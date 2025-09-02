Новини
Руски експерт допуска Парубий да е отстранен от Зеленски заради конкуренция
Руски експерт допуска Парубий да е отстранен от Зеленски заради конкуренция

2 Септември, 2025 08:16

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • андрий парубий

Андрий Парубий е бил председател на парламента от 2016 г. до 2019 г. и е помогнал за ръководенето на протестите през 2013-14 г., които доведоха до свалянето от власт на тогавашния проруски президент на Украйна Виктор Янукович

Руски експерт допуска Парубий да е отстранен от Зеленски заради конкуренция - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинският президент Володимир Зеленски може да е замесен в убийството на бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий, тъй като той е могъл да повлияе на хода на президентските избори. Това мнение изрази руският военен експерт Андрей Марочко, цитиран от ТАСС.

"Рано или късно в Украйна ще има избори. Разполагайки с ресурси, Парубий би могъл сериозно да застраши Зеленски. Освен това, като бивш секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, той очевидно е имал някакви бизнес интереси и е получавал много сериозни доходи от министерската агенция за сигурност. Свързвам убийството на Парубий именно с елиминирането на политически конкурент. Самият Зеленски може да е замесен в това. Няма да се изненадам, ако в бъдеще бъдат представени и фактите", каза той по време на живо предаване на страницата си в социалната мрежа "ВКонтакте".

Същевременно в местните социални мрежи се появи информация за евентуално участие на представители на неонацистки групировки и местния престъпен свят в смъртта на Парубий.

Припомняме, че началникът на украинската полиция подозира руска намеса в убийството на бившия председател на парламента Андрий Парубий.

Вече има задържан по случая. Заподозреният стрелец е бил задържан през нощта в Хмелницка област, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

"Ще кажа само, че престъплението е било внимателно планирано: движенията на жертвата са били проучени, маршрутът е бил начертан и планът за бягство е бил обмислен", написа той в Telegram.

Заподозреният е 52-годишен жител на Лвов.

Полицията публикува две снимки от ареста, на които се виждат служители на специалните части, държащи мъж без риза и с белезници.

Началникът на националната полиция Иван Вихивски заяви, че стрелецът се е преоблякъл като куриер и е стрелял осем пъти по време на нападението в събота в град Лвов.

"Той е прекарал дълго време в подготовка, наблюдение, планиране и накрая е дръпнал спусъка. Има руска намеса", написа той във Фейсбук, без да предоставя доказателства.

Вадим Онишченко - регионален ръководител на украинската служба за вътрешно разузнаване СБУ, посочи, че тази възможност се разследва, но все още не са събрани доказателства, които да я потвърждават.

Русия не е коментирала инцидента, нито е отговорила на обвинението за участие. Няма данни защо 54-годишният Парубий е убит.

Той е бил председател на парламента от 2016 г. до 2019 г. и е помогнал за ръководенето на протестите през 2013-14 г., които доведоха до свалянето от власт на тогавашния проруски президент на Украйна Виктор Янукович.

Парубий беше и секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от февруари до август 2014 г. - период, когато Русия анексира Кримския полуостров и подкрепяните от Москва сепаратисти започнаха да се сражават с правителствените сили в Източна Украйна.

И двете страни се обвиняват взаимно в опити или успешни убийства по време на войната, сред които взривяването на високопоставен руски генерал в Москва и застрелването на украински полковник от разузнаването в Киев през юли.

Президентът Володимир Зеленски днес заяви, че това е "ужасяващо убийство", което е засегнало "сигурността в страна във война".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Разбира се ,

    4 10 Отговор
    А мы там никогда не были ..

    08:18 02.09.2025

  • 2 си дзън

    4 14 Отговор
    Руснаците са експерти само по лъжите и убийствата,

    Коментиран от #12, #17

    08:19 02.09.2025

  • 3 бай Бай

    14 0 Отговор
    А с онзи ококорен неадекват Яйценюк от първата им дружинка как се развиха нещата?
    Никой не забравен.
    И нищо няма да се забрави.

    Коментиран от #9

    08:20 02.09.2025

  • 4 Компроматите срещу просячето

    14 1 Отговор
    Започват да се казват директно
    а не да се замитат под килима !
    Краят МУ идЕ ....

    08:20 02.09.2025

  • 5 И кво ?

    16 2 Отговор
    Това отдавна е ясно . Партията на на бившия хунтаджийски главатар Потрошена ( в която е бил важна клечка убития) е главната конкуренция на сегашния главатар - джуджето Зеленски . Ако янките натиснат наркомана да направи избори , вероятно ще бъде издухан .

    08:21 02.09.2025

  • 6 А где

    15 0 Отговор
    Какая Калас ? Где она ?

    08:22 02.09.2025

  • 7 Тоя парубий

    18 2 Отговор
    както и зеленски, са подлоги на МИ 6. МИ 6 си ги отстранява когато спрат да са им полезни. Същото чака и зеленски. Много народ изби парубии. Много човешки животи отне и на Майдана и после с репресиите в източна Украйна и с палежа на хората в Одеса.

    Коментиран от #11

    08:23 02.09.2025

  • 8 нагли руски убийци

    4 12 Отговор
    няма по нагло племе от руското!

    08:23 02.09.2025

  • 9 Брачед,

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "бай Бай":

    Интересно е .. "братьята" ви никога няма да забравят ... "Освобождението" .

    08:23 02.09.2025

  • 10 Ако Русия искаше

    19 4 Отговор
    Да убива политици то отдавна нямаше да има радата и зельо разбира се!! Украйна просто се опитва да замаже вътрешните интриги.

    Коментиран от #15, #18

    08:25 02.09.2025

  • 11 руски шпиони

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "Тоя парубий":

    Парубий е избивал руски шпиони в Украйна ! И с право!

    Коментиран от #14

    08:25 02.09.2025

  • 12 Фактите не са на твоя страна

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Дори и пресният пример с самолета на оная нещастница. Само отпадъци в обществото се занимават с лъжи.

    Коментиран от #19

    08:25 02.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не знаех

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "руски шпиони":

    че народа на Майдана който разстрелваха са руски шпиони. Или тези дето запалиха, или стотиците които репресираха по градове и села. Жалко за теб. Лъжеца е дъното в едно общество.

    Коментиран от #16

    08:27 02.09.2025

  • 15 ах неземната русия :)))

    3 11 Отговор

    До коментар #10 от "Ако Русия искаше":

    Ах, неземна, велика, всемогъща, недостижима в убийството на хора русия....

    08:28 02.09.2025

  • 16 къв народ?

    2 8 Отговор

    До коментар #14 от "Не знаех":

    Преоблечените в цивилни дрехи руски войници, или съдадените от русия подривни групи в Украйна са народа??

    Коментиран от #20

    08:30 02.09.2025

  • 17 Буданов съм

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Не си прав.

    08:31 02.09.2025

  • 18 Така е

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Ако Русия искаше":

    Те падат от прозорците ... Минимум - от десетия етаж .. 🤭😁

    08:32 02.09.2025

  • 19 България е част от ЕС

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "Фактите не са на твоя страна":

    Копейките са чужди шпиони, работещи против България като част от ЕС !

    Коментиран от #22, #26, #33, #38

    08:32 02.09.2025

  • 20 Народа на Украйна

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "къв народ?":

    излязъл на Майдана и разстрелян от снайперистите на нещастника парубий, агента на МИ6. Лъжеца е жалко нещо не струващо повече от един парцал.

    08:34 02.09.2025

  • 21 Тов. Членин

    3 1 Отговор
    Таваришчи , затваряйте ги тия прозорци , де ..

    08:34 02.09.2025

  • 22 България къде е член

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "България е част от ЕС":

    няма нищо общо, че лъжеца е отпадъка в едно общество. Жалко за такъв нещастник без грам достойнство и не струващ нищо, ползван от пропадналият запад, за сополиво цигане.

    08:36 02.09.2025

  • 23 хе хе

    0 6 Отговор
    Още вчера стана ясно, че убиеца е бил "помолен" от руснаци да убие който и да е известен украинец, за да получи тялото на убития си син.

    Коментиран от #24, #29

    08:38 02.09.2025

  • 24 Пропагандата

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "хе хе":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #25, #27

    08:38 02.09.2025

  • 25 спамера

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пропагандата":

    спами когато няма какво да каже

    Коментиран от #28

    08:40 02.09.2025

  • 26 Чуждите шпиони ги видя цяла България

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "България е част от ЕС":

    ПП и ДБ в записите, а другият крадец от Банкя сам се похвали за отчета на Козяк.

    08:40 02.09.2025

  • 27 руснаците ви се смеят

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пропагандата":

    В Русия има разбиране, че българските русофили представляват една група, която подкрепя традиционните ценности, православието и славянската култура, но руски експерти също откриват в тях инструмент за разпространяване на кремълските възгледи в България. Тази група понякога е наричана законен инструмент на руската външна политика, включително от български и чуждестранни анализатори.

    В същото време в България русофилите предизвикват противоречия и често са критикувани от други българи, които ги възприемат като политически мотивирани и подкрепящи интересите на Русия повече от тези на България.

    Обобщено, мнението на руснаците за българските русофили е донякъде положително на ниво чувства и културна близост, но и критично по отношение на политическите и идеологически аспекти на движението им.

    Коментиран от #32

    08:40 02.09.2025

  • 28 Значи остава

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "спамера":

    глупачетата да спрат да спамят лъжите на пропадналият запад.

    08:41 02.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Иван рилски

    4 1 Отговор
    Разчистване и замитане.

    08:41 02.09.2025

  • 31 хе хе

    1 3 Отговор
    Арестуваният заподозрения за убийството на украинския политик Андрий Парубий е разказал, че е извършил престъплението по молба на руснаци – за да получи обратно тялото на загиналия си на фронта син, съобщи радио "Свобода".

    По време на първоначалните разпити заподозреният за убийството на депутата и бивш председател на Върховната рада Андрий Парубий е признал вината си и е разказал за контактите си с представители на Русия. Той заявил, че се е свързал с тях, докато се опитвал да открие изчезналия си син – военнослужещ от Въоръжените сили на Украйна. Това съобщават източници от украинската редакция на Радио Свобода в правоохранителните органи.

    Заподозреният разказал, че имал син, който служел във ВСУ, и през 2023 г. научил от негови колеги, че е изчезнал безследно в района на Бахмут. След това започнал да следи руски социални мрежи, за да открие повече информация за съдбата му. Впоследствие започнал да общува с руски представители, които твърдели, че синът му е загинал.

    Коментиран от #34, #36, #43

    08:42 02.09.2025

  • 32 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "руснаците ви се смеят":

    винаги има за цел глупака.

    08:42 02.09.2025

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "България е част от ЕС":

    Поредния як шут в зурлите на многополовите от натю 🤣 .

    08:43 02.09.2025

  • 34 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "хе хе":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #35

    08:44 02.09.2025

  • 35 спамера

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Пропагандата":

    спами когато няма какво да каже

    Коментиран от #37

    08:45 02.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Значи остава

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "спамера":

    глупачетата да спрат да спамят лъжите на пропадналият запад. Нали?

    Коментиран от #42

    08:46 02.09.2025

  • 38 име

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "България е част от ЕС":

    Единствените доказани чужди агенти са мекеретата от ПП, които срещу над 800 милиона по УСАИД осигуриха на американците договори без конкурс, изисквания и оценка за доставка на скици на самолети, БТРи, ядрени реактори и някви стари ракети. Цял свят се ориентира към дроновете, ама нашите продажници залагат на доказано неефективна краварска скрап.

    Коментиран от #41, #55

    08:48 02.09.2025

  • 39 Артилерист

    4 0 Отговор
    Закъснял материал тук, който спестява много от истината за ролята на Парубий в кървавия преврат на Майдана, организиран и осъществен изцяло с участието на американците.
    Освен това не се споменава, че Парубий е ръководил бандеровската банда, която изгори над 40 активисти против нацизирането в Одеса...

    08:48 02.09.2025

  • 40 Луд с картечница

    3 1 Отговор
    Абе прекалено много шум вдигате ,че са зачистили няква си гнида ,още колко такива ще има ,бедна ви е фантазията .

    08:48 02.09.2025

  • 41 какъв УСАИД бе

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    Нали Тремп спре парите още март месяц?

    Коментиран от #46

    08:49 02.09.2025

  • 42 руснаците ви се смеят

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Значи остава":

    а официална Москва направо ви ненавижда, сигурна че един ден ще предадете и нея срещу повече пари.

    Коментиран от #45

    08:50 02.09.2025

  • 43 т-п трол соросоиден

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "хе хе":

    Според проведната пропаганда и твоите колеги, украинската армия няма никакви загинали или изчезнали войници. Значи версията за връзки на убиеца ч с руснаците докато търси сина си е скалъпена от киевската хунта. Веднага те хванах в лъжа!

    08:51 02.09.2025

  • 44 болгарин..

    4 1 Отговор
    Зеления нелегитимен мусор е способен на всичко,за да остане по дълго на власт та урсулците да му пълнат гушата,и разчиства всеки който му пречи и почва да квичи като бандерски шебекь..че масква за всико му е виновна,очаквайте скоро новости от лондоне че залужняка е пил немирувку сновичок..

    08:51 02.09.2025

  • 45 А то хич не е смешно

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "руснаците ви се смеят":

    някой да е толкова глупав, че пропадналият запад да му се радва и ползва за евтино цигане. Нали?

    08:52 02.09.2025

  • 46 име

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "какъв УСАИД бе":

    Парите са получени в периода 2021-2024г, Тръмп само осветли щолко са получили.

    08:52 02.09.2025

  • 47 КГБ ЛЪЖА

    1 0 Отговор
    Наслушали сме се. Охохох

    08:56 02.09.2025

  • 48 Тома

    3 1 Отговор
    Парубии е герой на Украйна.Той ръководи стрелбата на снайперисти по време на майдана и убийствата в Одеса в профсъюзния дом.Така че много украинци ще искат да го убият.

    Коментиран от #49, #52

    08:59 02.09.2025

  • 49 По точното е

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Тома":

    герой на фашистката хунта в Украйна. Защото за украинският народ, не е герой този убиец спонсориран от запада.

    09:00 02.09.2025

  • 50 ТАСС

    1 2 Отговор
    Щом е по ТАСС Телеграфна Агенция Савецкаво Саюза, ще да е бистрата истина. Вервайте им!

    Симпсъните бяха прави, че СССР не си е отивал и Цветната революция в Русия е била за заблуда на Запада, че Русия се е демократизирала. Русия няма един управник избран от народа от Царя, до Ленин, Сталин и Елцин, до неговото мекере Путин, всички са узурпирали властта със сила и по наследство назначени.

    Коментиран от #53, #57

    09:03 02.09.2025

  • 51 хванаха атентатора

    1 2 Отговор
    а крият защо . да го питат . в крокус ислямистите се разкриха . убиеца е наемник . но няма военна подготовка . оставя се да го докопат . мъж е бил . с пистолет с 8-9 мм . можел е да види други варианти . така е решил . а и без бодигард се е разходил . кат недосегаем . а е бил водач на майдана . там имаше платени снайперисти . ще видим . може да пратим експерти по ликвидации . тук има . поне ще помагат .

    09:04 02.09.2025

  • 52 Питам

    1 3 Отговор

    До коментар #48 от "Тома":

    А защо снайперистите на майдана са руски спецназ? Путин ли ги прати на Парубий? Парубий да не е агент на ФСБ, това ли намекваш, че е действал по нареждане на Путин?

    Коментиран от #54

    09:05 02.09.2025

  • 53 Тас мас

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "ТАСС":

    няма значение. Има значение, че парубий е един продажник избил много народ и сега господарите му от МИ6 го довършиха. Същото чака и другият нещастник зеленски.

    Коментиран от #58

    09:05 02.09.2025

  • 54 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Питам":

    винаги има за цел глупака.

    09:06 02.09.2025

  • 55 Брачед,

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "име":

    Ти ще си първият , изпитал барута от новият завод .. Инвестирайте , бе ..

    09:07 02.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Икономист

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "ТАСС":

    Муци 🛴,видяхме я в действие вашата Демонокрация ,който не е демократичен му се отнема на сила петролеца и ценни природни ресурси,а демократичните си ги дават доброволно на глобалистите .

    09:11 02.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

