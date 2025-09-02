Руски експерт допуска Парубий да е отстранен от Зеленски заради конкуренция

Украинският президент Володимир Зеленски може да е замесен в убийството на бившия председател на Върховната рада Андрий Парубий, тъй като той е могъл да повлияе на хода на президентските избори. Това мнение изрази руският военен експерт Андрей Марочко, цитиран от ТАСС.
"Рано или късно в Украйна ще има избори. Разполагайки с ресурси, Парубий би могъл сериозно да застраши Зеленски. Освен това, като бивш секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, той очевидно е имал някакви бизнес интереси и е получавал много сериозни доходи от министерската агенция за сигурност. Свързвам убийството на Парубий именно с елиминирането на политически конкурент. Самият Зеленски може да е замесен в това. Няма да се изненадам, ако в бъдеще бъдат представени и фактите", каза той по време на живо предаване на страницата си в социалната мрежа "ВКонтакте".
Същевременно в местните социални мрежи се появи информация за евентуално участие на представители на неонацистки групировки и местния престъпен свят в смъртта на Парубий.
Припомняме, че началникът на украинската полиция подозира руска намеса в убийството на бившия председател на парламента Андрий Парубий.
Вече има задържан по случая. Заподозреният стрелец е бил задържан през нощта в Хмелницка област, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко.
"Ще кажа само, че престъплението е било внимателно планирано: движенията на жертвата са били проучени, маршрутът е бил начертан и планът за бягство е бил обмислен", написа той в Telegram.
Заподозреният е 52-годишен жител на Лвов.
Полицията публикува две снимки от ареста, на които се виждат служители на специалните части, държащи мъж без риза и с белезници.
Началникът на националната полиция Иван Вихивски заяви, че стрелецът се е преоблякъл като куриер и е стрелял осем пъти по време на нападението в събота в град Лвов.
"Той е прекарал дълго време в подготовка, наблюдение, планиране и накрая е дръпнал спусъка. Има руска намеса", написа той във Фейсбук, без да предоставя доказателства.
Вадим Онишченко - регионален ръководител на украинската служба за вътрешно разузнаване СБУ, посочи, че тази възможност се разследва, но все още не са събрани доказателства, които да я потвърждават.
Русия не е коментирала инцидента, нито е отговорила на обвинението за участие. Няма данни защо 54-годишният Парубий е убит.
Той е бил председател на парламента от 2016 г. до 2019 г. и е помогнал за ръководенето на протестите през 2013-14 г., които доведоха до свалянето от власт на тогавашния проруски президент на Украйна Виктор Янукович.
Парубий беше и секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от февруари до август 2014 г. - период, когато Русия анексира Кримския полуостров и подкрепяните от Москва сепаратисти започнаха да се сражават с правителствените сили в Източна Украйна.
И двете страни се обвиняват взаимно в опити или успешни убийства по време на войната, сред които взривяването на високопоставен руски генерал в Москва и застрелването на украински полковник от разузнаването в Киев през юли.
Президентът Володимир Зеленски днес заяви, че това е "ужасяващо убийство", което е засегнало "сигурността в страна във война".
