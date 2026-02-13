Белгия е похарчила над 4 млрд. евро за компенсации срещу цените на енергията, нараснали след руската инвазия

Белгийският бюджет е компенсирал поне с 4,2 милиарда евро домакинствата в страната заради нарастването на цените на енергията след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., съобщиха местни медии. Отбелязва се, че тези мерки са намалили значително броя на хората, заплашени от бедност, предаде БТА.
В първата година от войната от сметките на домакинствата за ток и газ бяха приспаднати стотици евро, а списъкът на социално слабите, подлежащи на допълнително обезщетение, бе увеличен двойно. Уточнява се, че разчетите не включват средствата, осигурени за потребителите на мазут за отопление.
Междувременно в последните дни белгийският премиер Барт де Вевер обяви, че мерките за бюджетни ограничения трябва да бъдат допълнени въпреки многобройните протести и стачки в последната година. Правителството се стреми да спести разходи за около 10 милиарда евро през следващите три години, като същевременно се налага да повишава средствата за отбрана.
Миналата година в Белгия бяха организирани седем национални стачки и някои от тях продължиха повече от един ден. Медиите по-рано изясниха, че един стачен ден нанася щети за половин милиард евро.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ко стана, че не вечеряхме?
Коментиран от #10
13:12 13.02.2026
2 Зевс
13:15 13.02.2026
3 604
13:15 13.02.2026
4 Фон дер Миндер
13:15 13.02.2026
5 Мокой
13:18 13.02.2026
6 "Хепи Броколи "
13:19 13.02.2026
7 Компенсацията
13:20 13.02.2026
8 Танас ГноМа
13:21 13.02.2026
9 Малко са
13:26 13.02.2026
10 !!!?
До коментар #1 от "Ко стана, че не вечеряхме?":Санкциите си работят перфектно, точно в посоката в която трябва - срещу Русия.
Коментиран от #11, #12, #14
13:32 13.02.2026
11 Ами що тогава стачкуват в Белгия?
До коментар #10 от "!!!?":Де е Белгия де е Русия. Миналата година са производител номер 1 на зърно.
14:03 13.02.2026
12 Ре комент
До коментар #10 от "!!!?":Е защо тогава цените хвърчат нагоре? Би трябвало да падат или заплатите да се вдигат с по 5 - 10%, месечно. Защо даваме безплатно ток на Украйна? Това не е руска пропаганда, пише го в западните издания. Ако не знаеш чужди езици, има гугъл превод.
14:07 13.02.2026
13 Баце ЕООД
14:30 13.02.2026
14 Е защо
До коментар #10 от "!!!?":Тогава плащат 4,2 млрд компенсации?? Вместо да градят инфраструктура с тия пари..
14:32 13.02.2026