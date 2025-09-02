Новини
Германия разкритикува плановете на Фон дер Лайен за изпращане на войски в Украйна

Германия разкритикува плановете на Фон дер Лайен за изпращане на войски в Украйна

2 Септември, 2025 09:46

Все пак Борис Писториус призна, че европейските правителства обмислят при какви условия и резерви какво би било възможно, но изтъкна, че "да се ​​обсъжда това публично в този момент, смятам за напълно погрешно"

Германия разкритикува плановете на Фон дер Лайен за изпращане на войски в Украйна - 1
News.bg News.bg

Германският министър на отбраната Борис Писториус разкритикува председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно публично обявените планове за изпращане на многонационални войски в Украйна като част от дългосрочни гаранции за сигурност. Той беше на посещение в обект на отбранителната промишленост в западногерманския град Тройсдорф, предаде "Политико".

Конкретен повод за критиката на министъра стана интервюто на фон дер Лайен за Financial Times през уикенда, в което тя заяви, че Европа изготвя "доста точни планове" за многонационално разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната. Тя обясни, че плановете могат да включват десетки хиляди войници от европейски страни, с подкрепата на САЩ в области като разузнаване и командване.

Според Писториус е "фундаментално погрешно" да се обсъждат подобни варианти преди мирни преговори. Той подчерта, че ЕС "няма отговорности и компетенции, когато става въпрос за разполагане на войски - за когото и да било или за каквото и да било" и добави, че би се въздържал от потвърждения или коментари относно подобни планове.

Все пак Борис Писториус призна, че европейските правителства обмислят "при какви условия и резерви" какво би било възможно, но изтъкна, че "да се ​​обсъжда това публично в този момент, смятам за напълно погрешно".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нъц

    37 1 Отговор
    Лейколайнен съвсем за Нефертити се взе. Няма желаещи да умират за сухата ѝ трътка, обаче!

    Коментиран от #8

    09:47 02.09.2025

  • 2 ФАКТ

    3 24 Отговор
    Така оказват психологически натиск върху страхливия, наивен и некадърен милиционер да поиска преговори и примирие. Знаят го пе е бивш таксиджия който е носил куфарите на пътници

    09:49 02.09.2025

  • 3 ЕСССР

    30 0 Отговор
    Спрат ли й gps сигнала на Другарката Урсула и почва да дава заето пи пи пи па па па 🦆

    09:50 02.09.2025

  • 4 Писториус ли е... Германия?!?

    0 16 Отговор
    Хахахаха
    Не ги драскайте такива глупости ,..ОТИ се излагаме пред.. чужденците
    Ааасаахахаааа
    А коце гагаузина е...България?!?
    Ааасаахахаааа

    09:50 02.09.2025

  • 5 бай Бай

    9 2 Отговор
    Тииии кого си позволяваш да критикуваш бе ей!
    Онази, която седя на твоя стол ли?
    Каква липса на възпитание....
    Мерци ще ти дърпа ушите май май.

    09:51 02.09.2025

  • 6 Боруна Лом

    26 1 Отговор
    ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ ЗАПАДНИ И НАШИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ ПЪРВИ ДА ИЗПРАТЯТ ТЯХНИТЕ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ В УКРИЯ!

    Коментиран от #36

    09:52 02.09.2025

  • 7 Германия

    21 1 Отговор
    като цяло няма армиа след ВСВ. едва тепърва има право да развива.Ако случайно мине такова искане в парламента, Мерц е пътинк.

    Коментиран от #16, #20, #32

    09:52 02.09.2025

  • 8 Дали?

    1 22 Отговор

    До коментар #1 от "Нъц":

    От 580 Милиона в ЕС,..няма,...ВИКАШ?
    Хахахаха
    1 милион българи са готови

    Коментиран от #17, #18, #19, #38, #42

    09:52 02.09.2025

  • 9 Колко Дивизии има Евро Председателката

    21 1 Отговор
    Урсула, ако не е тайна че изпращала Армия в Украйна?
    ЕСССР даже не Съветския СССР а пробита кофа в която колкото и да наливаш всичко изтича в "черната дупка" Украйна и Зеления дай, дай, дай.

    Брюкселските Комисари имат точно 0.00 , с други думи Бюрократи с по едно Бюро, Стол и Мега гръмко титулуване!
    За смях сте ве, целият Свят се смее на Европейската Ново Бюрокрация.🤣😁

    09:53 02.09.2025

  • 10 А стига , бе !

    18 1 Отговор
    А нашите софийски натоФци точно грабнаха пушките и са "готови за бой" за евоатлантика Зеленски ?!

    09:53 02.09.2025

  • 11 Дориана

    21 1 Отговор
    Провал на Фон Дер Лайен .Тя унищожава всички принципи на Европейския съюз и точно за това той се разпада. Води агресивна политика базирана на военна сила и превъоръжаване . Европа чрез нея, Макрон и Мерц се самоунищожава.. А, Борисов и Желязков безропотно се подмазват и излагат. като безпринципни политици готови заради власт да поведат България към война. Позор!

    09:53 02.09.2025

  • 12 Борко-Писторко си я знае тая

    8 0 Отговор
    ква е проsта и посредствена, та затова...

    09:53 02.09.2025

  • 13 Чочо

    13 1 Отговор
    За пореден път тази клета женица показва,че не и е там мястото.

    09:54 02.09.2025

  • 14 хихи

    12 0 Отговор
    ей сега вече Кодзилата трябва да абортира...
    Плевньо също....

    09:54 02.09.2025

  • 15 Механик

    15 2 Отговор
    Ма то хубаво армия, ама от де да я вземете бе? Меки немски вурстчета, нанотехници на Меркел, триполови мекокитковци или какво? Ми няма бе! Глобалистките заигравки с третия пол ви свършиха много лоша услуга.
    Сега само можете да лаете.
    п.п.
    Ама никой не се впечатлява.

    Коментиран от #21

    09:55 02.09.2025

  • 16 НЕ- грамотна копейка от

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Германия":

    Малц инствата,да? ))))
    В момента Германия има 185 Хилядна армия! До май догодина трябва да бъде 260 Хилядна!
    Бягай се надъхвай с хо мо дружинката на коце и пия ната
    Хахахаха

    Коментиран от #25

    09:56 02.09.2025

  • 17 Да , ама Не !

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Дали?":

    Два милиона са вероятно ромите у нас , но не мисли , че всичките са русофоби , или малоумни самоубийци !

    09:57 02.09.2025

  • 18 Нъц

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дали?":

    Не викам, Павчо! Щом си толкова сигурен, обявявай общ сбор, а аз ще мина през сладкарницата да им купя сладолед. Сигурен съм, че кутия ще стигне!

    09:57 02.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Просто не ги виждам Германците

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Германия":

    да сколасат Армия но взеха Българските Авоари и колонизираха балканските индианци и територия, иначе керванът си върви, кучетата си лаят и българите са нам където винаги са били Роби на няколко Свински Чорбаджии в България?

    Бойко Борисов каза, "Началниците да се разберат" , не българският народ а началниците в Брюксел, там са им Началниците на двете прасета.

    09:59 02.09.2025

  • 21 ДедовияТ

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Хехехехее ...12 год щурм на селото ПОКРОВСК ? А дъртия фюрер пеДОФил избега по трусики от един готвач?!?
    Хехехехее
    И ти ли цаливаш КУ РАна като монголяка?

    10:00 02.09.2025

  • 22 Ъъъъъъъъ

    8 2 Отговор
    Мерц го каза на чист немски:

    Без германски войници в Украйна!

    Урсула пак не е разбрала май....🤔

    10:00 02.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Груьо

    6 1 Отговор
    АБЕ НА ФОНДЕРЛАЙНЕН,КАТО И СПРЯХА GPS СИГНАЛА НА САМОЛЕТА,СЛЕЗЕ НА ПЛОВДИВ И ГЛЕДАШЕ КАТО ВАКСИНИРАНА КОКОШКА.БЕШЕ СИ ГЛЪТНАЛА ГРАМАТИКАТА.ТАКА,ЧЕ ТЕЗИ ВОЕННОЛЮБЦИ СА ТОЛКОВА СМЕЛИ САМО НА ДУМИ.ИНАЧЕ ЗА ТАКИВА КАТО НАС С КЕФ,ЩЕ НИ ИЗПРАТЯТ НА ФРОНТА ,САМО И САМО ТЕ ДА СА ДОБРЕ.

    10:06 02.09.2025

  • 25 Шегаджия

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "НЕ- грамотна копейка от":

    Плашиш Русия с армията на Германия? Сега разбирам защо се хилиш на края!

    10:07 02.09.2025

  • 26 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    ПЕЕЕЕ АС

    10:08 02.09.2025

  • 27 Силиций

    0 2 Отговор
    Тя Фон Лайен и Медведев си приличат по ролите , които са им отредени да играят

    10:08 02.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ами

    3 1 Отговор
    а не така - гинеколожката е най великия военен стратег

    Коментиран от #37

    10:11 02.09.2025

  • 30 Гост

    4 1 Отговор
    Аз на война няма да ходя......

    10:11 02.09.2025

  • 31 Таваришчи ,

    0 1 Отговор
    Кога розсия сделает Мерц , ми се обадите ...

    Коментиран от #39

    10:11 02.09.2025

  • 32 Глюпости ,

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Германия":

    Четвърта година вече , Украйна ви прави - "Ну , Погоди " 🤭😁

    Коментиран от #35

    10:13 02.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Е жалко

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Глюпости ,":

    че запада удари дъното да те прецака да те изкара и покажеш падението.

    10:15 02.09.2025

  • 36 Град Лом

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Много удобно , що при тебе - ни дете , ни котЕ ..

    Коментиран от #41

    10:15 02.09.2025

  • 37 На одъра

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "ами":

    Това е зрелият плод на феминизацията в политиката, заедно с Кая, Аналена и прочие самоуверени лелки с празни кофи. Войната и политиката са мъжка работа, били са и ще бъдат, а всички нежни, мили и не толкова дами, да красят общият фон и да радват с присъствието си. Тяхната роля е в сянката, макар понякога там да е силата.

    10:16 02.09.2025

  • 38 Пецо

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дали?":

    Къде ги намери тия 1 милион идиоти готови да мрат за чуджа страна????

    10:17 02.09.2025

  • 39 Поправка

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Таваришчи ,":

    Не сделает, а отиметь! Давай номера!

    10:17 02.09.2025

  • 40 селяк

    6 0 Отговор
    Е тия дето постоянно реват "Слава на Украйна" да обуват прашките и да заминават на фронта :Д таман да има рашите какво да челастрат

    10:17 02.09.2025

  • 41 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Град Лом":

    ОДИ НА ХУАЙ

    10:19 02.09.2025

  • 42 Като гледам

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дали?":

    са само няколко диванни безродни глупака смелите на приказки. Иначе на драго сърце бих изритал отпадъците.

    10:23 02.09.2025

  • 43 Ами

    4 1 Отговор
    фонлайнар забравя, че е ръководител на икономически съюз, а не на военен...

    Коментиран от #44

    10:29 02.09.2025

  • 44 тутуту

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Боли я :Д от войната падат много парички, а ЕС бая го е закъсал за парички след сакнцииките

    Коментиран от #45

    10:31 02.09.2025

  • 45 Ами те паричките на Европа

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "тутуту":

    изтичат към САЩ и по някой процент най вероятно към урсулите в Европа. Не е обяснимо иначе това унищожение на Европа.

    Коментиран от #46

    10:33 02.09.2025

  • 46 тутуту

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ами те паричките на Европа":

    и това

    10:36 02.09.2025

  • 47 Гневен

    3 0 Отговор
    Крайно време е тази неадекватна жена да бъде разкарана от председателското място на комисията,защото е некомпетентна,корумпирана и всичките и действия досега водят към затриването на Европа и европейските народи!!!

    10:49 02.09.2025

