Белгия е похарчила над 4 млрд. евро за компенсации срещу цените на енергията, нараснали след руската инвазия
  Тема: Украйна

13 Февруари, 2026 13:07 739 14

Миналата година в Белгия бяха организирани седем национални стачки и някои от тях продължиха повече от един ден

Белгия е похарчила над 4 млрд. евро за компенсации срещу цените на енергията, нараснали след руската инвазия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският бюджет е компенсирал поне с 4,2 милиарда евро домакинствата в страната заради нарастването на цените на енергията след нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., съобщиха местни медии. Отбелязва се, че тези мерки са намалили значително броя на хората, заплашени от бедност, предаде БТА.

В първата година от войната от сметките на домакинствата за ток и газ бяха приспаднати стотици евро, а списъкът на социално слабите, подлежащи на допълнително обезщетение, бе увеличен двойно. Уточнява се, че разчетите не включват средствата, осигурени за потребителите на мазут за отопление.

Още новини от Украйна

Междувременно в последните дни белгийският премиер Барт де Вевер обяви, че мерките за бюджетни ограничения трябва да бъдат допълнени въпреки многобройните протести и стачки в последната година. Правителството се стреми да спести разходи за около 10 милиарда евро през следващите три години, като същевременно се налага да повишава средствата за отбрана.

Миналата година в Белгия бяха организирани седем национални стачки и някои от тях продължиха повече от един ден. Медиите по-рано изясниха, че един стачен ден нанася щети за половин милиард евро.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ко стана, че не вечеряхме?

    43 0 Отговор
    Санкции, манкции - ответен удар.

    Коментиран от #10

    13:12 13.02.2026

  • 2 Зевс

    28 1 Отговор
    А при нас се компенсира само "бизнеса"

    13:15 13.02.2026

  • 3 604

    27 0 Отговор
    Пудинг ви спре токъ...пхахяхахя...

    13:15 13.02.2026

  • 4 Фон дер Миндер

    34 0 Отговор
    " кой ми ... в гащите ?"

    13:15 13.02.2026

  • 5 Мокой

    31 0 Отговор
    Пък в Мюнхен има конференция, на която да се решава как Европа да стане по-конкурентна икономически. От България има четерима участника - президентската, Желязков, външния и военния министри. От какъв зор, аджеба, толкоз народ са там? От къде пари, нали нямаме бюджет?

    13:18 13.02.2026

  • 6 "Хепи Броколи "

    27 0 Отговор
    Аз пък си мислех, че протестите са срещу корумпираните бюрократчета

    13:19 13.02.2026

  • 7 Компенсацията

    22 0 Отговор
    Е станала благодарение на присвояването на приходите от замразените руски активи. Весело ще стане, когато Русия си ги поиска.

    13:20 13.02.2026

  • 8 Танас ГноМа

    26 2 Отговор
    Плащайте пичове ,нека да им кофти и криво на руснаците ,свободата цена няма !

    13:21 13.02.2026

  • 9 Малко са

    24 0 Отговор
    още трябва, до като ви дойде акъла при контейнера.

    13:26 13.02.2026

  • 10 !!!?

    0 22 Отговор

    До коментар #1 от "Ко стана, че не вечеряхме?":

    Санкциите си работят перфектно, точно в посоката в която трябва - срещу Русия.

    Коментиран от #11, #12, #14

    13:32 13.02.2026

  • 11 Ами що тогава стачкуват в Белгия?

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    Де е Белгия де е Русия. Миналата година са производител номер 1 на зърно.

    14:03 13.02.2026

  • 12 Ре комент

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    Е защо тогава цените хвърчат нагоре? Би трябвало да падат или заплатите да се вдигат с по 5 - 10%, месечно. Защо даваме безплатно ток на Украйна? Това не е руска пропаганда, пише го в западните издания. Ако не знаеш чужди езици, има гугъл превод.

    14:07 13.02.2026

  • 13 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Какво общо има тоз регионален конфликт с цените на тока?? Аз не си спомням руския парламент или президент да ви е налагал подобни санкции??

    14:30 13.02.2026

  • 14 Е защо

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "!!!?":

    Тогава плащат 4,2 млрд компенсации?? Вместо да градят инфраструктура с тия пари..

    14:32 13.02.2026

