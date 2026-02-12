ООН призова Русия незабавно да прекрати ударите по енергийната инфраструктура на Украйна

ООН призова Русия „незабавно да прекрати“ ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, които оставиха цели градове без електричество и отопление, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Снощи Русия отново предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна. Стотици хиляди цивилни се събудиха без осветление и отопление“, заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

Той подчерта, че нападенията срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното хуманитарно право. „Призовавам Русия да прекрати незабавно тези удари“, добави Тюрк.

Изявлението идва в момент, когато Украйна преживява най-студената зима от четири години насам.