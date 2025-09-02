Лондон спира новите молби по схема за довеждане на семействата на бежанци

Британското правителство временно спира приемането на нови заявления по схема, позволяваща на бежанците да доведат членове на семействата си в Обединеното кралство, предаде БНР.

Министърът на вътрешните работи Ивет Купър заяви в Камарата на общините, че мярката, която влиза в сила от тази седмица, ще означава, че бежанците ще се сблъскат със същите ограничения като другите мигранти, които се надяват да доведат семейството си в страната.

Това обикновено означава, че някой от фамилияtа трябва да печели поне 29 хиляди паунда годишно и да осигури подходящо жилищно настаняване, докато пристигналият член на семейството трябва да демонстрира основно ниво на владеене на английски език.

Купър каза, че досегашните правила "са били създадени преди много години, за да помогнат на семейства, разделени от война, конфликт и преследване", но сега не са в съответствие със съседите на Обединеното кралство и са необходими ограничения.

По-нататъшни реформи в начините за събиране на хората ще бъдат очертани по-късно тази година.

Първият ден от работата на парламента, след завръщането на депутатите от лятна ваканция, бе доминиран от критики за използването на хотели за мигранти, пристигащи с малки лодки. Министърът на вътрешните работи в сянка от Консервативната партия Крис Филп заяви, че "промяната на правилата за събиране на семейства не е достатъчна", за да се справи с мащаба на "кризата с граничната сигурност" в Обединеното кралство.

Източник: bnr.bg