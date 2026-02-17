Над 100 хиляди украинци са получили закрила в Белгия след руската инвазия

Над 100 хиляди украинци са получили статут на временна закрила в Белгия от началото на руското военно нападение срещу тяхната страна през 2022 г., съобщиха местни медии. Отбелязва се, че много от украинците са успели да уредят донякъде живота си в приемащата държава, но се колебаят дали искат да се върнат у дома, когато условията го позволят, предаде БТА.

Данните сочат, че нараства броят на отказите на белгийските власти за осигуряване на закрила. От 883 отказа през 2024 г., през миналата година молбите на над три хиляди украинци са били отхвърлени - заради неизпълнение на условието да са били в Украйна в началото на войната или заради допуснати закононарушения, откакто са в ЕС. От миналото лято белгийските власти започнаха да отказват статут и на чужденците, получили по-рано закрила в друга държава от ЕС, като това засяга и украинските граждани.

Хиляди украинци вече са напуснали Белгия, като 14 000 са изгубили правото на закрила заради закононарушения, а над 7000 са казали, че са предпочели да се върнат в родината си. Белгийските власти призовават за европейско решение за бъдещето на украинските бежанци в ЕС и уточняват, че осигуреният статут за закрила изтича догодина през март.