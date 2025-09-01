Турция продължава да полага усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който е в Китайската народна република за 25-ата среща на върха на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество, проведе среща с президента на Русия Владимир Путин.

По време на срещата бяха обсъдени двустранните отношения между Турция и Русия, както и регионални и глобални въпроси.

Президентът Ердоган подчерта, че отношенията между Турция и Русия продължават да се развиват на основата на взаимно уважение и общи интереси и че духът на сътрудничество, вкоренен в миналото, се поддържа в области като търговия, туризъм, инвестиции и енергетика.

Президентът заяви, че усилията на Турция продължават за постигане на справедлив и траен мир във войната в Украйна, изразявайки убеждението си, че преговорите в Истанбул са допринесли за мирния процес.

Президентът Ердоган също така изрази надеждата си, че преговорите между Азербайджан и Армения ще доведат до траен мир, подчертавайки, че трайната стабилност в Кавказ ще служи на общите интереси както на Турция, така и на Русия.

Срещата включваше и обмен на мнения относно атаките на Израел срещу Газа и развитието на Сирия, като същевременно се запазва нейната териториална цялост и политическо единство.