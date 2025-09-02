ISW: Русия хвърли обвинения срещу Зеленски и бивш президент на Украйна

Кремълските власти продължават да отричат изявленията на Белия дом относно перспективата за среща между САЩ, Украина и Русия в близко бъдеще. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви на 1 септември, че "няма споразумение" за двустранна среща между украинския държавен глава Володимир Зеленски и руския му колега Владимир Путин, нито за тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

На 16 август, след срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска, Ушаков заяви, че не знае кога Тръмп и Путин ще се срещнат отново и че лидерите не са обсъждали перспективата за тристранна среща. На 18 август обаче Тръмп заяви, че планира срещи.

Повтарянето от страна на Ушаков на отказа на Русия подкопава продължаващите дипломатически усилия на Тръмп за постигане на мирно споразумение в Украйна.

Путин продължава да демонстрира нежеланието си да прави компромиси за пълна капитулация на Украйна. На 1 септември на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, той заяви, че "кризата" в Украйна е възникнала от провокирания от Запада "преврат" в Украйна през 2014 г., а не "в резултат на нападението на Русия срещу Украйна".

Путин също така обвини постоянните опити на Запада да въведе Украйна в НАТО, което представлявало пряка заплаха за руската сигурност.

По същото време бе публикувано видео обръщението на бившия проруски украински президент Виктор Янукович, в което се твърди, че е работил за сближаване на Украйна с ЕС по време на президентството си и че крайната му цел е присъединяването на Украйна към ЕС.

Янукович обвини партньорите на Украйна в ЕС за "неправилното" поведение по време на преговорите и критикува ЕС, че не разбира трудностите на икономическото положение на Украйна. Янукович също така заяви, че винаги се е противопоставял на членството на Украйна в НАТО, което според него би било "катастрофа" и "директен път към гражданска война". Последната публична медийна изява на Янукович е била през юли 2022 г., когато той призова украинците да се предадат на Русия.

Времето на заснемане на видео обръщението на Янукович е неизвестно, но той започва с твърдението, че Путин "е абсолютно прав" - очевидно в отговор на забележките на срещата на ШОС.

Кремъл може би твърди, че Янукович е легитимният лидер на Украйна, а не украинският президент Володимир Зеленски. Подобни твърдения обаче са неверни, тъй като Янукович избяга от Украйна по собствено желание, а оттогава Украйна проведе няколко демократични избори.

Според съобщенията, руското военно командване е преразположило относително "елитни" сили на морската пехота и въздушно-десантните сили (ВДВ) в Донецка област от северната част на Сумска област и посоката на Херсон. Украински дронове, действащи в посока Покровск, съобщиха, че руското военно командване е преразположило няколко части от Курска област, включително елементи от 155-та морска пехотна бригада (Тихоокеански флот), за да подсилят руските настъпателни операции към Добропиле.

Вероятно заглушаване на GPS сигнала от Русия е засегнало самолет, превозващ председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, на 1 септември. AP съобщи на 1 септември, че говорителят на ЕК Адриана Подеста е отбелязала, че българските власти подозират "очевидна" руска намеса.

Подеста заяви, че самолетът е кацнал безопасно. Financial Times (FT) съобщи на 1 септември, че за кацането са използвани хартиени карти.

Българската администрация за обслужване на въздушното движение заяви, че от февруари 2022 г. насам са регистрирани проблеми. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в отговор на въпрос на FT, че "информацията им е невярна".

ISW преди това е наблюдавала съобщения, че руската намеса в системата за електронна война е повлияла значително на полетите в Балтийските страни, Полша и Финландия, особено в началото на 2024 г.

Съобщава се, че Украйна е извършила първия си удар с вътрешно произведената си крилата ракета FP-5 Flamingo на 30 август срещу окупирания Крим. На 31 август руското опозиционно издание "Астра" съобщи, че украинските сили са извършили ракетен удар "Нептун" срещу руски граничен пост близо до окупирания Волошино, Крим, на 30 август.

Източници от Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна съобщиха на 31 август пред украинското издание "Милитарный", че украинските сили са използвали крилата ракета "Фламинго", а не ракета "Нептун", за да ударят руския граничен пост.

ISW по-рано съобщи на 31 август, че украинските сили са извършили този удар с ракета "Нептун", въз основа на наличните по това време доказателства.

AP съобщи на 21 август, че Украйна е започнала масово производство на новите си крилати ракети "Фламинго", които имат обхват до три хиляди километра и могат да носят бойни глави до 1150 килограма.

Съобщава се, че украинските власти са събрали нови доказателства, че ръководителят на Чеченската република Рамзан Кадиров одобрява военни престъпления срещу украински военнопленници. Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщи на 1 септември, че Кадиров е заявил в реч, че е наредил на чеченските военни командири да стрелят по украински войници на бойното поле, вместо да ги вземат в плен.

СБУ добави, че Кадиров е наредил и на чеченските войници да поставят украински военнопленници на покривите на военни съоръжения в Грозни, Република Чечня, за да действат като човешки щитове срещу украински удари с дронове. Изявленията на Кадиров, одобряващи военни престъпления, са в съответствие с твърденията от март 2025 г. на командира на чеченските спецчасти "Ахмат" Апти Алаудинов, че руските сили са използвали същия цвят идентификационна лента като украинските сили по време на тайна атака зад украински позиции в Курска област, което може да представлява акт на вероломство, военно престъпление съгласно Женевската конвенция.

През 2024 и 2025 г. се наблюдава рязко увеличение на достоверните доклади и кадри на руски сили, екзекутиращи украински военнопленници. ISW продължава да оценява, че руските военни командири са или съучастници, или пряко позволяват на подчинените си да извършват системни екзекуции в пряко нарушение на международното право.