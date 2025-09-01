Герасимов: Стратегическата инициатива е в ръцете на руската армия

На 30 август началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация, генерал от армията Валерий Герасимов, представи резултатите от кампанията пролет-лято 2025 г. и задачите на военните групировки занапред, съобщи ТАСС, предава Фокус.

По думите му, „стратегическата инициатива е изцяло в ръцете на руските войски“.

Настъпления по фронтовата линия

Обединената група войски продължава настъпленията почти по цялата линия на фронта. От март досега руските сили са завзели над 3,5 хил. кв. км територия и 149 населени места.

Контролирани са 99,7% от територията на т.нар. „Луганска народна република“ и 79% от т.нар. „Донецка народна република“.

Под руски контрол са 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област.

В Днепропетровска област са превзети седем населени пункта.

Украинските сили съсредоточиха усилията си върху забавяне на руското настъпление, като по думите на Герасимов са понесли тежки загуби и са били принудени да прехвърлят най-боеспособните си части между различни направления.

Създаване на „зона за сигурност“

Група „Север“ изпълнява задачи за създаване на зона за сигурност по границата със Сумска и Харковска област.

В Сумска област са превзети 210 кв. км и 13 населени места.

В Харковска област боеве се водят около Волчанск и Липци.

В Купянск руските сили контролират около половината от територията.

Действия на групите войски

Група „Запад“ - напредна с 25 км в дълбочина на отбраната на ВСУ, превзе 10 населени места, а в Краснолиманско направление се водят боеве за Кировск. Завършва разгромът на украинската групировка в Серебрянската гора.

Група „Юг“ - настъпва към Северск и Константиновка, като след Часов Яр са превзети ключови населени места, включително Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бик.

Група „Център“ - развива настъпление в направленията Октомврийско, Красноармейско (Покровск) и Днепропетровско. Преодолени са инженерни заграждения, а в Дачне и Филия е установен контрол.

Група „Восток“ - превзела е 25 населени места в ДНР, включително Камишеваха. В Запорожка област е завзела Малиновка и Темировка, а в Днепропетровска - Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малеевка и Запорожское.

Група „Днепр“ - настъпва в Запорожка област, превземайки шест населени места (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малие Щербаки, Щербаки и Лобковое). Води се подготовка за настъпление към Степногорск, Мала Токмачка и Плавни.

Удари по украинската промишленост

През пролетта и лятото руските сили са нанесли удари по 76 обекта от военнопромишления комплекс на Украйна. Особен приоритет са предприятия за производство на ракетни комплекси и безпилотни апарати.

През юли-август съвместно с ФСБ са ударени мощности, свързани с ОТРК „Сапсан“, като е унищожено и конструкторското бюро.

На 28 август са нанесени удари по киевски ракетни и авиационни предприятия, а на 30 август - по обекти като „Южмаш“, „КБ им. Янгеля“, „Мотор Сич“ и Павлоградския химически завод. Според Герасимов са унищожени авиотехника и техника на десет украински военни летища.