:55 31.08.2025

  • 81 Реалността

    0 1 Отговор
    Още преди години Макарон каза, че НАТО умре, по-точно е в клинична смърт, а бабоева знае, сега реанимират и имитират дейност та да си вървят комисионните.
    Само вижте в момента кой е начело на НАТЮ, розова карикатура, кабинетен апаратчик досущ като нашия Стани Шеф, лаладжия за пред ТВ, но истинските генерали и военни знаят, че няма смисъл и не е на добре да дразнят много, много Мечката, знаят до къде е позволено за да върви далаверата и да няма фатални ексцесии.
    Фалита чука на вратата на ЦЕЛИЯТ ЕС, с Русия отвличат вниманието на населението и се крепят във властта, но на никой не му се мре.

    09:56 31.08.2025

  • 82 Коце Блицкрига

    1 0 Отговор
    „Русия ще бие НАТО“ – същата логика, по която москвичът ще изпревари Тесла на магистралата.

    09:56 31.08.2025

  • 83 Реалността е показват такива като теб

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Голям джумбиш":

    Пропадналият запад стигнал до няколко глупака по форумите да борят Русия с ниско интелигентна пропаганда и лъжи.

    09:57 31.08.2025

  • 84 Готов за бой

    2 0 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакво Нато не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #88

    09:59 31.08.2025

  • 85 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Този Американски "червен" професор и военен анализатор от Чикагския Университет
    е доктор хонорис кауза ,на Китайския Народен Университет!

    "Но моор коментс"!

    Коментиран от #87

    10:00 31.08.2025

  • 86 1357

    2 0 Отговор
    Пий си хапчетата,ще бъде смачкана Русия тя с една Украйна едвам се справя

    Коментиран от #91

    10:03 31.08.2025

  • 87 Браво на професора

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Оракула от Делфи":

    В днешно време са рядкост достойните хора имащи смелостта да казват истината.

    10:04 31.08.2025

  • 88 Ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Готов за бой":

    Що на Запад, нали на исток при путийо е хубавото?

    10:05 31.08.2025

  • 91 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "1357":

    винаги цели глупака.

    10:06 31.08.2025

  • 93 Напомнящ

    1 1 Отговор
    Професор Джон Миършаймър е известен международно признат учен,който винаги много точно и обективно прави анализите си! Но за огромно съжаление умните и знаещи хора никой не ги слуша в хистерясалия свят на урсулите,който причинява само злини на Европа и народите ѝ!!!

    10:07 31.08.2025

  • 94 Никаква работа

    1 0 Отговор
    България няма в НАТО Само вреди може да ни донесе и смърт

    10:07 31.08.2025

  • 96 Не,бе,

    0 0 Отговор
    макарон и фонлайнар ще застанат най отпред на войските и ще победят...

    10:08 31.08.2025

  • 98 Сопот е блокиран от

    2 0 Отговор
    Протестиращи. Урсула се промъква като терорист със хеликоптер във ВМЗ . Нито една медия не го отразява

    10:09 31.08.2025

  • 101 Дада

    0 1 Отговор
    Професор от Чикагския университет заявил, че НАТО щяло да загуби директен сблъсък с Русия. Ах, колко трогателно! Сигурно този професор е завършил не в Чикаго, а в нощното училище на „Русия тудей“, където дипломите ги дават за вярност към Кремъл и една касетка бояришник. Очевидно човекът не е професор, а „пропагандоносец-4-хилядник" на щат.

    Мозъкът му явно е размътен – не от знание, а от онзи специфичен руски коктейл от пропаганда, алкохол и носталгия по ссср. Само един напълно луд човек може да си представи, че Русия, която не може да си намери бензин, където заплатата е колкото сметката за ток на западен студент, и чиято армия е прославена с това, че краде перални и санитарни устройства – ще прегази НАТО.
    Но нека не го виним напълно – явно е бил на стаж в Москва, където вместо лекции са му чели цитати от Захарова и са му давали конфискувана водка за обяд. В крайна сметка този „професор“ прилича повече на стендъп комик, само че публиката не се смее, а се чуди как един университет търпи такъв абсурд.
    Истината е проста: това не е професор, това е платен клооун на руската пропаганда. И докато той разказва приказки за „великата Русия“, самата Русия вече пада под собствената си маса – без бензин, без мозъчни клетки и с национална напитка от аптеката. Великият сблъсък? Да, между неговия мозък и реалността – и там вече резултатът е ясен: тежка нокаут загуба.

    10:12 31.08.2025