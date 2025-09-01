Новини
Началникът на Генералния щаб на РФ обобщи резултатите от кампанията пролет–лято 2025 и очерта задачите за следващия етап

Герасимов: Стратегическата инициатива е в ръцете на руската армия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 30 август началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация, генерал от армията Валерий Герасимов, представи резултатите от кампанията пролет-лято 2025 г. и задачите на военните групировки занапред, съобщи ТАСС, предава Фокус.

По думите му, „стратегическата инициатива е изцяло в ръцете на руските войски“.

Още новини от Украйна

Настъпления по фронтовата линия

Обединената група войски продължава настъпленията почти по цялата линия на фронта. От март досега руските сили са завзели над 3,5 хил. кв. км територия и 149 населени места.

  • Контролирани са 99,7% от територията на т.нар. „Луганска народна република“ и 79% от т.нар. „Донецка народна република“.

  • Под руски контрол са 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област.

  • В Днепропетровска област са превзети седем населени пункта.

Украинските сили съсредоточиха усилията си върху забавяне на руското настъпление, като по думите на Герасимов са понесли тежки загуби и са били принудени да прехвърлят най-боеспособните си части между различни направления.

Създаване на „зона за сигурност“

Група „Север“ изпълнява задачи за създаване на зона за сигурност по границата със Сумска и Харковска област.

  • В Сумска област са превзети 210 кв. км и 13 населени места.

  • В Харковска област боеве се водят около Волчанск и Липци.

  • В Купянск руските сили контролират около половината от територията.

Действия на групите войски

  • Група „Запад“ - напредна с 25 км в дълбочина на отбраната на ВСУ, превзе 10 населени места, а в Краснолиманско направление се водят боеве за Кировск. Завършва разгромът на украинската групировка в Серебрянската гора.

  • Група „Юг“ - настъпва към Северск и Константиновка, като след Часов Яр са превзети ключови населени места, включително Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бик.

  • Група „Център“ - развива настъпление в направленията Октомврийско, Красноармейско (Покровск) и Днепропетровско. Преодолени са инженерни заграждения, а в Дачне и Филия е установен контрол.

  • Група „Восток“ - превзела е 25 населени места в ДНР, включително Камишеваха. В Запорожка област е завзела Малиновка и Темировка, а в Днепропетровска - Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малеевка и Запорожское.

  • Група „Днепр“ - настъпва в Запорожка област, превземайки шест населени места (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малие Щербаки, Щербаки и Лобковое). Води се подготовка за настъпление към Степногорск, Мала Токмачка и Плавни.

Удари по украинската промишленост

През пролетта и лятото руските сили са нанесли удари по 76 обекта от военнопромишления комплекс на Украйна. Особен приоритет са предприятия за производство на ракетни комплекси и безпилотни апарати.

  • През юли-август съвместно с ФСБ са ударени мощности, свързани с ОТРК „Сапсан“, като е унищожено и конструкторското бюро.

  • На 28 август са нанесени удари по киевски ракетни и авиационни предприятия, а на 30 август - по обекти като „Южмаш“, „КБ им. Янгеля“, „Мотор Сич“ и Павлоградския химически завод. Според Герасимов са унищожени авиотехника и техника на десет украински военни летища.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ставай

    18 4 Отговор
    Страна огромная до лвов

    Коментиран от #15

    13:45 01.09.2025

  • 3 Работайте братя

    18 2 Отговор
    БОГ С ВАМ!!!

    Коментиран от #17

    13:45 01.09.2025

  • 4 Давуй

    9 0 Отговор
    Давуй.

    13:46 01.09.2025

  • 5 РОШКО

    11 0 Отговор
    БЪЛГАРИ ЧАКАИТЕ НИ НА 9 СЕПТЕМВРИ СМЕ В БЪЛГАРИЯ

    13:47 01.09.2025

  • 6 честен ционист

    8 1 Отговор
    Група "Камчия" приближава.

    13:47 01.09.2025

  • 7 Боко

    14 2 Отговор
    Смачкайте нацизма. Ние сме с вас.

    13:48 01.09.2025

  • 8 Анализатор

    5 16 Отговор
    В резултат на стратегическата инициатива, ежедневно измират хиляди рушляци, като по този начин цивилизованият свят се прочиства от гниди, вместо да използва инсектициди....

    13:48 01.09.2025

  • 9 Браво

    12 3 Отговор
    Да се пукат душманите.

    13:49 01.09.2025

  • 10 В тях е инициативата за груз 200

    16 7 Отговор
    Рашистите имат 5 пъти повече закупени билети за концертите на Кобзон от украинците...

    13:54 01.09.2025

  • 11 Пешо Волгата - 4 хилядник

    17 7 Отговор
    Тези "фанфари" ги слушаме от 2022 г. За "три дня". Колко "асвабадители" дадоха фира, направо не ми се мисли. Този "Даун", защо не изнесе данни, колко крепостни са изтрепани с българско оръжие? Направо свят ще ви се завие. И нашите военни заводи продължават нон- стоп на три смени, ден и нощ, да произвеждат боеприпаси за Украйна. Една трета от украинското оръжие и боеприпаси са произведени в България и със сигурност с него са ликвидирани около една трета от руските агресори. Което по- най- общи данни е над 100 000 "братушки", пратени при Кобзон от българско оръжие.

    Коментиран от #13, #20, #21

    13:54 01.09.2025

  • 12 Няма шанс

    4 0 Отговор
    Урсулата
    Македонеца и Бойко ше ви оправят

    13:55 01.09.2025

  • 13 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Умират главно бесарабски българи и от двете страни. Не е хубаво да се радваш на смъртта на сънародници, независимо на коя страна се бият.

    Коментиран от #19

    13:56 01.09.2025

  • 14 Анонимен

    8 1 Отговор
    По често да се ползува ракета Орешник.Тя има неотразим и опустошителен ефект,подкопаващ бойният дух на противника.

    Коментиран от #22

    13:57 01.09.2025

  • 15 Абе

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ставай":

    Четвърта година стават тези пияндури и все кютек ядат от украинците и не могат да станат :)))

    14:01 01.09.2025

  • 16 Нагайка

    6 0 Отговор
    Докато не се наложи контрол над парада на онези с дъговите знамена,мира няма да има.Само як ла бут му е майката.

    14:01 01.09.2025

  • 17 Бог

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Работайте братя":

    е на страната на справедливостта, а не на престъпната орда от малоумници.

    14:03 01.09.2025

  • 18 Дада

    2 6 Отговор
    Герасимов говори за "стратегическа инициатива", а изражението му е като на орангутан, който току-що е заловен да лъже Путин, че не е откраднал милиарди от армията. 😂 Междувременно танковете им гърмят по фронта като чайници под налягане, артилерията им стреля накриво, кривогледите им войниците си забравят, блъскат се един в друг като стадо объркани крави и се стрелят по между си. Стратегическата "инициатива" на Русия е толкова реална, колкото е достоверно, че клоунът Герасимов може да управлява армията – нищо повече от смешна карикатура, пълна с фалшиво величие и хаос, който самият той не може да скрие.

    14:03 01.09.2025

  • 19 Седмицата

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "честен ционист":

    Брех, значи в Камчатка, Колима и Якутия обитавали бесарабски българи. Все си мислех, че са разположени едно 10 хиляди километра по на запад. Но не би. Много интересно

    14:03 01.09.2025

  • 20 Омбре

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    По тая логика, трябва да се изнесат данни и за украинските загуби. При размяна на телата на загинали, сифрите са в пъти в полза на руснаците. 1000 загинали украински момчета, за 19 руски. Толкова по кометара ти. А че нашите бачкат и произвеждат оръжие с което се убива е на тяхната съвест,ако изобщо имат такава. Чудя се Путин,ако избомби завода в Сопот, дали някой изобщо някога ще отиде на работа повече в който и да е завод за оръжие. Една ракета трябва и сме до там,но той предполагам си ги унищожава в момента в който пристигнат в Украйна.

    14:06 01.09.2025

  • 21 Омбре

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Забравих, тая тъпотия за трите дни,не е на руснаците,ама вие си я повтаряйте,не че ще стане истина,но щом така се чувствате добре,така да бъде. Иначе, реално погледнато, руснаците за няколко дни бяха пред Киев и Путин ги върна, когато уж щеше да има мирно споразумение.

    Коментиран от #23

    14:08 01.09.2025

  • 22 Глупендер

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    си, като рушляците. Докато с тези малко на брой ракети убиват малко на брой хора, украинците им съсипват производството на петрол и петролни продукти, а като почнат да ги пукат със своите дългоойни ракети, сами ще почнат да искат мир. Но той ще бъде при условията на Украйна.

    Коментиран от #26

    14:08 01.09.2025

  • 23 Кума лиса

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Омбре":

    Гроздето е кисело :)))

    14:10 01.09.2025

  • 24 да питам

    2 0 Отговор
    Чакай малко де , не ми е ясно едно - "завзели" или "освободили" ? 🤫

    14:12 01.09.2025

  • 25 стоян георгиев - стъки

    2 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански !

    Коментиран от #29

    14:13 01.09.2025

  • 26 Пала Марко

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Глупендер":

    Яхай Дебелия Сапсан и отлитай за Незалежная да помагаш ,ако не е под ръка можеш моя да яхнеш .

    14:15 01.09.2025

  • 27 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 28 Всички знаят...

    1 0 Отговор
    Нормално е за рашистите да преувеличават и лъжат. Според тях крайцера Москва още плува.

    14:25 01.09.2025

  • 29 Кое да удря?

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев - стъки":

    Хлебарките в бункера ли?

    14:26 01.09.2025

