Словашкият премиер Роберт Фицо пристигна в Китай

2 Септември, 2025 15:06 623 10

Визитата включва срещи с Путин и Си, както и участие в тържества за 80-ата годишнина от края на Втората световна война

Словашкият премиер Роберт Фицо пристигна в Китай - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Словашкият премиер Роберт Фицо пристигна днес на тридневно посещение в Китай, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, предава БТА.

По време на визитата си Фицо ще вземе участие в тържествата по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война и ще проведе няколко двустранни срещи.

„В Китай Роберт Фицо няма само да почете паметта на жертвите на военния конфликт, на Втората световна война, а също така ще използва визитата, за да потвърди съвместни икономически проекти и планове“, се казва в изявление, публикувано на Фейсбук страницата на словашкия лидер.

Днес се планира Фицо да се срещне с руския президент Владимир Путин, а утре той ще почете паметта на жертвите на Втората световна война и ще положи венец на паметника на военните герои на площад „Тянанмън“ в Пекин.

„В четвъртък, на 4 септември, Роберт Фицо ще разговаря с президента на Китайската народна република Си Цзинпин“, се казва още в изявлението.


Китай
  • 1 Нормалните

    16 4 Отговор
    отиват в Китай, другите- в Сопот.

    15:07 02.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Зафиров също е там.А Росен Желязков каза че не знае къде е.

    15:07 02.09.2025

  • 3 българин

    14 2 Отговор
    ГОЛЕМИТЕ ПОЛИТИЦИ-ИСТИНСКИТЕ МЪЖЕ СЕ СЪБИРАТ В КИТАЙ ,КУТКИТЕ ГАЛОПИРАТ С УРСУСПИЯТА В СТЪРНИЩАТА ХАХАХА
    Съвременните самолети не зависят от GPS. Те използват главно своята инерционна референтна система. Те могат също така да се ориентират, като следват наземни радарни сигнали. Летищата за редовно кацане на самолети имат инсталирани системи за кацане по прибори. Радиосигналите с малък обхват от земята ще насочат самолета към пистата. Няма нужда да чакате „един час“.

    15:08 02.09.2025

  • 4 ккк

    9 2 Отговор
    хората с акъл са у Китай а другите у царевияака край Сопот

    15:10 02.09.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    ТръмПичката що ли го няма там 🤔
    А, да - нито го канят, нито го искат, нито го броят за ФАКТОР❗

    15:11 02.09.2025

  • 6 Фицо е със специален топкодържач

    5 0 Отговор
    Много са му големи и тежки топките. На жълтите павета са без гащи щото топки няма. Там са със инструменти по входовете/изходите.

    15:11 02.09.2025

  • 7 Аааааа

    1 0 Отговор
    Що не са поканили Джилязков?
    Аааа, там не е място за виртуални управляващи и безгласни дребни човечета.

    15:16 02.09.2025

  • 8 Двете вещици,

    0 0 Отговор
    ...калас и мурсула църкат, като пребити мишлета, айде санкции на Словакия

    15:17 02.09.2025

  • 9 Ами..

    0 0 Отговор
    Булг. аристан отново на грешната страна на историята...

    15:31 02.09.2025

  • 10 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    хиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa ще е пълна.!.

    15:32 02.09.2025

