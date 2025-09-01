Започна срещата на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество ВИДЕО

В Тиендзин започна срещата на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество. Тя беше открита от президента на Китай Си Дзинпин.
В събитието участват лидерите на Русия, Индия, Турция и Иран, както и редица евразийски ръководители. Срещата на върха цели да постави Китай в центъра на геостратегическата конкуренция, предаде АФП, цитирана от БТА.
Срещата, описвана като най-важната от създаването на ШОС през 2001 г., се провежда на фона на множество кризи, които засягат пряко членовете ѝ: търговска конфронтация на Съединените щати с Китай и Индия, войната в Украйна и иранския ядрен спор.
Общо около двайсет държави ще бъдат представени на форума, който ще събере, наред с други, руския президент Владимир Путин, иранския президент Масуд Пезешкиан, турския президент Реджеп Тайип Ердоган и беларуския президент Александър Лукашенко, както и индийския премиер Нарендра Моди и пакистанския премиер Шехбаз Шариф.
„Факторите на нестабилност, несигурност и непредсказуемост значително се увеличиха“, подчерта вчера Си Цзинпин, цитиран от държавните медии, по време на прием в чест на гостите си, „докато светът навлиза във фаза на ускорени промени“.
„Шанхайската организация за сътрудничество носи още по-голяма отговорност да запази регионалния мир и стабилност и да насърчава развитието и просперитета на всички страни“, добави той.
Държавите от ШОС представляват почти половината от населението на света и 23,5% от световния БВП. Организацията често е представяна като противотежест на НАТО. Нейното пространство съдържа значителни енергийни резерви.
Форумът открива серия от прояви, чрез които Китай възнамерява да демонстрира не само дипломатическия си обхват, но и ударната си мощ, като същевременно се представя като полюс на стабилност в разделен свят, отбеляза АФП.
Путин и няколко други участници ще присъстват в сряда на демонстрация на военните способности на страната по време на голям парад в Пекин за отбелязване на 80-годишнината от края на Втората световна война.
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще направи за случая едно от редките си пътувания извън страната си. Северна Корея се превърна в един от основните съюзници на Русия във войната ѝ срещу Украйна.
Много от съюзниците на Киев подозират Пекин, че също подкрепя Москва в конфликта, посочи АФП. Китай настоява за неутралитет и обвинява западните държави, че удължават военните действия, въоръжавайки Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #15, #23
05:52 01.09.2025
6 днес какво иска да му се даде?
че толкова много статий днес а не казвате какво е просил зеления наркооман?
05:52 01.09.2025
7 оня с коня
05:53 01.09.2025
8 Мен пък ме кефи...
Не е като нашите одървени и студени мисирки...
05:56 01.09.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
а НАТО и ЕС се разпадат‼️
Коментиран от #14
06:03 01.09.2025
12 точно преди
06:13 01.09.2025
14 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":На времето е имало Варшавски договор, военна организация на соца. Сега е в небитието и почти всички соц страни влязоха в НАТО.....що ли???
Коментиран от #20
06:30 01.09.2025
17 Истински
06:35 01.09.2025
19 Разбирач
06:37 01.09.2025
20 Защото
До коментар #14 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":1; Номенклатурните станаха капиталисти!
2. Пълна копаня - много пръсета!
3. По лесно се върви надолу, отколкото нагоре, към светрото бъдеще!
4. Комунизма предстои първо в САЩ и НАТО!
5. Педуини, сър! влече ги лъскавото и многото полове и неограничени изживявания!
06:41 01.09.2025
21 Механик
До коментар #18 от "Путинистче идиотче":Щото така е изгодно на пропагандата.
И щото такива като тебе лесно се ловят на такива приказки.
Достатъчно е само да си помислиш, че в тая група е КИТАЙ и ще ти стане ясно. Я се огледай сега окло себе си, колко американски неща ползваш? Колко Английски? А френски колко??
А сега пък си дай сметка колко от тия неща са китайски!
06:49 01.09.2025
22 Всичко това "благодарение" на Войната в
„Факторите на нестабилност, несигурност и непредсказуемост значително се увеличиха“, подчерта вчера Си Цзинпин, цитиран от държавните медии, по време на прием в чест на гостите си, „докато светът навлиза във фаза на ускорени промени“.
06:53 01.09.2025
23 Стоян Георгиев
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Великият Путин направи за смях моята третополова спонсорка Мурсула!
06:54 01.09.2025