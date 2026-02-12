Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ООН призова Русия незабавно да прекрати ударите по енергийната инфраструктура на Украйна

ООН призова Русия незабавно да прекрати ударите по енергийната инфраструктура на Украйна

12 Февруари, 2026 15:21 1 225 102

  • русия-
  • оон-
  • украйна-
  • енергийна инфраструктура

Стотици хиляди цивилни останаха без ток и отопление в разгара на най-студената зима от четири години, заяви върховният комисар Фолкер Тюрк

ООН призова Русия незабавно да прекрати ударите по енергийната инфраструктура на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

ООН призова Русия „незабавно да прекрати“ ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, които оставиха цели градове без електричество и отопление, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Снощи Русия отново предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна. Стотици хиляди цивилни се събудиха без осветление и отопление“, заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.

Той подчерта, че нападенията срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното хуманитарно право. „Призовавам Русия да прекрати незабавно тези удари“, добави Тюрк.

Изявлението идва в момент, когато Украйна преживява най-студената зима от четири години насам.


  • 1 Да де

    51 3 Отговор
    Егати- явно е, че Британия е ООН

    Коментиран от #65

    15:22 12.02.2026

  • 2 си дзън

    8 46 Отговор
    Фламинго е ударило рафинерия в Ухта на 3000 километра! Надобряват укрите.

    Коментиран от #5, #22, #33

    15:23 12.02.2026

  • 3 нежно галене

    42 1 Отговор
    вече 4 години, време е за по сериозни оръжия

    Коментиран от #20

    15:23 12.02.2026

  • 4 Ролан

    53 1 Отговор
    Какво е това ООН !))))

    15:24 12.02.2026

  • 5 руско ПВО

    6 35 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Пак изпуснахме фламингото. Сваляме само девушки.

    Коментиран от #15

    15:24 12.02.2026

  • 6 ООДа

    24 2 Отговор
    Хахаха.

    15:24 12.02.2026

  • 7 не може да бъде

    58 2 Отговор
    Тия от ООН вероятно досега са спали по бюрата и креслата и затова не са забелязали какво са направили израелците в Газа!?

    15:25 12.02.2026

  • 8 Минаващ

    52 2 Отговор
    Странно, дали имаше такъв призив към САЩ и коалиция за енергообекти на Ирак и Сърбия?

    15:25 12.02.2026

  • 9 Помнещ

    52 2 Отговор
    "ООН призова Русия „незабавно да прекрати“ ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна"

    А къде беше ООН когато от НАТО казаха това:

    „Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. „Прекъснахме“ доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“

    Или едни долари им пречеха тогава да призоват.

    15:26 12.02.2026

  • 10 име

    38 2 Отговор
    Още утре спират, само тая вечер да ги избомбят още веднъж яката, че има останали една 750kv подстанция, която свързвола Киев с няква АЕЦ в западен бандеристан и още 2-3 ТЕЦа, и от утре няма да има по кво да удрят вече.

    Коментиран от #23, #51

    15:27 12.02.2026

  • 11 Реалист

    41 0 Отговор
    Къде беше ООН от 2014г до 2022г

    15:28 12.02.2026

  • 12 ооне

    16 1 Отговор
    ко ? не

    15:28 12.02.2026

  • 13 Яяяяя

    17 5 Отговор
    То има ли вече ООН. Всеки по силен вече е награбил, накой по малък и слаб. ООН е минало. Сега е времето на фашистките империи - Русия, САЩ, Китай.

    15:28 12.02.2026

  • 14 Тома

    23 2 Отговор
    А къде е белият байряк бе батко.На укронацистите още им се ядат курабиики

    15:28 12.02.2026

  • 15 д-р Гълъбова

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "руско ПВО":

    Пак си говориш сам, не си си пил лекарствата!

    15:28 12.02.2026

  • 16 Руснак без крак

    5 14 Отговор
    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    15:29 12.02.2026

  • 17 хаха🤣

    8 14 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    15:29 12.02.2026

  • 18 ПУТИН ВВ

    1 6 Отговор
    Слушам!

    15:29 12.02.2026

  • 19 Дориана

    21 1 Отговор
    ООН отдавна са изчерпани от съдържание. Трябва да бъдат закрити. Нищо не могат да направят.

    15:30 12.02.2026

  • 20 Нямат край

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "нежно галене":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...

    15:30 12.02.2026

  • 21 Атина Палада

    10 18 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма !

    Коментиран от #26, #60

    15:30 12.02.2026

  • 22 Зевзек

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    "Надобряват укрите"

    Така е стават много добри в напредването към полската граница и живота на студено и тъмно - много е романтично в Кииф на свещи.

    Обаче няма да се притеснявате те великите Пейтриъти пиле не дават да прехвръкне над Кииф.

    Коментиран от #25

    15:31 12.02.2026

  • 23 Българин

    4 18 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Затова Азов режат руски тикви в Купянск.

    Коментиран от #40, #59, #80

    15:31 12.02.2026

  • 25 Учуден

    5 12 Отговор

    До коментар #22 от "Зевзек":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?

    Коментиран от #31

    15:33 12.02.2026

  • 26 Зевзек

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Нашите козячета са по-прости ама не могат да го осъзнаят че нямат акъл.

    15:33 12.02.2026

  • 27 ООН още ли са живи

    14 3 Отговор
    А за Венецуела, за Газа-Палестина, за Иран... какво ще кажат?

    Коментиран от #35

    15:34 12.02.2026

  • 29 Мнение

    4 16 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти на САЩ и експерт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    Коментиран от #46

    15:34 12.02.2026

  • 31 Зевзек

    9 3 Отговор

    До коментар #25 от "Учуден":

    Не е вярно аз съм в Русия - а пък на нашите козячета господарите им не ги искат защото не им трябвали полезни ид.ио.ти.

    15:36 12.02.2026

  • 32 ВлПу

    1 2 Отговор
    К0?00,Не

    15:36 12.02.2026

  • 33 Нещо те е ударило

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    теб по главата.

    15:36 12.02.2026

  • 34 ?????

    11 2 Отговор
    Щом квичат значи руснаците са на прав път.
    Но тва трябваше да го направят още преди три години.
    Генерал Суровикин го започна тогава, но политиците го спряха за да не страда братския украински народ.
    Видя се че Суровикин е бил прав тогава.
    Това щеше да спести хиляди руски и украински живота досега.

    15:36 12.02.2026

  • 35 да питам

    20 7 Отговор

    До коментар #27 от "ООН още ли са живи":

    кога Пуся ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?

    15:36 12.02.2026

  • 36 Добър ден!

    20 9 Отговор
    Рашистите са терористи иУpoди...
    Затова за тях не важат международни и военни закони. Нямат никакви намерения да се съобразяват с ООН.
    Разбират и се вразумяват само с бой дo cмъpт.

    15:37 12.02.2026

  • 37 Хи хи хи

    8 16 Отговор
    Оон да се бара през джоба !

    15:37 12.02.2026

  • 38 Кюфте

    10 14 Отговор
    Още един Пи Дал на безсмислена длъжност. А Укоропите нали си имат Патриоти, пълна защита пиле не може да прехвръкне.

    15:37 12.02.2026

  • 39 Путин

    3 15 Отговор
    Виц на деня 🤡

    Коментиран от #47

    15:37 12.02.2026

  • 40 Аха, видяхме ги

    10 13 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    твоите азовци в Азовстал, как излизаха със смъкнати гащи.

    15:38 12.02.2026

  • 41 Американските данни

    15 6 Отговор
    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    Коментиран от #49

    15:38 12.02.2026

  • 42 Уса

    6 11 Отговор
    ООНеее е секта от пропадляци

    15:38 12.02.2026

  • 43 Удри вова

    9 13 Отговор
    Бой по канчетата на бандерите !

    Коментиран от #63

    15:38 12.02.2026

  • 44 Титак

    9 12 Отговор
    А в Донбас като бяха 8 г. на тъмно тия не призоваваха нищо. Ама щото бомбардират нашите.........

    15:38 12.02.2026

  • 46 Запознат

    9 9 Отговор

    До коментар #29 от "Мнение":

    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава"

    Само Русия, Индия и Китай са 3 пъти повече население от целия ви запад - да не говорим за Африка. Единствените само изолирали се май ще са краварите и пуделите им.

    Коментиран от #76

    15:40 12.02.2026

  • 47 Розовото пони Путин 🦄

    10 6 Отговор

    До коментар #39 от "Путин":

    2 млн. от моите крепостни орки получиха мощен и фатален юмрук, но аз съм в бункера и не ме интересува. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #54

    15:41 12.02.2026

  • 48 Иван 1

    9 6 Отговор
    Тук само усраинци бе я на фронта стига сте писали глупости.

    15:43 12.02.2026

  • 49 Антитрол

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Американските данни":

    Е те че данните са от Козяк 16 е сигурно ама не ти ли казаха как господарите ти разбраха колко са руските загуби ама не знаят колко са украинските. Та ти ще ми кажеш ли ако е вярно това дето си написал защо укрите отстъпват или това не ти го разясниха.

    Ама пък всеки път като стане тежко положението за укрите на фронта се почва пропагандата с "руските загуби".

    15:44 12.02.2026

  • 50 Софиянец

    5 3 Отговор
    Буахахха, тия за какви се имат? 🤡

    15:44 12.02.2026

  • 51 Слава на Русия

    10 18 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Слава на Русия

    Коментиран от #100

    15:45 12.02.2026

  • 52 Стойко

    8 18 Отговор
    Сигурен съм, че Путин си го е преместил 😂

    15:45 12.02.2026

  • 53 Вовата

    5 14 Отговор
    С небрежна усмивка му прати снимка с местото където го е ухапал петеля .

    15:45 12.02.2026

  • 54 Санитаря от Карлуково

    9 4 Отговор

    До коментар #47 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Ти кой Путин беше от втора или от пета стая че имаме двама.

    Коментиран от #91

    15:45 12.02.2026

  • 55 ООН

    8 14 Отговор
    Русия веднага да спре да избива фашисти!

    Исраел може да продължи с геноцида над двца и жени!

    15:45 12.02.2026

  • 56 ВВП

    7 14 Отговор
    ООН е една мизерна секта от убийци..Будистка карма .от некрофили..

    15:46 12.02.2026

  • 57 КВАТО И ДА Е ТЕМАТА

    8 15 Отговор
    САЙТА СЕ НАЛАЗВА ОТ ЩАТНИ УКРОИДЕОТИ С ЕДНИ И СЪЩИ ПРОСТОТИИ
    Е ТЕ ЗА ТОВА УКРО.....ПИТЕ ТРЕЕ ДА СА ТРЕПАТ ДО КРАК
    ПУТИН МНОО ГИ БАВИ ТЕА ТЪПУРИ
    ВРЕМЕ Е И ЗА УТИЛИЗАЦИЯ НА КИЕВСКИТЕ БЕНЗИНОСТАНЦИИ

    15:46 12.02.2026

  • 58 Димитър Георгиев

    6 13 Отговор
    Що никой не протестира при ударите на Израхелл по Газа и по Иран ?

    Коментиран от #82, #98

    15:46 12.02.2026

  • 60 Атина Паднала

    2 13 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    на моя голям чеп и е много доволна.

    15:47 12.02.2026

  • 61 Шмеркел Шутстърсен

    12 4 Отговор
    русия требет да прекрати войната щот следва ужасни последици и императо путин великий ше реве

    Коментиран от #68

    15:47 12.02.2026

  • 62 ВВП

    2 11 Отговор
    Окропитеците няма да видят бял ден ..докато не капитулират ..

    15:47 12.02.2026

  • 63 хаха🤣

    11 1 Отговор

    До коментар #43 от "Удри вова":

    дядо Вовчик е старчок, не може в права линия да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣

    15:48 12.02.2026

  • 64 Има същия призив и

    2 11 Отговор
    От арменския поп.

    15:48 12.02.2026

  • 65 Ъъъъ

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Да де":

    Копейки заслужавате руско асвабаждение и руски мир. Да разберете кого сте подкрепяли. Само така се лекува путинизъм.

    15:48 12.02.2026

  • 66 ВВП

    2 12 Отговор
    Правителството в Киев ще бъде проруско..както трябва да бъде .иначе мизерия ,студ ,глад и Ишкендер.

    Коментиран от #77

    15:49 12.02.2026

  • 67 кривоглед калпазанин

    10 4 Отговор
    то е писано за трета световна и тя че започне от русия че се меси където не е и работата

    Коментиран от #71, #90

    15:49 12.02.2026

  • 68 Учуден

    1 9 Отговор

    До коментар #61 от "Шмеркел Шутстърсен":

    И защо зеления и перчемът ревът за мир тогава а не Путин.

    15:49 12.02.2026

  • 69 Ъхъ

    12 1 Отговор
    Те затуй май връщали Суровикин от Африка да ги прекратява. Туй с зам шефа на ГРУ ша им излезе скъпо. Ударите ша се преместят пи към Банкова

    15:50 12.02.2026

  • 70 Хахахаха

    12 5 Отговор
    Между другото, украинците никога не са видяли нещо добро от масква, нормално е да не искат да бъдат една държава. Единия диктатор им направи Голодомор, другия им прави война и ги оставя без ток и отопление през зимата! А какво стана с помощта към руско говорящите копеи?

    Коментиран от #83, #84, #87

    15:50 12.02.2026

  • 71 Зевзек

    1 10 Отговор

    До коментар #67 от "кривоглед калпазанин":

    Така де пречи на господарите ти да си крадат целия свят нали включително и нас.

    15:50 12.02.2026

  • 73 оОН

    3 10 Отговор
    що не призове хазарите да спрат ударите срещу Палестина!

    15:51 12.02.2026

  • 74 ВВП

    4 10 Отговор
    Тия свине ,ги отърваха през 2014 та .Днеска мерките са други..бих казал драконови..Никой няма да остави окропа да си развява байрака ..Лобут до припадък..

    15:51 12.02.2026

  • 75 гнусни руски Терористи

    13 4 Отговор
    Гнусни руски Терористи

    15:51 12.02.2026

  • 76 катана

    3 9 Отговор

    До коментар #46 от "Запознат":

    искаш да кажеш див запад, чиято еманация е Ъпщайн.

    Коментиран от #85

    15:51 12.02.2026

  • 77 Хахахаха

    11 2 Отговор

    До коментар #66 от "ВВП":

    А бе що проруските правителства се слагат само с война? А прозападните се избират със свобода?

    Коментиран от #92

    15:51 12.02.2026

  • 78 Индекса за корупцията за 2025г.

    12 4 Отговор
    185 държави. Русия е класирана наравно с Мозамбик, Судан, Папуа Нова Гвинея, Севера Корея, Габон и Сомалия.

    15:52 12.02.2026

  • 79 Българин

    3 10 Отговор
    Оон се контролира от САТАНИСТИТЕ!!!!

    Коментиран от #81

    15:52 12.02.2026

  • 80 име

    4 8 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Анго, пак ли азовците превземат Купянск? За кой път тази година? А с Покровск и Мирноград кво стана, защо ги забрави тези градове, я надуй и за там!

    15:52 12.02.2026

  • 81 Мдаааа

    3 8 Отговор

    До коментар #79 от "Българин":

    И от ционистите!

    15:53 12.02.2026

  • 82 Израел се защитава

    11 6 Отговор

    До коментар #58 от "Димитър Георгиев":

    Щото в Палестина е пълно с терористи, а украинците са мирен народ1 мразещ руския пожизнен Президент-Диктатор Фашист!

    Коментиран от #86, #93, #95

    15:53 12.02.2026

  • 83 Учуден

    6 8 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахаха":

    Че от господарите ти какво добро видяха - взеха им редкоземните метали, взеха им земята, искат да им вземат и всички АЕЦ и сега са по зле от голодомор - от 42 милиона сега нямат 20.

    15:54 12.02.2026

  • 84 ТОЧНО ТАКА Е

    7 9 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахаха":

    СЕГА РУСНАЦИТЕ СИ ЗИМАТ ЛОШИТЕ ЕЛ ЦЕНТРАЛИ ЗАВОДИ ПРИСТАНИЩА
    ЗА ДА ГИ ОСВОБОДЯТ ОТ РУСКОТО НАСЛЕДСТВО
    А ЗАБРАЙХ ЗЕМАТ СИ И ЗЕМЯТА ЩОТО ГОРДИЯ УКРАИНЕЦ НЕ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ НА РУСКА ЗЕМЯ

    15:54 12.02.2026

  • 86 Зевзек

    7 7 Отговор

    До коментар #82 от "Израел се защитава":

    "а украинците са мирен народ"

    Особено онези с татуираните пречупени кръстове са най мирните.

    15:55 12.02.2026

  • 87 праведен

    7 6 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахаха":

    горките пияни окраинчета ,а като убиваха жени и деца в Донбас 8 години,от 1014 до 2022?А чувал ли си за Алеята на Ангелите където са погребани 105 деца убити от бандеровските зверове?

    15:55 12.02.2026

  • 88 ВВП

    6 6 Отговор
    Единствения изход е капитулация .Друг няма ..Терористите от Киев да стягат куфарите за колонията ..

    15:56 12.02.2026

  • 89 Зевзек

    2 6 Отговор

    До коментар #85 от "Лавров №1 при Ъпщайн":

    От украински объркал си се

    15:56 12.02.2026

  • 90 катана

    2 4 Отговор

    До коментар #67 от "кривоглед калпазанин":

    я кажи къде е писано, че Библията посочва друго. Нещо да си Чувал за втория звяр-америка

    15:57 12.02.2026

  • 91 хаха🤣

    8 5 Отговор

    До коментар #54 от "Санитаря от Карлуково":

    Медведа съм от първа стая 🤣 Избягах, за да подготвям купонната система за Рашата и спирането на нета 🤣

    Коментиран от #97

    15:59 12.02.2026

  • 93 катана

    2 5 Отговор

    До коментар #82 от "Израел се защитава":

    ма ти Верно си изплискал лигена.

    16:00 12.02.2026

  • 94 нннн

    3 3 Отговор
    Все оплакват населението, но електроенергията, освен за бита, се използва за производство на военна техника, комуникации, жп транспорт с военни ешелони, пристанища, чрез които се внасят оръжия и боеприпаси и т.н.
    Ако ударите престанат, Зеленски никога няма да подпише мирен договор.

    16:01 12.02.2026

  • 95 Учуден

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Израел се защитава":

    Значи Израел се защитавал ама анексира земи - излиза че и руснаците се защитават.

    16:02 12.02.2026

  • 97 Санитаря от Карлуково.

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "хаха🤣":

    Нямаме Медведя - Имаме само двама Путин, един Наполеон и един Хитлер - ти не се крий знам те че си единия Путин и не си пиеш редовно хапчетата.

    16:05 12.02.2026

  • 98 Копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Димитър Георгиев":

    На нас ни казват да викаме за Палестина, Русия и Северна Корея. Питахме защо от два год. не са ни платили, казаха засега не било възможно

    Коментиран от #99

    16:07 12.02.2026

  • 99 Козяче

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Копейка":

    Пък на нас ни плащат редовно даже и за копи-пейст от флашката.

    16:08 12.02.2026

  • 100 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Слава на Русия":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    16:13 12.02.2026

  • 101 факуса

    0 0 Отговор
    а де бяхте кога 8г.избиваха рускоезичните бе лицемери,нахрен осраина

    16:34 12.02.2026

  • 102 Мим

    1 0 Отговор
    Ако ,зеления вдигне белия байрак, тогава Русия ще спре да ги бомбардира.Така,че от него зависи.Обадете му се да знае.

    16:38 12.02.2026

