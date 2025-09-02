Германия разкритикува плановете на Фон дер Лайен за изпращане на войски в Украйна

Германският министър на отбраната Борис Писториус разкритикува председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно публично обявените планове за изпращане на многонационални войски в Украйна като част от дългосрочни гаранции за сигурност. Той беше на посещение в обект на отбранителната промишленост в западногерманския град Тройсдорф, предаде "Политико".

Конкретен повод за критиката на министъра стана интервюто на фон дер Лайен за Financial Times през уикенда, в което тя заяви, че Европа изготвя "доста точни планове" за многонационално разполагане в Украйна като част от гаранциите за сигурност след войната. Тя обясни, че плановете могат да включват десетки хиляди войници от европейски страни, с подкрепата на САЩ в области като разузнаване и командване.

Според Писториус е "фундаментално погрешно" да се обсъждат подобни варианти преди мирни преговори. Той подчерта, че ЕС "няма отговорности и компетенции, когато става въпрос за разполагане на войски - за когото и да било или за каквото и да било" и добави, че би се въздържал от потвърждения или коментари относно подобни планове.

Все пак Борис Писториус призна, че европейските правителства обмислят "при какви условия и резерви" какво би било възможно, но изтъкна, че "да се ​​обсъжда това публично в този момент, смятам за напълно погрешно".