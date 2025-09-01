Новини
Берлин: Няма индикации за руска атака на фона на военните учения "Запад"

1 Септември, 2025 20:18 672 15

По-рано украинското Министерство на външните работи предупреди Минск да се въздържа от всякакви провокации по време на руско-беларуските военни учения "Запад" и призова европейските партньори да бъдат бдителни

Берлин: Няма индикации за руска атака на фона на военните учения "Запад" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия не очаква руски атаки, които да бъдат извършени на територията на НАТО под прикритието на военните учения "Запад", които Русия ще започне след две седмици, заяви днес германският генерален инспектор на отбраната Карстен Бройер, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Нямаме индикации за подготовка за нападения, които да бъдат извършени под прикритието на ученията. Ще бъдем обаче нащрек, не само германските сили, но и НАТО", каза Бройер пред репортери в Берлин.

По-рано украинското Министерство на външните работи предупреди Минск да се въздържа от всякакви провокации по време на руско-беларуските военни учения "Запад" и призова европейските партньори да бъдат бдителни.

"Струпването на руски войски по границите на Украйна в периода 2021 – 2022 г. се извърши под прикритието на ученията "Запад 2021" между Русия и Беларус. Предупреждаваме Минск да се въздържа от необмислени провокации и го съветваме да пази благоразумие и да не се приближава към нашите граници и да не предизвиква Силите за отбрана на Украйна", посочи Министерството в публикация в "Екс".

Дипломатическото ведомство допълни, че сътрудничеството между Русия и Беларус е заплаха за Европа.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    11 0 Отговор
    Да не стане от играчка - Плачка?

    Коментиран от #10

    20:19 01.09.2025

  • 2 Тео

    13 0 Отговор
    Тия Западналите напълно са се побъркали за нападение от страна на Русия или искат да провокират още🤡

    Коментиран от #4, #11

    20:20 01.09.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 9 Отговор
    ма то остана и да има..никой не се бъзика с НАТО-най-много да се сбият республиките помежду си...колко се вдигна бензина и автогаза , копеи? и нали щяхме да замръзваме?

    20:22 01.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Тео":

    не , не са..просто такава лапачка като УЖ война и евросредства за ,,усвояване,, досега е нямало/РФ не представлява никаква опасност за никой , освен за себе си

    20:25 01.09.2025

  • 5 ЖЕКО

    11 0 Отговор
    МНОГО АМА МНОГО СА УПЛАШЕНИ ВЕЛИКИТЕ НАТОВЦИ

    20:27 01.09.2025

  • 6 Роки

    12 0 Отговор
    Вчера Урсула обясни на цял свят, че България е фронтова държава, дала 1/3 от оръжията на Украйна.

    20:27 01.09.2025

  • 7 смех

    4 0 Отговор
    Стига с тия пръ дливи геЙрманци бе.
    Кажете Една технология която тия имат някакаква технология за нещо полезно и високотехнологично която да е немска.
    Тъ пи дървари.

    Коментиран от #8

    20:33 01.09.2025

  • 8 Евгений Онанегин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "смех":

    Арбайтът.

    20:40 01.09.2025

  • 9 бай Ви Пешо

    7 0 Отговор
    Хора, я обяснете как така тая година теглихме 16 МИЛИАРДА ЛЕВА НОВ ВЪНШЕН ДЪЛГ, за да влезем в Еврозоната, в клуба на богатите, умните и успешните, като твърдим, а и партньорите се правят, че ни вярват, че инфлацията ни е под 3 процента. А сега ще теглим 3 МИЛИАРДА ЛЕВА НОВ ВЪНШЕН ДЪЛГ, за да построим на военен завод на Германия, която ще е негов собственик с 51% дял, за да получим инвестиция от 1 МИЛИАРД? Като наплюнча молива и тегля чертата, нещо не ми изглежда да са инвестиции, а загробване в нови дългове!

    Коментиран от #13

    20:42 01.09.2025

  • 10 А защо не

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Ще отрезви розовите от изпращане на съветници в Украйна.

    20:44 01.09.2025

  • 11 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тео":

    И двете ти предположения са вярни..... Параноята яко ги друса и отново провокират Русия..... Но пък може да си го получат така ако продължават....

    20:45 01.09.2025

  • 12 Дъмбо Ди

    2 0 Отговор
    За къв чеп и е на Русия западаща Европа?

    Коментиран от #15

    20:45 01.09.2025

  • 13 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "бай Ви Пешо":

    Какво да се обясняваме.... Българските правителства са пурковци..... Наистина се замисля, че е време за втори народен съд, жалко че хората се обезвериха и вече им е все едно....

    20:48 01.09.2025

  • 14 Иван

    0 0 Отговор
    Жалко!

    20:49 01.09.2025

  • 15 Доки

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дъмбо Ди":

    Аз искам в Русия, или да стане в бг. като в Русия. Слава!

    20:50 01.09.2025

