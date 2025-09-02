Новини
Свят »
Украйна »
ISW: Русия хвърли обвинения срещу Зеленски и бивш президент на Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Русия хвърли обвинения срещу Зеленски и бивш президент на Украйна

2 Септември, 2025 07:15 1 458 30

  • русия-
  • украйна-
  • виктор янукович-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Путин продължава да демонстрира нежеланието си да прави компромиси за пълна капитулация на Украйна

ISW: Русия хвърли обвинения срещу Зеленски и бивш президент на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Кремълските власти продължават да отричат изявленията на Белия дом относно перспективата за среща между САЩ, Украина и Русия в близко бъдеще. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви на 1 септември, че "няма споразумение" за двустранна среща между украинския държавен глава Володимир Зеленски и руския му колега Владимир Путин, нито за тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

На 16 август, след срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска, Ушаков заяви, че не знае кога Тръмп и Путин ще се срещнат отново и че лидерите не са обсъждали перспективата за тристранна среща. На 18 август обаче Тръмп заяви, че планира срещи.

Повтарянето от страна на Ушаков на отказа на Русия подкопава продължаващите дипломатически усилия на Тръмп за постигане на мирно споразумение в Украйна.

Путин продължава да демонстрира нежеланието си да прави компромиси за пълна капитулация на Украйна. На 1 септември на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Китай, той заяви, че "кризата" в Украйна е възникнала от провокирания от Запада "преврат" в Украйна през 2014 г., а не "в резултат на нападението на Русия срещу Украйна".

Путин също така обвини постоянните опити на Запада да въведе Украйна в НАТО, което представлявало пряка заплаха за руската сигурност.

По същото време бе публикувано видео обръщението на бившия проруски украински президент Виктор Янукович, в което се твърди, че е работил за сближаване на Украйна с ЕС по време на президентството си и че крайната му цел е присъединяването на Украйна към ЕС.

Янукович обвини партньорите на Украйна в ЕС за "неправилното" поведение по време на преговорите и критикува ЕС, че не разбира трудностите на икономическото положение на Украйна. Янукович също така заяви, че винаги се е противопоставял на членството на Украйна в НАТО, което според него би било "катастрофа" и "директен път към гражданска война". Последната публична медийна изява на Янукович е била през юли 2022 г., когато той призова украинците да се предадат на Русия.

Времето на заснемане на видео обръщението на Янукович е неизвестно, но той започва с твърдението, че Путин "е абсолютно прав" - очевидно в отговор на забележките на срещата на ШОС.

Кремъл може би твърди, че Янукович е легитимният лидер на Украйна, а не украинският президент Володимир Зеленски. Подобни твърдения обаче са неверни, тъй като Янукович избяга от Украйна по собствено желание, а оттогава Украйна проведе няколко демократични избори.

Според съобщенията, руското военно командване е преразположило относително "елитни" сили на морската пехота и въздушно-десантните сили (ВДВ) в Донецка област от северната част на Сумска област и посоката на Херсон. Украински дронове, действащи в посока Покровск, съобщиха, че руското военно командване е преразположило няколко части от Курска област, включително елементи от 155-та морска пехотна бригада (Тихоокеански флот), за да подсилят руските настъпателни операции към Добропиле.

Вероятно заглушаване на GPS сигнала от Русия е засегнало самолет, превозващ председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, на 1 септември. AP съобщи на 1 септември, че говорителят на ЕК Адриана Подеста е отбелязала, че българските власти подозират "очевидна" руска намеса.

Подеста заяви, че самолетът е кацнал безопасно. Financial Times (FT) съобщи на 1 септември, че за кацането са използвани хартиени карти.

Българската администрация за обслужване на въздушното движение заяви, че от февруари 2022 г. насам са регистрирани проблеми. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в отговор на въпрос на FT, че "информацията им е невярна".

ISW преди това е наблюдавала съобщения, че руската намеса в системата за електронна война е повлияла значително на полетите в Балтийските страни, Полша и Финландия, особено в началото на 2024 г.

Съобщава се, че Украйна е извършила първия си удар с вътрешно произведената си крилата ракета FP-5 Flamingo на 30 август срещу окупирания Крим. На 31 август руското опозиционно издание "Астра" съобщи, че украинските сили са извършили ракетен удар "Нептун" срещу руски граничен пост близо до окупирания Волошино, Крим, на 30 август.

Източници от Главното управление на военното разузнаване (ГУР) на Украйна съобщиха на 31 август пред украинското издание "Милитарный", че украинските сили са използвали крилата ракета "Фламинго", а не ракета "Нептун", за да ударят руския граничен пост.

ISW по-рано съобщи на 31 август, че украинските сили са извършили този удар с ракета "Нептун", въз основа на наличните по това време доказателства.

AP съобщи на 21 август, че Украйна е започнала масово производство на новите си крилати ракети "Фламинго", които имат обхват до три хиляди километра и могат да носят бойни глави до 1150 килограма.

Съобщава се, че украинските власти са събрали нови доказателства, че ръководителят на Чеченската република Рамзан Кадиров одобрява военни престъпления срещу украински военнопленници. Украинската служба за сигурност (СБУ) съобщи на 1 септември, че Кадиров е заявил в реч, че е наредил на чеченските военни командири да стрелят по украински войници на бойното поле, вместо да ги вземат в плен.

СБУ добави, че Кадиров е наредил и на чеченските войници да поставят украински военнопленници на покривите на военни съоръжения в Грозни, Република Чечня, за да действат като човешки щитове срещу украински удари с дронове. Изявленията на Кадиров, одобряващи военни престъпления, са в съответствие с твърденията от март 2025 г. на командира на чеченските спецчасти "Ахмат" Апти Алаудинов, че руските сили са използвали същия цвят идентификационна лента като украинските сили по време на тайна атака зад украински позиции в Курска област, което може да представлява акт на вероломство, военно престъпление съгласно Женевската конвенция.

През 2024 и 2025 г. се наблюдава рязко увеличение на достоверните доклади и кадри на руски сили, екзекутиращи украински военнопленници. ISW продължава да оценява, че руските военни командири са или съучастници, или пряко позволяват на подчинените си да извършват системни екзекуции в пряко нарушение на международното право.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    20 4 Отговор
    Не мой ми почне деня ,ако няма новина за Зелен със Ски !

    Коментиран от #5

    07:19 02.09.2025

  • 2 Тити

    4 14 Отговор
    Нормално за Рашистите.

    07:24 02.09.2025

  • 3 ШАХМАТИСТА

    17 3 Отговор
    Целите са непроменени. ДЕНАЦИФИКАЦИЯ и демилитаризация на Бандерия.

    07:25 02.09.2025

  • 4 Моля всички

    13 4 Отговор
    Да прочетат конституцията да Украйна безпристрастно
    Безпристрастното четене доказва че зеленски не е президент на Украйна повече от една година

    Коментиран от #10

    07:28 02.09.2025

  • 5 Български патриотин

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Туй не Зеленски, а путин бункера, русоpобе!

    07:28 02.09.2025

  • 6 ТЕЗИ ОТ СНИМКАТА

    5 1 Отговор
    Дали са ползвали преводач при разговорите.

    07:30 02.09.2025

  • 7 Колчо

    10 2 Отговор
    Поредния политически миш-маш, представен като някакво изследване, гарнирано със сочни лъжи и американски измислици. Тези субекти така и не се опитват видят истината и да се съгласят с чуждите интереси..

    07:31 02.09.2025

  • 8 Пешо смазката

    6 9 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ ПУТИН В ГУЛАГ!

    07:31 02.09.2025

  • 9 Няма компромиси

    10 3 Отговор
    Компромисите бяха преди 2022, бяха и в началото на войната. Когато ви се казваше, че всяко следващо предложение на Русия ще е по тежко, вие се занимавахте с интригите на САЩ. Но това и сега е така. Следващото ще е още по тежко.

    07:32 02.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Русуфил хардлайнaр

    6 6 Отговор
    Как са го издебнали путин да го снимат на слънчева светлина! Фотографа е клечал седмици край бункеро!

    07:37 02.09.2025

  • 12 бай Бай

    7 0 Отговор
    Всеки има право да си фантазира кой колко бил лош.
    Както и да яде шамари когато с действията си засяга интерес на по-силен от него.
    Това е историята на света.

    07:37 02.09.2025

  • 13 ТАГАРЕНКО

    6 2 Отговор
    Хлопци бандери, работите не вървят. Да се събираме утре и да заминаваме за Лвиф. Урсулата така каза.

    Коментиран от #16

    07:39 02.09.2025

  • 14 Точно

    4 0 Отговор
    Янукович е законният президент на Украйна, а не сегашният наркоман! В международното право има едно правило, че не може престъпна и незаконна власт дошла с преврат, да произведе законна власт даже с произведени от тази престъпна власт избори.

    Коментиран от #22

    07:41 02.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Само питам

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "ТАГАРЕНКО":

    КогИ беше Киев за три дня?

    Коментиран от #18

    07:42 02.09.2025

  • 17 Механик

    2 2 Отговор
    Какво прочетох в мрежата.Моди го вкарал на Путин и свършил вътре.Божкеее.

    Коментиран от #20

    07:44 02.09.2025

  • 18 КРИМ РУСКИ ЛИ Е

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Само питам":

    Где Кая Калас?

    Коментиран от #25

    07:46 02.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Абе Кестен,май Моди теб яко те оо нодди .

    07:48 02.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Папуас

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Точно":

    Как може да е законен президент Янукович, след като напусна поста си и замина за чужбина, а мандатът му е изтекъл преди 10 години? Държавата не му е бащиния, лична собственост на този.

    07:49 02.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Професор

    0 1 Отговор
    Още Бисмарк ви каза ,че руснаците винаги идват за своето ,но кой да чете .

    Коментиран от #26

    07:50 02.09.2025

  • 25 Ердоган каза

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "КРИМ РУСКИ ЛИ Е":

    Че не е руски.

    07:50 02.09.2025

  • 26 Абе идват

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Професор":

    С 1 милион 85 хил.по малко.

    07:51 02.09.2025

  • 27 доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Да те пукнат":

    По леко с нервите и емоционалните изблици ,че да не пукнеш някоя кауна венна да отвориш работа на колегите хирурзи !

    Коментиран от #30

    07:52 02.09.2025

  • 28 Освен това, точно Курабийкова

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Това Института на Курабийкова го писал":

    предизвика войната. А сега ни замеряте с докладите на Института и?
    Чудничко!!!!:)

    Май тя с право каза "F.. Европа"?

    07:52 02.09.2025

  • 29 Фен

    0 0 Отговор
    Урсулите продължават да демонстрират безкомпромисност и желание за пълна победа над Русия. Което си е пълен дебилизъм.

    07:53 02.09.2025

  • 30 Трай да

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "доктор":

    Не го изжабуркаш ,набързо бре,Лешпер.

    07:53 02.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания