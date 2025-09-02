Германия разкритикува плановете на Фон дер Лайен за изпращане на войски в Украйна

Германският министър на отбраната Борис Писториус разкритикува председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно публично обявените планове за изпращане на многонационални войски в Украйна като част от дългосрочни гаранции за сигурност. Той беше на посещение в обект на отбранителната промишленост в западногерманския град Тройсдорф, предаде "Политико".
Конкретен повод за критиката на министъра стана интервюто на фон дер Лайен за Financial Times през уикенда, в което тя заяви, че Европа изготвя "доста точни планове" за многонационално разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната. Тя обясни, че плановете могат да включват десетки хиляди войници от европейски страни, с подкрепата на САЩ в области като разузнаване и командване.
Според Писториус е "фундаментално погрешно" да се обсъждат подобни варианти преди мирни преговори. Той подчерта, че ЕС "няма отговорности и компетенции, когато става въпрос за разполагане на войски - за когото и да било или за каквото и да било" и добави, че би се въздържал от потвърждения или коментари относно подобни планове.
Все пак Борис Писториус призна, че европейските правителства обмислят "при какви условия и резерви" какво би било възможно, но изтъкна, че "да се обсъжда това публично в този момент, смятам за напълно погрешно".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нъц
Коментиран от #8
09:47 02.09.2025
2 ФАКТ
09:49 02.09.2025
3 ЕСССР
09:50 02.09.2025
4 Писториус ли е... Германия?!?
Не ги драскайте такива глупости ,..ОТИ се излагаме пред.. чужденците
Ааасаахахаааа
А коце гагаузина е...България?!?
Ааасаахахаааа
09:50 02.09.2025
5 бай Бай
Онази, която седя на твоя стол ли?
Каква липса на възпитание....
Мерци ще ти дърпа ушите май май.
09:51 02.09.2025
6 Боруна Лом
Коментиран от #36
09:52 02.09.2025
7 Германия
Коментиран от #16, #20, #32
09:52 02.09.2025
8 Дали?
До коментар #1 от "Нъц":От 580 Милиона в ЕС,..няма,...ВИКАШ?
Хахахаха
1 милион българи са готови
Коментиран от #17, #18, #19, #38, #42
09:52 02.09.2025
9 Колко Дивизии има Евро Председателката
ЕСССР даже не Съветския СССР а пробита кофа в която колкото и да наливаш всичко изтича в "черната дупка" Украйна и Зеления дай, дай, дай.
Брюкселските Комисари имат точно 0.00 , с други думи Бюрократи с по едно Бюро, Стол и Мега гръмко титулуване!
За смях сте ве, целият Свят се смее на Европейската Ново Бюрокрация.🤣😁
09:53 02.09.2025
10 А стига , бе !
09:53 02.09.2025
11 Дориана
09:53 02.09.2025
12 Борко-Писторко си я знае тая
09:53 02.09.2025
13 Чочо
09:54 02.09.2025
14 хихи
Плевньо също....
09:54 02.09.2025
15 Механик
Сега само можете да лаете.
п.п.
Ама никой не се впечатлява.
Коментиран от #21
09:55 02.09.2025
16 НЕ- грамотна копейка от
До коментар #7 от "Германия":Малц инствата,да? ))))
В момента Германия има 185 Хилядна армия! До май догодина трябва да бъде 260 Хилядна!
Бягай се надъхвай с хо мо дружинката на коце и пия ната
Хахахаха
Коментиран от #25
09:56 02.09.2025
17 Да , ама Не !
До коментар #8 от "Дали?":Два милиона са вероятно ромите у нас , но не мисли , че всичките са русофоби , или малоумни самоубийци !
09:57 02.09.2025
18 Нъц
До коментар #8 от "Дали?":Не викам, Павчо! Щом си толкова сигурен, обявявай общ сбор, а аз ще мина през сладкарницата да им купя сладолед. Сигурен съм, че кутия ще стигне!
09:57 02.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Просто не ги виждам Германците
До коментар #7 от "Германия":да сколасат Армия но взеха Българските Авоари и колонизираха балканските индианци и територия, иначе керванът си върви, кучетата си лаят и българите са нам където винаги са били Роби на няколко Свински Чорбаджии в България?
Бойко Борисов каза, "Началниците да се разберат" , не българският народ а началниците в Брюксел, там са им Началниците на двете прасета.
09:59 02.09.2025
21 ДедовияТ
До коментар #15 от "Механик":Хехехехее ...12 год щурм на селото ПОКРОВСК ? А дъртия фюрер пеДОФил избега по трусики от един готвач?!?
Хехехехее
И ти ли цаливаш КУ РАна като монголяка?
10:00 02.09.2025
22 Ъъъъъъъъ
Без германски войници в Украйна!
Урсула пак не е разбрала май....🤔
10:00 02.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Груьо
10:06 02.09.2025
25 Шегаджия
До коментар #16 от "НЕ- грамотна копейка от":Плашиш Русия с армията на Германия? Сега разбирам защо се хилиш на края!
10:07 02.09.2025
26 Боруна Лом
До коментар #23 от "Хахахаха":ПЕЕЕЕ АС
10:08 02.09.2025
27 Силиций
10:08 02.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ами
Коментиран от #37
10:11 02.09.2025
30 Гост
10:11 02.09.2025
31 Таваришчи ,
Коментиран от #39
10:11 02.09.2025
32 Глюпости ,
До коментар #7 от "Германия":Четвърта година вече , Украйна ви прави - "Ну , Погоди " 🤭😁
Коментиран от #35
10:13 02.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Е жалко
До коментар #32 от "Глюпости ,":че запада удари дъното да те прецака да те изкара и покажеш падението.
10:15 02.09.2025
36 Град Лом
До коментар #6 от "Боруна Лом":Много удобно , що при тебе - ни дете , ни котЕ ..
Коментиран от #41
10:15 02.09.2025
37 На одъра
До коментар #29 от "ами":Това е зрелият плод на феминизацията в политиката, заедно с Кая, Аналена и прочие самоуверени лелки с празни кофи. Войната и политиката са мъжка работа, били са и ще бъдат, а всички нежни, мили и не толкова дами, да красят общият фон и да радват с присъствието си. Тяхната роля е в сянката, макар понякога там да е силата.
10:16 02.09.2025
38 Пецо
До коментар #8 от "Дали?":Къде ги намери тия 1 милион идиоти готови да мрат за чуджа страна????
10:17 02.09.2025
39 Поправка
До коментар #31 от "Таваришчи ,":Не сделает, а отиметь! Давай номера!
10:17 02.09.2025
40 селяк
10:17 02.09.2025
41 Боруна Лом
До коментар #36 от "Град Лом":ОДИ НА ХУАЙ
10:19 02.09.2025
42 Като гледам
До коментар #8 от "Дали?":са само няколко диванни безродни глупака смелите на приказки. Иначе на драго сърце бих изритал отпадъците.
10:23 02.09.2025
43 Ами
Коментиран от #44
10:29 02.09.2025
44 тутуту
До коментар #43 от "Ами":Боли я :Д от войната падат много парички, а ЕС бая го е закъсал за парички след сакнцииките
Коментиран от #45
10:31 02.09.2025
45 Ами те паричките на Европа
До коментар #44 от "тутуту":изтичат към САЩ и по някой процент най вероятно към урсулите в Европа. Не е обяснимо иначе това унищожение на Европа.
Коментиран от #46
10:33 02.09.2025
46 тутуту
До коментар #45 от "Ами те паричките на Европа":и това
10:36 02.09.2025
47 Гневен
10:49 02.09.2025