The New York Times: Руските удари по западни активи в Украйна изпращат зловещо послание

С ударите по фабрика, управлявана от американци, и европейски дипломатически представителства Кремъл сякаш дава сигнал, че ще се противопостави на усилията на Запада да установи мир и да защити Украйна, коментират анализатори и официални лица пред The New York Times.



Ракетната атака срещу град Мукачево, който се намира в западната част на Украйна, шокира жителите, тъй като градът е далеч от фронтовата линия и там дори няма комендантски час. Както пише американското издание, когато кметът на града чува първия удар, първо си помислил, че е гръмотевица.



Посочва се, че още по-голяма изненада е била целта на тази атака. Руски крилати ракети са ударили завод, който принадлежи на американска транснационална корпорация, известна с производството на кафемашини. Забележително е, че това се случи 6 дни след срещата в Аляска на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския президент Владимир Путин, на която те обсъдиха прекратяването на войната в Украйна.



"Два удара на едно място? Не, те не са сгрешили. Те точно са знаели къде удрят“, отбеляза кметът на Мукачево Андрей Балога.



Изданието добавя, че след този инцидент, още след седмица Русия нанесе два ракетни удара по центъра на Киев, в резултат на които бяха повредени офисите на Европейския съюз и Британския съвет, както и културни организации. Като правило, Русия избягва да нанася удари по места, където са съсредоточени чуждестранни дипломатически мисии.



В публикацията се посочва, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е обвинила Москва в умишлено насочване към Европейския съюз.



Изданието отбелязва, че анализатори и чиновници предполагат, че "ударите по американски и европейски активи са сигнал за конфронтация: Путин се чувства в правото си да отхвърли натиска, с който го заплашват в случай на отказ да сключи мир. Той счита, че има право да води война по свое усмотрение и дори да нанася щети на Запада".



"Путин е много предпазлив и всичко, което прави, има определена цел“, заявява председателят на комисията по външни работи на Върховната рада на Украйна Александър Мережко.



Според украинския политик ударите по западни цели са "ясен сигнал от него, че се чувства уверен и води война не само срещу Украйна, но и срещу Запада“.



Посочва се, че след руската атака срещу американския завод Тръмп е заявил, че е недоволен от Путин. Подобно изявление от името на президента на САЩ след атаката на Русия срещу Киев е направила прессекретарят на Белия дом Каролина Левит.



В публикацията се обръща внимание, че с това реакцията на САЩ е приключила, а заплахите на президента на САЩ за налагане на допълнителни санкции срещу Русия са останали само заплахи.



"Русия фактически изпитва границите на западната сдържаност, като същевременно реализира по-широка стратегия на принуда, насочена към отслабване на решимостта на съюзниците и принуждаване на Украйна да заеме неизгодна позиция в преговорите“, заявява военният анализатор от Виена Франц-Щефан Гади (Франц-Щефан Гади е анализатор и военен консултант в Института за международни изследвания в Лондон и Центъра за нова американска сигурност във Вашингтон).



Междувременно Европа обсъжда възможността за изпращане на миротворчески сили в Украйна след края на войната.



"Посланието от Москва звучи така: "Не смейте да изпращате тук вашите войски, защото Украйна е място, където можем да нанесем удар където си поискаме", заявява директорът на Центъра за международни изследвания на Одеския национален университет Владимир Дубовик.

