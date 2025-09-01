Новини
The New York Times: Руските удари по западни активи в Украйна изпращат зловещо послание
  Тема: Украйна

The New York Times: Руските удари по западни активи в Украйна изпращат зловещо послание

1 Септември, 2025 21:48 1 779 59

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Междувременно Европа обсъжда възможността за изпращане на миротворчески сили в Украйна след края на войната

The New York Times: Руските удари по западни активи в Украйна изпращат зловещо послание - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

С ударите по фабрика, управлявана от американци, и европейски дипломатически представителства Кремъл сякаш дава сигнал, че ще се противопостави на усилията на Запада да установи мир и да защити Украйна, коментират анализатори и официални лица пред The New York Times.

Ракетната атака срещу град Мукачево, който се намира в западната част на Украйна, шокира жителите, тъй като градът е далеч от фронтовата линия и там дори няма комендантски час. Както пише американското издание, когато кметът на града чува първия удар, първо си помислил, че е гръмотевица.

Посочва се, че още по-голяма изненада е била целта на тази атака. Руски крилати ракети са ударили завод, който принадлежи на американска транснационална корпорация, известна с производството на кафемашини. Забележително е, че това се случи 6 дни след срещата в Аляска на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин, на която те обсъдиха прекратяването на войната в Украйна.

"Два удара на едно място? Не, те не са сгрешили. Те точно са знаели къде удрят“, отбеляза кметът на Мукачево Андрей Балога.

Изданието добавя, че след този инцидент, още след седмица Русия нанесе два ракетни удара по центъра на Киев, в резултат на които бяха повредени офисите на Европейския съюз и Британския съвет, както и културни организации. Като правило, Русия избягва да нанася удари по места, където са съсредоточени чуждестранни дипломатически мисии.

В публикацията се посочва, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обвинила Москва в умишлено насочване към Европейския съюз.

Изданието отбелязва, че анализатори и чиновници предполагат, че "ударите по американски и европейски активи са сигнал за конфронтация: Путин се чувства в правото си да отхвърли натиска, с който го заплашват в случай на отказ да сключи мир. Той счита, че има право да води война по свое усмотрение и дори да нанася щети на Запада".

"Путин е много предпазлив и всичко, което прави, има определена цел“, заявява председателят на комисията по външни работи на Върховната рада на Украйна Александър Мережко.

Според украинския политик ударите по западни цели са "ясен сигнал от него, че се чувства уверен и води война не само срещу Украйна, но и срещу Запада“.

Посочва се, че след руската атака срещу американския завод Тръмп е заявил, че е недоволен от Путин. Подобно изявление от името на президента на САЩ след атаката на Русия срещу Киев е направила прессекретарят на Белия дом Каролина Левит.

В публикацията се обръща внимание, че с това реакцията на САЩ е приключила, а заплахите на президента на САЩ за налагане на допълнителни санкции срещу Русия са останали само заплахи.

"Русия фактически изпитва границите на западната сдържаност, като същевременно реализира по-широка стратегия на принуда, насочена към отслабване на решимостта на съюзниците и принуждаване на Украйна да заеме неизгодна позиция в преговорите“, заявява военният анализатор от Виена Франц-Щефан Гади (Франц-Щефан Гади е анализатор и военен консултант в Института за международни изследвания в Лондон и Центъра за нова американска сигурност във Вашингтон).

Междувременно Европа обсъжда възможността за изпращане на миротворчески сили в Украйна след края на войната.

"Посланието от Москва звучи така: "Не смейте да изпращате тук вашите войски, защото Украйна е място, където можем да нанесем удар където си поискаме", заявява директорът на Центъра за международни изследвания на Одеския национален университет Владимир Дубовик.


Украйна
Оценка 3.7 от 27 гласа.
Оценка 3.7 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    67 6 Отговор
    Посланието е ясно..... Дано западащите да го разберат и да се кротнат...

    Коментиран от #5, #46

    21:50 01.09.2025

  • 2 Селянин бръсне се с мотика

    51 8 Отговор
    Около летище Пловдив са били забелязани съмнителни индивиди с ушанки и ватенки, разхождащи кафява мечка, свиреща на балалайка.

    Коментиран от #17

    21:50 01.09.2025

  • 3 Антисорос

    52 5 Отговор
    Зловещото послание е "смрт на фашизма".Няма нищо по-красиво от смрта на войнолюбеца

    21:51 01.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    35 9 Отговор
    Днес в Румъния Урсула показа Пътната карта за разполагане на войски в Украйна която е одобрена и от Вашингтон.Румънските и български войски ще бъдат в Одеса.

    Коментиран от #9, #12, #15, #47

    21:51 01.09.2025

  • 6 Българин

    55 6 Отговор
    Путин си прави гаргара с тях! Иначе отдавна трябваше да удари радата и правителствените сгради! Жалко за украинския народ страдат защото са си избрали шайка евреи в правителството!

    Коментиран от #34

    21:52 01.09.2025

  • 7 Оффф

    53 1 Отговор
    Тоя сайт хептем загуби малкото интерес който предизвикваше у мен. Всеки ден празни приказки, някви съчинения... А качеството на писанията, слабо, платените тролове - под всяка критика

    21:52 01.09.2025

  • 8 Ами не

    45 4 Отговор
    Дава ви сигнал да спрете да се занимавате с интриги и да дърпате дявола за опашката.

    21:52 01.09.2025

  • 9 А ТАКА

    5 17 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    кенефния скрии се

    21:53 01.09.2025

  • 10 си дзън

    5 38 Отговор
    Краят на войната ще настъпи или при Европа под руски ботуш, или при
    разпадане на русията на феоди с крепостни и частни армии.
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.

    21:53 01.09.2025

  • 12 Вашето Мнение

    43 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А кой ще варди миротворците? Щото както видяхме Русия размаза нато съвсем сама, използвайки не повече от 10% от ресурсите си.

    21:54 01.09.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    38 2 Отговор
    Западните активи в Украйна станаха на пепел. Западни активи в Русия бяха конфискувани и вече са руски активи.

    21:54 01.09.2025

  • 15 Европеец

    37 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Тая пътна карта е път към ада, ама западащите подели не могат да го разберат....

    21:54 01.09.2025

  • 16 Перо

    41 1 Отговор
    Украйна е военна зона и няма гаранция за никой чужденец или чужда фирма, които не са се изтеглили!

    21:55 01.09.2025

  • 17 Хаха

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "Селянин бръсне се с мотика":

    Мечката е руса и кльощава от брюкселските гмо породи.Урса означава "мечка"а тези с ватенките и ушанките са от банкя и костинброд големи измамници внимавайте

    21:55 01.09.2025

  • 19 Къде е редовната руска армия?

    1 30 Отговор
    При Кобзон разбира се.

    21:55 01.09.2025

  • 20 Вашето Мнение

    38 4 Отговор
    Посланието е дадено още от хазарите, през наполеон, бисмарк и страхливото псе хитлер. Не воювайте с руснаци, не можете.

    Коментиран от #25

    21:56 01.09.2025

  • 21 Пий два-три βαΛ

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "Готов за бой":

    Идола да се успокоиш
    и си лягай 😉

    21:56 01.09.2025

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 29 Отговор
    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    Коментиран от #26

    21:56 01.09.2025

  • 23 А50

    29 5 Отговор
    Явно нищо не е разбрал запада и ударите ще продължат по натюфчетата. Европа я вкараха в къпан от който няма да излезе цяла

    21:57 01.09.2025

  • 24 Путйо шахматиста

    4 34 Отговор
    Путин — човекът, който уж владее всичко: хокей, шах, джудо, китара. В реалността обаче хокейният му талант прилича на слон, който тича по леда, джудото – на нервен плъх, който се опитва да се отбранява, шахът му завършва с неочакван пат от домашния му любимец, а китарата… просто издава толкова бални звуци, че сякаш се опитва да избяга сама от ръцете му. Но за медиите всичко е „геройски успех“ — с камери, светкавици и PR, които превръщат всяка неуспешна стъпка в демонстрация на всестранни способности 🤣🤣

    21:58 01.09.2025

  • 25 Д.пръча

    0 10 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето Мнение":

    Пак ще влизаш в багажника.

    21:58 01.09.2025

  • 26 Бъди първият

    14 0 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Направи едно добро в живота си и освободи България от поне един.....

    21:58 01.09.2025

  • 27 Здравей

    20 1 Отговор

    До коментар #11 от "Готов за бой":

    Късно е. Пий си хапчета и си лягай. След малко минава вкзитацията.

    21:58 01.09.2025

  • 28 Град Козлодуй.

    23 2 Отговор
    РУСИЯ Е Украйна и Украйна е Русия!!!

    21:58 01.09.2025

  • 29 Kaлпазанин

    30 2 Отговор
    А вашите удари по иранските ядрени съоръжения с руски работници ,в Ирак ,в Сирия да помагате на евреите да избиват палестинци ,какво послание е бе лицемери

    22:00 01.09.2025

  • 30 ти да видиш

    30 2 Отговор
    Ударили завод за летящи "кафе" машини😉 Е зеленияпор нама да пие кафе с пудра захар😉

    22:00 01.09.2025

  • 31 Първи последици от ШОСа в Китай

    4 11 Отговор
    Айдее, ЕС и те налагат 50% МИТО на Моди, заради спонсориране на войната и покупката на нефт от Путин по изричната молба на Тръмп.1.5 милиарда индуси как е...

    Коментиран от #39

    22:01 01.09.2025

  • 32 Руснакът е мръсно противно животно

    1 24 Отговор
    Краде от перални до деца Той се трепе както го правят братята украинци.

    22:01 01.09.2025

  • 33 минувач

    22 0 Отговор
    Нека да изпратят войски в укрията , че да се посмеем малко .

    22:01 01.09.2025

  • 34 Kaлпазанин

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Де има евреин с власт има смърт и войни

    22:01 01.09.2025

  • 35 Е много ясно

    26 2 Отговор
    Тия какво си мислеха- те ще стрелят срещу Русия, а тя ще им пази заводите? Егати и самозабравилите се идиоти.

    22:01 01.09.2025

  • 36 Защо

    25 3 Отговор
    Да е зловвщо? Путин ги е предупреждавал многократно, че са легетимна цел. Да се замислят цървулите от Дондуков 2, даи освен Рейнметал няма да докарат някой Кинжал в Сопот. Че дори няма и да разберат откъде и как е дошъл...

    Коментиран от #38

    22:02 01.09.2025

  • 37 Чушкопека

    19 3 Отговор
    Щом руските лопати хвърчат с чипове от перални, логично е и чиповете от кафемашини да са смъртоносни. Значи, законна цел. Виж, нашите пържолници са без чипове, с ръчно управление.

    Коментиран от #45

    22:04 01.09.2025

  • 38 Последния Софиянец

    22 1 Отговор

    До коментар #36 от "Защо":

    Бойко беше много разтревожен вчера.Урсула го изнудва да прати войски в Украйна.

    Коментиран от #54

    22:05 01.09.2025

  • 39 Европа в

    20 1 Отговор

    До коментар #31 от "Първи последици от ШОСа в Китай":

    все повече бърза към своят край.

    22:05 01.09.2025

  • 40 онзи

    22 1 Отговор
    Какъв де....л трябва да си , за да не си разбрал какво каза Путин от началото на СВО -то - НАТО няма работа в укрията , никакви войски след или по време на войната там нямат място ! Тия са или неумни , или си правят оглушки , белким им минат номерата . Да , ама -не !

    22:07 01.09.2025

  • 41 А после

    20 2 Отговор
    Големите поражения на завода за кафе машини се получил от вторичните експлозии на склада с кафе.

    22:10 01.09.2025

  • 42 Не е зловещо

    18 1 Отговор
    А справедливо!
    Каквото повикало, такова се обадило!
    И тъпите бг продажници, ще ни доведат до яростта на Москва!
    Дано не се случи!

    22:10 01.09.2025

  • 43 Ами

    16 1 Отговор
    Кафе машините в Хамбург горяха и гърмяха няколко дена :)

    22:11 01.09.2025

  • 46 Шопо

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    22:16 01.09.2025

  • 47 ,,,,,,

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А не, чакаме войските на дълбоката държава

    22:17 01.09.2025

  • 48 смех

    5 0 Отговор
    Кой край на войната и коя украйна тая с Крим или тая без Крим

    Коментиран от #52

    22:17 01.09.2025

  • 49 Бай Дончо

    1 6 Отговор
    Пусни им една хирошимка , бе ...

    22:18 01.09.2025

  • 50 Аз ако бях на путин

    5 2 Отговор
    Отдавна нямаше да има ни европа ни фашоландия и евентуално и планетата земя щеше да е отломки в космоса

    22:18 01.09.2025

  • 51 В В.П.

    5 1 Отговор
    Чуждите активи са оръжие .Насочено по руски цели ..Следователно ,логично е да бъдат законни цели на Вс на РФ..Нее зловещо ..Закономерно е ..

    22:19 01.09.2025

  • 52 Голем смех

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "смех":

    Коя война ,бе ? Да не питаш за СВО-то ...

    22:20 01.09.2025

  • 53 В В.П.

    5 1 Отговор
    Сопот и Казанлък ,също могат да бъдат като чужди активи..разгледано от гледна точка на РФ.

    Коментиран от #55, #57

    22:21 01.09.2025

  • 54 А Бойко

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Последния Софиянец":

    какъв го раздава, че вампира, ше води преговори с него? Премиер? Президент? Някаква офицялна длъжност, а не премиер в сянка? Вампира натиска не само за войски, ами да се теглат и кредити за да се произвежда за Рейнметал. Има едни 800 милярда за усвояване извънбюджетни дето гласуваха войнолюбците (но се отпускат под формат ана кредит).
    НО като познавам упралявашите, каквото са импоискали са го дали..

    22:23 01.09.2025

  • 55 НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "В В.П.":

    Да бе

    22:25 01.09.2025

  • 56 ГОСТ

    2 1 Отговор
    а тия какво очакват да ги галят с перце ли. намират се в държава в конфликт с друга държава и в която наливат оръжие средства инструктори или казано всичко. значи се явяват страна в конфликта. не значи че до сега като са жалили ще е вечно.....почти същото се случи и с моя уж брат толерантен почти 35 год към него. но както казват хората подай пръст на някой и след това очаквай да ти налапа цялата ръка. това няма нищо общо с темата но в това скапано време се получава точно това брат срещу брата и всичко заради пари имоти и след това ще ги харчи неграмотнико маминото детенце.

    22:27 01.09.2025

  • 57 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "В В.П.":

    Интересна работа. Аз да спра работа в двора си, защото циганския цар е решил че е негов!?!

    22:31 01.09.2025

  • 58 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Скоро и в Сопот ще има заря, а Ганя ще гледа и ще се драпа по гащурите.

    22:34 01.09.2025

  • 59 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Често в детската градина се насирах, докато ме изгониха оттам.

    22:36 01.09.2025

