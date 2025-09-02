Новини
Белгия ще признае Палестина

2 Септември, 2025 05:37, обновена 2 Септември, 2025 04:39 302 1

Това ще стане по време на Общото събрание на ООН, обяви министърът на външните работи

Милен Ганев

Белгия ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН този месец, обяви днес белгийският министър на външните работи Максим Прево, цитиран от Франс Прес и БТА.

„Палестина ще бъде призната от Белгия по време на сесията на ООН! И ще бъдат наложени строги санкции на израелското правителство“, написа белгийският външен министър в „Екс“.

В края на юли президентът Еманюел Макрон обяви, че Франция ще признае държавата Палестина по време на Общото събрание на ООН, което ще се състои от 9 до 23 септември в Ню Йорк. Повече от десет западни страни призоваха другите страни по света да направят същото.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 А Халифата в

    1 0 Отговор
    Белгия, в Париж и в Берлин ще признае ли?

    04:48 02.09.2025

