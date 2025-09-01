Новини
Турция продължава да полага усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна

Турция продължава да полага усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна

1 Септември, 2025 13:10, обновена 1 Септември, 2025 13:12

Ердоган се надява, че преговорите между Азербайджан и Армения ще доведат до траен мир

Турция продължава да полага усилия за постигане на справедлив и траен мир в Украйна - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който е в Китайската народна република за 25-ата среща на върха на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество, проведе среща с президента на Русия Владимир Путин.

По време на срещата бяха обсъдени двустранните отношения между Турция и Русия, както и регионални и глобални въпроси.

Президентът Ердоган подчерта, че отношенията между Турция и Русия продължават да се развиват на основата на взаимно уважение и общи интереси и че духът на сътрудничество, вкоренен в миналото, се поддържа в области като търговия, туризъм, инвестиции и енергетика.

Президентът заяви, че усилията на Турция продължават за постигане на справедлив и траен мир във войната в Украйна, изразявайки убеждението си, че преговорите в Истанбул са допринесли за мирния процес.

Президентът Ердоган също така изрази надеждата си, че преговорите между Азербайджан и Армения ще доведат до траен мир, подчертавайки, че трайната стабилност в Кавказ ще служи на общите интереси както на Турция, така и на Русия.

Срещата включваше и обмен на мнения относно атаките на Израел срещу Газа и развитието на Сирия, като същевременно се запазва нейната териториална цялост и политическо единство.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    3 1 Отговор
    Полага усилия ... За Кой мир ?! Руzzкия , вероятно ..

    13:19 01.09.2025

  • 2 След цели 12 руско- турски войни

    4 4 Отговор
    за Проливите на Босфора, само идиот може да си мисли, маскалите са дошли да ни асвабаждават заради църните ни Очи!

    Коментиран от #5

    13:20 01.09.2025

  • 3 пешо

    4 2 Отговор
    турция иска да се нареди на баницата , след това да лобира за адзерите , но няма да ги огрее

    13:20 01.09.2025

  • 4 поручик Христо Иванов

    5 1 Отговор
    Такива усилия помага Турсия непрекъснато ,че руснаците направиха дармадан завода за дронове Байрактар в Куев .

    13:22 01.09.2025

  • 5 Луганск

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "След цели 12 руско- турски войни":

    По принцип Га Нйоо е неблагодарник и всички са му задължени и иска от всичко само келепир да има .Като не иска да не целува ръка ,ще целува ..з.

    Коментиран от #6

    13:27 01.09.2025

  • 6 Де факто.

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Луганск":

    Ти си пример . Българин от Луганск ..

    13:31 01.09.2025

  • 7 Цък

    1 1 Отговор
    Руснаците дадоха хубав урок на Ердоган. Седмица преди откриването на турския завод за производство на байрактари го заличиха. Да се молим да не направят същото с германските заводи, ще останем без Розова долина. Не говоря за директен удар с ракета, а за диверсия. Не в един и два наши военни заводи станаха аварии.

    14:11 01.09.2025

Новини по държави:
