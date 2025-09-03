Новини
Свят »
Китай »
Сигналът е ясен: Китай иска да определя правилата

Сигналът е ясен: Китай иска да определя правилата

3 Септември, 2025 14:15 1 948 92

  • китай-
  • си дзинпин-
  • ким чен ун-
  • владимир путин-
  • русия-
  • военен парад

С гигантския военен парад в Пекин президентът на Китай Си Дзинпин излъчва ясен сигнал за могъщество. А до него стоят Владимир Путин и Ким Чен Ун.

Сигналът е ясен: Китай иска да определя правилата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Пекин се проведе военен парад по повод 80-годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война. Близо 12 000 войници в парадни униформи, най-модерни оръжейни системи, които могат да се използват по цял свят, а над всичко това - президентът Си Дзинпин като могъщ властелин, който се показва от балкона на площад Тянанмън под огромния портрет на основателя на държавата Мао Цзъдун. Тези кадри обикалят света в днешния знаменателен ден за Китай.

Свидетели на шоуто са 26 държавни и правителствени ръководители от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. А от Европа освен руския президент Владимир Путин пристигнаха словашкият премиер Роберт Фицо и сръбският държавен глава Александър Вучич.

Китай иска да играе по-значителна роля в бъдещия свят

Сигналът е ясен: Китай иска да определя правилата на играта в бъдещия световен ред. „В автокрациите тези военни паради са част от инструментариума, показващ реалната или желаната сила“, казва за ДВ политологът Еберхард Зандшнайдер. „Благодарение на икономическия подем Китай е на път да разшири и международната си роля. Под ръководството на президента Си Дзинпин този процес получи значителен тласък.“

72-годишният държавен ръководител има ясна визия. До 2049 г., когато ще се отбележат 100 години от основаването на републиката, процесите на модернизация трябва да бъдат приключени. БВП на глава от населението (1,4 милиарда души) трябва да достигне нивото на средните индустриални държави. Прогнозите на различни авторитетни консултантски дружества сочат, че след пет или най-късно след 15 години Китай би могъл да надмине САЩ като най-голяма световна икономика.

Китай разширява водещата си роля и политически – в организации като БРИКС или Шанхайската организация за сътрудничество. Чрез инфраструктурния проект „Нов път на коприната“ с включени 153 държави Китай печели все повече привърженици на Запад, както и с икономическия коридор през Пакистан, високоскоростните влакове в Кения и последно с дълбоководното пристанище в Перу.

Паралелен световен ред в глобалния Юг

Китай използва комбинацията от икономика и политика, за да създаде паралелен световен ред в глобалния Юг. Идеите за обществени инфраструктурни проекти се раждат в рамките на правителствени консултации, а държавните китайски банки отпускат заеми, когато Комунистическата партия изисква това за постигане на външнополитическите си цели.

Изискванията по отношение на опазването на околната среда или условията на труд обаче остават в повечето случаи само на хартия. Китайските фирми получават китайски пари в заем от държавата и изпращат китайски строителни работници по цял свят. Дълговете се поемат от партньорските държави – с фатални последици: ръстът на дълговете ги принуждава да се подчиняват на кредитора в Пекин.

А онзи, който подложи на критика нарушенията на човешките права в автономния регион Тибет или сред мюсюлманското малцинство на уйгурите, губи шанса си да остане бизнес партньор. Но който признае Тайван за китайска провинция, получава поръчки – с гаранции за бързо изпълнение и съответните финансови средства.

Този „китайски модел“ е обект на критики в западния свят, но намира все повече привърженици в глобалния Юг. Така например бившият президент на Нигерия Олусегун Обасанджо призова африканските държави да се поучат от „китайския модел“. По неговите думи, забележителният напредък на Китай от последните десетилетия бил „източник на вдъхновение и на шансове за Нигерия и Африка“.

Какви са целите на Си

Целта на Си е да „демократизира“ международните отношения и да се противопостави на „хегемонията“ на САЩ, казва за ДВ анализаторът Клаус Сунг от берлинския мозъчен тръст MERICS. „Това намерение предопределя начина, по който действа Китай в света. Но то не се корени в либералния ред или либералните идеи, а произтича от националните интереси.“

В момента дипломати от китайското външно министерство работят върху план за реформи на „глобалното управление“, защото Китай би искал да поеме водеща роля при „промените и създаването на нови форми на международно управление“. Това било необходимо, тъй като глобалните кризи зачестяват, а съотношението на силите в международен план щяло да се промени.

Както посочва експертът по Китай Зандшнайдер, управляващата от над 70 години Комунистическа партия е създала своеобразна собствена система. И не се меси в политическия ред на останалите държави. „Китай иска да получи това, от което има нужда – най-вече ресурси, а междувременно – и достъп до пазари.“


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще ви стане

    37 3 Отговор
    и още по-ясен.

    Коментиран от #3, #56

    14:19 03.09.2025

  • 2 жик так

    46 3 Отговор
    Като си спомня смешния военен парад в Лондон а и в краварника ...и особено укрите как се влачеха ...

    Коментиран от #22

    14:20 03.09.2025

  • 3 Е нормално...

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ще ви стане":

    ...а вие ДВ, какво искате? Либия ли да определя правилата!!!

    14:21 03.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    6 3 Отговор
    Забрави за правилата.
    Ще променяме играта.
    Само ние ще сме важни.
    Може ли някой нещо да ни каже.

    14:22 03.09.2025

  • 6 зеленчуков

    35 4 Отговор
    Няма място за притеснение!
    Ей ся,като пройзведем розовите Фламингота и Китай ще затрепери :)

    Е те малко го избомбиха завода русите, но нищо му няма., една боя и е като нов :)

    14:23 03.09.2025

  • 7 каква е разликата

    36 5 Отговор
    ако Европа се въоръжава до зъби се готви за мир, ако Китай се въоръжава се готви за война.

    Коментиран от #25, #54

    14:24 03.09.2025

  • 8 Бетон и арматура

    13 1 Отговор
    Си надцака колегите си от източният блок. Царя е мъртъв да живее царя.

    14:25 03.09.2025

  • 9 стоян георгиев

    34 6 Отговор
    Западната доминация СВЪРШИ...!
    Само тъпата брюкселски гинеколожка и нейните подлога у нас Боку тиквата и свинята още не вдяват к,во става.

    Коментиран от #15

    14:25 03.09.2025

  • 10 Жеко

    19 0 Отговор
    Третата световна ще трае...три дни и три светли нощи.Няма кой да се радва на модерни неизползваеми оръжия защото борбата на малината оцелели ще е да имат отнякъде консерви...

    14:25 03.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Руснаков

    8 15 Отговор
    Китай никога сам....няма да определя правилата...наравно със САЩ може,но не и еднолично....американците няма да го допуснат....

    Коментиран от #16, #30, #61

    14:27 03.09.2025

  • 13 гинеколожката и останалите подгласняци

    21 0 Отговор
    ...пиеме ли студена вода и апчета за успокоение

    14:27 03.09.2025

  • 14 Усъмнен

    18 0 Отговор
    Май няма да има трети пол, а?

    14:28 03.09.2025

  • 15 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Стоенчо,шак ли ти използват неправилно ника...какви хора а..

    14:28 03.09.2025

  • 16 ти не бери грижа

    19 3 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаков":

    Китай е с Русия и ще правят каквото си искат.

    Коментиран от #23, #47

    14:28 03.09.2025

  • 17 България заложи на куция кон Германия

    15 1 Отговор
    и загуби.

    Ванга някъде не е ли казала, "не залагайте на куци коне"?

    14:28 03.09.2025

  • 18 000

    15 1 Отговор
    България ще бъде част от БРИКС. Затова получихме официална покана за спещата на ШОС.

    Коментиран от #27

    14:29 03.09.2025

  • 19 статистически

    11 0 Отговор
    741 милиона европейци се молят на 340 милиона американци да ги защитят от 143 милиона руснаци и 1,4 милиарда китайци.
    П.п. - индийците засега не са броят. Ама кат са знай, колко много има да им повръщат наследниците на Нейно и Негово величектва. Да се имат наум..

    14:30 03.09.2025

  • 20 Западът се е развивал

    7 7 Отговор
    в продължение на стотици години, а Китай купуваше хиляди готови заводи от САЩ и ЕС. Преди 30 и повече години китайците бяха изостанала нация правеща доменни пещи по селата по заръка на другаря Мао. Кисинджър беше този който вкара запада като икономика в противовес на СССР другите соц. държави. Сега се сетиха, че са сгрешили, но не е късно. Китайският бум е съчетание от западни технологии, трудолюбието на китаеца, тоталитарната му експлоатация от режима, лошите условия на труд, ниско заплащане и западните пазари.

    Коментиран от #57

    14:30 03.09.2025

  • 21 Анонимен

    15 2 Отговор
    По добре правила на Китай, отколкото на извратени глобалисти.

    14:30 03.09.2025

  • 22 Наивник

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "жик так":

    Ако не бяха Американците сега щеше да има един милиард самураи.

    Коментиран от #48

    14:30 03.09.2025

  • 23 русия

    3 11 Отговор

    До коментар #16 от "ти не бери грижа":

    е смачкана и ще слуша.

    Коментиран от #28, #43, #44

    14:31 03.09.2025

  • 24 тия с атлантическите ценности гледаха ли

    11 0 Отговор
    ако треперят колената - не е от старост

    14:31 03.09.2025

  • 25 Разликата е,че държавите в

    3 13 Отговор

    До коментар #7 от "каква е разликата":

    ЕС отделят между...1% и...2% от бюджета си за превъоръжаване докато Монголоидните от московия и С.Корея отделят в момента...от 38%...до 43% за въоръжаване ! Но пък... Заедно щурмуват 12 год едно село на 25 км от Донецк и...ПИ... здец!! 97К москали Чернозем само при селото
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #31

    14:32 03.09.2025

  • 26 Преди 30г. китайците

    6 13 Отговор
    бяха икономическа нула. Благодарение на Запада купиха десетки хиляди западни заводи и китайското чудо е компилация от западни технологии, многобройният, трудолюбив, ниско платен и жестоко експлоатиран от комунистическата диктатура китайски народ и не на последно място скъпия западен пазар. Китай сам нищо не е постигнал, на глава от населението БВП е по-малко от на бедна България, просто са много. БВП на България е $120млрд. и ако го умножим по 230(толкова са повече китайците от нас) се получава $27,6 трлн., а китайският е $18трлн.

    Коментиран от #32, #35, #40, #46, #79

    14:32 03.09.2025

  • 27 Може

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "000":

    да са поканили нашите копейки, не ги бъркай с българи.

    14:33 03.09.2025

  • 28 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "русия":

    За кога да го очакваме ? След превземането на Курск и Крим - или преди това ??!!!

    14:33 03.09.2025

  • 29 Ъъъъъъъ

    5 0 Отговор
    Щом вият на умряло, значи всичко е както трябва.

    14:34 03.09.2025

  • 30 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаков":

    Ха ха ха ,САЩ търсят място под слънцето ,а не правила да определят..Нищо не е вечно...

    Коментиран от #41

    14:34 03.09.2025

  • 31 Град Козлодуй

    2 10 Отговор

    До коментар #25 от "Разликата е,че държавите в":

    Пу тин и Ким са престъпници масови убийци пеДОФили и фашисти издирвани от закона

    Коментиран от #37

    14:34 03.09.2025

  • 32 ха ха ха ....

    13 2 Отговор

    До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":

    Китайците имат държава 6000 години преди Христа ...А европейците до миналата година пи ..,,каеха в гърнетата...

    Коментиран от #67

    14:34 03.09.2025

  • 33 ккк

    3 0 Отговор
    и Българиш е представена от Фреди Зафиров , защо го криете

    14:34 03.09.2025

  • 34 Президентът Доналд Тръмп днес

    2 6 Отговор
    каза отчетливо, "Тези тримката дребни са в Заговор против Америка?

    Аз бих добавил, от Американска гледна точка, колкото дребни, толкова вредни.

    Слава на Америка, Слава Ю Ес Ей🇺🇸🦅

    Коментиран от #52

    14:35 03.09.2025

  • 35 Дългият

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":

    кажи им го по меко, че истината боли...

    14:35 03.09.2025

  • 36 Олигофрени

    5 6 Отговор
    Ако не беше САЩ Китакй никога намаше да се " освободи " от Япония !

    Коментиран от #38

    14:35 03.09.2025

  • 37 Само питам

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Град Козлодуй":

    И кой ти го каза ? кака галка ли ?

    14:35 03.09.2025

  • 38 да бе готин

    8 3 Отговор

    До коментар #36 от "Олигофрени":

    Ако не бяха руснаците , джапанките щяха да аргасват краварите кат шкембе у дувар .

    Коментиран от #83

    14:36 03.09.2025

  • 39 Коиловци брадърс

    4 0 Отговор
    казва за ДВ политологът Еберхард Зандшнайдер - хахаха... Това казва всичко за статията, няма нужда да се чете след това.

    14:36 03.09.2025

  • 40 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":

    Така,така.Китсй са много по назад от България:)това само една ш.оро.шка к.ра.туна може да го измисли..:))))

    14:36 03.09.2025

  • 41 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    нещо неправилно се усмихваш...ако сме живи ще видим...

    Коментиран от #49

    14:36 03.09.2025

  • 42 Пламен

    1 3 Отговор
    Китай диктува условията на русия

    14:37 03.09.2025

  • 43 да се уточним

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "русия":

    Ти с голо ду , пе мачкал ли си таралеж ?

    14:38 03.09.2025

  • 44 Скромна бьди

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "русия":

    Глей откъде духа вятьра

    14:39 03.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Българин

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":

    В България си приличаме с китайците,нямаме западни технологии но имаме ниско платени работещи бедни.

    14:40 03.09.2025

  • 47 Руснаков

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "ти не бери грижа":

    намали райският газ...

    14:40 03.09.2025

  • 48 Брех

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Наивник":

    Това ми хареса! Печелиш приз за най-отдалечен от реалността потребител!

    14:41 03.09.2025

  • 49 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Руснаков":

    Няма такова нещо Ще Ще Ще видим..
    В момента е пред очите ни ..Сегашно време а не бъдещо .Всеки реалист го гледа.

    Коментиран от #60

    14:41 03.09.2025

  • 50 Ян Цин

    4 7 Отговор
    Китай си вър на а цял Сибир + езерото Байкал без един изстрел! Купува нефт,горива и газ на ПОЛОВИН ЦЕНА от тази за ДОЛБОЕБИте в П едерацията и превърна московия във 14 военна Сила.
    Московия е военно и Икономически жуже спрямо Кит ай

    Коментиран от #53, #55

    14:41 03.09.2025

  • 51 факт

    5 3 Отговор
    Докато Ес и Саш се мъчат в калта с Русия, Китай дръпна със 100 години напред

    Коментиран от #78

    14:42 03.09.2025

  • 52 Българин

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Президентът Доналд Тръмп днес":

    хахаха,интриганта Тръми пак започна с интригите ,искаше да скара Русия с Китай и Индия а стана точно обратното ,СЪЮЗИХА СЕ.

    Коментиран от #70

    14:43 03.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 След разпада на СССР

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "каква е разликата":

    Западът си демилитаризира икономиката до степен под 1% от БВП за военни цели. Изтокът обаче не само не го направи, а ускори темповете на въоръжаване особено Китай и С. Корея. РФ наследи огромните запаси от оръжия и боеприпаси на СССР. Стигна се дотам, че 31 държави от НАТО не могат да произведат 1млн. тежки снаряда, а Кимчо даде 3,8млн. такива на РФ. Сега вече се усетиха и Путин започна да ги критикува невиждайки себе си и приятелите си как се въоръжават.

    14:43 03.09.2025

  • 55 Ц Ун.., К Ай Го

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ян Цин":

    Печелиш приз за най-отдалечен от реалността потребител!

    14:44 03.09.2025

  • 56 Така де

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ще ви стане":

    Нормално е Китай, благодарение на съдействието на Русия и САЩ да станат световен лидер.

    14:45 03.09.2025

  • 57 Атина Палада

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Западът се е развивал":

    Знаеш ли от кога датира китайската цивилизация?

    Коментиран от #68, #73

    14:45 03.09.2025

  • 58 И на кого Китай ще определя правила?

    7 3 Отговор
    Освен на Путин, Ким и някои други като тях отрепки, на кой друг?

    14:46 03.09.2025

  • 59 наблюдател

    3 4 Отговор
    Ирелевантно. Правилния въпрос е колко милиона европейци, руснаци или китайци ще хванат оръжието, като настане патакламата.:))) То може би и затова не бързат световните господари с новата световна война, че напредне още малко технологията и на бойното поле да се само дронове, тогава пък идва въпроса кой, колко може да произведе...... За съжаление Русия даде категоричен отговор и на тоя въпрос. Та общо взето ЕС е в мнооооооооогоооооооо гадна позиция партер, добре че засега отзад е само САЩ, че това си взаимоотношение по любов.......

    Коментиран от #71

    14:47 03.09.2025

  • 60 Руснаков

    4 3 Отговор

    До коментар #49 от "Атина Палада":

    да нямаш глаукома...в момента виждам САЩ лидер и другите джафкат около него....след 5 год.може да е дръго но за сега е така....

    Коментиран от #65

    14:48 03.09.2025

  • 61 По точно

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаков":

    Американците са слуги на Путин. А Путин помага на Китай. Що да не стане?

    14:48 03.09.2025

  • 62 Санде Глуара

    3 2 Отговор
    Некой знае ли дъл пеДОФило и Ким Г узо,..влезнаа веке след 12 год. у селото ПОКРОВСК или оше нема...3.... ПЕТИЛЕТКИ?
    Хехехехее
    Те Колко са... Могъщи... Монголяците на а ху... ЙЛО и К им
    Хехехехее

    Коментиран от #64

    14:49 03.09.2025

  • 63 млад меринджей

    4 1 Отговор
    Като гледам и ми става адски тъжно! И като европеец, и особенно като българин! Най-разумното което мога да направя е, да си преорентирам бизнеса към Азия! По нашите ширини няма никаква надежда!

    14:49 03.09.2025

  • 64 за Санде гухия

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "Санде Глуара":

    Знаем само че късото фаше у Киеф , нищо не е превзело от как върви перемогата.

    Коментиран от #80

    14:51 03.09.2025

  • 65 Атина Палада

    4 6 Отговор

    До коментар #60 от "Руснаков":

    Ако си свалиш розовите очила ще видиш реалността..А тя е точно обратната...САЩ джавкат само и единствените над които успяха да се наложат са ЕС,защото те са го създали и те го унищожиха .
    Останалите 8 милиарда от човечеството на нашата Земя дадоха свободно на САЩ!

    Коментиран от #69, #74, #75

    14:52 03.09.2025

  • 66 Антиваксър😂

    5 3 Отговор
    На китайците един covid-19 им разказа играта, че се бяха побъркали🤣🤣🤣, а да не говорим, ако се наложи да воюват...

    14:53 03.09.2025

  • 67 Годините не значат нищо

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "ха ха ха ....":

    И аз заменям 1 жена на 60г. срещу 3 по на 20г. ама няма мераклийки.

    14:53 03.09.2025

  • 68 Анджо

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    Много ти липсва акъл, прочети и разбери само тракийската сивилизация е по стара с най малко 2000год. Китай е стара но не е по стара от много други.

    Коментиран от #81

    14:53 03.09.2025

  • 69 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    ОК явно живеем в паралелни Светове...

    14:54 03.09.2025

  • 70 Де Факто

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Българин":

    Ю Ес се простреля в кракът.

    14:56 03.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 По -точно би било

    2 0 Отговор
    да се каже, че Китай иска да промени настоящите правила.

    14:59 03.09.2025

  • 73 Китай може да е на

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    6000г., но го индустриализираха 250 годишните САЩ. То и ние сме на 1300г. и сме най-старата държава в Европа, но с най-нисък жизнен стандарт в ЕС.

    Коментиран от #76, #77

    15:00 03.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ЛОПАЙ У..ЙОТ ..Е--БАЛНИК

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    Българският А. Календар ( най-точният за всички времена) е на повече от...(забележи)...7200 год!
    Справка ЮНЕСКО!
    Тее..ба фос тата..

    Коментиран от #84

    15:05 03.09.2025

  • 76 Така е,

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Китай може да е на":

    но индустриализацията на Китай се случи чрез изнасяне на частни индустрии от САЩ заради по -голяма печалба, не от ,, любов” към Китай.

    15:07 03.09.2025

  • 77 Пич,..не го отразявай

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Китай може да е на":

    Тоа тра..ВЕРС, нъл видиш че е НЕ- грамотен ХУ... ЕСОС.
    Тури го на ле -ля му

    15:07 03.09.2025

  • 78 Ха,ха

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "факт":

    Трай там да не минат пак на купичка ориз

    15:09 03.09.2025

  • 79 Не са преди 30 години а са преди

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":

    45 г., 1978 г. татко ми отиде на Държавна Среща в Румъния, от там ми донесе Адидаски които издържаха до към 83/84 г. скъсах ги от носене, едни от най добрите Маратонки които съм имал, трябва ли да казвам че бяха "Мейд ин Чайна", също така Нес Кафе.

    За съжаление днес Адидас е покварен от Германските Крави и всички германски маратонки са по добри за Германските Крави отколкото за Хора?

    Икономическото чудо започна с Дън Сяо Пин и осъждане на Бандата на Четиримата, Вдовицата на Мао Дзе Дун и още трима?

    Коментиран от #86

    15:09 03.09.2025

  • 80 Санде Глуара

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "за Санде гухия":

    Аре бе ,...64 км колона-- Чернозем! Киев,ХАРКОВ,ЧЕРНИГОВ,СУМИ, ХЕРСОН и 187 селища...ОСВОБОДЕНИ!!
    Уж беше...3 дня а стана...2 МИЛИОНА блатни монголяци фира
    Ааасаахахаааа

    15:12 03.09.2025

  • 81 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Анджо":

    Китай е е една от най древните цивилизации .Та,не разбирам защо ме опровергаваш в това.

    15:12 03.09.2025

  • 82 Ами

    1 0 Отговор
    Правилата и принципите на Новия Световен Ред са отдавна определени,
    и никой от участващите в него не желае да ги променя.
    Желанието за промяна на принципите и правилата, идва от ония кито не участват :)

    15:13 03.09.2025

  • 83 СССР отвори

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "да бе готин":

    фронт срещу Япония точно 3 месеца след победата над Германия или на 10.08.1945г. Атомните бомби бяха вече хвърлени и император Хирохито беше прочел по радиото капитулацията на Япония. Квантунгската армия се предаде за няколко дни.

    15:13 03.09.2025

  • 84 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #75 от "ЛОПАЙ У..ЙОТ ..Е--БАЛНИК":

    Може ли да се изразяваш малко по интелигентно? Как да ти обърна внимание с този ти изказ на д.ебил:)))

    Коментиран от #87

    15:23 03.09.2025

  • 85 си дзън

    2 2 Отговор
    В новият световен ред на ρусията е отделена ролята на суровинен васал на Китай
    явно. Крепостните ще бачкат за китайците в следващите 100 години за шепа ориз.

    Коментиран от #90

    15:23 03.09.2025

  • 86 Тогава започна,

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Не са преди 30 години а са преди":

    но такава икономика не става за 1 ден. Цели заводи в САЩ и Европа се изнесоха да ползват евтиния китайски работник свикнал да работи 12 часа за паничка ориз дневно. Сега вече взимат по 500-1000$ месечно, но пак са зад нас. Има 400-500 мил. китайци които правят индустрията и 1млрд. до колене във водата в оризищата.

    Коментиран от #92

    15:24 03.09.2025

  • 87 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Атина Палада":

    каквото повикало,това се и обадило.

    Коментиран от #89

    15:27 03.09.2025

  • 88 Атина

    1 0 Отговор
    почини си,ти запълни пространството....хората нещо се поядосаха,,, виж лайковете....

    15:33 03.09.2025

  • 89 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "гост":

    Ти репликираш мой коментар,където бях написала едно изречение само,а именно "Знаеш ли от кога датира китайската цивилизация"!
    Къде виждаш тук да се отнасям по п.росташки начин ,както ти в твоя коментар?
    Самият изказ в даден коментар говори много за коментиращият .

    Коментиран от #91

    15:34 03.09.2025

  • 90 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "си дзън":

    Както вървят нещата, скоро мечтата на либералфанатиците
    (хората да са собственост на компаниите) ще се изпълни.
    Само не знам Вие чия собственост ще сте ... Руска или Китайска :)

    15:35 03.09.2025

  • 91 Бъркаш

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Атина Палада":

    Аз те коментирам за първи път а езика на оня селянджър,няма да го коментирам...Исках просто да престанете да се плюете.защото,не за това пишем коментари,тези с по слаби нерви започват да обиждат,а такива като мен длъжни не остават.Почини си.

    15:46 03.09.2025

  • 92 Да това го знам от първа ръка, също

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Тогава започна,":

    в Германия приятели Германци са ми разказвали, всеки има познати Германци които в началото на 90те са работили в Америка, цели Заводи, Фабрики са разглобени болт по болт, описани и натоварени на Влакови Композиции от Германски Фирми за да бъдат експортирани от Американските Пристанища за Китай, Виетнам, Южна Корея, Индия, Югоизточна Азия, сега Американците берат плодовете на унищожаването на Средната Класа и износа на Работните Места на Сините Якички в Америка!

    15:46 03.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания