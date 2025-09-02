Словашкият премиер Роберт Фицо пристигна в Китай

Словашкият премиер Роберт Фицо пристигна днес на тридневно посещение в Китай, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, предава БТА.
По време на визитата си Фицо ще вземе участие в тържествата по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война и ще проведе няколко двустранни срещи.
„В Китай Роберт Фицо няма само да почете паметта на жертвите на военния конфликт, на Втората световна война, а също така ще използва визитата, за да потвърди съвместни икономически проекти и планове“, се казва в изявление, публикувано на Фейсбук страницата на словашкия лидер.
Днес се планира Фицо да се срещне с руския президент Владимир Путин, а утре той ще почете паметта на жертвите на Втората световна война и ще положи венец на паметника на военните герои на площад „Тянанмън“ в Пекин.
„В четвъртък, на 4 септември, Роберт Фицо ще разговаря с президента на Китайската народна република Си Цзинпин“, се казва още в изявлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормалните
15:07 02.09.2025
2 Последния Софиянец
15:07 02.09.2025
3 българин
Съвременните самолети не зависят от GPS. Те използват главно своята инерционна референтна система. Те могат също така да се ориентират, като следват наземни радарни сигнали. Летищата за редовно кацане на самолети имат инсталирани системи за кацане по прибори. Радиосигналите с малък обхват от земята ще насочат самолета към пистата. Няма нужда да чакате „един час“.
15:08 02.09.2025
4 ккк
15:10 02.09.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
А, да - нито го канят, нито го искат, нито го броят за ФАКТОР❗
15:11 02.09.2025
6 Фицо е със специален топкодържач
15:11 02.09.2025
7 Аааааа
Аааа, там не е място за виртуални управляващи и безгласни дребни човечета.
15:16 02.09.2025
8 Двете вещици,
15:17 02.09.2025
9 Ами..
15:31 02.09.2025
10 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
15:32 02.09.2025