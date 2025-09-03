В Пекин се проведе военен парад по повод 80-годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война. Близо 12 000 войници в парадни униформи, най-модерни оръжейни системи, които могат да се използват по цял свят, а над всичко това - президентът Си Дзинпин като могъщ властелин, който се показва от балкона на площад Тянанмън под огромния портрет на основателя на държавата Мао Цзъдун. Тези кадри обикалят света в днешния знаменателен ден за Китай.
Свидетели на шоуто са 26 държавни и правителствени ръководители от Азия, Близкия изток, Африка и Латинска Америка. А от Европа освен руския президент Владимир Путин пристигнаха словашкият премиер Роберт Фицо и сръбският държавен глава Александър Вучич.
Китай иска да играе по-значителна роля в бъдещия свят
Сигналът е ясен: Китай иска да определя правилата на играта в бъдещия световен ред. „В автокрациите тези военни паради са част от инструментариума, показващ реалната или желаната сила“, казва за ДВ политологът Еберхард Зандшнайдер. „Благодарение на икономическия подем Китай е на път да разшири и международната си роля. Под ръководството на президента Си Дзинпин този процес получи значителен тласък.“
72-годишният държавен ръководител има ясна визия. До 2049 г., когато ще се отбележат 100 години от основаването на републиката, процесите на модернизация трябва да бъдат приключени. БВП на глава от населението (1,4 милиарда души) трябва да достигне нивото на средните индустриални държави. Прогнозите на различни авторитетни консултантски дружества сочат, че след пет или най-късно след 15 години Китай би могъл да надмине САЩ като най-голяма световна икономика.
Китай разширява водещата си роля и политически – в организации като БРИКС или Шанхайската организация за сътрудничество. Чрез инфраструктурния проект „Нов път на коприната“ с включени 153 държави Китай печели все повече привърженици на Запад, както и с икономическия коридор през Пакистан, високоскоростните влакове в Кения и последно с дълбоководното пристанище в Перу.
Паралелен световен ред в глобалния Юг
Китай използва комбинацията от икономика и политика, за да създаде паралелен световен ред в глобалния Юг. Идеите за обществени инфраструктурни проекти се раждат в рамките на правителствени консултации, а държавните китайски банки отпускат заеми, когато Комунистическата партия изисква това за постигане на външнополитическите си цели.
Изискванията по отношение на опазването на околната среда или условията на труд обаче остават в повечето случаи само на хартия. Китайските фирми получават китайски пари в заем от държавата и изпращат китайски строителни работници по цял свят. Дълговете се поемат от партньорските държави – с фатални последици: ръстът на дълговете ги принуждава да се подчиняват на кредитора в Пекин.
А онзи, който подложи на критика нарушенията на човешките права в автономния регион Тибет или сред мюсюлманското малцинство на уйгурите, губи шанса си да остане бизнес партньор. Но който признае Тайван за китайска провинция, получава поръчки – с гаранции за бързо изпълнение и съответните финансови средства.
Този „китайски модел“ е обект на критики в западния свят, но намира все повече привърженици в глобалния Юг. Така например бившият президент на Нигерия Олусегун Обасанджо призова африканските държави да се поучат от „китайския модел“. По неговите думи, забележителният напредък на Китай от последните десетилетия бил „източник на вдъхновение и на шансове за Нигерия и Африка“.
Какви са целите на Си
Целта на Си е да „демократизира“ международните отношения и да се противопостави на „хегемонията“ на САЩ, казва за ДВ анализаторът Клаус Сунг от берлинския мозъчен тръст MERICS. „Това намерение предопределя начина, по който действа Китай в света. Но то не се корени в либералния ред или либералните идеи, а произтича от националните интереси.“
В момента дипломати от китайското външно министерство работят върху план за реформи на „глобалното управление“, защото Китай би искал да поеме водеща роля при „промените и създаването на нови форми на международно управление“. Това било необходимо, тъй като глобалните кризи зачестяват, а съотношението на силите в международен план щяло да се промени.
Както посочва експертът по Китай Зандшнайдер, управляващата от над 70 години Комунистическа партия е създала своеобразна собствена система. И не се меси в политическия ред на останалите държави. „Китай иска да получи това, от което има нужда – най-вече ресурси, а междувременно – и достъп до пазари.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще ви стане
Коментиран от #3, #56
14:19 03.09.2025
2 жик так
Коментиран от #22
14:20 03.09.2025
3 Е нормално...
До коментар #1 от "Ще ви стане":...а вие ДВ, какво искате? Либия ли да определя правилата!!!
14:21 03.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
Ще променяме играта.
Само ние ще сме важни.
Може ли някой нещо да ни каже.
14:22 03.09.2025
6 зеленчуков
Ей ся,като пройзведем розовите Фламингота и Китай ще затрепери :)
Е те малко го избомбиха завода русите, но нищо му няма., една боя и е като нов :)
14:23 03.09.2025
7 каква е разликата
Коментиран от #25, #54
14:24 03.09.2025
8 Бетон и арматура
14:25 03.09.2025
9 стоян георгиев
Само тъпата брюкселски гинеколожка и нейните подлога у нас Боку тиквата и свинята още не вдяват к,во става.
Коментиран от #15
14:25 03.09.2025
10 Жеко
14:25 03.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Руснаков
Коментиран от #16, #30, #61
14:27 03.09.2025
13 гинеколожката и останалите подгласняци
14:27 03.09.2025
14 Усъмнен
14:28 03.09.2025
15 гост
До коментар #9 от "стоян георгиев":Стоенчо,шак ли ти използват неправилно ника...какви хора а..
14:28 03.09.2025
16 ти не бери грижа
До коментар #12 от "Руснаков":Китай е с Русия и ще правят каквото си искат.
Коментиран от #23, #47
14:28 03.09.2025
17 България заложи на куция кон Германия
Ванга някъде не е ли казала, "не залагайте на куци коне"?
14:28 03.09.2025
18 000
Коментиран от #27
14:29 03.09.2025
19 статистически
П.п. - индийците засега не са броят. Ама кат са знай, колко много има да им повръщат наследниците на Нейно и Негово величектва. Да се имат наум..
14:30 03.09.2025
20 Западът се е развивал
Коментиран от #57
14:30 03.09.2025
21 Анонимен
14:30 03.09.2025
22 Наивник
До коментар #2 от "жик так":Ако не бяха Американците сега щеше да има един милиард самураи.
Коментиран от #48
14:30 03.09.2025
23 русия
До коментар #16 от "ти не бери грижа":е смачкана и ще слуша.
Коментиран от #28, #43, #44
14:31 03.09.2025
24 тия с атлантическите ценности гледаха ли
14:31 03.09.2025
25 Разликата е,че държавите в
До коментар #7 от "каква е разликата":ЕС отделят между...1% и...2% от бюджета си за превъоръжаване докато Монголоидните от московия и С.Корея отделят в момента...от 38%...до 43% за въоръжаване ! Но пък... Заедно щурмуват 12 год едно село на 25 км от Донецк и...ПИ... здец!! 97К москали Чернозем само при селото
Ааасаахахаааа
Коментиран от #31
14:32 03.09.2025
26 Преди 30г. китайците
Коментиран от #32, #35, #40, #46, #79
14:32 03.09.2025
27 Може
До коментар #18 от "000":да са поканили нашите копейки, не ги бъркай с българи.
14:33 03.09.2025
28 Само питам
До коментар #23 от "русия":За кога да го очакваме ? След превземането на Курск и Крим - или преди това ??!!!
14:33 03.09.2025
29 Ъъъъъъъ
14:34 03.09.2025
30 Атина Палада
До коментар #12 от "Руснаков":Ха ха ха ,САЩ търсят място под слънцето ,а не правила да определят..Нищо не е вечно...
Коментиран от #41
14:34 03.09.2025
31 Град Козлодуй
До коментар #25 от "Разликата е,че държавите в":Пу тин и Ким са престъпници масови убийци пеДОФили и фашисти издирвани от закона
Коментиран от #37
14:34 03.09.2025
32 ха ха ха ....
До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":Китайците имат държава 6000 години преди Христа ...А европейците до миналата година пи ..,,каеха в гърнетата...
Коментиран от #67
14:34 03.09.2025
33 ккк
14:34 03.09.2025
34 Президентът Доналд Тръмп днес
Аз бих добавил, от Американска гледна точка, колкото дребни, толкова вредни.
Слава на Америка, Слава Ю Ес Ей🇺🇸🦅
Коментиран от #52
14:35 03.09.2025
35 Дългият
До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":кажи им го по меко, че истината боли...
14:35 03.09.2025
36 Олигофрени
Коментиран от #38
14:35 03.09.2025
37 Само питам
До коментар #31 от "Град Козлодуй":И кой ти го каза ? кака галка ли ?
14:35 03.09.2025
38 да бе готин
До коментар #36 от "Олигофрени":Ако не бяха руснаците , джапанките щяха да аргасват краварите кат шкембе у дувар .
Коментиран от #83
14:36 03.09.2025
39 Коиловци брадърс
14:36 03.09.2025
40 Атина Палада
До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":Така,така.Китсй са много по назад от България:)това само една ш.оро.шка к.ра.туна може да го измисли..:))))
14:36 03.09.2025
41 Руснаков
До коментар #30 от "Атина Палада":нещо неправилно се усмихваш...ако сме живи ще видим...
Коментиран от #49
14:36 03.09.2025
42 Пламен
14:37 03.09.2025
43 да се уточним
До коментар #23 от "русия":Ти с голо ду , пе мачкал ли си таралеж ?
14:38 03.09.2025
44 Скромна бьди
До коментар #23 от "русия":Глей откъде духа вятьра
14:39 03.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Българин
До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":В България си приличаме с китайците,нямаме западни технологии но имаме ниско платени работещи бедни.
14:40 03.09.2025
47 Руснаков
До коментар #16 от "ти не бери грижа":намали райският газ...
14:40 03.09.2025
48 Брех
До коментар #22 от "Наивник":Това ми хареса! Печелиш приз за най-отдалечен от реалността потребител!
14:41 03.09.2025
49 Атина Палада
До коментар #41 от "Руснаков":Няма такова нещо Ще Ще Ще видим..
В момента е пред очите ни ..Сегашно време а не бъдещо .Всеки реалист го гледа.
Коментиран от #60
14:41 03.09.2025
50 Ян Цин
Московия е военно и Икономически жуже спрямо Кит ай
Коментиран от #53, #55
14:41 03.09.2025
51 факт
Коментиран от #78
14:42 03.09.2025
52 Българин
До коментар #34 от "Президентът Доналд Тръмп днес":хахаха,интриганта Тръми пак започна с интригите ,искаше да скара Русия с Китай и Индия а стана точно обратното ,СЪЮЗИХА СЕ.
Коментиран от #70
14:43 03.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 След разпада на СССР
До коментар #7 от "каква е разликата":Западът си демилитаризира икономиката до степен под 1% от БВП за военни цели. Изтокът обаче не само не го направи, а ускори темповете на въоръжаване особено Китай и С. Корея. РФ наследи огромните запаси от оръжия и боеприпаси на СССР. Стигна се дотам, че 31 държави от НАТО не могат да произведат 1млн. тежки снаряда, а Кимчо даде 3,8млн. такива на РФ. Сега вече се усетиха и Путин започна да ги критикува невиждайки себе си и приятелите си как се въоръжават.
14:43 03.09.2025
55 Ц Ун.., К Ай Го
До коментар #50 от "Ян Цин":Печелиш приз за най-отдалечен от реалността потребител!
14:44 03.09.2025
56 Така де
До коментар #1 от "Ще ви стане":Нормално е Китай, благодарение на съдействието на Русия и САЩ да станат световен лидер.
14:45 03.09.2025
57 Атина Палада
До коментар #20 от "Западът се е развивал":Знаеш ли от кога датира китайската цивилизация?
Коментиран от #68, #73
14:45 03.09.2025
58 И на кого Китай ще определя правила?
14:46 03.09.2025
59 наблюдател
Коментиран от #71
14:47 03.09.2025
60 Руснаков
До коментар #49 от "Атина Палада":да нямаш глаукома...в момента виждам САЩ лидер и другите джафкат около него....след 5 год.може да е дръго но за сега е така....
Коментиран от #65
14:48 03.09.2025
61 По точно
До коментар #12 от "Руснаков":Американците са слуги на Путин. А Путин помага на Китай. Що да не стане?
14:48 03.09.2025
62 Санде Глуара
Хехехехее
Те Колко са... Могъщи... Монголяците на а ху... ЙЛО и К им
Хехехехее
Коментиран от #64
14:49 03.09.2025
63 млад меринджей
14:49 03.09.2025
64 за Санде гухия
До коментар #62 от "Санде Глуара":Знаем само че късото фаше у Киеф , нищо не е превзело от как върви перемогата.
Коментиран от #80
14:51 03.09.2025
65 Атина Палада
До коментар #60 от "Руснаков":Ако си свалиш розовите очила ще видиш реалността..А тя е точно обратната...САЩ джавкат само и единствените над които успяха да се наложат са ЕС,защото те са го създали и те го унищожиха .
Останалите 8 милиарда от човечеството на нашата Земя дадоха свободно на САЩ!
Коментиран от #69, #74, #75
14:52 03.09.2025
66 Антиваксър😂
14:53 03.09.2025
67 Годините не значат нищо
До коментар #32 от "ха ха ха ....":И аз заменям 1 жена на 60г. срещу 3 по на 20г. ама няма мераклийки.
14:53 03.09.2025
68 Анджо
До коментар #57 от "Атина Палада":Много ти липсва акъл, прочети и разбери само тракийската сивилизация е по стара с най малко 2000год. Китай е стара но не е по стара от много други.
Коментиран от #81
14:53 03.09.2025
69 Руснаков
До коментар #65 от "Атина Палада":ОК явно живеем в паралелни Светове...
14:54 03.09.2025
70 Де Факто
До коментар #52 от "Българин":Ю Ес се простреля в кракът.
14:56 03.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 По -точно би било
14:59 03.09.2025
73 Китай може да е на
До коментар #57 от "Атина Палада":6000г., но го индустриализираха 250 годишните САЩ. То и ние сме на 1300г. и сме най-старата държава в Европа, но с най-нисък жизнен стандарт в ЕС.
Коментиран от #76, #77
15:00 03.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ЛОПАЙ У..ЙОТ ..Е--БАЛНИК
До коментар #65 от "Атина Палада":Българският А. Календар ( най-точният за всички времена) е на повече от...(забележи)...7200 год!
Справка ЮНЕСКО!
Тее..ба фос тата..
Коментиран от #84
15:05 03.09.2025
76 Така е,
До коментар #73 от "Китай може да е на":но индустриализацията на Китай се случи чрез изнасяне на частни индустрии от САЩ заради по -голяма печалба, не от ,, любов” към Китай.
15:07 03.09.2025
77 Пич,..не го отразявай
До коментар #73 от "Китай може да е на":Тоа тра..ВЕРС, нъл видиш че е НЕ- грамотен ХУ... ЕСОС.
Тури го на ле -ля му
15:07 03.09.2025
78 Ха,ха
До коментар #51 от "факт":Трай там да не минат пак на купичка ориз
15:09 03.09.2025
79 Не са преди 30 години а са преди
До коментар #26 от "Преди 30г. китайците":45 г., 1978 г. татко ми отиде на Държавна Среща в Румъния, от там ми донесе Адидаски които издържаха до към 83/84 г. скъсах ги от носене, едни от най добрите Маратонки които съм имал, трябва ли да казвам че бяха "Мейд ин Чайна", също така Нес Кафе.
За съжаление днес Адидас е покварен от Германските Крави и всички германски маратонки са по добри за Германските Крави отколкото за Хора?
Икономическото чудо започна с Дън Сяо Пин и осъждане на Бандата на Четиримата, Вдовицата на Мао Дзе Дун и още трима?
Коментиран от #86
15:09 03.09.2025
80 Санде Глуара
До коментар #64 от "за Санде гухия":Аре бе ,...64 км колона-- Чернозем! Киев,ХАРКОВ,ЧЕРНИГОВ,СУМИ, ХЕРСОН и 187 селища...ОСВОБОДЕНИ!!
Уж беше...3 дня а стана...2 МИЛИОНА блатни монголяци фира
Ааасаахахаааа
15:12 03.09.2025
81 Атина Палада
До коментар #68 от "Анджо":Китай е е една от най древните цивилизации .Та,не разбирам защо ме опровергаваш в това.
15:12 03.09.2025
82 Ами
и никой от участващите в него не желае да ги променя.
Желанието за промяна на принципите и правилата, идва от ония кито не участват :)
15:13 03.09.2025
83 СССР отвори
До коментар #38 от "да бе готин":фронт срещу Япония точно 3 месеца след победата над Германия или на 10.08.1945г. Атомните бомби бяха вече хвърлени и император Хирохито беше прочел по радиото капитулацията на Япония. Квантунгската армия се предаде за няколко дни.
15:13 03.09.2025
84 Атина Палада
До коментар #75 от "ЛОПАЙ У..ЙОТ ..Е--БАЛНИК":Може ли да се изразяваш малко по интелигентно? Как да ти обърна внимание с този ти изказ на д.ебил:)))
Коментиран от #87
15:23 03.09.2025
85 си дзън
явно. Крепостните ще бачкат за китайците в следващите 100 години за шепа ориз.
Коментиран от #90
15:23 03.09.2025
86 Тогава започна,
До коментар #79 от "Не са преди 30 години а са преди":но такава икономика не става за 1 ден. Цели заводи в САЩ и Европа се изнесоха да ползват евтиния китайски работник свикнал да работи 12 часа за паничка ориз дневно. Сега вече взимат по 500-1000$ месечно, но пак са зад нас. Има 400-500 мил. китайци които правят индустрията и 1млрд. до колене във водата в оризищата.
Коментиран от #92
15:24 03.09.2025
87 гост
До коментар #84 от "Атина Палада":каквото повикало,това се и обадило.
Коментиран от #89
15:27 03.09.2025
88 Атина
15:33 03.09.2025
89 Атина Палада
До коментар #87 от "гост":Ти репликираш мой коментар,където бях написала едно изречение само,а именно "Знаеш ли от кога датира китайската цивилизация"!
Къде виждаш тук да се отнасям по п.росташки начин ,както ти в твоя коментар?
Самият изказ в даден коментар говори много за коментиращият .
Коментиран от #91
15:34 03.09.2025
90 Ами
До коментар #85 от "си дзън":Както вървят нещата, скоро мечтата на либералфанатиците
(хората да са собственост на компаниите) ще се изпълни.
Само не знам Вие чия собственост ще сте ... Руска или Китайска :)
15:35 03.09.2025
91 Бъркаш
До коментар #89 от "Атина Палада":Аз те коментирам за първи път а езика на оня селянджър,няма да го коментирам...Исках просто да престанете да се плюете.защото,не за това пишем коментари,тези с по слаби нерви започват да обиждат,а такива като мен длъжни не остават.Почини си.
15:46 03.09.2025
92 Да това го знам от първа ръка, също
До коментар #86 от "Тогава започна,":в Германия приятели Германци са ми разказвали, всеки има познати Германци които в началото на 90те са работили в Америка, цели Заводи, Фабрики са разглобени болт по болт, описани и натоварени на Влакови Композиции от Германски Фирми за да бъдат експортирани от Американските Пристанища за Китай, Виетнам, Южна Корея, Индия, Югоизточна Азия, сега Американците берат плодовете на унищожаването на Средната Класа и износа на Работните Места на Сините Якички в Америка!
15:46 03.09.2025