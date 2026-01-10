Новини
Хоспитализираха пропалестински активист, обявил гладна стачка във Великобритания

Хоспитализираха пропалестински активист, обявил гладна стачка във Великобритания

10 Януари, 2026 14:17 408 14

Камран Ахмед е поддръжник на британското пропалестинско движение „Действие в Палестина“

Хоспитализираха пропалестински активист, обявил гладна стачка във Великобритания - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Камран Ахмед, поддръжник на британското пропалестинско движение „Действие в Палестина“, който гладува от 58 дни в знак на протест срещу забраната на организацията, е откаран в болница със сърдечни проблеми, съобщи Sky News.

Той няма да прекрати гладната си стачка, докато британското правителство не извади „Действие в Палестина“ от списъка със забранени организации, не прекрати договорите с отбранителни компании, доставящи оръжие на Израел, и не освободи него и други членове на движението, обвинени в участие в незаконни действия, под гаранция. Неговите искания се споделят и от друга пропалестинска активистка, Хеба Мурайси, която обяви гладна стачка преди 69 дни и оттогава е отслабнала с над 10 кг, рискувайки смърт в ареста.

„Тя е физически изтощена и много уморена. Постоянно изпитва главоболие и световъртеж, което я кара да повръща често“, каза нейният приятел Амарин Афзал, който посети 31-годишната Мурайси в затвора. Афзал каза, че активистката има проблеми със съня поради силна болка в тялото. „Тя осъзнава, че здравето ѝ се влошава и физически умира, и че тялото ѝ може да я изостави във всеки един момент“, отбеляза Афзал.

Министърът на правосъдието на Обединеното кралство Джеймс Тимпсън отговори, като заяви, че решението за гаранция трябва да се взема от независим съд. „Тези затворници са обвинени в тежки престъпления, включително утежнени кражби с взлом и нарушаване на обществения ред. Решението за задържане се взема от независими съдии. Адвокатите могат да правят представителства в съда от името на своите клиенти. Министрите няма да се срещат с тях. Нашата съдебна система се основава на разделението на властите. Независимата съдебна система е крайъгълният камък на нашата страна. „Намесата в текущи съдебни дела би била напълно противоконституционна и неподходяща за министрите“, каза той.

Каналът отбеляза, че задържаните активисти са обвинени в проникване в съоръжение на израелската отбранителна компания Elbit в Бристъл, Англия, през 2024 г. и проникване във военновъздушната база Brize Norton в Оксфордшир, югозападна Англия, и повреждане на два танкера RAF Voyager през юни 2025 г.

На 5 юли Министерството на вътрешните работи на кралството добави Palestine Action към списъка си със забранени организации. Членството в това движение, участието в неговите срещи и всякаква форма на подкрепа за неговите дейности станаха престъпление, носещо максимално наказание от 14 години затвор. От забраната на организацията, приблизително 2500 души са били задържани на протести в нейна подкрепа в цялата страна, като над 250 са обвинени.


Великобритания
Оценка 5 от 1 гласа.
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Проучване, публикувано през октомври

    2 0 Отговор
    от Международната федерация за правата на човека (FIDH) – обхващащо Обединеното кралство, Съединените щати, Франция и Германия – отбелязва, че протестите в тези страни са „силни показатели за нарастваща глобална осведоменост за продължаващия геноцид и системните нарушения на международното право, както и за решаващата необходимост от граждански действия, когато правителствата остават съучастници или бездействат“.
    FIDH добави: „И все пак, както показва този доклад, тези демонстрации на солидарност са посрещнати с широко разпространени репресии, не само при авторитарни режими, но и в либерални демокрации, които отдавна твърдят, че защитават правата на човека.“ В доклада се отбелязва, че въпросните четири държави са използвали антитерористично законодателство, за да потиснат законните демонстрации срещу израелската офанзива в Гааза и окупирания Западен бряг.

    14:19 10.01.2026

  • 2 През последните 26 месеца

    2 0 Отговор
    криминализирането на противопоставянето на геноцида в Гааза се засили във Великобритания, тъй като големите империалистически сили дадоха пълна свобода на Израел да извърши някои от най-тежките военни престъпления на този век. Повече от 2700 души бяха арестувани само за четири месеца съгласно закона за борба с тероризма от 2000 г. за мирни протести срещу забраната на „Действия в Палестина“. Демонстрациите са подчинени на строги условия, като протестите срещу геноцида са наречени „маршове на омразата“.
    Тези мерки се повтарят в много страни с полицейски акции в университети и арести на студенти, както в Съединените щати, така и другаде.... Нацизма и ционизма са в ход на брутални репресии

    14:21 10.01.2026

  • 3 Ясно трябва да се каже че

    2 0 Отговор
    Никой от протестиращите, които в момента са в предварителен арест, не е признат за виновен. Всички те са претърпели малтретиране и неоправдано блокиране на комуникациите им с външния свят поради произволното и несправедливо твърдение на съда, че обвиненията срещу арестуваните по време на протестите „Действие в Палестина“ (ДПА) имат „терористична връзка“. В нарушение на шестмесечния законов срок за предварително задържане, всички гладуващи са държани в предварителен арест повече от година – Кесер Зухра – 16 месеца. Те настояват за незабавно освобождаване под гаранция, право на справедлив процес, прекратяване на цензурата на комуникациите им, премахване на забраната за „Палестина“ и затваряне на всички британски обекти, управлявани от Elbit, основният производител на оръжие в Израел....

    14:23 10.01.2026

  • 4 В петък група експерти на ООН

    2 0 Отговор
    включително Джина Ромеро, специален докладчик на ООН за правото на свобода на мирни събрания и сдружаване, и Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН за положението в окупираните палестински територии, се обявиха срещу отношението към протестиращите от страна на премиера на лейбъристите Кийр Стармър. В изявлението си те заявиха: „Тези доклади повдигат сериозни въпроси относно зачитането на международното право в областта на правата на човека и международните стандарти, включително задължението за защита на живота и предотвратяване на жестоко, нечовешко или унизително отношение.“ Те добавиха: „Предотвратимите смъртни случаи по време на задържане са неприемливи. Държавата носи пълна отговорност за живота и благополучието на задържаните... Необходими са спешни действия.“ Лейбъристкото правителство води глобална кампания за държавни репресии срещу опозицията на израелския геноцид в Гааза.....

    14:24 10.01.2026

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    Американците бликаха Zamunda.

    14:27 10.01.2026

  • 8 Атлантизма е еманацията на нацизма

    2 2 Отговор
    Но „железният закон“ на империалистическия варваризъм ще се сблъска с „железния закон“ на класовата борба. Тръмп, Милър, Мерц, Стармър се държат така, сякаш могат да направят всичко, сякаш няма последствия от действията им. Това може да е вярно по отношение на техните противници в управляващата класа, които капитулират пред всяко престъпление. Но не е вярно по отношение на работническата класа. Войната срещу Венецуела, геноцида в Гааза и подкрепяне на хунтата на Зеленски в Украйна са дълбоко непопулярни. Анкетите показват огромна опозиция сред американската и европейска общественост.

    14:28 10.01.2026

  • 9 След Втората световна война

    2 1 Отговор
    на фона на огромни социални катаклизми и широко разпространено обществено възмущение от престъпленията на нацисткия режим, капиталистическите сили дефинираха и разшириха определени принципи на международното право, предназначени да уреждат отношенията между държавите. Ограничен брой оцелели лидери на нацисткия режим бяха съдени за престъпления срещу мира, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. В своето решение Международният наказателен трибунал обяви, че „войната на агресия“ е „върховното международно престъпление“.
    В действителност, Съединените щати Великобритания и като цяшо Запада никога не са се смятали сериозно обвързани от тези принципи. Пет години след присъдите в Нюрнберг те започнаха Корейската война. След това последваха Виетнамската война, различни операции в Иран, Индонезия, Конго, Гватемала и Чили, както и подкрепа за ескадрони на смъртта в цяла Латинска Америка.

    14:31 10.01.2026

  • 10 Атлантизма е еманацията на нацизма

    1 0 Отговор
    Ционизма е еманацията на нацизма. Написаното в статията е само поредното доказателство за това

    14:33 10.01.2026

  • 11 Да подкрепяш геноцид

    1 0 Отговор
    и военни престъпления е изконна атлантическа ценност ! Да поткрепяш окупация и тероризъм във всичките му форми също ....

    14:39 10.01.2026

  • 12 Запомнете го ей младите!

    1 0 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет !

    14:40 10.01.2026

  • 13 над 250 са обвинени.....

    1 0 Отговор
    Ясно трябва да се каже че никой от протестиращите, които в момента са в предварителен арест, не е признат за виновен. Всички те са претърпели малтретиране и неоправдано блокиране на комуникациите им с външния свят ....

    14:42 10.01.2026

  • 14 Олееееее, "демокрация" ...

    0 0 Отговор
    (трябва да се взема от независим съд. „Тези затворници са обвинени в тежки престъпления...).....

    14:47 10.01.2026

