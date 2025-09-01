The New York Times: Руските удари по западни активи в Украйна изпращат зловещо послание

С ударите по фабрика, управлявана от американци, и европейски дипломатически представителства Кремъл сякаш дава сигнал, че ще се противопостави на усилията на Запада да установи мир и да защити Украйна, коментират анализатори и официални лица пред The New York Times.
Ракетната атака срещу град Мукачево, който се намира в западната част на Украйна, шокира жителите, тъй като градът е далеч от фронтовата линия и там дори няма комендантски час. Както пише американското издание, когато кметът на града чува първия удар, първо си помислил, че е гръмотевица.
Посочва се, че още по-голяма изненада е била целта на тази атака. Руски крилати ракети са ударили завод, който принадлежи на американска транснационална корпорация, известна с производството на кафемашини. Забележително е, че това се случи 6 дни след срещата в Аляска на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин, на която те обсъдиха прекратяването на войната в Украйна.
"Два удара на едно място? Не, те не са сгрешили. Те точно са знаели къде удрят“, отбеляза кметът на Мукачево Андрей Балога.
Изданието добавя, че след този инцидент, още след седмица Русия нанесе два ракетни удара по центъра на Киев, в резултат на които бяха повредени офисите на Европейския съюз и Британския съвет, както и културни организации. Като правило, Русия избягва да нанася удари по места, където са съсредоточени чуждестранни дипломатически мисии.
В публикацията се посочва, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обвинила Москва в умишлено насочване към Европейския съюз.
Изданието отбелязва, че анализатори и чиновници предполагат, че "ударите по американски и европейски активи са сигнал за конфронтация: Путин се чувства в правото си да отхвърли натиска, с който го заплашват в случай на отказ да сключи мир. Той счита, че има право да води война по свое усмотрение и дори да нанася щети на Запада".
"Путин е много предпазлив и всичко, което прави, има определена цел“, заявява председателят на комисията по външни работи на Върховната рада на Украйна Александър Мережко.
Според украинския политик ударите по западни цели са "ясен сигнал от него, че се чувства уверен и води война не само срещу Украйна, но и срещу Запада“.
Посочва се, че след руската атака срещу американския завод Тръмп е заявил, че е недоволен от Путин. Подобно изявление от името на президента на САЩ след атаката на Русия срещу Киев е направила прессекретарят на Белия дом Каролина Левит.
В публикацията се обръща внимание, че с това реакцията на САЩ е приключила, а заплахите на президента на САЩ за налагане на допълнителни санкции срещу Русия са останали само заплахи.
"Русия фактически изпитва границите на западната сдържаност, като същевременно реализира по-широка стратегия на принуда, насочена към отслабване на решимостта на съюзниците и принуждаване на Украйна да заеме неизгодна позиция в преговорите“, заявява военният анализатор от Виена Франц-Щефан Гади (Франц-Щефан Гади е анализатор и военен консултант в Института за международни изследвания в Лондон и Центъра за нова американска сигурност във Вашингтон).
Междувременно Европа обсъжда възможността за изпращане на миротворчески сили в Украйна след края на войната.
"Посланието от Москва звучи така: "Не смейте да изпращате тук вашите войски, защото Украйна е място, където можем да нанесем удар където си поискаме", заявява директорът на Центъра за международни изследвания на Одеския национален университет Владимир Дубовик.
The New York Times: Руските удари по западни активи в Украйна изпращат зловещо послание
1 Септември, 2025 21:48 1 779 59
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #5, #46
21:50 01.09.2025
2 Селянин бръсне се с мотика
Коментиран от #17
21:50 01.09.2025
3 Антисорос
21:51 01.09.2025
4 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #12, #15, #47
21:51 01.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
Коментиран от #34
21:52 01.09.2025
7 Оффф
21:52 01.09.2025
8 Ами не
21:52 01.09.2025
9 А ТАКА
До коментар #4 от "Последния Софиянец":кенефния скрии се
21:53 01.09.2025
10 си дзън
разпадане на русията на феоди с крепостни и частни армии.
Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне.
21:53 01.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вашето Мнение
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А кой ще варди миротворците? Щото както видяхме Русия размаза нато съвсем сама, използвайки не повече от 10% от ресурсите си.
21:54 01.09.2025
13 Данко Харсъзина
21:54 01.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Европеец
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Тая пътна карта е път към ада, ама западащите подели не могат да го разберат....
21:54 01.09.2025
16 Перо
21:55 01.09.2025
17 Хаха
До коментар #2 от "Селянин бръсне се с мотика":Мечката е руса и кльощава от брюкселските гмо породи.Урса означава "мечка"а тези с ватенките и ушанките са от банкя и костинброд големи измамници внимавайте
21:55 01.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Къде е редовната руска армия?
21:55 01.09.2025
20 Вашето Мнение
Коментиран от #25
21:56 01.09.2025
21 Пий два-три βαΛ
До коментар #11 от "Готов за бой":Идола да се успокоиш
и си лягай 😉
21:56 01.09.2025
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #26
21:56 01.09.2025
23 А50
21:57 01.09.2025
24 Путйо шахматиста
21:58 01.09.2025
25 Д.пръча
До коментар #20 от "Вашето Мнение":Пак ще влизаш в багажника.
21:58 01.09.2025
26 Бъди първият
До коментар #22 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Направи едно добро в живота си и освободи България от поне един.....
21:58 01.09.2025
27 Здравей
До коментар #11 от "Готов за бой":Късно е. Пий си хапчета и си лягай. След малко минава вкзитацията.
21:58 01.09.2025
28 Град Козлодуй.
21:58 01.09.2025
29 Kaлпазанин
22:00 01.09.2025
30 ти да видиш
22:00 01.09.2025
31 Първи последици от ШОСа в Китай
Коментиран от #39
22:01 01.09.2025
32 Руснакът е мръсно противно животно
22:01 01.09.2025
33 минувач
22:01 01.09.2025
34 Kaлпазанин
До коментар #6 от "Българин":Де има евреин с власт има смърт и войни
22:01 01.09.2025
35 Е много ясно
22:01 01.09.2025
36 Защо
Коментиран от #38
22:02 01.09.2025
37 Чушкопека
Коментиран от #45
22:04 01.09.2025
38 Последния Софиянец
До коментар #36 от "Защо":Бойко беше много разтревожен вчера.Урсула го изнудва да прати войски в Украйна.
Коментиран от #54
22:05 01.09.2025
39 Европа в
До коментар #31 от "Първи последици от ШОСа в Китай":все повече бърза към своят край.
22:05 01.09.2025
40 онзи
22:07 01.09.2025
41 А после
22:10 01.09.2025
42 Не е зловещо
Каквото повикало, такова се обадило!
И тъпите бг продажници, ще ни доведат до яростта на Москва!
Дано не се случи!
22:10 01.09.2025
43 Ами
22:11 01.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Шопо
До коментар #1 от "Европеец":Украйна не е държава а територия, руска територия.
22:16 01.09.2025
47 ,,,,,,
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А не, чакаме войските на дълбоката държава
22:17 01.09.2025
48 смех
Коментиран от #52
22:17 01.09.2025
49 Бай Дончо
22:18 01.09.2025
50 Аз ако бях на путин
22:18 01.09.2025
51 В В.П.
22:19 01.09.2025
52 Голем смех
До коментар #48 от "смех":Коя война ,бе ? Да не питаш за СВО-то ...
22:20 01.09.2025
53 В В.П.
Коментиран от #55, #57
22:21 01.09.2025
54 А Бойко
До коментар #38 от "Последния Софиянец":какъв го раздава, че вампира, ше води преговори с него? Премиер? Президент? Някаква офицялна длъжност, а не премиер в сянка? Вампира натиска не само за войски, ами да се теглат и кредити за да се произвежда за Рейнметал. Има едни 800 милярда за усвояване извънбюджетни дето гласуваха войнолюбците (но се отпускат под формат ана кредит).
НО като познавам упралявашите, каквото са импоискали са го дали..
22:23 01.09.2025
55 НАТО
До коментар #53 от "В В.П.":Да бе
22:25 01.09.2025
56 ГОСТ
22:27 01.09.2025
57 Интересно
До коментар #53 от "В В.П.":Интересна работа. Аз да спра работа в двора си, защото циганския цар е решил че е негов!?!
22:31 01.09.2025
58 стоян георгиев
22:34 01.09.2025
59 стоян георгиев
22:36 01.09.2025