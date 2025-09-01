Берлин: Няма индикации за руска атака на фона на военните учения "Запад"

Германия не очаква руски атаки, които да бъдат извършени на територията на НАТО под прикритието на военните учения "Запад", които Русия ще започне след две седмици, заяви днес германският генерален инспектор на отбраната Карстен Бройер, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
"Нямаме индикации за подготовка за нападения, които да бъдат извършени под прикритието на ученията. Ще бъдем обаче нащрек, не само германските сили, но и НАТО", каза Бройер пред репортери в Берлин.
По-рано украинското Министерство на външните работи предупреди Минск да се въздържа от всякакви провокации по време на руско-беларуските военни учения "Запад" и призова европейските партньори да бъдат бдителни.
"Струпването на руски войски по границите на Украйна в периода 2021 – 2022 г. се извърши под прикритието на ученията "Запад 2021" между Русия и Беларус. Предупреждаваме Минск да се въздържа от необмислени провокации и го съветваме да пази благоразумие и да не се приближава към нашите граници и да не предизвиква Силите за отбрана на Украйна", посочи Министерството в публикация в "Екс".
Дипломатическото ведомство допълни, че сътрудничеството между Русия и Беларус е заплаха за Европа.
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #10
20:19 01.09.2025
2 Тео
Коментиран от #4, #11
20:20 01.09.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:22 01.09.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Тео":не , не са..просто такава лапачка като УЖ война и евросредства за ,,усвояване,, досега е нямало/РФ не представлява никаква опасност за никой , освен за себе си
20:25 01.09.2025
5 ЖЕКО
20:27 01.09.2025
6 Роки
20:27 01.09.2025
7 смех
Кажете Една технология която тия имат някакаква технология за нещо полезно и високотехнологично която да е немска.
Тъ пи дървари.
Коментиран от #8
20:33 01.09.2025
8 Евгений Онанегин
До коментар #7 от "смех":Арбайтът.
20:40 01.09.2025
9 бай Ви Пешо
Коментиран от #13
20:42 01.09.2025
10 А защо не
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Ще отрезви розовите от изпращане на съветници в Украйна.
20:44 01.09.2025
11 Европеец
До коментар #2 от "Тео":И двете ти предположения са вярни..... Параноята яко ги друса и отново провокират Русия..... Но пък може да си го получат така ако продължават....
20:45 01.09.2025
12 Дъмбо Ди
Коментиран от #15
20:45 01.09.2025
13 Европеец
До коментар #9 от "бай Ви Пешо":Какво да се обясняваме.... Българските правителства са пурковци..... Наистина се замисля, че е време за втори народен съд, жалко че хората се обезвериха и вече им е все едно....
20:48 01.09.2025
14 Иван
20:49 01.09.2025
15 Доки
До коментар #12 от "Дъмбо Ди":Аз искам в Русия, или да стане в бг. като в Русия. Слава!
20:50 01.09.2025