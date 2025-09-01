Китай призова Индонезия да пази китайските граждани

Китай се надява, че Индонезия ще предприеме необходимите мерки за защита на китайските граждани на своя територия, каза днес говорителят на китайското Министерство на външните работи Го Цзякун в изявление във връзка с протестите в страната в Югоизточна Азия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Китай разбира и уважава решението индонезийското правителство да отмени посещението на президента Прабово Субианто в Пекин, заяви още Го на пресконференция.

Планирано бе Прабово да присъства на парада по случай Деня на победата в Китай на 3 септември, с който ще бъде отбелязана 80-годишнината от края на Втората световна война след официалната капитулация на Япония.

Говорителят на китайското Министерство на външните работи уточни, че индонезийският президент ще бъде заместен от свой представител на парада, както и на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество.