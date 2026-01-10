Хоспитализираха пропалестински активист, обявил гладна стачка във Великобритания

Камран Ахмед, поддръжник на британското пропалестинско движение „Действие в Палестина“, който гладува от 58 дни в знак на протест срещу забраната на организацията, е откаран в болница със сърдечни проблеми, съобщи Sky News.

Той няма да прекрати гладната си стачка, докато британското правителство не извади „Действие в Палестина“ от списъка със забранени организации, не прекрати договорите с отбранителни компании, доставящи оръжие на Израел, и не освободи него и други членове на движението, обвинени в участие в незаконни действия, под гаранция. Неговите искания се споделят и от друга пропалестинска активистка, Хеба Мурайси, която обяви гладна стачка преди 69 дни и оттогава е отслабнала с над 10 кг, рискувайки смърт в ареста.

„Тя е физически изтощена и много уморена. Постоянно изпитва главоболие и световъртеж, което я кара да повръща често“, каза нейният приятел Амарин Афзал, който посети 31-годишната Мурайси в затвора. Афзал каза, че активистката има проблеми със съня поради силна болка в тялото. „Тя осъзнава, че здравето ѝ се влошава и физически умира, и че тялото ѝ може да я изостави във всеки един момент“, отбеляза Афзал.

Министърът на правосъдието на Обединеното кралство Джеймс Тимпсън отговори, като заяви, че решението за гаранция трябва да се взема от независим съд. „Тези затворници са обвинени в тежки престъпления, включително утежнени кражби с взлом и нарушаване на обществения ред. Решението за задържане се взема от независими съдии. Адвокатите могат да правят представителства в съда от името на своите клиенти. Министрите няма да се срещат с тях. Нашата съдебна система се основава на разделението на властите. Независимата съдебна система е крайъгълният камък на нашата страна. „Намесата в текущи съдебни дела би била напълно противоконституционна и неподходяща за министрите“, каза той.

Каналът отбеляза, че задържаните активисти са обвинени в проникване в съоръжение на израелската отбранителна компания Elbit в Бристъл, Англия, през 2024 г. и проникване във военновъздушната база Brize Norton в Оксфордшир, югозападна Англия, и повреждане на два танкера RAF Voyager през юни 2025 г.

На 5 юли Министерството на вътрешните работи на кралството добави Palestine Action към списъка си със забранени организации. Членството в това движение, участието в неговите срещи и всякаква форма на подкрепа за неговите дейности станаха престъпление, носещо максимално наказание от 14 години затвор. От забраната на организацията, приблизително 2500 души са били задържани на протести в нейна подкрепа в цялата страна, като над 250 са обвинени.