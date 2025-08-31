Професор в Чикагския университет: НАТО ще загуби директен сблъсък с Русия, ако навлезе в Украйна

Въвеждането на войски на НАТО в Украйна може да доведе до директна конфронтация с руската армия, в която Западът ще загуби, заяви Джон Миършаймер, професор в Чикагския университет, в YouTube канала на блогъра Даниел Дейвис.
„Руснаците ясно заявиха, че веднага щом НАТО въведе войските си там, руската армия ще обърне оръжията си срещу тях. Въпросът е кой според вас ще спечели в тази битка между войниците на НАТО и руската армия? Ако трябваше да залагам, бих заложил на руснаците“, каза политологът.
Професорът също така подчерта, че европейските войски са малобройни и слабо обучени, поради което са обречени на поражение.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано, че Франция, Германия и Великобритания искат да разположат войски на територията на Украйна. В същото време той се зарече, че по време на неговото президентство там няма да има американски войски.
Руското външно министерство от своя страна заяви, че всеки сценарий за разполагане на войски на НАТО в Украйна е категорично неприемлив и е изпълнен с рязка ескалация.
Пропускате


А Ганьо

Ами то е ясно за всеки нормален


Злобното Джуджи
НАТО най-много да загуби два дрона срещу 100 000 погибшие Рачаболизади 😄👍


6 Точно
До коментар #3 от "Ами то е ясно за всеки нормален":САЩ и Англия започнаха всичко. И Европа ще оперен пишкира.

И Киев е Руски


ЙВС

Георги


10 Мдаа
До коментар #3 от "Ами то е ясно за всеки нормален":Що ли снглетата излязоха от ЕС .... Да му мисли остатъчния ЕС и неговите данъкоплатци.

К.О.Т.а.р.А.К 🐱


12 СС-20 Сатана
До коментар #1 от "Пропускате":само полутечно стъкло!

И Киев е Руски


Фен

15 Намали пропагандата
До коментар #9 от "Георги":Забавна е, но не за всеки. Нейната цел е глупака.

16 Холивуд ми е Враца
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Алууууу, мнооо филми гледаш, бро

17 Роко Сифреди
До коментар #1 от "Пропускате":А ти пропускаш факта, че НАТО воюва от въздуха и че с последните руски загуби въздушното превъзходство на НАТО е вече 40 към 1 единици (заедно със САЩ).


минувач

19 Злобното Джуджи
До коментар #5 от "И Киев е Руски":".. враг будет разбит, победа будет за нами..."
Сериозно ???
Русия 75 години строи комунизма и Четири Года будет пабеждава Украйна. Тебе не стыдно ? 😄😄😄


20 Ей този пусти интернет
До коментар #9 от "Георги":Гоше, стига драска по клавиатурата, оди изкарвай овцете на паша, че са гладни.

21 Ядрените оръжия са за край на света
До коментар #12 от "СС-20 Сатана":и война между САЩ и Русия. Русия няма нужда от тях, за да опука с конвенционални оръжия всеки друг. Има достатъчно оръжия и ресурси.

22 Войната не е като на кънтъра
Войната не е като на кънтъра
До коментар #17 от "Роко Сифреди":Реалностите са други малчо.

23 ганев
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":АЛООУ.....КАК..МОЖЕ...ДА СИ ТОЛКОВА.............НЕУК...ДА НЕ КАЖА....

24 Един етнически руснак
Справка войните срещу Ирак, Талибаните, Сомалийските пирати, Сърбия. Американците влизат, мачкат и си тръгват с минимални загуби. Някоя драскотина или пукнато стъкло.


26 Чичолина
До коментар #17 от "Роко Сифреди":Роко ела да освободиш напрежението и не се занимавай с неща дето неразбираш.

27 прошляк ,
До коментар #19 от "Злобното Джуджи":Пропускам постовете ти по разбираеми причини - безинтересен си !

28 По последни данни
Загубите на НАТО точно 0 убити и ранени.
А руските по последни сметки са 220 000 убити абсолютен минимум и 1 милион ранени.


Хаха


30 Всички пропаднали хора
До коментар #24 от "Един етнически руснак":без ценностна система обичат мачкане, убийства и злини. Затова се радват на САЩ, радват се на натеняху и т.н.


То не трябва

32 Ха ха ха ха
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Да, а Сармат се взриви в Плисецк и в каменната ера се върна руския полигон, а инженерите и военните ги изписаха като безследно изчезнали.
Едното са фантазиите, а другото реалностите. Вече никой не говари за Сармат, че е голям смях. Минахме на Ореховки или бяха Орешки?

33 Всеки казващ истината
До коментар #29 от "Хаха":за глупаците е трол, русофил, путинист и т.н. с простотията. Тъпо, но факт.

34 Брендо
До коментар #24 от "Един етнически руснак":Незнаех, че си ми клиент. От днес отстъпка и за теб.

35 Тръмп ясно заяви
А европейските войски са не само малобройни и слабо обучени, но и немотивирани да мрат само за кефа на шепа психопати!

36 Чебурашка
Колкото и ниско да е спусната информационната завеса, пак не може да скрие факта, че 404 утече!
И сметката ще я плаща последния глу пак останал на масата - ние!!!

любопитен

38 Прочете ли ..
До коментар #9 от "Георги":Ако влезат в Русия американците , щели да висят по колесниците. Хахаха🤣🤣🤣🤣

40 Информация за загуби в една война
До коментар #28 от "По последни данни":е тема само за пропаганда и цели само по глупавата част от населението. А по повод НАТО, това, че унищожи украинският народ, само показва колко вреден съюз е за света.

41 ДА Е ЯСНО НА ЗАПАДА :
В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)


42 Ха ха ха ха
До коментар #30 от "Всички пропаднали хора":Прочети коментарите и ми кажи каква мислиш за русофилите, путинофилите, коита мачкат, унищожават НАТО, Украйна, плашат с Белене, с руснаци, радват се ката деца на всяка новина, че Путин обстрелва Киев?
Кажи де? Чакам!


43 Моряка
До коментар #7 от "И Киев е Руски":То за Великобритания, както се е вмирисала на авганистано африканци, по хигиенично ще бъде два Посейдона.Ще останат отгоре само няколко измити островчета и игриви къдръви вълнички.

44 Баба Пена каза
До коментар #41 от "ДА Е ЯСНО НА ЗАПАДА :":Баба Пена каза, че който пише с големи букви има малка чушка долу. Била проверила.


45 Оракула от Делфи
"САЩ" успешно копира пропагандата на "КГБ"- диктаторите , и още по успешно, тихом и мълком
я прилага в действие!
Русия е на път да превземе САЩ , без да гръмне и един фишек???
"Омаскаряването" на политическия противник се оказа долна , но ефективна скрита , граждаска война!
Същото важи и за България, въпреки далечното разстояние???

48 Стига
До коментар #13 от "И Киев е Руски":Хайде, престанете да ревете за Европа. Вижте как Русия пропада. Мислете за нея. Без Европа Русия се превръща в изпаднала Азия.

54 ха-ха
До коментар #44 от "Баба Пена каза":А чувал ли си приказката - голям , ама МЕК ?! С две думи - не става ! ! !
09:34 31.08.2025
55 Баце
До коментар #29 от "Хаха":В Крайна Русия пипа с кадифени ръкавици, все пак те са си първи братовчеди, но за западните хиени ще заиграе веднага кривата дреновица. Западняците го знаят много, ама изключително много добре и затова само скимтят и се въртят около Крайна, но не смеят да стъпят официално защото ще е фатално или поне "началотоо на края", а какво ще стане после никой не знае. Търсят глупаци и продажници и докато плащат с шарени, вече инфлационни хартии намират, НО както каза ВВП: "Балът на вампирите свърши!"
Спомняй си това изречение и няма да сгрешиш и да т. нар. "западни лидери" добре го чуха и го помнят и за това побутват други, но лично не смеят да мръднат в страни".
09:34 31.08.2025
56 Я пък тоя
Да прочетат Един етнически руснак, Я пък тоя, Роко Сифреди, К.О.Т.а.р.А.К, а бе четете коментарите във ФАКТИ. БГ и не се напъвайте да мислите!
Ние сме го измислили и написали.
09:34 31.08.2025
57 Чефо
09:34 31.08.2025
58 Антон
На този ли да вярвам или на Путин?
Чух лично по медиите , в началото на СВО, Путин да казва , че нато е по-силно от Русия в конвенционална война. И продължи: и по тази причина война Русоя-нато няма да се води с конвенционални оръжия. И не мога да разбера по каква причина е започнала масово въоръжаване в нато, като това ше стане излишно в най-лошия сценарий.
09:35 31.08.2025
59 Моряка
До коментар #42 от "Ха ха ха ха":То пък сякаш че шепата родни дупедавци не се радват,когато Бандерите подпалят някоя руска рафинерия.Даже изпадат в луд екстаз.
09:35 31.08.2025
60 Георги
Коментиран от #64
09:36 31.08.2025
61 А ти пропускаш
До коментар #17 от "Роко Сифреди":че само по един Кинжал да пусне Русия върху празно поле дори, по държавите на "желаещите" психопати- и народите им ще ги изметат! Търпението им е изчерпано!
09:36 31.08.2025
62 Да посетиш психиатър
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Наркоман зависим си и също да изхвърлиш играчката вибриращия пингвин и на последно място задължително ветеринар за парадите който носиш
09:37 31.08.2025
64 ЯО мъник е
До коментар #60 от "Георги":за война между САЩ и Русия и тя би била край на този свят. Занимавай се с нещо подходящо за дете.
09:39 31.08.2025
65 Петте дръти русофила
Коментиран от #74, #75
09:39 31.08.2025
66 Ха ха ха
09:40 31.08.2025
67 гайтанджиева
09:42 31.08.2025
68 И тая работа ще я свършат
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Том Круз и Джеимс Бонд, нали?
09:42 31.08.2025
72 Край
09:50 31.08.2025
73 А где
09:50 31.08.2025
74 🇧🇬🇷🇺
До коментар #65 от "Петте дръти русофила":Бабата си играе я и се радвам
09:52 31.08.2025
75 Я пък тоя
До коментар #65 от "Петте дръти русофила":Е щом са дърти , с какво ще си играят? С кожа ли?
09:52 31.08.2025
76 Фори
Коментиран от #80
09:53 31.08.2025
77 Голям джумбиш
Коментиран от #83
09:53 31.08.2025
78 ЗА КОЙТО ИСКА
09:54 31.08.2025
79 Левски
09:54 31.08.2025
80 Путин нито заплашва Европа
До коментар #76 от "Фори":нито е заплашвал, за да ги стресне. Всичко е пропаганда и лъжи.
09:55 31.08.2025
81 Реалността
Само вижте в момента кой е начело на НАТЮ, розова карикатура, кабинетен апаратчик досущ като нашия Стани Шеф, лаладжия за пред ТВ, но истинските генерали и военни знаят, че няма смисъл и не е на добре да дразнят много, много Мечката, знаят до къде е позволено за да върви далаверата и да няма фатални ексцесии.
Фалита чука на вратата на ЦЕЛИЯТ ЕС, с Русия отвличат вниманието на населението и се крепят във властта, но на никой не му се мре.
09:56 31.08.2025
82 Коце Блицкрига
09:56 31.08.2025
83 Реалността е показват такива като теб
До коментар #77 от "Голям джумбиш":Пропадналият запад стигнал до няколко глупака по форумите да борят Русия с ниско интелигентна пропаганда и лъжи.
09:57 31.08.2025
84 Готов за бой
Коментиран от #88
09:59 31.08.2025
85 Оракула от Делфи
е доктор хонорис кауза ,на Китайския Народен Университет!
"Но моор коментс"!
Коментиран от #87
10:00 31.08.2025
86 1357
Коментиран от #91
10:03 31.08.2025
87 Браво на професора
До коментар #85 от "Оракула от Делфи":В днешно време са рядкост достойните хора имащи смелостта да казват истината.
10:04 31.08.2025
88 Ха-ха
До коментар #84 от "Готов за бой":Що на Запад, нали на исток при путийо е хубавото?
10:05 31.08.2025
91 Пропагандата
До коментар #86 от "1357":винаги цели глупака.
10:06 31.08.2025
93 Напомнящ
10:07 31.08.2025
94 Никаква работа
10:07 31.08.2025
96 Не,бе,
10:08 31.08.2025
98 Сопот е блокиран от
10:09 31.08.2025
101 Дада
Мозъкът му явно е размътен – не от знание, а от онзи специфичен руски коктейл от пропаганда, алкохол и носталгия по ссср. Само един напълно луд човек може да си представи, че Русия, която не може да си намери бензин, където заплатата е колкото сметката за ток на западен студент, и чиято армия е прославена с това, че краде перални и санитарни устройства – ще прегази НАТО.
Но нека не го виним напълно – явно е бил на стаж в Москва, където вместо лекции са му чели цитати от Захарова и са му давали конфискувана водка за обяд. В крайна сметка този „професор“ прилича повече на стендъп комик, само че публиката не се смее, а се чуди как един университет търпи такъв абсурд.
Истината е проста: това не е професор, това е платен клооун на руската пропаганда. И докато той разказва приказки за „великата Русия“, самата Русия вече пада под собствената си маса – без бензин, без мозъчни клетки и с национална напитка от аптеката. Великият сблъсък? Да, между неговия мозък и реалността – и там вече резултатът е ясен: тежка нокаут загуба.
10:12 31.08.2025