Фридрих Мерц: Подготвен съм за продължителна война в Украйна
  Тема: Украйна

31 Август, 2025 19:57 634 52

В интервюто канцлерът отказа да коментира въпроса за възможното разполагане на германски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност в случай на сключване на мирно споразумение

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц днес заяви, че е подготвен за продължителна война в Украйна, тъй като войните обикновено завършват с военно поражение или икономическо изтощение, а той не вижда такива сценарии на хоризонта нито за Киев, нито за Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Коментарите на Мерц идват ден преди изтичането на крайния срок, поставен от американския президент Доналд Тръмп за среща между президентите на Русия и Украйна с цел да се проправи пътят за мирни преговори. Тръмп заплаши с "последствия", ако срещата не се състои.

Мерц и френският президент Еманюел Макрон заявиха, че вината е на руския президент Владимир Путин, и призоваха САЩ да наложат по-строги санкции на Москва.

"Вътрешно се подготвям за това, че тази война ще продължи дълго време“, каза Мерц в интервю за обществената телевизия Цет Де Еф.

Прави се опит чрез интензивни дипломатически инициативи да се сложи край на войната възможно най-бързо, но това не може да бъде "на цената на капитулацията на Украйна", защото тогава Русия просто ще насочи вниманието си към друга страна, каза той.

"И после ще дойде и нашият ред“, добави Мерц. "Това не е вариант."

В интервюто той отказа да коментира въпроса за възможното разполагане на германски войски в Украйна като част от гаранциите за сигурност в случай на сключване на мирно споразумение.

Великобритания и Франция са начело на предложението за "сила за увуреността“, която да възпира потенциална бъдеща руска агрессия, но перспективата Германия да се присъедини към тях предизвика беспокойство в страна, белязана от нацисткото си минало.

Кремъл заяви днес, че европейските сили пречат на мирните усилия на Тръмп и че Русия ще продължи операцията си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, отбелязва Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    4 18 Отговор
    Продължителната война в Украйна ще доведе до разпада на русията на феоди с крепостни.

    Коментиран от #15, #27, #43

    19:59 31.08.2025

  • 2 За какво си подготвен бе боклук

    20 1 Отговор
    Унищожихте Европа за сметка на Украйна.

    Коментиран от #13

    19:59 31.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    9 4 Отговор
    Аз съм в шок!
    Урсула каза на брифинга, че 1/3 от снарядите в Украйна идват от България!
    Няма да мога спя цяла нощ!

    Коментиран от #16, #20

    19:59 31.08.2025

  • 4 ФЕЙК

    3 0 Отговор
    И аз съм готов на продължително нагъване на наденички с кисело зеле поляти с бира в Германистан, но.................

    19:59 31.08.2025

  • 5 МДа

    9 0 Отговор
    историята се повтаря !

    20:00 31.08.2025

  • 6 Коце от Максуда,Варна

    5 11 Отговор
    pyсорoб ,цигaнe , но националист- само в бълxaрия.
    Събра 50 съдрани галоша в Сопот!

    Коментиран от #14, #46

    20:00 31.08.2025

  • 7 Софи

    8 1 Отговор
    Консервативно-Патриотичната Вълна,залива ЕС,само тя може да спаси умиращата Европа!

    20:01 31.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Еми тогава

    6 1 Отговор
    Вече може да приемеш руските ракети. Да те удрят вече...

    20:01 31.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 виктория

    1 1 Отговор
    тоя наблюдател в час ли е!!!

    20:02 31.08.2025

  • 12 Тишо

    1 2 Отговор
    Германия е готова за война! Страшно е!

    Коментиран от #22

    20:03 31.08.2025

  • 13 Шопо

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "За какво си подготвен бе боклук":

    Ние пак сме на страната на губещите.

    Коментиран от #23, #32

    20:03 31.08.2025

  • 14 ХА ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Коце от Максуда,Варна":

    Те толкова са, а се ежат че биле 80%.

    20:04 31.08.2025

  • 15 Гулежа

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Зле си!

    20:04 31.08.2025

  • 16 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗА путин.

    Коментиран от #49

    20:04 31.08.2025

  • 17 фредерике шМерц

    2 0 Отговор
    ох мили руснаци елате пак......
    нох ейн мал
    битте....битте..... .

    20:05 31.08.2025

  • 18 НОВОФАШИСТИТЕ ДА СИ ЗНАЯТ

    0 0 Отговор
    Ще страдат като дядовците си. Предатели.

    20:05 31.08.2025

  • 19 защо

    0 0 Отговор
    Толи,
    А защо Мерц е готов за война в Украйна?

    20:05 31.08.2025

  • 20 Гулежа

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    За много напред се имаш! Ще пропуснеш някое стъпало някъде! Внимай!

    20:06 31.08.2025

  • 21 Томахоук иде!

    4 0 Отговор
    Американците докараха Стелт В2 в Норвегия!

    Коментиран от #26

    20:06 31.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    Шепа олигофрен и дъртаци с некролог в джоба са за Русия.Българите мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #39

    20:06 31.08.2025

  • 24 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Само отивайте с макарон стърмър и останалите идиоти да воювате ,а на ни оставете да си живеем ,и да се радваме вещиците Урсула и Калас и дедо на макрон и всичките ви приближени джендури да не забравите да вземете с вас

    20:07 31.08.2025

  • 25 Фриц

    0 1 Отговор
    Мерц от "Марсиански атаки" скоро ще слуша грамофона!

    20:08 31.08.2025

  • 26 Гулежа

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Томахоук иде!":

    Ще се настаниш на кожен кардан!

    20:08 31.08.2025

  • 27 Kaлпазанин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Виждаме виждаме ,виж тази седмица кво става в Китай .ще разпадне коги синът ти ти доведе зет за снаха и ти се роди внуче от тях

    Коментиран от #33

    20:08 31.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А50

    0 2 Отговор
    За това си мечтаят и укрите. На чужд гръб е лесно да воюваш

    20:10 31.08.2025

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Има ли "бело" за теа двамката ❗
    Щото във влака си дръпнаха по една линия в купето‼️

    20:10 31.08.2025

  • 32 Това е факт

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    В историята на България винаги сме били на грешната страна в най важните моменти за света.

    Коментиран от #50

    20:11 31.08.2025

  • 33 Гулежа

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Kaлпазанин":

    Тоя и сега е така! Правил го е дедо му а като пораснал се оженил за баба си!

    20:12 31.08.2025

  • 34 Наташките в Германия

    3 0 Отговор
    къде че бегат сега, незнам!

    20:12 31.08.2025

  • 35 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ние, българите":

    Ти ватенка виждал ли си въобще❓

    20:12 31.08.2025

  • 36 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Ти Украйна остави!
    За Германия готов ли си?

    20:12 31.08.2025

  • 37 Атина Палада

    1 3 Отговор
    Вижте ги бре,вижте какви вождове имаме:)))Срам,срам за европейците с такива п.аля.човци..

    20:13 31.08.2025

  • 38 Ами

    0 1 Отговор
    Вече текат залагания кой първи ще падне от власт. Лобиста, педофила или оня дето жена му го бие :)

    20:13 31.08.2025

  • 39 Българите не мразят Русия

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    защото благодарение на Русия са се появили отново на картата на света. Русия я мразят само безродниците, защото сега заради нея не си носят шалварите и чалмите.

    20:13 31.08.2025

  • 40 Пич

    2 0 Отговор
    давай Таурус !

    20:14 31.08.2025

  • 41 пешо

    1 1 Отговор
    да му мислят украйнците ако останат хора

    20:15 31.08.2025

  • 42 Ех,Мерц...!

    0 1 Отговор
    Попитай духът на дядо си-офицера от Вермахта на Фашистка Германия,как завърши битката му с Руснаците,та белким си седнеш на за@ Ника...!

    20:16 31.08.2025

  • 43 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Паси,ти ли си с тръбанаката? Още от 2000 година тананикаше на колко парчета щяла да се разпадне РФ! Даже и нарисувани книжки беше пуснал...
    От 25 години я разпадаш тая Русия,а то кво стана? Взе,че Европа се разпадна..:)))

    20:16 31.08.2025

  • 44 И как по точно ще издържите финансово

    0 1 Отговор
    На 25 август ръководителят на френското правителство Франсоа Байру обяви, че ще постави въпроса за доверието към правителството на гласуване в Националното събрание (долната камара на парламента) на 8 септември. Той обоснова решението си с икономическата криза, предимно с продължаващия растеж на държавния дълг. Според него „държавният дълг на Франция се увеличава с 12 млн. EUR всеки час“ и вече е достигнал 3,4 трлн. EUR.

    20:17 31.08.2025

  • 45 смех

    2 0 Отговор
    Малоу мието се повтаря гейрманците няма да спрат да бападат а руснацитр да ги бият леко скучен е живота за тос който не е чел историята

    20:17 31.08.2025

  • 46 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коце от Максуда,Варна":

    а ти си съдран цървул

    20:18 31.08.2025

  • 47 Ала Балов

    0 0 Отговор
    НЯКАКВИ ПРИЗНАЦИ ЗА МОР.ДА ВИДЯЛА МОСКВА !?
    СИГОРНО ОЧАКВАТ ИКРАЙНА ДА СЕ ПРЕДАДЕ КАПИТОЛИРА.ТАКИВА ПРИЗНАЦИ ОМ ТРЯВАТ МАЙ. СЪЩО И ДА УКОПИРАТ ТЕРИТОРИИ В УКРАЙНА ПОСТЕПЕННО ДО.ЦЯЛОСТНО ЗАВЗЕМАНЕ. ГАРАНЦИИТЕ МОГА ДА БЪДАТ В ДОБРИ ПТЕДОСТАВЯНЕ НА УКРАЙНА МОШНИ БОМБИ И ДР.ОРЪЖИЕ СЪЩО И ПРИ ЕВЕНТОАЛНА НОВА ВТОРА АГРЕСИЯ ТОГАВА ВЕПЕ НАМЕСА СЪС ЖИВА СИЛА ВОЙСКА. НЕЩО МНОГО СЕ РАЗТАКАВАТ ТИЯ МИРОТВОРЦИ.

    20:18 31.08.2025

  • 48 Феникс

    1 0 Отговор
    Украйнското пушечно мисО знае ли това?

    20:18 31.08.2025

  • 49 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    на моя снаряд пише за женати

    20:19 31.08.2025

  • 50 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Това е факт":

    Така е! И сега сме на грешната страна,но въпреки това,този път България ще спечели .

    20:19 31.08.2025

  • 51 Точно така

    0 0 Отговор
    Мерц+ макарон който си играе с нож, от нож загива

    20:20 31.08.2025

  • 52 Хм...

    0 0 Отговор
    С близо 70% неодобрение в Германия, което продължава да расте, мерц е подготвен единствено за сметището.
    Изобщо, Путин удари шестица от тотото с европейския "елит" от последните няколко години- мaлoyмни идиoти хрантутници, но с безкрайно самочувствие.
    А по стар български обичай ние се наредихме откъм булката. Отново.

    20:20 31.08.2025

