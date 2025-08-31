Фридрих Мерц: Подготвен съм за продължителна война в Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц днес заяви, че е подготвен за продължителна война в Украйна, тъй като войните обикновено завършват с военно поражение или икономическо изтощение, а той не вижда такива сценарии на хоризонта нито за Киев, нито за Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Коментарите на Мерц идват ден преди изтичането на крайния срок, поставен от американския президент Доналд Тръмп за среща между президентите на Русия и Украйна с цел да се проправи пътят за мирни преговори. Тръмп заплаши с "последствия", ако срещата не се състои.
Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че вината е на руския президент Владимир Путин, и призоваха САЩ да наложат по-строги санкции на Москва.
"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю за обществената телевизия Цет Де Еф.
Прави се опит чрез интензивни дипломатически инициативи да се сложи край на войната възможно най-бързо, но това не може да бъде "на цената на капитулацията на Украйна", защото тогава Русия просто ще насочи вниманието си към друга страна, каза той.
"И после ще дойде и нашият ред“, добави Мерц. "Това не е вариант."
В интервюто той отказа да коментира въпроса за възможното разполагане на германски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност в случай на сключване на мирно споразумение.
Великобритания и Франция са начело на предложението за "сила за увуреността“, която да възпира потенциална бъдеща руска агрессия, но перспективата Германия да се присъедини към тях предизвика беспокойство в страна, белязана от нацисткото си минало.
Кремъл заяви днес, че европейските сили пречат на мирните усилия на Тръмп и че Русия ще продължи операцията си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, отбелязва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #15, #27, #43
19:59 31.08.2025
2 За какво си подготвен бе боклук
Коментиран от #13
19:59 31.08.2025
3 Ганя Путинофила
Урсула каза на брифинга, че 1/3 от снарядите в Украйна идват от България!
Няма да мога спя цяла нощ!
Коментиран от #16, #20
19:59 31.08.2025
4 ФЕЙК
19:59 31.08.2025
5 МДа
20:00 31.08.2025
6 Коце от Максуда,Варна
Събра 50 съдрани галоша в Сопот!
Коментиран от #14, #46
20:00 31.08.2025
7 Софи
20:01 31.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Еми тогава
20:01 31.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 виктория
20:02 31.08.2025
12 Тишо
Коментиран от #22
20:03 31.08.2025
13 Шопо
До коментар #2 от "За какво си подготвен бе боклук":Ние пак сме на страната на губещите.
Коментиран от #23, #32
20:03 31.08.2025
14 ХА ХА
До коментар #6 от "Коце от Максуда,Варна":Те толкова са, а се ежат че биле 80%.
20:04 31.08.2025
15 Гулежа
До коментар #1 от "си дзън":Зле си!
20:04 31.08.2025
16 Някой
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":На българските снаряди за Украйна пише уиЗА путин.
Коментиран от #49
20:04 31.08.2025
17 фредерике шМерц
нох ейн мал
битте....битте..... .
20:05 31.08.2025
18 НОВОФАШИСТИТЕ ДА СИ ЗНАЯТ
20:05 31.08.2025
19 защо
А защо Мерц е готов за война в Украйна?
20:05 31.08.2025
20 Гулежа
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":За много напред се имаш! Ще пропуснеш някое стъпало някъде! Внимай!
20:06 31.08.2025
21 Томахоук иде!
Коментиран от #26
20:06 31.08.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Българин
До коментар #13 от "Шопо":Шепа олигофрен и дъртаци с некролог в джоба са за Русия.Българите мразим руснаците по принцип.
Коментиран от #39
20:06 31.08.2025
24 Kaлпазанин
20:07 31.08.2025
25 Фриц
20:08 31.08.2025
26 Гулежа
До коментар #21 от "Томахоук иде!":Ще се настаниш на кожен кардан!
20:08 31.08.2025
27 Kaлпазанин
До коментар #1 от "си дзън":Виждаме виждаме ,виж тази седмица кво става в Китай .ще разпадне коги синът ти ти доведе зет за снаха и ти се роди внуче от тях
Коментиран от #33
20:08 31.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 А50
20:10 31.08.2025
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Щото във влака си дръпнаха по една линия в купето‼️
20:10 31.08.2025
32 Това е факт
До коментар #13 от "Шопо":В историята на България винаги сме били на грешната страна в най важните моменти за света.
Коментиран от #50
20:11 31.08.2025
33 Гулежа
До коментар #27 от "Kaлпазанин":Тоя и сега е така! Правил го е дедо му а като пораснал се оженил за баба си!
20:12 31.08.2025
34 Наташките в Германия
20:12 31.08.2025
35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #28 от "Ние, българите":Ти ватенка виждал ли си въобще❓
20:12 31.08.2025
36 Хасковски каунь
За Германия готов ли си?
20:12 31.08.2025
37 Атина Палада
20:13 31.08.2025
38 Ами
20:13 31.08.2025
39 Българите не мразят Русия
До коментар #23 от "Българин":защото благодарение на Русия са се появили отново на картата на света. Русия я мразят само безродниците, защото сега заради нея не си носят шалварите и чалмите.
20:13 31.08.2025
40 Пич
20:14 31.08.2025
41 пешо
20:15 31.08.2025
42 Ех,Мерц...!
20:16 31.08.2025
43 Атина Палада
До коментар #1 от "си дзън":Паси,ти ли си с тръбанаката? Още от 2000 година тананикаше на колко парчета щяла да се разпадне РФ! Даже и нарисувани книжки беше пуснал...
От 25 години я разпадаш тая Русия,а то кво стана? Взе,че Европа се разпадна..:)))
20:16 31.08.2025
44 И как по точно ще издържите финансово
20:17 31.08.2025
45 смех
20:17 31.08.2025
46 пешо
До коментар #6 от "Коце от Максуда,Варна":а ти си съдран цървул
20:18 31.08.2025
47 Ала Балов
СИГОРНО ОЧАКВАТ ИКРАЙНА ДА СЕ ПРЕДАДЕ КАПИТОЛИРА.ТАКИВА ПРИЗНАЦИ ОМ ТРЯВАТ МАЙ. СЪЩО И ДА УКОПИРАТ ТЕРИТОРИИ В УКРАЙНА ПОСТЕПЕННО ДО.ЦЯЛОСТНО ЗАВЗЕМАНЕ. ГАРАНЦИИТЕ МОГА ДА БЪДАТ В ДОБРИ ПТЕДОСТАВЯНЕ НА УКРАЙНА МОШНИ БОМБИ И ДР.ОРЪЖИЕ СЪЩО И ПРИ ЕВЕНТОАЛНА НОВА ВТОРА АГРЕСИЯ ТОГАВА ВЕПЕ НАМЕСА СЪС ЖИВА СИЛА ВОЙСКА. НЕЩО МНОГО СЕ РАЗТАКАВАТ ТИЯ МИРОТВОРЦИ.
20:18 31.08.2025
48 Феникс
20:18 31.08.2025
49 пешо
До коментар #16 от "Някой":на моя снаряд пише за женати
20:19 31.08.2025
50 Атина Палада
До коментар #32 от "Това е факт":Така е! И сега сме на грешната страна,но въпреки това,този път България ще спечели .
20:19 31.08.2025
51 Точно така
20:20 31.08.2025
52 Хм...
Изобщо, Путин удари шестица от тотото с европейския "елит" от последните няколко години- мaлoyмни идиoти хрантутници, но с безкрайно самочувствие.
А по стар български обичай ние се наредихме откъм булката. Отново.
20:20 31.08.2025