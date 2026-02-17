Новини
Свят »
Белгия »
Над 100 хиляди украинци са получили закрила в Белгия след руската инвазия
  Тема: Украйна

Над 100 хиляди украинци са получили закрила в Белгия след руската инвазия

17 Февруари, 2026 12:10 717 21

  • украйна-
  • белгия-
  • русия-
  • украински бежанци

Данните сочат, че нараства броят на отказите на белгийските власти за осигуряване на закрила

Над 100 хиляди украинци са получили закрила в Белгия след руската инвазия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 100 хиляди украинци са получили статут на временна закрила в Белгия от началото на руското военно нападение срещу тяхната страна през 2022 г., съобщиха местни медии. Отбелязва се, че много от украинците са успели да уредят донякъде живота си в приемащата държава, но се колебаят дали искат да се върнат у дома, когато условията го позволят, предаде БТА.

Данните сочат, че нараства броят на отказите на белгийските власти за осигуряване на закрила. От 883 отказа през 2024 г., през миналата година молбите на над три хиляди украинци са били отхвърлени - заради неизпълнение на условието да са били в Украйна в началото на войната или заради допуснати закононарушения, откакто са в ЕС. От миналото лято белгийските власти започнаха да отказват статут и на чужденците, получили по-рано закрила в друга държава от ЕС, като това засяга и украинските граждани.

Още новини от Украйна

Хиляди украинци вече са напуснали Белгия, като 14 000 са изгубили правото на закрила заради закононарушения, а над 7000 са казали, че са предпочели да се върнат в родината си. Белгийските власти призовават за европейско решение за бъдещето на украинските бежанци в ЕС и уточняват, че осигуреният статут за закрила изтича догодина през март.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 1 Отговор
    В България са 200 000.

    Коментиран от #9

    12:11 17.02.2026

  • 2 Атина Палада

    6 19 Отговор
    Русия е зло!

    Коментиран от #5

    12:11 17.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 16 Отговор
    Бункерния с ботокса ще плаща за всички престъпления.

    12:11 17.02.2026

  • 4 А защо се скатават

    22 2 Отговор
    А не са на фронта. Нали са големи патриоти. Или не им се мре за златни тоалетни.

    12:12 17.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 13 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Това е 100% факт, само сопейките им.завиждат на мизерията и злините !

    12:13 17.02.2026

  • 6 Хахаха

    18 1 Отговор
    Да идат на фронта да побеждават Русия. Хахаха.

    12:13 17.02.2026

  • 7 Да ги товарят на вагоните и

    16 1 Отговор
    направо на Източния фронт!

    12:13 17.02.2026

  • 8 Навлеци

    16 1 Отговор
    Как не ги е срам да досаждат на хората тия укроняци

    Коментиран от #11

    12:17 17.02.2026

  • 9 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Русскоязычные

    12:17 17.02.2026

  • 10 Смешник

    16 3 Отговор
    Живеят си като царе на Запад а техните по бедни сънародници в Украйна системно са унищожавани от фашистката хунта на Зеления наркоман

    12:18 17.02.2026

  • 11 Ами като

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Навлеци":

    не сте доволни от положението, напишете едно писмо на Путин да му се скарате, че е започнал война. Така само да се говори, няма никакъв смисъл.

    12:20 17.02.2026

  • 12 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 9 Отговор
    Новият дом за украинците от Одеса е Варна. Защото Варна е побратимен град с Одеса и особено най-вече заради старото име на Варна (Одесос). Повечето бежанци от Украйна са от Одеса.

    Коментиран от #18, #21

    12:22 17.02.2026

  • 13 СССС

    16 2 Отговор
    Факти бг всяка новина е за ООкрайна ,а за българите ,които не могат да си платят тока ???

    12:22 17.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 честен ционист

    1 8 Отговор
    Ватите ги наритаха от Ивропа, вече гш пускот само в с.корея и талибания!

    12:26 17.02.2026

  • 16 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    15 1 Отговор
    АБЕ АЗ ДА ГИ ПИТАМ ТЕЯ С ПЛАКАТИТЕ НАЛИ УШ МНОГО МИЛЕЯТ ЗА УКРИЯ ЩО ИЗБЯГАХА А НЕ СА НА ФРОНТА БЕ

    12:26 17.02.2026

  • 17 Да, да,

    11 1 Отговор
    Всеки ден ги срещам тия, закриляните - по ресторанти и спа центрове, по летни и зимни курорти, с едни скъпи и големи джипове… Как искам и мен държавата да ме закриля, вместо само да ме щави, за да закриля разни чужденци!

    12:41 17.02.2026

  • 18 Нахални сте

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    И във Варна не ви понасят, и в Бургас, и навсякъде

    13:05 17.02.2026

  • 19 Точен

    2 0 Отговор
    Вече и слепите, глухите и л.дите разбраха, че паразитите са вредни...

    13:45 17.02.2026

  • 20 Зеля

    1 0 Отговор
    Просяци! Я на фронта 😂

    13:51 17.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания