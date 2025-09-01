Берлин: Няма индикации за руска атака на фона на военните учения "Запад"

Германия не очаква руски атаки, които да бъдат извършени на територията на НАТО под прикритието на военните учения "Запад", които Русия ще започне след две седмици, заяви днес германският генерален инспектор на отбраната Карстен Бройер, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

"Нямаме индикации за подготовка за нападения, които да бъдат извършени под прикритието на ученията. Ще бъдем обаче нащрек, не само германските сили, но и НАТО", каза Бройер пред репортери в Берлин.

По-рано украинското Министерство на външните работи предупреди Минск да се въздържа от всякакви провокации по време на руско-беларуските военни учения "Запад" и призова европейските партньори да бъдат бдителни.

"Струпването на руски войски по границите на Украйна в периода 2021 – 2022 г. се извърши под прикритието на ученията "Запад 2021" между Русия и Беларус. Предупреждаваме Минск да се въздържа от необмислени провокации и го съветваме да пази благоразумие и да не се приближава към нашите граници и да не предизвиква Силите за отбрана на Украйна", посочи Министерството в публикация в "Екс".

Дипломатическото ведомство допълни, че сътрудничеството между Русия и Беларус е заплаха за Европа.