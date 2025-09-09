Новини
Военни игри пред вратите на НАТО! Полша затваря границата си с Беларус

Военни игри пред вратите на НАТО! Полша затваря границата си с Беларус

9 Септември, 2025 16:25, обновена 9 Септември, 2025 16:43 1 356 20

Премиерът Доналд Туск обясни днес, че причина за решението са военните учения „Запад“, които се организират в съседната държава

Военни игри пред вратите на НАТО! Полша затваря границата си с Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Полша ще затвори границата си с Беларус в полунощ на 11 септември заради военните учения "Запад", провеждащи се в Беларус. Това заяви премиерът на страната Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

Планираните учения "Запад-2025", които ще се проведат в Западна Русия и Беларус, повдигнаха опасения за сигурността в съседните на Полша страни Литва и Латвия.

По време на правителственото заседание Туск предупреди, че в петък, 12 септември, ще стартират агресивни военни учения, в близост до полската граница. Той посочи, че от съображение за сигурност ще бъде затворена границата с Беларус, включително железопътните прелези.

Вече обтегнатите отношения между Полша и Беларус достигнаха нови дъна, откакто съюзникът на Минск Русия нахлу в Украйна през 2022 г. Полша вече затвори повечето си гранични прелези с Беларус, като само два все още функционират. По-рано този месец полски гражданин бе задържан в Беларус по подозрение в шпионаж, защото е притежавал документи, свързани с ученията "Запад".

Според министъра на отбраната на Беларус, ученията "Запад-2025" ще включват тренировки за евентуално използване на ядрени оръжия и руска хиперзвукова ракета "Орешник" със среден обсег. НАТО ще проведе учения от своята страна на границата едновременно.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    10 8 Отговор
    Затваря границата и не я отваря после.

    16:28 09.09.2025

  • 2 Лудият от портиерната

    25 4 Отговор
    Истинскага причина е че поляците пазарувот в Беларус понеже цените са много по ниски там

    Коментиран от #5

    16:28 09.09.2025

  • 3 Полски Тръмбеш

    13 3 Отговор
    Това да не е компот, че да го затвориш?

    16:29 09.09.2025

  • 4 Гдина

    9 0 Отговор
    Ами контрабандата на водка дървен материа?

    16:32 09.09.2025

  • 5 Ъъъъ

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Лудият от портиерната":

    Ами нормално, стандарт на живот. А беларусите бягат да работят в Полша! И даже мисля, че е глупост, че в Беларус е по-евтино от Полша. Някои неща може би, но не всичко.

    Коментиран от #7

    16:32 09.09.2025

  • 6 Ха ха ха

    2 10 Отговор
    Хайде, вече има първа копейка споделила ценностите на путя и заминаваща за Владивосток......чудо.......

    Коментиран от #11

    16:37 09.09.2025

  • 7 Лудият от портиерната

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъ":

    Когато отидеш в Беларус тогава ще казваш кое е глупост. Това, че вземаш по висока заплата не означава, че живееш по добре!

    16:38 09.09.2025

  • 8 Наташките сега как че бегат

    3 8 Отговор
    от Раша и Белорус в Полша?

    16:38 09.09.2025

  • 9 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    Полша би имала икономически ползи от закупуването на газ от Русия, а не от САЩ, заяви Нобеловият лауреат и бивш полски президент Лех Валенса

    16:41 09.09.2025

  • 10 404

    9 0 Отговор
    Разстоянието от Москва до Варшава е по-кратко, отколкото от Ню Йорк Разстоянието от Киев до Варшава е още по-кратко... Време е Полша да премине към екологично чист украински тор! Бъдещето на енергетиката е в торовете

    16:43 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майна

    5 1 Отговор
    Да , но без подкрепата на Тръмп..
    "Съвсем наскоро, например, Пентагонът обяви спиране на програмите за военна подкрепа за европейските страни, граничещи с Русия. Спирането включва стотици милиони долари помощ за балтийските държави, Полша, България и Румъния. Разбира се, това е разделение на труда, нещо като: ние ще си свършим нашето без вас, а вие можете да пускате хвърчило!"

    16:47 09.09.2025

  • 13 НАТО! А?

    3 1 Отговор
    Полша затваря границата си с Беларус.... и защо? А кажете ? А в прочем 45 000 поляци отказаха да се върнат в Полша въпреки призивите на правителството.. Що ли ? Как мислите хора? .... Щото е лошо там вероятно нали ? Ами аре да се замислите

    Коментиран от #14, #16

    16:50 09.09.2025

  • 14 Стандарта на живот

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "НАТО! А?":

    В Беларус е по добър от този дори във Великобритания. Това е отговора, и хич БВП не ми цитирайте тролчета

    16:53 09.09.2025

  • 15 минувач

    3 1 Отговор
    Много ВЪ , че поляците си затварят границата . Е и ?! Щото в Белорус им дреме от това ...

    16:53 09.09.2025

  • 16 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "НАТО! А?":

    Ами защото тези 45 000 са руснаци с полски паспорти и знаят какво ги чака в Полша.
    Де да беше така и в БГ та да мирясаме от руските навлеци.

    16:56 09.09.2025

  • 17 Аре коментирайте го атлантенца ...

    3 1 Отговор
    Златният резерв на Беларус е 142 пъти повече от този на България ...

    Коментиран от #18

    16:56 09.09.2025

  • 18 си дзън

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Аре коментирайте го атлантенца ...":

    Ами той златният резерв на БГ беше откраднат от братушките и занесен на
    съхранение в Масква бе. Затова.

    16:58 09.09.2025

  • 19 Аз само да питам

    0 0 Отговор
    Тези 4 Камаза подарени от Беларус на Плевенчани за язовир Черни Осъм как се оказаха в Канада? Само тва да питам

    17:01 09.09.2025

  • 20 провинциалист

    0 0 Отговор
    "Военни игри пред вратите на НАТО!" - да де, ама "at the gates" е "пред портите", не "пред вратите". А на български си му казваме "под носа", не се стеснявайте да го ползвате.

    17:02 09.09.2025

Новини по държави:
