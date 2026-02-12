ООН призова Русия незабавно да прекрати ударите по енергийната инфраструктура на Украйна

ООН призова Русия „незабавно да прекрати“ ударите си по енергийната инфраструктура на Украйна, които оставиха цели градове без електричество и отопление, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Снощи Русия отново предприе масирана атака срещу енергийната инфраструктура в цяла Украйна. Стотици хиляди цивилни се събудиха без осветление и отопление“, заяви върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк.
Той подчерта, че нападенията срещу гражданска инфраструктура са забранени от международното хуманитарно право. „Призовавам Русия да прекрати незабавно тези удари“, добави Тюрк.
Изявлението идва в момент, когато Украйна преживява най-студената зима от четири години насам.
1 Да де
Коментиран от #65
15:22 12.02.2026
2 си дзън
Коментиран от #5, #22, #33
15:23 12.02.2026
3 нежно галене
Коментиран от #20
15:23 12.02.2026
4 Ролан
15:24 12.02.2026
5 руско ПВО
До коментар #2 от "си дзън":Пак изпуснахме фламингото. Сваляме само девушки.
Коментиран от #15
15:24 12.02.2026
6 ООДа
15:24 12.02.2026
7 не може да бъде
15:25 12.02.2026
8 Минаващ
15:25 12.02.2026
9 Помнещ
А къде беше ООН когато от НАТО казаха това:
„Системите за командване и контрол зависят от електричеството. Ако Милошевич наистина иска гражданите му да имат вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме условията на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Докато не го направи, ще продължим да атакуваме цели, които снабдяват армията му с електричество. Ако това има последствия за населението, това е проблем на Милошевич. „Прекъснахме“ доставките на вода и електричество, или окончателно, или за дълго време.“
Или едни долари им пречеха тогава да призоват.
15:26 12.02.2026
10 име
Коментиран от #23, #51
15:27 12.02.2026
11 Реалист
15:28 12.02.2026
12 ооне
15:28 12.02.2026
13 Яяяяя
15:28 12.02.2026
14 Тома
15:28 12.02.2026
15 д-р Гълъбова
До коментар #5 от "руско ПВО":Пак си говориш сам, не си си пил лекарствата!
15:28 12.02.2026
16 Руснак без крак
15:29 12.02.2026
17 хаха🤣
15:29 12.02.2026
18 ПУТИН ВВ
15:29 12.02.2026
19 Дориана
15:30 12.02.2026
20 Нямат край
До коментар #3 от "нежно галене":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...
15:30 12.02.2026
21 Атина Палада
Коментиран от #26, #60
15:30 12.02.2026
22 Зевзек
До коментар #2 от "си дзън":"Надобряват укрите"
Така е стават много добри в напредването към полската граница и живота на студено и тъмно - много е романтично в Кииф на свещи.
Обаче няма да се притеснявате те великите Пейтриъти пиле не дават да прехвръкне над Кииф.
Коментиран от #25
15:31 12.02.2026
23 Българин
До коментар #10 от "име":Затова Азов режат руски тикви в Купянск.
Коментиран от #40, #59, #80
15:31 12.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Учуден
До коментар #22 от "Зевзек":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?
Коментиран от #31
15:33 12.02.2026
26 Зевзек
До коментар #21 от "Атина Палада":Нашите козячета са по-прости ама не могат да го осъзнаят че нямат акъл.
15:33 12.02.2026
27 ООН още ли са живи
Коментиран от #35
15:34 12.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мнение
"Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."
Коментиран от #46
15:34 12.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Зевзек
До коментар #25 от "Учуден":Не е вярно аз съм в Русия - а пък на нашите козячета господарите им не ги искат защото не им трябвали полезни ид.ио.ти.
15:36 12.02.2026
32 ВлПу
15:36 12.02.2026
33 Нещо те е ударило
До коментар #2 от "си дзън":теб по главата.
15:36 12.02.2026
34 ?????
Но тва трябваше да го направят още преди три години.
Генерал Суровикин го започна тогава, но политиците го спряха за да не страда братския украински народ.
Видя се че Суровикин е бил прав тогава.
Това щеше да спести хиляди руски и украински живота досега.
15:36 12.02.2026
35 да питам
До коментар #27 от "ООН още ли са живи":кога Пуся ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?
15:36 12.02.2026
36 Добър ден!
Затова за тях не важат международни и военни закони. Нямат никакви намерения да се съобразяват с ООН.
Разбират и се вразумяват само с бой дo cмъpт.
15:37 12.02.2026
37 Хи хи хи
15:37 12.02.2026
38 Кюфте
15:37 12.02.2026
39 Путин
Коментиран от #47
15:37 12.02.2026
40 Аха, видяхме ги
До коментар #23 от "Българин":твоите азовци в Азовстал, как излизаха със смъкнати гащи.
15:38 12.02.2026
41 Американските данни
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
Коментиран от #49
15:38 12.02.2026
42 Уса
15:38 12.02.2026
43 Удри вова
Коментиран от #63
15:38 12.02.2026
44 Титак
15:38 12.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Запознат
До коментар #29 от "Мнение":"Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава"
Само Русия, Индия и Китай са 3 пъти повече население от целия ви запад - да не говорим за Африка. Единствените само изолирали се май ще са краварите и пуделите им.
Коментиран от #76
15:40 12.02.2026
47 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #39 от "Путин":2 млн. от моите крепостни орки получиха мощен и фатален юмрук, но аз съм в бункера и не ме интересува. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #54
15:41 12.02.2026
48 Иван 1
15:43 12.02.2026
49 Антитрол
До коментар #41 от "Американските данни":Е те че данните са от Козяк 16 е сигурно ама не ти ли казаха как господарите ти разбраха колко са руските загуби ама не знаят колко са украинските. Та ти ще ми кажеш ли ако е вярно това дето си написал защо укрите отстъпват или това не ти го разясниха.
Ама пък всеки път като стане тежко положението за укрите на фронта се почва пропагандата с "руските загуби".
15:44 12.02.2026
50 Софиянец
15:44 12.02.2026
51 Слава на Русия
До коментар #10 от "име":Слава на Русия
Коментиран от #100
15:45 12.02.2026
52 Стойко
15:45 12.02.2026
53 Вовата
15:45 12.02.2026
54 Санитаря от Карлуково
До коментар #47 от "Розовото пони Путин 🦄":Ти кой Путин беше от втора или от пета стая че имаме двама.
Коментиран от #91
15:45 12.02.2026
55 ООН
Исраел може да продължи с геноцида над двца и жени!
15:45 12.02.2026
56 ВВП
15:46 12.02.2026
57 КВАТО И ДА Е ТЕМАТА
Е ТЕ ЗА ТОВА УКРО.....ПИТЕ ТРЕЕ ДА СА ТРЕПАТ ДО КРАК
ПУТИН МНОО ГИ БАВИ ТЕА ТЪПУРИ
ВРЕМЕ Е И ЗА УТИЛИЗАЦИЯ НА КИЕВСКИТЕ БЕНЗИНОСТАНЦИИ
15:46 12.02.2026
58 Димитър Георгиев
Коментиран от #82, #98
15:46 12.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Атина Паднала
До коментар #21 от "Атина Палада":на моя голям чеп и е много доволна.
15:47 12.02.2026
61 Шмеркел Шутстърсен
Коментиран от #68
15:47 12.02.2026
62 ВВП
15:47 12.02.2026
63 хаха🤣
До коментар #43 от "Удри вова":дядо Вовчик е старчок, не може в права линия да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣
15:48 12.02.2026
64 Има същия призив и
15:48 12.02.2026
65 Ъъъъ
До коментар #1 от "Да де":Копейки заслужавате руско асвабаждение и руски мир. Да разберете кого сте подкрепяли. Само така се лекува путинизъм.
15:48 12.02.2026
66 ВВП
Коментиран от #77
15:49 12.02.2026
67 кривоглед калпазанин
Коментиран от #71, #90
15:49 12.02.2026
68 Учуден
До коментар #61 от "Шмеркел Шутстърсен":И защо зеления и перчемът ревът за мир тогава а не Путин.
15:49 12.02.2026
69 Ъхъ
15:50 12.02.2026
70 Хахахаха
Коментиран от #83, #84, #87
15:50 12.02.2026
71 Зевзек
До коментар #67 от "кривоглед калпазанин":Така де пречи на господарите ти да си крадат целия свят нали включително и нас.
15:50 12.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 оОН
15:51 12.02.2026
74 ВВП
15:51 12.02.2026
75 гнусни руски Терористи
15:51 12.02.2026
76 катана
До коментар #46 от "Запознат":искаш да кажеш див запад, чиято еманация е Ъпщайн.
Коментиран от #85
15:51 12.02.2026
77 Хахахаха
До коментар #66 от "ВВП":А бе що проруските правителства се слагат само с война? А прозападните се избират със свобода?
Коментиран от #92
15:51 12.02.2026
78 Индекса за корупцията за 2025г.
15:52 12.02.2026
79 Българин
Коментиран от #81
15:52 12.02.2026
80 име
До коментар #23 от "Българин":Анго, пак ли азовците превземат Купянск? За кой път тази година? А с Покровск и Мирноград кво стана, защо ги забрави тези градове, я надуй и за там!
15:52 12.02.2026
81 Мдаааа
До коментар #79 от "Българин":И от ционистите!
15:53 12.02.2026
82 Израел се защитава
До коментар #58 от "Димитър Георгиев":Щото в Палестина е пълно с терористи, а украинците са мирен народ1 мразещ руския пожизнен Президент-Диктатор Фашист!
Коментиран от #86, #93, #95
15:53 12.02.2026
83 Учуден
До коментар #70 от "Хахахаха":Че от господарите ти какво добро видяха - взеха им редкоземните метали, взеха им земята, искат да им вземат и всички АЕЦ и сега са по зле от голодомор - от 42 милиона сега нямат 20.
15:54 12.02.2026
84 ТОЧНО ТАКА Е
До коментар #70 от "Хахахаха":СЕГА РУСНАЦИТЕ СИ ЗИМАТ ЛОШИТЕ ЕЛ ЦЕНТРАЛИ ЗАВОДИ ПРИСТАНИЩА
ЗА ДА ГИ ОСВОБОДЯТ ОТ РУСКОТО НАСЛЕДСТВО
А ЗАБРАЙХ ЗЕМАТ СИ И ЗЕМЯТА ЩОТО ГОРДИЯ УКРАИНЕЦ НЕ МОЖЕ ДА ЖИВЕЕ НА РУСКА ЗЕМЯ
15:54 12.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Зевзек
До коментар #82 от "Израел се защитава":"а украинците са мирен народ"
Особено онези с татуираните пречупени кръстове са най мирните.
15:55 12.02.2026
87 праведен
До коментар #70 от "Хахахаха":горките пияни окраинчета ,а като убиваха жени и деца в Донбас 8 години,от 1014 до 2022?А чувал ли си за Алеята на Ангелите където са погребани 105 деца убити от бандеровските зверове?
15:55 12.02.2026
88 ВВП
15:56 12.02.2026
89 Зевзек
До коментар #85 от "Лавров №1 при Ъпщайн":От украински объркал си се
15:56 12.02.2026
90 катана
До коментар #67 от "кривоглед калпазанин":я кажи къде е писано, че Библията посочва друго. Нещо да си Чувал за втория звяр-америка
15:57 12.02.2026
91 хаха🤣
До коментар #54 от "Санитаря от Карлуково":Медведа съм от първа стая 🤣 Избягах, за да подготвям купонната система за Рашата и спирането на нета 🤣
Коментиран от #97
15:59 12.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 катана
До коментар #82 от "Израел се защитава":ма ти Верно си изплискал лигена.
16:00 12.02.2026
94 нннн
Ако ударите престанат, Зеленски никога няма да подпише мирен договор.
16:01 12.02.2026
95 Учуден
До коментар #82 от "Израел се защитава":Значи Израел се защитавал ама анексира земи - излиза че и руснаците се защитават.
16:02 12.02.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Санитаря от Карлуково.
До коментар #91 от "хаха🤣":Нямаме Медведя - Имаме само двама Путин, един Наполеон и един Хитлер - ти не се крий знам те че си единия Путин и не си пиеш редовно хапчетата.
16:05 12.02.2026
98 Копейка
До коментар #58 от "Димитър Георгиев":На нас ни казват да викаме за Палестина, Русия и Северна Корея. Питахме защо от два год. не са ни платили, казаха засега не било възможно
Коментиран от #99
16:07 12.02.2026
99 Козяче
До коментар #98 от "Копейка":Пък на нас ни плащат редовно даже и за копи-пейст от флашката.
16:08 12.02.2026
100 Град Козлодуй
До коментар #51 от "Слава на Русия":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
16:13 12.02.2026
101 факуса
16:34 12.02.2026
102 Мим
16:38 12.02.2026