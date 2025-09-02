Новини
Свят »
Великобритания »
Лондон спира новите молби по схема за довеждане на семействата на бежанци

2 Септември, 2025 04:50, обновена 2 Септември, 2025 04:01 417 3

  • ивет купър-
  • великобритания-
  • министър-
  • бежанци-
  • молби-
  • семейства

По-нататъшни реформи в начините за събиране на хората ще бъдат очертани по-късно тази година

Лондон спира новите молби по схема за довеждане на семействата на бежанци - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британското правителство временно спира приемането на нови заявления по схема, позволяваща на бежанците да доведат членове на семействата си в Обединеното кралство, предаде БНР.

Министърът на вътрешните работи Ивет Купър заяви в Камарата на общините, че мярката, която влиза в сила от тази седмица, ще означава, че бежанците ще се сблъскат със същите ограничения като другите мигранти, които се надяват да доведат семейството си в страната.

Това обикновено означава, че някой от фамилияtа трябва да печели поне 29 хиляди паунда годишно и да осигури подходящо жилищно настаняване, докато пристигналият член на семейството трябва да демонстрира основно ниво на владеене на английски език.

Купър каза, че досегашните правила "са били създадени преди много години, за да помогнат на семейства, разделени от война, конфликт и преследване", но сега не са в съответствие със съседите на Обединеното кралство и са необходими ограничения.

По-нататъшни реформи в начините за събиране на хората ще бъдат очертани по-късно тази година.

Първият ден от работата на парламента, след завръщането на депутатите от лятна ваканция, бе доминиран от критики за използването на хотели за мигранти, пристигащи с малки лодки. Министърът на вътрешните работи в сянка от Консервативната партия Крис Филп заяви, че "промяната на правилата за събиране на семейства не е достатъчна", за да се справи с мащаба на "кризата с граничната сигурност" в Обединеното кралство.

Източник: bnr.bg


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Васко

    1 0 Отговор
    И да триете,това е истината за Европа!

    04:16 02.09.2025

  • 3 Перо

    1 0 Отговор
    Какви семейства ще довеждат нелегални мигранти! Те имат статут на престъпници! В Англия и ЕС трябва да се въведе американската миграционна система! Нелегален имигрант, влязъл незаконно в САЩ, извън ГКПП или не напуснал САЩ, след изтичане на визата е престъпник и процедурата е: арест, затвор, глоба, депортация! Няма да допуснат създаване на финансово бреме на държавата, заради престъпници!

    04:33 02.09.2025

Новини по държави:
