Военни игри пред вратите на НАТО! Полша затваря границата си с Беларус

Полша ще затвори границата си с Беларус в полунощ на 11 септември заради военните учения "Запад", провеждащи се в Беларус. Това заяви премиерът на страната Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

Планираните учения "Запад-2025", които ще се проведат в Западна Русия и Беларус, повдигнаха опасения за сигурността в съседните на Полша страни Литва и Латвия.

По време на правителственото заседание Туск предупреди, че в петък, 12 септември, ще стартират агресивни военни учения, в близост до полската граница. Той посочи, че от съображение за сигурност ще бъде затворена границата с Беларус, включително железопътните прелези.

Вече обтегнатите отношения между Полша и Беларус достигнаха нови дъна, откакто съюзникът на Минск Русия нахлу в Украйна през 2022 г. Полша вече затвори повечето си гранични прелези с Беларус, като само два все още функционират. По-рано този месец полски гражданин бе задържан в Беларус по подозрение в шпионаж, защото е притежавал документи, свързани с ученията "Запад".

Според министъра на отбраната на Беларус, ученията "Запад-2025" ще включват тренировки за евентуално използване на ядрени оръжия и руска хиперзвукова ракета "Орешник" със среден обсег. НАТО ще проведе учения от своята страна на границата едновременно.