Герасимов: Стратегическата инициатива е в ръцете на руската армия

На 30 август началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация, генерал от армията Валерий Герасимов, представи резултатите от кампанията пролет-лято 2025 г. и задачите на военните групировки занапред, съобщи ТАСС, предава Фокус.
По думите му, „стратегическата инициатива е изцяло в ръцете на руските войски“.
Настъпления по фронтовата линия
Обединената група войски продължава настъпленията почти по цялата линия на фронта. От март досега руските сили са завзели над 3,5 хил. кв. км територия и 149 населени места.
Контролирани са 99,7% от територията на т.нар. „Луганска народна република“ и 79% от т.нар. „Донецка народна република“.
Под руски контрол са 74% от Запорожка и 76% от Херсонска област.
В Днепропетровска област са превзети седем населени пункта.
Украинските сили съсредоточиха усилията си върху забавяне на руското настъпление, като по думите на Герасимов са понесли тежки загуби и са били принудени да прехвърлят най-боеспособните си части между различни направления.
Създаване на „зона за сигурност“
Група „Север“ изпълнява задачи за създаване на зона за сигурност по границата със Сумска и Харковска област.
В Сумска област са превзети 210 кв. км и 13 населени места.
В Харковска област боеве се водят около Волчанск и Липци.
В Купянск руските сили контролират около половината от територията.
Действия на групите войски
Група „Запад“ - напредна с 25 км в дълбочина на отбраната на ВСУ, превзе 10 населени места, а в Краснолиманско направление се водят боеве за Кировск. Завършва разгромът на украинската групировка в Серебрянската гора.
Група „Юг“ - настъпва към Северск и Константиновка, като след Часов Яр са превзети ключови населени места, включително Александро-Калиново, Щербиновка и Клебан-Бик.
Група „Център“ - развива настъпление в направленията Октомврийско, Красноармейско (Покровск) и Днепропетровско. Преодолени са инженерни заграждения, а в Дачне и Филия е установен контрол.
Група „Восток“ - превзела е 25 населени места в ДНР, включително Камишеваха. В Запорожка област е завзела Малиновка и Темировка, а в Днепропетровска - Вороное, Январское, Новогеоргиевка, Малеевка и Запорожское.
Група „Днепр“ - настъпва в Запорожка област, превземайки шест населени места (Каменское, Пятихатки, Степовое, Малие Щербаки, Щербаки и Лобковое). Води се подготовка за настъпление към Степногорск, Мала Токмачка и Плавни.
Удари по украинската промишленост
През пролетта и лятото руските сили са нанесли удари по 76 обекта от военнопромишления комплекс на Украйна. Особен приоритет са предприятия за производство на ракетни комплекси и безпилотни апарати.
През юли-август съвместно с ФСБ са ударени мощности, свързани с ОТРК „Сапсан“, като е унищожено и конструкторското бюро.
На 28 август са нанесени удари по киевски ракетни и авиационни предприятия, а на 30 август - по обекти като „Южмаш“, „КБ им. Янгеля“, „Мотор Сич“ и Павлоградския химически завод. Според Герасимов са унищожени авиотехника и техника на десет украински военни летища.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Ставай
Коментиран от #15
13:45 01.09.2025
3 Работайте братя
Коментиран от #17
13:45 01.09.2025
4 Давуй
13:46 01.09.2025
5 РОШКО
13:47 01.09.2025
6 честен ционист
13:47 01.09.2025
7 Боко
13:48 01.09.2025
8 Анализатор
13:48 01.09.2025
9 Браво
13:49 01.09.2025
10 В тях е инициативата за груз 200
13:54 01.09.2025
11 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #13, #20, #21
13:54 01.09.2025
12 Няма шанс
Македонеца и Бойко ше ви оправят
13:55 01.09.2025
13 честен ционист
До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Умират главно бесарабски българи и от двете страни. Не е хубаво да се радваш на смъртта на сънародници, независимо на коя страна се бият.
Коментиран от #19
13:56 01.09.2025
14 Анонимен
Коментиран от #22
13:57 01.09.2025
15 Абе
До коментар #2 от "Ставай":Четвърта година стават тези пияндури и все кютек ядат от украинците и не могат да станат :)))
14:01 01.09.2025
16 Нагайка
14:01 01.09.2025
17 Бог
До коментар #3 от "Работайте братя":е на страната на справедливостта, а не на престъпната орда от малоумници.
14:03 01.09.2025
18 Дада
14:03 01.09.2025
19 Седмицата
До коментар #13 от "честен ционист":Брех, значи в Камчатка, Колима и Якутия обитавали бесарабски българи. Все си мислех, че са разположени едно 10 хиляди километра по на запад. Но не би. Много интересно
14:03 01.09.2025
20 Омбре
До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":По тая логика, трябва да се изнесат данни и за украинските загуби. При размяна на телата на загинали, сифрите са в пъти в полза на руснаците. 1000 загинали украински момчета, за 19 руски. Толкова по кометара ти. А че нашите бачкат и произвеждат оръжие с което се убива е на тяхната съвест,ако изобщо имат такава. Чудя се Путин,ако избомби завода в Сопот, дали някой изобщо някога ще отиде на работа повече в който и да е завод за оръжие. Една ракета трябва и сме до там,но той предполагам си ги унищожава в момента в който пристигнат в Украйна.
14:06 01.09.2025
21 Омбре
До коментар #11 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Забравих, тая тъпотия за трите дни,не е на руснаците,ама вие си я повтаряйте,не че ще стане истина,но щом така се чувствате добре,така да бъде. Иначе, реално погледнато, руснаците за няколко дни бяха пред Киев и Путин ги върна, когато уж щеше да има мирно споразумение.
Коментиран от #23
14:08 01.09.2025
22 Глупендер
До коментар #14 от "Анонимен":си, като рушляците. Докато с тези малко на брой ракети убиват малко на брой хора, украинците им съсипват производството на петрол и петролни продукти, а като почнат да ги пукат със своите дългоойни ракети, сами ще почнат да искат мир. Но той ще бъде при условията на Украйна.
Коментиран от #26
14:08 01.09.2025
23 Кума лиса
До коментар #21 от "Омбре":Гроздето е кисело :)))
14:10 01.09.2025
24 да питам
14:12 01.09.2025
25 стоян георгиев - стъки
Коментиран от #29
14:13 01.09.2025
26 Пала Марко
До коментар #22 от "Глупендер":Яхай Дебелия Сапсан и отлитай за Незалежная да помагаш ,ако не е под ръка можеш моя да яхнеш .
14:15 01.09.2025
28 Всички знаят...
14:25 01.09.2025
29 Кое да удря?
До коментар #25 от "стоян георгиев - стъки":Хлебарките в бункера ли?
14:26 01.09.2025