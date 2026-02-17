Над 100 хиляди украинци са получили закрила в Белгия след руската инвазия

Над 100 хиляди украинци са получили статут на временна закрила в Белгия от началото на руското военно нападение срещу тяхната страна през 2022 г., съобщиха местни медии. Отбелязва се, че много от украинците са успели да уредят донякъде живота си в приемащата държава, но се колебаят дали искат да се върнат у дома, когато условията го позволят, предаде БТА.
Данните сочат, че нараства броят на отказите на белгийските власти за осигуряване на закрила. От 883 отказа през 2024 г., през миналата година молбите на над три хиляди украинци са били отхвърлени - заради неизпълнение на условието да са били в Украйна в началото на войната или заради допуснати закононарушения, откакто са в ЕС. От миналото лято белгийските власти започнаха да отказват статут и на чужденците, получили по-рано закрила в друга държава от ЕС, като това засяга и украинските граждани.
Хиляди украинци вече са напуснали Белгия, като 14 000 са изгубили правото на закрила заради закононарушения, а над 7000 са казали, че са предпочели да се върнат в родината си. Белгийските власти призовават за европейско решение за бъдещето на украинските бежанци в ЕС и уточняват, че осигуреният статут за закрила изтича догодина през март.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
12:11 17.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #5
12:11 17.02.2026
3 Последния Софиянец
12:11 17.02.2026
4 А защо се скатават
12:12 17.02.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Атина Палада":Това е 100% факт, само сопейките им.завиждат на мизерията и злините !
12:13 17.02.2026
6 Хахаха
12:13 17.02.2026
7 Да ги товарят на вагоните и
12:13 17.02.2026
8 Навлеци
Коментиран от #11
12:17 17.02.2026
9 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Русскоязычные
12:17 17.02.2026
10 Смешник
12:18 17.02.2026
11 Ами като
До коментар #8 от "Навлеци":не сте доволни от положението, напишете едно писмо на Путин да му се скарате, че е започнал война. Така само да се говори, няма никакъв смисъл.
12:20 17.02.2026
12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #18, #21
12:22 17.02.2026
13 СССС
12:22 17.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 честен ционист
12:26 17.02.2026
16 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
12:26 17.02.2026
17 Да, да,
12:41 17.02.2026
18 Нахални сте
До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":И във Варна не ви понасят, и в Бургас, и навсякъде
13:05 17.02.2026
19 Точен
13:45 17.02.2026
20 Зеля
13:51 17.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.